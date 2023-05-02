16 комментариев

Ян Непомнящий не справился с Дин Лижэнем в чемпионском матче (поражение на тай-брейке) – Россия не завоевывает корону с 2007-го. Болезненно затяжной отрезок для страны с такой богатой шахматной историей и с таким количеством чемпионов.

Вспоминаем всех наших. Увы, Непомнящий не использовал уже две попытки ворваться в этот список.

• Официальные матчи на первенство мира проводят с 1886-го. Непомнящий мог бы стать 11-м чемпионом из России. Пара уточнений: формально Ян забрал бы титул под нейтральным флагом, а первый русский чемпион Александр Алехин выигрывал под флагом Франции.

• Чаще всего в титульных матчах побеждали Анатолий Карпов и Гарри Каспаров* (признан иноагентом в России) – по 6 раз. Этот рекорд советские шахматисты делят с Эмануилом Ласкером.

• Впервые шахматист из России сыграл в титульном матче в 1889-м. Михаил Чигорин отобрался на поединок против Вильгельма Стейница, но уступил. Их вторая встреча в 1892-м тоже закончилась поражением Чигорина.

• Алехин в 1921-м покинул Россию, а через 4 года получил гражданство Франции и завоевал титул уже за новую страну. Он единственный шахматист в истории, умерший в статусе действующего чемпиона.

• Михаил Ботвинник – первый советский чемпион мира. Именно с него началась эпоха СССР в мировых шахматах: с 1948-го по 1972-й титулом владели гроссмейстеры из одной страны. Более того, в матчах за шахматную корону на протяжении 18 лет встречались только представители Советского Союза. Серию прервал американец Бобби Фишер.

• Ботвинник и Карпов на пути к первому титулу не обыгрывали действующих чемпионов. Ботвинник в 1948-м выиграл «Матч-турнир пяти», организованный после смерти Алехина. Карпов стал чемпионом без игры – после отказа Фишера. Непомнящий тоже мог войти в эту компанию, если бы обыграл Лижэня, который попал на матч из-за отказа Магнуса Карлсена.

• Трое наших шахматистов возвращали титул после потери: Алехин в 1937-м, Ботвинник в 1958-м и 1961-м (единственный, кто сделал это дважды), Карпов в 1993-м. Такое удавалось еще только Вишванатану Ананду из Индии в 2007-м.

• С 1993-го по 2006-й шахматы жили в расколе, поэтому параллельно проходили два чемпионских матча – по версии ФИДЕ и по версии Профессиональной шахматной ассоциации (ПША), созданной Каспаровым.

Одновременно в мире было два чемпиона мира. 7 лет в обеих версиях царили российские шахматисты: сначала Каспаров и Карпов, потом Каспаров и Халифман. Титул по версии ПША (после распада организации – по классическим шахматам) и вовсе удерживали только наши: Каспаров и Владимир Крамник.

• Фактически дольше всех корону удерживал Алехин – 17 лет, но с последнего чемпионского матча до его смерти прошло 9 лет, из-за Второй мировой войны встречи не проводили. Карпов по сумме двух чемпионств (объединенного и по версии ФИДЕ) был лучшим 16 лет, Каспаров (тоже по двум версиям) – 15, Ботвинник – в общей сложности 13 лет. Рекорд принадлежит Ласкеру (27 лет).

• 10 российских и советских шахматистов выходили на матч в качестве претендентов, но так и не выиграли: Михаил Чигорин (1889 и 1892), Давид Яновский (1909 и 1910), Ефим Боголюбов (за Германию, 1929 и 1934), Пауль Керес (в «матче пяти», 1948), Давид Бронштейн (1951), Виктор Корчной (за Швейцарию, 1978 и 1981), Петр Свидлер и Александр Морозевич (в круговых турнирах, 2005 и 2007), Александр Грищук (в круговом турнире, 2007), Сергей Карякин (2016).

У Непомнящего уже две неудачи, но кажется, Ян настроен идти за короной снова. Объективно, у него есть все ресурсы и качества как минимум для победы в турнире претендентов.

* – Гарри Каспаров признан иноагентом в России.

Фото: commons.wikimedia.org/George Grantham Bain Collection (Library of Congress); РИА Новости/Григорий Сысоев, Рудольф Кучеров, Владимир Федоренко