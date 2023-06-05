18 комментариев

Еноты вгрызлись в спортивную повестку – вероятно, они чуть не сорвали трансляцию «Матч ТВ» с соревнований по гольфу из Геленджика.

Чего-о-о?

Их подозревают сотрудники канала!

Это произошло месяц назад: Геленджик принимал первый этап Кубка Лиги Ставок, который организуют Ассоциация гольфа России (АГР), компания Гранд Промоушн.

Утром 4 мая сотрудники заметили, что четыре кабеля испорчены – будто кто-то перегрыз, в ПТС (передвижной телевизионной станции) нет сигнала, а две камеры не работают. Кабели успели заменить, и трансляция прошла штатно.

Но канал забрал испорченные кабели на экспертизу – все указывает на вмешательство енотов. К тому же люди из съемочной бригады фиксировали енотов в округе.

Телеграм-канал «Мутко против» приложил скрин документа, из которого следует, что заменить пришлось 650 метров кабеля – три по 200 метров, один – 50 метров. «Матч ТВ» оценил ущерб в 700 тысяч рублей!

Ого, гольф показывают на ТВ? А что за турнир?

Да, показывают, причем системно – и последний раз такое было задолго до пандемии: традиционно в эфире появлялся российский этап Евротура.

Летом 2022-го «Матч ТВ» показал Финал Чемпионата Московской области – не просто отбился новостным сюжетом, а выдал полноценную трансляцию на 4 часа. На сайте АГР тогда отмечали, что ничего подобного не происходило 5 лет.

А в марте 2023-го канал и Ассоциация анонсировали трансляции сезона. Соревнования в Геленджике как раз открывали его – преимущественно на канале «Матч! Страна», но и в эфир основного канала тоже удалось пробраться.

Кубок Лиги Ставок – серия стартов на пять этапов, за которыми следует финал. Соревнования идут в разных регионах: Краснодарский край, Московская и Свердловская области, Санкт-Петербург, Татарстан.

Клуб Геленджик Гольф Резорт – самая южная точка для игры в России: сезон закономерно начали там – поля к началу мая готовы. В первый день на этапе даже появился Стас Ярушин!

К слову, второй этап тоже прошел – в конце мая в подмосковном клубе Форест Хиллс.

Претензий к животным нет (но канал хочет компенсацию)

На «Матче» расстроились из-за испорченного оборудования, но и о здоровье зверей беспокоятся (кстати, зря – еноты едят все и часто гостят на мусорках).

«История забавная и одновременно достаточно печальная – телевизионное оборудование, которое повреждено енотами в нескольких местах, стоит немалых денег. Ущерб оценивается в сумму, превышающую 700 тысяч рублей, рассчитываем на компенсацию.

Конечно, претензий к енотам с нашей стороны нет, надеемся, что с их пищеварением и здоровьем все в порядке», – сказал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

Главный эксперт по животным Николай Дроздов считает, что происшествие останется единичным случаем, все-таки провода енотам не по вкусу:

«С чего им голодать? Но только в каких‑то крайних случаях, привычки такой у них нет. Вы знаете, как они моют еду? Настоящий енот живет на берегу речки и ловит моллюсков, ракушек всяких. Рыбу он редко ловит, она слишком быстрая. Достает и прямо моет добычу между лап и только потом ест».

Откуда вообще в Геленджике еноты?

Естественный ареал зверьков – Северная Америка, поэтому в некоторых источниках полоскунов называют американскими енотами.

В Европу и Россию их завозили искусственно: это ценные пушные звери, к тому же хорошо приспосабливаются к новым условиям. В СССР их акклиматизацию проводили в 1930-х, 1950-х и 1980-х. Животные отлично чувствуют себя в Беларуси, Дагестане и… в Краснодарском крае.

Там они освоили не только леса, но поселились в горах. И, конечно, на всем Черноморском побережье: вдоль рек, в парках, лесополосах. Звери не боятся людей, поэтому по ночам часто выходят на охоту и в небольших городах – грабят мусорки и свалки. В Северной Америке такие визиты не редкость, там с енотами борются как с наглыми вредителями.

Так как звери смелые, то неудивительно, что они добрались и до оборудования «Матч ТВ» – тем более их острые зубы легко справятся с кабелями. Обычно они недалеко уходят от дома в поисках пищи – промышляют в радиусе 1-2 км. Видимо, полосатых нарушителей легко вычислили.

Фото: Ассоциации гольфа России; Gettyimages.ru/Sam Greenwood / Staff