16 комментариев

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Россия без шахматной короны с 2007-го: компания наших легенд, в которую никак не прорвется Непомнящий

Михаил Ботвинник
матч на первенство мира матч на первенство мира
Гарри Каспаров Гарри Каспаров
Тигран Петросян
Александр Алехин
Василий Смыслов
Борис Спасский
Ян Непомнящий Ян Непомнящий
Анатолий Карпов Анатолий Карпов
Михаил Таль
Владимир Крамник Владимир Крамник
Александр Халифман
Шахматы Шахматы

Ян Непомнящий не справился с Дин Лижэнем в чемпионском матче (поражение на тай-брейке) – Россия не завоевывает корону с 2007-го. Болезненно затяжной отрезок для страны с такой богатой шахматной историей и с таким количеством чемпионов.

Вспоминаем всех наших. Увы, Непомнящий не использовал уже две попытки ворваться в этот список.

• Официальные матчи на первенство мира проводят с 1886-го. Непомнящий мог бы стать 11-м чемпионом из России. Пара уточнений: формально Ян забрал бы титул под нейтральным флагом, а первый русский чемпион Александр Алехин выигрывал под флагом Франции.

• Чаще всего в титульных матчах побеждали Анатолий Карпов и Гарри Каспаров* (признан иноагентом в России) – по 6 раз. Этот рекорд советские шахматисты делят с Эмануилом Ласкером.

• Впервые шахматист из России сыграл в титульном матче в 1889-м. Михаил Чигорин отобрался на поединок против Вильгельма Стейница, но уступил. Их вторая встреча в 1892-м тоже закончилась поражением Чигорина.

• Алехин в 1921-м покинул Россию, а через 4 года получил гражданство Франции и завоевал титул уже за новую страну. Он единственный шахматист в истории, умерший в статусе действующего чемпиона.

Михаил Ботвинник – первый советский чемпион мира. Именно с него началась эпоха СССР в мировых шахматах: с 1948-го по 1972-й титулом владели гроссмейстеры из одной страны. Более того, в матчах за шахматную корону на протяжении 18 лет встречались только представители Советского Союза. Серию прервал американец Бобби Фишер.

• Ботвинник и Карпов на пути к первому титулу не обыгрывали действующих чемпионов. Ботвинник в 1948-м выиграл «Матч-турнир пяти», организованный после смерти Алехина. Карпов стал чемпионом без игры – после отказа Фишера. Непомнящий тоже мог войти в эту компанию, если бы обыграл Лижэня, который попал на матч из-за отказа Магнуса Карлсена.

• Трое наших шахматистов возвращали титул после потери: Алехин в 1937-м, Ботвинник в 1958-м и 1961-м (единственный, кто сделал это дважды), Карпов в 1993-м. Такое удавалось еще только Вишванатану Ананду из Индии в 2007-м.

• С 1993-го по 2006-й шахматы жили в расколе, поэтому параллельно проходили два чемпионских матча – по версии ФИДЕ и по версии Профессиональной шахматной ассоциации (ПША), созданной Каспаровым.

Одновременно в мире было два чемпиона мира. 7 лет в обеих версиях царили российские шахматисты: сначала Каспаров и Карпов, потом Каспаров и Халифман. Титул по версии ПША (после распада организации – по классическим шахматам) и вовсе удерживали только наши: Каспаров и Владимир Крамник.

• Фактически дольше всех корону удерживал Алехин – 17 лет, но с последнего чемпионского матча до его смерти прошло 9 лет, из-за Второй мировой войны встречи не проводили. Карпов по сумме двух чемпионств (объединенного и по версии ФИДЕ) был лучшим 16 лет, Каспаров (тоже по двум версиям) – 15, Ботвинник – в общей сложности 13 лет. Рекорд принадлежит Ласкеру (27 лет).

• 10 российских и советских шахматистов выходили на матч в качестве претендентов, но так и не выиграли: Михаил Чигорин (1889 и 1892), Давид Яновский (1909 и 1910), Ефим Боголюбов (за Германию, 1929 и 1934), Пауль Керес (в «матче пяти», 1948), Давид Бронштейн (1951), Виктор Корчной (за Швейцарию, 1978 и 1981), Петр Свидлер и Александр Морозевич (в круговых турнирах, 2005 и 2007), Александр Грищук (в круговом турнире, 2007), Сергей Карякин (2016).

У Непомнящего уже две неудачи, но кажется, Ян настроен идти за короной снова. Объективно, у него есть все ресурсы и качества как минимум для победы в турнире претендентов.

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* – Гарри Каспаров признан иноагентом в России.

Фото: commons.wikimedia.org/George Grantham Bain Collection (Library of Congress); РИА Новости/Григорий Сысоев, Рудольф Кучеров, Владимир Федоренко

16 комментариев

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Retimus
Ответ Atsuktuvas
Любимая народная забава - после поражения повспоминать старые победы...
Есть ещё одна: табличка вариантов перед последней игрой в группе. Что должно совпасть, чтобы наши прошли дальше
+5
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Redsfan
Ответ Андрей Николаевич
Разве Карякин не играл с Магнусом Карлсенем за корону также как и Ян? Тогда почему его нет на графике, а Ян есть?
На графике нет и других претендентов, проигравших до Непомнящего. Они все перечисляются в статье ниже.
+4
0
+4
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Redsfan
Ответ Андрей Николаевич
Это я видел. Тогда задам вопрос по-другому: почему там есть Ян, но нет остальных?)
Потому что поводом для статьи стало именно второе поражение Яна.
+2
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Джефф Лебовски
Ответ АРХАТ
В шахматах конечно - если потерял "корону" то вернуть её архисложно Ботвинник последний кому это удалось, а до этого только Алёхину
У меня есть плодотворная идея, способная привести весь шахматный мир в состояние возбуждения. Владимиру Крамнику нужно вернуться, чтобы вернуть сей головной убор.
+2
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Say_Cheese
Ответ АРХАТ
В шахматах конечно - если потерял "корону" то вернуть её архисложно Ботвинник последний кому это удалось, а до этого только Алёхину
Если Магнус сейчас вернётся, у него есть все шансы)) Он ведь ещё молод.
+2
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АРХАТ
В шахматах конечно - если потерял "корону" то вернуть её архисложно
Ботвинник последний кому это удалось, а до этого только Алёхину
+1
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polinezz
Чемпион отказался играть матч. Реального претендента недопустили в отборочный турнир. Качество партий матча на очень низком уровне. Чемпион случайный. В мире шахмат явно прослеживается девальвация звания чемпиона мира. Сломана когда-то стройная система отбора. А сейчас это сплошной балаган. "Укороченный контроль, армагеддон и т.п."
Последний настоящий чемпион Володя Крамник.
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Джефф Лебовски
Ответ Redsfan
На графике нет и других претендентов, проигравших до Непомнящего. Они все перечисляются в статье ниже.
Ян в этом смысле - рецидивист 😕
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Atsuktuvas
Любимая народная забава - после поражения повспоминать старые победы...
+4
-4
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Андрей Николаевич
Разве Карякин не играл с Магнусом Карлсенем за корону также как и Ян? Тогда почему его нет на графике, а Ян есть?
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Седесим Куиндесимов
Ян хоть и не чемпион, но все равно легенда наших шахмат.
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Zeitgeist Zeppelin
Советский задел кончился.
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tull
Непомнящему всего 32. У него все впереди. Главное психологически разгрузиться.
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Андрей Николаевич
Ответ Redsfan
На графике нет и других претендентов, проигравших до Непомнящего. Они все перечисляются в статье ниже.
Это я видел. Тогда задам вопрос по-другому: почему там есть Ян, но нет остальных?)
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Darshan
Ответ АРХАТ
В шахматах конечно - если потерял "корону" то вернуть её архисложно Ботвинник последний кому это удалось, а до этого только Алёхину
Если Магнус захочет вернуть корону сейчас, то наоборот - остановить его будет архисложно.
0
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