40 комментариев

Антон Сихарулидзе теперь главный в нашем фигурном катании – до конца олимпийского цикла он исполняет обязанности президента федерации.

После победы на Олимпиаде-2002 попробовал себя, кажется, везде: в политике, ресторанном бизнесе и строительстве.

В последние годы Сихарулидзе вернулся в спорт и очень быстро прошел путь от региональной федерации до главы ФФКР.

Ушел сразу после Игр и пробовал все: от «Ледникового периода» до политики

Сихарулидзе и Елена Бережная покинули спорт после победы на Играх-2002 – той самой, где из-за судейского скандала не только вручили два золота (нашим и канадцам, изначально оказавшимися вторыми), но и изменили систему оценок.

Пара отправилась в США, где на протяжении четырех лет выступала в шоу Stars on Ice. Когда в 2006-м контракт закончился, Антон вернулся в Санкт-Петербург. И сразу попал на новый проект Первого канала «Звезды на льду», который потом превратится в «Ледниковый период».

В первом сезоне Сихарулидзе катался с певицей Натальей Ионовой (Глюкозой), а после ее травмы – с гимнасткой Юлией Барсуковой. В 2007-м в партнерши досталась балерина Анастасия Волочкова. Через три года Антон появился в проекте «Лед и пламень», где выступал с певицей Зарой.

В обычных шоу тоже участвовал – сотрудничал с Ильей Авербухом, но из-за новых увлечений и проектов появлялся на льду все реже.

Список начинаний Сихарулидзе после спорта впечатляет (ведь он даже снимался в сериале):

• Ресторан. В 2005-м в центре Санкт-Петербурга открылся ресторан быстрого обслуживания «Сфинкс». Сначала фигурист присылал деньги, заработанные на шоу в США, а потом и сам плотно занялся бизнесом.

Одно из самых больших заведений города (общая площадь около 1,4 тысячи квадратных метров) просуществовало 5 лет – в 2010-м ресторан закрылся. По информации РБК, в его развитие вложено около 2,5 млн долларов. Антон отмечал, что активно занимался заведением первые два года (до прихода в политику) и свои вложения отбил.

После «Сфинкса» Сихарулидзе с Бережной разрабатывали идею загородного комплекса с гостиницей и рестораном, но проект так и не реализовали.

• Политика. В 2006-м вступил в партию «Единая Россия» и уже на следующий год попал в Госдуму, где занял должность председателя комитета по физкультуре и спорту. В тот же год Сихарулидзе избран депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

«Когда я закончил кататься, то достаточно часто подключался к различным политическим проектам, чтобы понять, что мне нравится в них участвовать. И почувствовал, что могу быть востребован».

В Думе он отработал один созыв и постепенно отошел от политики.

• Строительство. В 2013-м Антон вернулся в бизнес. Занял пост генерального директора подмосковной строительной компании, а чуть позже открыл фирму «Олимп-Строительство»: «Мне нравится производить! Строительство – мужская профессия. Чувствую – вот это мое».

Правда, большого дохода фирма не приносила: «Не утонули, уже хорошо».

Через несколько лет Сихарулидзе отошел от гражданского строительства и перешел в энергетическую сферу. В марте 2016-го получил 15% долей в дочерней компании «Газэнергосервиса» – ООО «Газэнергосервис-Урал», а на следующий год стал совладельцем и самого «Газэнергосервиса» (это крупный подрядчик «Газпрома»).

Раз в два месяца выбирался на объекты в Уренгой, Сыктывкар, Ухту, Вологду и проверял, как идет строительство газопроводов и подземных хранилищ газа.

• Школа Москвиной. В марте 2017-го в Петербурге открылся клуб фигурного катания Тамары Москвиной, и это тоже идея ее ученика.

«Я как-то встречался по газовым делам с Миллером, потом перешли на благотворительные темы. Алексей Борисович заговорил о Тамарочке – они же в одной школе Невского района учились. Между делом обмолвился: «А мы как раз там каток строим». Меня осенило: «Ой! А не сделать ли школу Москвиной?»

«Газпром» предоставил ледовую арену, коммунальные платежи – за счет бюджета города, а «Газэнергосервис» Сихарулидзе покрывает остальные затраты: экипировка, костюмы, медобслуживание.

Не женился на Бережной: «Уже не до любви было. Мы с Леной дружбаны»

Бережная и Сихарулидзе запомнились не только как пара на льду, но и в жизни. Антон защищал Елену от ее партнера-тирана Олега Шляхова, помог уехать из Латвии и сыграл важную роль в возвращении Бережной после страшной травмы головы.

На тренировке Шляхов задел ее коньком во время параллельного вращения, была пробита височная кость, осколки повредили оболочку мозга. Елена заново училась ходить, говорить и кататься на коньках. Во время восстановления она жила в семье Сихарулидзе, где их отношения только крепли.

Но после завершения карьеры закончился и роман.

«Отношения сейчас – это что-то из космоса. Мы на самом деле друзья. Однажды нас спрашивали: вы же любили друг друга. Но мы были в том возрасте, когда еще толком не понимали, что у нас происходит. Во-вторых, мне понравилась фраза, которую сказала Лена: мы уже переросли любовь, наши отношения выше. Я никогда не мог подумать, что у меня могут быть такие взаимоотношения с Леной – мы как брат и сестра, тут уже не до «мужчина – женщина». Это выше», – рассказывал Сихарулидзе после Солт-Лейк-Сити.

Бережная добавляла: «Никто всерьез ни о чем не думал. Повзрослели, выросли, теперь совсем другие. Нам так нравится, нам легко. Наверное, надо дать героя тем семьям, которые и катались вместе, и живут вместе. Это тяжело».

Спустя 15 лет их мнение не поменялось:

«Мы давно друг другу говорим, что наши отношения дошли до родственных. Появились другие цели в жизни. Антон хотел пробовать себя там, там, там – пошел в депутаты, это большая работа, другой мир», – говорила Елена.

«Мы, наверное, так много времени проводили вместе… И так сложно вместе кататься, работать: столько переживаний, столько стрессов, столько претензий к себе и к другому. Столько было выплеснуто эмоций, что уже не до любви как-то было. То, что мы дружбаны – это факт. И тогда были дружбанами, и сейчас, надеюсь. Отношения мужчины и женщины тут ни при чем, это дружеская, братская тема».

В 2007-м Бережная родила сына от английского фигуриста Стивена Казинса. Мальчика назвали Тристан, а крестным отцом позвали Сихарулидзе. Спустя два года Елена родила дочку Софию-Диану. В 2012-м пара рассталась.

Сихарулидзе в 2008-м сделал предложение студентке МГУ Надежде Оболенцевой, но до свадьбы дело не дошло. Через три года Антон женился на дочери российского миллиардера Леонида Лебедева Яне, брак продержался 2 года.

Сейчас Сихарулидзе женат на Виктории Шаманской, которая занимается бизнесом. У пары два сына – Георгий и Виктор.

Мог возглавить ФФКР еще 13 лет назад, но снялся с выборов в знак протеста

13 лет назад Сихарулидзе уже претендовал на пост главы Федерации фигурного катания России. Хотя за несколько месяцев до выборов говорил, что не хочет совмещать работу в Госдуме с другой должностью:

«Считаю, что в таких общественных организациях, как федерации и ОКР, неуместно совмещение руководителями должностей. У нас зачастую так происходит, и именно поэтому нас преследуют неудачи. Я не думал о возможности возглавить ФФКР, если мне поступит предложение. У меня есть моя работа, на данный момент мне ее хватает».

Но вскоре Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга выдвинула его на пост главы ФФКР. В итоге на выборах летом 2010-го было два кандидата: Сихарулидзе и Александр Горшков. Перед голосованием Антон снял кандидатуру, а Горшкова избрали единогласно. Впрочем, это был не красивый жест, а протест – перед выборами в ФФКР приняли новый устав, согласно которому основные функции президента выполняет генеральный директор, а главе федерации остаются только представительские функции.

«Я деятельный и профессиональный человек, у меня нет времени носить портфель за генеральным директором. Поэтому я вынужден был снять кандидатуру. Я намеревался помогать федерации развивать фигурное катание, но по новому уставу президент не располагает теми полномочиями, чтобы работать и приносить пользу. Если бы я знал об изменении устава раньше, я вообще не стал бы баллотироваться».

Гендиректором по итогам тех выборов стал бывший глава федерации Валентин Писеев.

Сихарулидзе усомнился в легитимности решений ФФКР и даже обратился в Минюст. Но идею возглавить федерацию не оставил: «Буду ли я участвовать в новых выборах? Да. Но лишь в том случае, если президенту федерации будут даны широкие полномочия и возможность действительно ей руководить».

О Сихарулидзе напомнил Плющенко: приглашал в академию и позвал крестным сына

После выборов-2010 Сихарулидзе редко вмешивался в дела российского фигурного катания, а иногда даже критиковал других за излишнюю привязанность к спорту: «Глупо цепляться до пенсии за фигурное катание. Или его остатки – как называю ледовые шоу».

Считал, что во главе федераций должны стоять не только опытные функционеры, но и молодые специалисты. И было бы неплохо, если бы сами организации помогали с карьерой после спорта:

«Федерации должны заботиться о спортсменах после завершения карьеры. Нужно выстроить систему, которая позволит им быть востребованными. Развиваться, получать образование. К сожалению, в нашей стране великие чемпионы часто остаются у разбитого корыта наедине с бутылкой. Зато функционерчики и мелкие пузатые чинушки сидят у кормушек десятилетиями».

Он подписывал письмо Томасу Баху в поддержку Ивана Букина, отстраненного от выступления под нейтральным флагом в Пхенчхане-2018. Но все чаще давал интервью, где увлеченно рассказывал о новые проектах, не связанных с фигурным катанием.

Возвращение Сихарулидзе в спорт началось в 2021-м – и помог в этом Евгений Плющенко (как минимум имиджево). Фигуристы давно тепло общаются. В Ванкувере-2010 Антон продвигал друга в качестве знаменосца на открытии (раскритиковав выбор капитана хоккейной сборной Алексея Морозова). А Плющенко поддерживал Сихарулидзе на выборах главы ФФКР.

И вот в январе 2021-го Антон посетил академию «Ангелы Плющенко», а в апреле они встретились на Мальдивах.

«Годы идут, а дружба только становится крепче! Уже наши дети и жены дружат, и это очень здорово, когда есть настоящая мужская дружба, проверенная и пройденная годами», – рассказывал Плющенко.

В июне Сихарулидзе стал крестным отцом младшего сына Евгения и Яны Рудковской – Арсения.

И чем чаще Антон появлялся рядом с катком, тем больше казалось, что он никуда и не уходил. Теперь Сихарулидзе смотрит соревнования на одной трибуне с Рудковской, Сашей Плющенко и Александрой Трусовой.

Возглавил ФФКР и надеется вернуть наших на международные старты

Вторая попытка в карьере функционера оказалась более удачной. В декабре 2021-го Сихарулидзе единогласно избрали главой Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга : «Я отношусь к развитию фигурного катания не как к частной лавочке, а как к большому государственному делу».

В Петербурге он работал не только над глобальными вопросами, но и решал точечные проблемы – например, лично разговаривал с Елизаветы Нугумановой насчет ее обвинений в адрес тренера Евгения Рукавицына в травле.

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Уже в мае 2022-го он попал в ФФКР. В этот раз не против, а вместе с Горшковым. На отчетно-выборной конференции действующий глава сохранил пост, а Сихарулидзе назначили вице-президентом .

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В середине октября вошел в комиссию по этике ФФКР .

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В ноябре из жизни ушел Александр Горшков, а полномочия президента перешли к гендиректору Александру Когану. Но в апреле этого года Коган добровольно от них отказался. Исполком единогласно выбрал замену в лице Сихарулидзе .

Следующая выборная конференция запланирована лишь на 2026-й – после Олимпиады в Италии. Поэтому к новым Играм сборную поведет именно чемпион Солт-Лейк-Сити.

Он уже обозначил главные цели: учитывать интересы и тренеров, и спортсменов, развивать женское и парное катание, подтянуть мужское и танцы на льду. И, конечно, вернуть Россию на международные соревнования:

«Для нас будет важен диалог с ISU. Я знаю, что многие представители организации говорят о том, что российским спортсменам пора участвовать, без них это совершенно другие соревнования. Поэтому мы будем всеми силами содействовать и добиваться этого, для нас это очень важно».

В тексте использованы фрагменты интервью «Спорт-Экспресс», «Истории в деталях», «Судьба человека», «Коммерсантъ», «Спорт день за днем», «БалтИнфо», ТАСС.

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова, Сергей Гунеев, Владимир Федоренко, Владимир Вяткин