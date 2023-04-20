40 комментариев

Чем занимался новый босс фигурки Антон Сихарулидзе после спорта? Дума, ресторанный бизнес и выступления с Волочковой
Антон Сихарулидзе теперь главный в нашем фигурном катании – до конца олимпийского цикла он исполняет обязанности президента федерации.
После победы на Олимпиаде-2002 попробовал себя, кажется, везде: в политике, ресторанном бизнесе и строительстве.
В последние годы Сихарулидзе вернулся в спорт и очень быстро прошел путь от региональной федерации до главы ФФКР.
Ушел сразу после Игр и пробовал все: от «Ледникового периода» до политики
Сихарулидзе и Елена Бережная покинули спорт после победы на Играх-2002 – той самой, где из-за судейского скандала не только вручили два золота (нашим и канадцам, изначально оказавшимися вторыми), но и изменили систему оценок.
Пара отправилась в США, где на протяжении четырех лет выступала в шоу Stars on Ice. Когда в 2006-м контракт закончился, Антон вернулся в Санкт-Петербург. И сразу попал на новый проект Первого канала «Звезды на льду», который потом превратится в «Ледниковый период».
В первом сезоне Сихарулидзе катался с певицей Натальей Ионовой (Глюкозой), а после ее травмы – с гимнасткой Юлией Барсуковой. В 2007-м в партнерши досталась балерина Анастасия Волочкова. Через три года Антон появился в проекте «Лед и пламень», где выступал с певицей Зарой.
В обычных шоу тоже участвовал – сотрудничал с Ильей Авербухом, но из-за новых увлечений и проектов появлялся на льду все реже.
Список начинаний Сихарулидзе после спорта впечатляет (ведь он даже снимался в сериале):
• Ресторан. В 2005-м в центре Санкт-Петербурга открылся ресторан быстрого обслуживания «Сфинкс». Сначала фигурист присылал деньги, заработанные на шоу в США, а потом и сам плотно занялся бизнесом.
Одно из самых больших заведений города (общая площадь около 1,4 тысячи квадратных метров) просуществовало 5 лет – в 2010-м ресторан закрылся. По информации РБК, в его развитие вложено около 2,5 млн долларов. Антон отмечал, что активно занимался заведением первые два года (до прихода в политику) и свои вложения отбил.
После «Сфинкса» Сихарулидзе с Бережной разрабатывали идею загородного комплекса с гостиницей и рестораном, но проект так и не реализовали.
• Политика. В 2006-м вступил в партию «Единая Россия» и уже на следующий год попал в Госдуму, где занял должность председателя комитета по физкультуре и спорту. В тот же год Сихарулидзе избран депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга.
«Когда я закончил кататься, то достаточно часто подключался к различным политическим проектам, чтобы понять, что мне нравится в них участвовать. И почувствовал, что могу быть востребован».
В Думе он отработал один созыв и постепенно отошел от политики.
«Если Загитова стала олимпийской чемпионкой, то у нее получится в депутатах». Хм, это правда так работает?
• Строительство. В 2013-м Антон вернулся в бизнес. Занял пост генерального директора подмосковной строительной компании, а чуть позже открыл фирму «Олимп-Строительство»: «Мне нравится производить! Строительство – мужская профессия. Чувствую – вот это мое».
Правда, большого дохода фирма не приносила: «Не утонули, уже хорошо».
Через несколько лет Сихарулидзе отошел от гражданского строительства и перешел в энергетическую сферу. В марте 2016-го получил 15% долей в дочерней компании «Газэнергосервиса» – ООО «Газэнергосервис-Урал», а на следующий год стал совладельцем и самого «Газэнергосервиса» (это крупный подрядчик «Газпрома»).
Раз в два месяца выбирался на объекты в Уренгой, Сыктывкар, Ухту, Вологду и проверял, как идет строительство газопроводов и подземных хранилищ газа.
• Школа Москвиной. В марте 2017-го в Петербурге открылся клуб фигурного катания Тамары Москвиной, и это тоже идея ее ученика.
«Я как-то встречался по газовым делам с Миллером, потом перешли на благотворительные темы. Алексей Борисович заговорил о Тамарочке – они же в одной школе Невского района учились. Между делом обмолвился: «А мы как раз там каток строим». Меня осенило: «Ой! А не сделать ли школу Москвиной?»
«Газпром» предоставил ледовую арену, коммунальные платежи – за счет бюджета города, а «Газэнергосервис» Сихарулидзе покрывает остальные затраты: экипировка, костюмы, медобслуживание.
Не женился на Бережной: «Уже не до любви было. Мы с Леной дружбаны»
Бережная и Сихарулидзе запомнились не только как пара на льду, но и в жизни. Антон защищал Елену от ее партнера-тирана Олега Шляхова, помог уехать из Латвии и сыграл важную роль в возвращении Бережной после страшной травмы головы.
На тренировке Шляхов задел ее коньком во время параллельного вращения, была пробита височная кость, осколки повредили оболочку мозга. Елена заново училась ходить, говорить и кататься на коньках. Во время восстановления она жила в семье Сихарулидзе, где их отношения только крепли.
Но после завершения карьеры закончился и роман.
«Отношения сейчас – это что-то из космоса. Мы на самом деле друзья. Однажды нас спрашивали: вы же любили друг друга. Но мы были в том возрасте, когда еще толком не понимали, что у нас происходит. Во-вторых, мне понравилась фраза, которую сказала Лена: мы уже переросли любовь, наши отношения выше. Я никогда не мог подумать, что у меня могут быть такие взаимоотношения с Леной – мы как брат и сестра, тут уже не до «мужчина – женщина». Это выше», – рассказывал Сихарулидзе после Солт-Лейк-Сити.
Бережная добавляла: «Никто всерьез ни о чем не думал. Повзрослели, выросли, теперь совсем другие. Нам так нравится, нам легко. Наверное, надо дать героя тем семьям, которые и катались вместе, и живут вместе. Это тяжело».
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Спустя 15 лет их мнение не поменялось:
«Мы давно друг другу говорим, что наши отношения дошли до родственных. Появились другие цели в жизни. Антон хотел пробовать себя там, там, там – пошел в депутаты, это большая работа, другой мир», – говорила Елена.
«Мы, наверное, так много времени проводили вместе… И так сложно вместе кататься, работать: столько переживаний, столько стрессов, столько претензий к себе и к другому. Столько было выплеснуто эмоций, что уже не до любви как-то было. То, что мы дружбаны – это факт. И тогда были дружбанами, и сейчас, надеюсь. Отношения мужчины и женщины тут ни при чем, это дружеская, братская тема».
В 2007-м Бережная родила сына от английского фигуриста Стивена Казинса. Мальчика назвали Тристан, а крестным отцом позвали Сихарулидзе. Спустя два года Елена родила дочку Софию-Диану. В 2012-м пара рассталась.
Сихарулидзе в 2008-м сделал предложение студентке МГУ Надежде Оболенцевой, но до свадьбы дело не дошло. Через три года Антон женился на дочери российского миллиардера Леонида Лебедева Яне, брак продержался 2 года.
Сейчас Сихарулидзе женат на Виктории Шаманской, которая занимается бизнесом. У пары два сына – Георгий и Виктор.
Мог возглавить ФФКР еще 13 лет назад, но снялся с выборов в знак протеста
13 лет назад Сихарулидзе уже претендовал на пост главы Федерации фигурного катания России. Хотя за несколько месяцев до выборов говорил, что не хочет совмещать работу в Госдуме с другой должностью:
«Считаю, что в таких общественных организациях, как федерации и ОКР, неуместно совмещение руководителями должностей. У нас зачастую так происходит, и именно поэтому нас преследуют неудачи. Я не думал о возможности возглавить ФФКР, если мне поступит предложение. У меня есть моя работа, на данный момент мне ее хватает».
Но вскоре Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга выдвинула его на пост главы ФФКР. В итоге на выборах летом 2010-го было два кандидата: Сихарулидзе и Александр Горшков. Перед голосованием Антон снял кандидатуру, а Горшкова избрали единогласно. Впрочем, это был не красивый жест, а протест – перед выборами в ФФКР приняли новый устав, согласно которому основные функции президента выполняет генеральный директор, а главе федерации остаются только представительские функции.
«Я деятельный и профессиональный человек, у меня нет времени носить портфель за генеральным директором. Поэтому я вынужден был снять кандидатуру. Я намеревался помогать федерации развивать фигурное катание, но по новому уставу президент не располагает теми полномочиями, чтобы работать и приносить пользу. Если бы я знал об изменении устава раньше, я вообще не стал бы баллотироваться».
Гендиректором по итогам тех выборов стал бывший глава федерации Валентин Писеев.
Сихарулидзе усомнился в легитимности решений ФФКР и даже обратился в Минюст. Но идею возглавить федерацию не оставил: «Буду ли я участвовать в новых выборах? Да. Но лишь в том случае, если президенту федерации будут даны широкие полномочия и возможность действительно ей руководить».
О Сихарулидзе напомнил Плющенко: приглашал в академию и позвал крестным сына
После выборов-2010 Сихарулидзе редко вмешивался в дела российского фигурного катания, а иногда даже критиковал других за излишнюю привязанность к спорту: «Глупо цепляться до пенсии за фигурное катание. Или его остатки – как называю ледовые шоу».
Считал, что во главе федераций должны стоять не только опытные функционеры, но и молодые специалисты. И было бы неплохо, если бы сами организации помогали с карьерой после спорта:
«Федерации должны заботиться о спортсменах после завершения карьеры. Нужно выстроить систему, которая позволит им быть востребованными. Развиваться, получать образование. К сожалению, в нашей стране великие чемпионы часто остаются у разбитого корыта наедине с бутылкой. Зато функционерчики и мелкие пузатые чинушки сидят у кормушек десятилетиями».
Он подписывал письмо Томасу Баху в поддержку Ивана Букина, отстраненного от выступления под нейтральным флагом в Пхенчхане-2018. Но все чаще давал интервью, где увлеченно рассказывал о новые проектах, не связанных с фигурным катанием.
Возвращение Сихарулидзе в спорт началось в 2021-м – и помог в этом Евгений Плющенко (как минимум имиджево). Фигуристы давно тепло общаются. В Ванкувере-2010 Антон продвигал друга в качестве знаменосца на открытии (раскритиковав выбор капитана хоккейной сборной Алексея Морозова). А Плющенко поддерживал Сихарулидзе на выборах главы ФФКР.
И вот в январе 2021-го Антон посетил академию «Ангелы Плющенко», а в апреле они встретились на Мальдивах.
«Годы идут, а дружба только становится крепче! Уже наши дети и жены дружат, и это очень здорово, когда есть настоящая мужская дружба, проверенная и пройденная годами», – рассказывал Плющенко.
Хождение звезд в академию Плющенко: Роднина оценивала программы, Фернандес восхищался катком, заехал Сихарулидзе (сильно изменившийся)
В июне Сихарулидзе стал крестным отцом младшего сына Евгения и Яны Рудковской – Арсения.
И чем чаще Антон появлялся рядом с катком, тем больше казалось, что он никуда и не уходил. Теперь Сихарулидзе смотрит соревнования на одной трибуне с Рудковской, Сашей Плющенко и Александрой Трусовой.
Возглавил ФФКР и надеется вернуть наших на международные старты
Вторая попытка в карьере функционера оказалась более удачной. В декабре 2021-го Сихарулидзе единогласно избрали главой Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга: «Я отношусь к развитию фигурного катания не как к частной лавочке, а как к большому государственному делу».
В Петербурге он работал не только над глобальными вопросами, но и решал точечные проблемы – например, лично разговаривал с Елизаветы Нугумановой насчет ее обвинений в адрес тренера Евгения Рукавицына в травле.
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Уже в мае 2022-го он попал в ФФКР. В этот раз не против, а вместе с Горшковым. На отчетно-выборной конференции действующий глава сохранил пост, а Сихарулидзе назначили вице-президентом.
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В середине октября вошел в комиссию по этике ФФКР.
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В ноябре из жизни ушел Александр Горшков, а полномочия президента перешли к гендиректору Александру Когану. Но в апреле этого года Коган добровольно от них отказался. Исполком единогласно выбрал замену в лице Сихарулидзе.
Следующая выборная конференция запланирована лишь на 2026-й – после Олимпиады в Италии. Поэтому к новым Играм сборную поведет именно чемпион Солт-Лейк-Сити.
Он уже обозначил главные цели: учитывать интересы и тренеров, и спортсменов, развивать женское и парное катание, подтянуть мужское и танцы на льду. И, конечно, вернуть Россию на международные соревнования:
«Для нас будет важен диалог с ISU. Я знаю, что многие представители организации говорят о том, что российским спортсменам пора участвовать, без них это совершенно другие соревнования. Поэтому мы будем всеми силами содействовать и добиваться этого, для нас это очень важно».
Новый босс мировой фигурки – канадец. Он судил скандальную Олимпиаду, когда вручили два золота – Бережной с Сихарулидзе и... канадцам
В тексте использованы фрагменты интервью «Спорт-Экспресс», «Истории в деталях», «Судьба человека», «Коммерсантъ», «Спорт день за днем», «БалтИнфо», ТАСС.
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова, Сергей Гунеев, Владимир Федоренко, Владимир Вяткин
Порядочный панну обошел бы за километр, а они в одну дуду дуют и очень слаженно.
Понятно, что яна водит, но и самому Плюху не чужды алчность, жадность до денег, славы, готовность добиваться этого нечестными методами. Я бы еще сказала...
Судя по тому, с каким рвением он защищал Валиеву «не виновата она», это полностью человек системы и его назначение не поменяет ровным счётом ничего.
Не знаю, как насчёт остальной деятельности после ухода из большого спорта, но за Клуб ФК Москвиной ему низкий поклон.
Успехов!
Между строк сквозят удачные в финансовом смысле браке, последующие выгодные связи.
Как я люблю сказочки о том как на пустом месте В НАШЕ ВРЕМЯ рождается серьезный бизнес и люди СЛУЧАЙНО становятся руководящими сотрудниками с госорганах.
"Забежал на кофеек к Миллиру". А чего сразу не к Путину?
Плюща, кстати, тоже помню неплохо, он, правда, в ЗС ооочень редко появлялся, считанные разы, но когда заходил, вел себя вполне скромно, без пафоса, не так, как потом уже в ФК, видимо, не очень уверенно себя чувствовал не на "своей территории".
Даже если изначально человек был другим, система прогнет его под себя или перемолет. На любых постах, хоть мэр, хоть председатель колхоза. Просто бывают кандидаты лучше или хуже. Сихарулидзе как минимум интересен, т.к. он молод, деятелен и энергичен. И глубоко понимает внутреннюю кухню ФК.
Интересно, как он поступит при конфликте интересов, ведь Плющ его друг, но его нужно наказать, за предательство и угрозы сливать спортсменов в другие страны.