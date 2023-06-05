18 комментариев

Разделка
Блог

Еноты против «Матч ТВ»: погрызли кабели на 700 тысяч рублей и чуть не сорвали трансляцию гольфа

Александр Тащин
телевидение телевидение
деньги деньги
Матч ТВ Матч ТВ
происшествия происшествия
животные и спорт животные и спорт
Ассоциация гольфа России
Гольф Гольф

Еноты вгрызлись в спортивную повестку – вероятно, они чуть не сорвали трансляцию «Матч ТВ» с соревнований по гольфу из Геленджика.

Чего-о-о?

Их подозревают сотрудники канала!

Это произошло месяц назад: Геленджик принимал первый этап Кубка Лиги Ставок, который организуют Ассоциация гольфа России (АГР), компания Гранд Промоушн.

Утром 4 мая сотрудники заметили, что четыре кабеля испорчены – будто кто-то перегрыз, в ПТС (передвижной телевизионной станции) нет сигнала, а две камеры не работают. Кабели успели заменить, и трансляция прошла штатно.

Но канал забрал испорченные кабели на экспертизу – все указывает на вмешательство енотов. К тому же люди из съемочной бригады фиксировали енотов в округе.

Телеграм-канал «Мутко против» приложил скрин документа, из которого следует, что заменить пришлось 650 метров кабеля – три по 200 метров, один – 50 метров. «Матч ТВ» оценил ущерб в 700 тысяч рублей!

Ого, гольф показывают на ТВ? А что за турнир?

Да, показывают, причем системно – и последний раз такое было задолго до пандемии: традиционно в эфире появлялся российский этап Евротура.

Летом 2022-го «Матч ТВ» показал Финал Чемпионата Московской области – не просто отбился новостным сюжетом, а выдал полноценную трансляцию на 4 часа. На сайте АГР тогда отмечали, что ничего подобного не происходило 5 лет.

А в марте 2023-го канал и Ассоциация анонсировали трансляции сезона. Соревнования в Геленджике как раз открывали его – преимущественно на канале «Матч! Страна», но и в эфир основного канала тоже удалось пробраться.

Кубок Лиги Ставок – серия стартов на пять этапов, за которыми следует финал. Соревнования идут в разных регионах: Краснодарский край, Московская и Свердловская области, Санкт-Петербург, Татарстан.

Клуб Геленджик Гольф Резорт – самая южная точка для игры в России: сезон закономерно начали там – поля к началу мая готовы. В первый день на этапе даже появился Стас Ярушин!

К слову, второй этап тоже прошел – в конце мая в подмосковном клубе Форест Хиллс.

Претензий к животным нет (но канал хочет компенсацию)

На «Матче» расстроились из-за испорченного оборудования, но и о здоровье зверей беспокоятся (кстати, зря – еноты едят все и часто гостят на мусорках).

«История забавная и одновременно достаточно печальная – телевизионное оборудование, которое повреждено енотами в нескольких местах, стоит немалых денег. Ущерб оценивается в сумму, превышающую 700 тысяч рублей, рассчитываем на компенсацию.

Конечно, претензий к енотам с нашей стороны нет, надеемся, что с их пищеварением и здоровьем все в порядке», – сказал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

Главный эксперт по животным Николай Дроздов считает, что происшествие останется единичным случаем, все-таки провода енотам не по вкусу:

«С чего им голодать? Но только в каких‑то крайних случаях, привычки такой у них нет. Вы знаете, как они моют еду? Настоящий енот живет на берегу речки и ловит моллюсков, ракушек всяких. Рыбу он редко ловит, она слишком быстрая. Достает и прямо моет добычу между лап и только потом ест».

Откуда вообще в Геленджике еноты?

Естественный ареал зверьков – Северная Америка, поэтому в некоторых источниках полоскунов называют американскими енотами.

В Европу и Россию их завозили искусственно: это ценные пушные звери, к тому же хорошо приспосабливаются к новым условиям. В СССР их акклиматизацию проводили в 1930-х, 1950-х и 1980-х. Животные отлично чувствуют себя в Беларуси, Дагестане и… в Краснодарском крае.

Там они освоили не только леса, но поселились в горах. И, конечно, на всем Черноморском побережье: вдоль рек, в парках, лесополосах. Звери не боятся людей, поэтому по ночам часто выходят на охоту и в небольших городах – грабят мусорки и свалки. В Северной Америке такие визиты не редкость, там с енотами борются как с наглыми вредителями.

Так как звери смелые, то неудивительно, что они добрались и до оборудования «Матч ТВ» – тем более их острые зубы легко справятся с кабелями. Обычно они недалеко уходят от дома в поисках пищи – промышляют в радиусе 1-2 км. Видимо, полосатых нарушителей легко вычислили.

Фото: Ассоциации гольфа России; Gettyimages.ru/Sam Greenwood / Staff

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Поляков
Пока вы гоните на Матч ТВ в комментариях, еноты — действуют!
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Nikolaev
Откуда вообще в Геленджике гольф?
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Франк Небо
А Грут там случайно не пробегал?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Сас
Ответ Франк Небо
А Грут там случайно не пробегал?
А что делать Дзюбе на гольфе?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zukarello
Енота, случаем не из РДК были?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Мельников
То бакланы , то еноты ,
Всегда виноваты звери,
А не идиоты
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dimidrol
Пришёл, увидел, наенотил :)
П.С. Еноты, кстати, умнее собак и кошек. Их интеллект равен уровню пятилетнего ребенка.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rwo-51
Насколько же тёмная спортивная аудитория в России. Что удивительного в гольфе? В Европе несколько отдельных каналов, которые только гольф транслируют. Мне он не слишком заходит, но у всего есть своя аудитория
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Крамбопулос Майкл
Стражи Галактики 😀
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mbest77
Американские еноты!
Совпадение?
Не думаю…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
garp
погнали наши городских
еноты отаке!!11111
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Phoebe
Вангую, что там был и енот Васи Уткина с его дачи!)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
PFAFF
Матч ТВ пора Николая Дроздова на работу приглашать,учитывая какие комментаторы там трудятся. Тем более можно о енотах,бакланах вести репортажи
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Поляков
Ответ Pikachu Pikachu
Невероятно красивое животное
Еще и умное!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий