16 комментариев

Сейчас Ян Непомнящий борется в матче на первенство мира – за единственный главный титул в современных шахматах.

Но в 1993-м все было по-другому: раскол, споры, несколько чемпионов одновременно. Удивительное время, когда Анатолий Карпов вернул титул, а Гарри Каспаров* (признан иноагентом в РФ) сбежал от ФИДЕ.

Каспарова не устраивала политика ФИДЕ – и он провел собственный чемпионский матч

Каспаров завоевал титул чемпиона мира по шахматам в культовом противостоянии с Карповым. В 1993-м впервые за 9 лет в титульном поединке они не должны были встретиться. Карпов проиграл в финале турнира претендентов и лишился очередной попытки вернуть корону.

По правилам Международной шахматной федерации (ФИДЕ) решение о месте проведения матча принимали три стороны: непосредственно ФИДЕ, чемпион мира (Каспаров) и претендент (им стал англичанин Найджел Шорт). По словам гроссмейстеров, глава ФИДЕ Флоренсио Кампоманес даже не советовался с ними, а просто объявил, что следующий матч пройдет в Манчестере.

С учетом того, что федерация получала значительную часть дохода именно от матча за корону, Каспаров обвинил ее в коррупции и пренебрежении к мнению спортсменов.

Действующий чемпион вместе с претендентом выступили против ФИДЕ, отказались от матча под ее эгидой и организовали Профессиональную шахматную ассоциацию (ПША). Именно она занималась подготовкой альтернативного чемпионского матча. Встреча Каспаров – Шорт и без участия ФИДЕ привлекла внимание: два лучших гроссмейстера мира борются за призовой фонд, превышающий тот, что был у ФИДЕ.

В федерации отреагировали на самоуправство, лишив Каспарова титула чемпиона мира и запретив ему и Шорту участвовать и в следующем матче под эгидой ФИДЕ.

Матч Каспарова и Шорта прошел в сентябре-октябре 1993-го в Лондоне при спонсорской поддержке The Times. Англию в это время охватила шахматная лихорадка, которую основатели ПША активно поддерживали. Каспаров победил англичанина со счетом 12,5:7,5. Матч играли на большинство из 24 партий и завершили досрочно. Чтобы не разочаровывать зрителей, оставшиеся дни заполнили шоу-форматами: Гарри и Найджел сыграли 7 показательных партий с дебютами, которые выбирал судья. Уже вместе они выступили против команды комментаторов и одержали победу.

За день до матча Каспаров – Шорт стартовал и чемпионский поединок под эгидой ФИДЕ. Там сыграли гроссмейстеры, уступившие англичанину в турнире претендентов. В финале ему проиграл нидерландец Ян Тимман, в полуфинале – Карпов. В точно таком же формате, как у ПША, лучшим оказался российский шахматист – он досрочно победил со счетом 12,5:8,5. Так Карпов вернул себе титул, который в 1985-м уступил Каспарову.

С этого момента у шахмат было два чемпиона. А если еще вспомнить Бобби Фишера, который так и не признал легитимность лишения его титула в 1975-м (за отказ играть с Карповым), то гроссмейстеров с короной было как никогда много.

Параллельные чемпионы: ФИДЕ запуталась в форматах, а Каспаров искал достойного соперника

ПША просуществовала недолго. Организация распалась уже в 1996-м, проведя еще один чемпионский матч: Каспаров – Вишванатан Ананд. Причина – уход главного спонсора, компании Intel. В то время ходили слухи, что это связано с решением Гарри сыграть против Deep Blue – суперкомпьютера другого гиганта, IBM. Впрочем, сам Каспаров отрицал это, уверяя, что Intel ушел в ноябре 1995-го – за несколько недель до начала переговоров о поединке с Deep Blue.

Матч против Ананда Каспаров выиграл, так что титул чемпиона мира по версии ПША остался за ним. Хотя после расформирования ассоциации название сменилось на «чемпион мира по классическим шахматам».

Из-за ухода главного спонсора организовать турнир претендентов было сложно, поэтому в 1998-м Каспаров объявил, что сам выберет соперника. Основываясь на рейтинге, он назвал будущим претендентом победителя встречи Ананд – Крамник. Вот только Вишванатан отклонил приглашение, поэтому против Крамника вышел Алексей Широв, выступавший за Испанию. Широв неожиданно победил и должен был сыграть с Каспаровым.

Но матч так и не состоялся, так как участники и спонсоры не пришли к соглашению. В итоге Каспаров отказался от матча с Шировым и предложил разыграть титул с Анандом. Но и эти переговоры ни к чему не привели. Лишь в 2000-м Гарри договорился о матче с Крамником, при этом неожиданно для претендента:

«За какие-то несколько дней все так повернулось, что я играю матч за звание чемпиона мира с серьезным призовым фондом. Если бы за две недели до этого мне сказали подобное, то я бы пальцем у виска покрутил», – вспоминал Крамник в интервью Levitov Chess.

Спустя 5 лет после предыдущего поединка состоялся новый чемпионский матч по классическим шахматам. В игре из 16 партий Крамник досрочно победил Каспарова, одержав 2 победы при 13 ничьих.

Четвертый и последний матч на чемпионство по классическим шахматам сыграли в 2004-м. Каспаров отказался от участия в турнире претендентов, настаивая на реванше против Крамника. Так что чемпион защищал титул во встрече с венгром Петером Леко. Они сыграли вничью со счетом 7:7, но по регламенту титул оставался у Крамника.

У ФИДЕ с регулярностью матчей таких проблем не было. Если ПША, а далее сами игроки провели в общей сложности 4 титульные встречи, то федерация – в два раза больше.

В 1995-м ФИДЕ возглавил Кирсан Илюмжинов, который надеялся объединить шахматы, устроив встречу Каспаров – Карпов:

«Мне удалось встретиться с двумя «К» в Элисте. Мы взяли водки, нам приготовили настоящую калмыцкую баранину. Выпили тогда крепко, я выложил на стол миллион долларов и сказал – играйте матч. И тогда мы ударили по рукам. Казалось, что совершил невероятное – примирил двух непримиримых. Но стоило нам разбежаться, как они взялись опять за свое и начали выдвигать невыполнимые условия», – рассказывал он «Спорт-Экспрессу».

Илюмжинов не выдержал и предложил новый формат для матчей под эгидой ФИДЕ. Еще в 1996-м Карпов обыграл американца Гату Камского по старой системе (в поединке до 20 партий), а уже с 1998-го начались эксперименты. Турнир проходил по нокаут-системе с участием 100 гроссмейстеров. Каспарова и Карпова пригласили сразу в полуфинал, но Гарри отказался, поэтому Карпов автоматом прошел в финал. И обыграл там Ананда.

Когда в 1999-м отменили привилегии для действующего чемпиона, от участия отказались уже обе легенды. На следующих 4 турнирах появилось 4 новых чемпиона (никто из них не защитил титул в таком формате): Александр Халифман (Россия), Вишванатан Ананд (Индия), Руслан Пономарев (Украина), Рустам Касымджанов (Узбекистан).

В 2005-м попробовали формат, который сейчас используют на турнире претендентов: игры в два круга. Каспаров и Крамник отказались от участия, а новым чемпионом по версии ФИДЕ стал болгарин Веселин Топалов.

Матч-объединение срывался несколько раз, а тот, который провели, ознаменовался «туалетным скандалом»

К 2002-му ситуация запуталась. Было два чемпиона – по классическим шахматам и по версии ФИДЕ, но многие считали сильнейшим Каспарова, так как он до сих пор возглавлял рейтинг и выигрывал один супертурнир за другим.

Американский гроссмейстер Яссер Сейраван вынес на обсуждения так называемые Пражские соглашения между спортсменами и ФИДЕ, их главной целью было объединение шахмат. Сейраван предложил сначала провести матч между Крамником (чемпионом по классическим шахматам) и Леко (победителем турнира претендентов по классике), затем поединок между Пономаревым (чемпионом по версии ФИДЕ) и Каспаровым (лидером по рейтингу Эло).

Из-за финансовых проблем проведение партий откладывалось, у ФИДЕ даже сменился чемпион – вместо Пономарева в 2004-м к матчу с Каспаровым готовился уже Касымджанов. Но от поединка отказались сначала ОАЭ, потом Турция. Долгое ожидание утомило Гарри: в 2005-м он выиграл турнир в Линаресе и объявил о завершении карьеры (хотя все еще был лучшим по рейтингу).

«Если бы матч на первенство мира состоялся, и у меня появилась бы возможность, может, я бы еще подумал, стоит ли уходить. Но такой возможности у меня уже не было. В шахматном мире был такой консенсус, что лучше мне такого шанса больше не давать. Три попытки сыграть матч – сначала с Крамником, потом с Пономаревым, потом с Касымджановым благополучно провалились. Это было ясным индикатором, что матч мне больше не светит», – вспоминал Каспаров.

Поединок за звание абсолютного чемпиона состоялся только в 2006-м, уже после ухода Каспарова. В Элисте встретились Крамник и Топалов. Матч до 12 партий запомнился не только объединительной миссией, но и очередным скандалом. Команда болгарина подозревала Крамника в использовании подсказок из-за частых отлучек в туалет.

Когда организаторы заперли персональные туалеты, россиянин объявил бойкот: просидел на диване всю пятую партию, за что получил техническое поражение. Кстати, эта партия была тысячной в истории борьбы за звание чемпиона мира по всем версиям. И это был второй случай после матча Спасский – Фишер, когда один из участников не вышел к доске. В итоге основная часть завершилась вничью 6:6, а на тай-брейке сильнее оказался Крамник.

В 2007-м последний раз ФИДЕ экспериментировала с форматом. В турнире с круговой системой Крамник уступил титул Ананду, хотя многие считали переход звания чемпиона нелегитимным – ведь индийский шахматист победил не в личном споре с чемпионом. Когда в 2008-м они встретились в уже привычном формате из 12 партий, Ананд снова обыграл россиянина. С тех пор раскол окончательно завершился.

Интересно, что нумерация чемпионов продолжилась с 1993-го, но по версии ПША было всего два чемпиона – Каспаров и Крамник, и они совпали с 13-м и 14-м чемпионом объединенной версии, поэтому о нумерации ФИДЕ часто забывают. Хотя там уже к 2006-му было 18 шахматистов с короной. Но официально победитель матча Непомнящий – Лижэнь получит титул 17-го чемпиона мира по шахматам.

* – Гарри Каспаров признан иноагентом в России.

Фото: РИА Новости/Владимир Родионов, Мерген Бембинов, Сергей Пятаков, Владимир Федоренко, Дмитрий Донской; Gettyimages.ru/Frank Peters