41 комментарий

Украинским спортсменам запретили соревноваться с российскими. Если федерация ослушается, то Министерство спорта Украины лишит ее статуса национальной.

Международный олимпийский комитет (МОК), который и допустил наших, уже осудил такие меры. Что же дальше?

С чего все началось?

В конце марта исполком МОК всерьез заговорил о возвращении российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Это пока не касается Олимпийских игр – их обсудят отдельно. Но комитет рекомендовал федерациям рассмотреть возможность камбэка россиян.

Дело в том, что в феврале-2022 МОК не только наложил санкции на Россию, но и принял защитные меры – в них и входило отстранение от соревнований. Руководствуясь тем, что политика не должна влиять на спорт, исполком рекомендовал вернуть спортсменов, но обозначил жесткие критерии допуска: не только без флага и гимна, но без командных видов и спортсменов, связанных с силовыми структурами.

Решение МОК не понравилось никому: в России его критиковали за беспощадные условия, в других странах – за сам факт возвращения наших и белорусов.

Томас Бах посчитал, что недовольство с обеих сторон – хорошая иллюстрация компромисса: «В России нас назвали агентами США. Украинские представители считают, что мы встали на сторону русских. Обе стороны в этой конфронтации не удовлетворены, но с другой стороны, это может означать, что мы нашли некую середину, на которой можем строить основу понимания в мировом спорте».

Как отреагировала Украина?

Министерство спорта и молодежи Украины выступило с заявлением:

«Министерство осуждает частичное изменение позиции Международного олимпийского комитета по поводу недопуска российских и белорусских атлетов на международные спортивные соревнования.

Мы сожалеем, что МОК использовал обеспокоенность, выраженную специальными докладчиками ООН, по поводу недискриминации исключительно на основании гражданства спортсменов как повод, чтобы радикально поменять свою предыдущую хорошо аргументированную позицию».

Один из вариантов, который появился в начале апреля – лишение федераций статуса национальных в случае участия украинских спортсменов в состязаниях с россиянами и белорусами. О том, что такой проект разрабатывается, сообщалось 4 апреля.

В министерстве работали и над вопросом персональных санкций к федерациям и ее членам «за совершение действий, которые создают реальные и/или потенциальные угрозы интересам общества и государства».

МОК в свою очередь продолжил цепь осуждений – и на этот раз уже комитет высказался негативно о решениях украинского ведомства: «Это вызывает серьезные вопросы об автономности украинского спорта».

И что же все-таки решили?

Несмотря на отчетливую позицию МОК, на Украине все-таки принимают запрет на соревнования с представителями России и Беларуси. Документ пока не подписан, но уже готов:

«Запретить официальным делегациям национальных сборных команд Украины участвовать в международных спортивных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из Российской Федерации и/или Беларуси».

Чиновникам министерства следует отзывать делегации из командировок, если в соревнованиях участвуют российские и белорусские спортсмены. Ну а в случае нарушения требований – федерации лишат статуса национальных.

Заместитель министра спорта Украины Матвей Бедный отметил, что сами украинские спортсмены не изъявили желания выступать в тех видах, где россиян уже вернули официально.

«Сегодня почти весь спортивный мир стоит на том, что представители России и Беларуси должны быть исключены из мирового культурного и спортивного контекста», – отметил он и добавил:

«Решение о лишении федерации статуса национальной принимается комиссией. В данном случае оно не направлено на то, чтобы по формальному признаку лишить или наказать кого-либо. Речь идет о том, что в каждом случае будет рассматриваться позиция федерации. Мы по каждому конкретному случаю будем рассматривать и реагировать по отдельности».

Что ответили в МОК?

МОК пришлось повторить свою позицию после решения министерства спорта Украины:

«Это ставит серьезные вопросы об автономии украинского спорта. В случае реализации такое решение нанесет ущерб только украинскому сообществу спортсменов и национальным федерациям.

МОК всегда утверждал, что правительства не должны решать, какие спортсмены могут участвовать в тех или иных международных соревнованиях. Такое решение также противоречит позиции ряда украинских спортсменов и других членов украинского олимпийского сообщества.

МОК всегда следовал и будет следовать собственной политике защиты спортсменов.

Поэтому спортсмены, которые хотят соревноваться и потеряют поддержку своей национальной спортивной федерации и своего национального олимпийского комитета из‑за вмешательства правительства, смогут рассчитывать на прямую поддержку фонда солидарности олимпийского движения для олимпийского сообщества Украины и программ поддержки спортсменов МОК».

Это первые ограничения от минспорта Украины?

Нет. На самом деле ведомство вводило их еще до февраля-2022. Например, накануне зимней Олимпиады в Пекине украинские спортсмены получили указание не давать интервью на русском языке.

Еще в министерстве рекомендовали избегать совместных фото с российскими спортсменами. Видимо, все дело в фото из Токио-2020 – где украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих сфотографировалась с россиянкой Марией Ласицкене.

«У нас была онлайн-встреча со всеми спортсменами и тренерами – как вести себя в таких ситуациях, когда будут провокации, как это было на летней Олимпиаде. Все спортсмены осведомлены, они знают, как себя вести в таких ситуациях. Они не должны стоять рядом, когда стоят спортсмены из России с флагом. Чтобы они не были вместе. Они должны это знать», – объяснил министр спорта Украины Вадим Гутцайт.

Тогда МОК намекнул, что выше министерства есть еще и Национальный олимпийский комитет (НОК): «Для олимпийских команд НОК является единственным и автономным органом власти».

Уже после февральских событий и даже после бана россиян на Украине обсуждали возможные действия при их возвращении:

«В случае допуска спортсменов Российской Федерации и Республики Беларусь к участиям в соревнованиях украинские спортсмены готовы блокировать их выступления и бойкотировать такие состязания», – говорил Гутцайт в прошлом июне.

Ну а два месяца назад Украина позитивно приняла декларацию против допуска россиян к соревнованиям (ее подписали министры спорта Чехии, Эстонии, Литвы, Латвии, Польши и Словакии).

А разве украинцы и россияне не соревновались весь последний год?

Прошлогодние рекомендации МОК коснулись не всех видов. Так, наши хоккеисты выступали в НХЛ, а футболисты и волейболисты – в европейских лигах. Ограничения лишь частично коснулись шахматистов, велогонщиков и теннисистов – они соревновались без флага и гимна.

Именно теннис МОК приводил в качестве главного примера, рассуждая о возвращении российских и белорусских спортсменов:

«В последние недели и месяцы мы видели, как украинские спортсмены соревнуются с нейтральными атлетами, у которых российские и белорусские паспорта. Как раз в январе 2023-го Australian Open выиграла нейтральная спортсменка с белорусским паспортом. В первом круге даже прошел матч между украинской спортсменкой и теннисисткой с российским паспортом».

На протяжении всего года действительно были матчи украинцев и русских. Но почти всегда они заканчивались если не конфликтами, то недопониманием. На Australian Open организаторы запретили вывешивать на трибунах российские флаги – после того самого матча первого круга, о котором упоминалось в пресс-релизе МОК.

На игре россиянки Камиллы Рахимовой и украинки Катерины Байндль появилась группа из четырех мужчин, которые растянули российский флаг. Кроме того, один из них сидел в футболке Bosco и кепке «Россия», а другой – в футболке с написаю «Мать Россия» на английском. Сообщалось, что украинские болельщики вызывали охрану и полицию. Поэтому организаторы оперативно запретили приносить на трибуны флаги России и Беларуси.

Во втором круге Андрей Рублев пожаловался на болельщиков: «С флагом (Украины, который они вывесили) вообще никаких проблем. Просто они говорят мне плохие слова».

В футболе тоже чувствуется напряжение: в январе россиянин Александр Головин и украинец Руслан Малиновский обнялись после матча «Монако» и «Марселя» в Лиге 1. После этого Малиновский извинялся:

«Я понимаю, что лучше бы я обошел его стороной, но так случилось, что он подошел ко мне и поздоровался. После игры все футболисты пожимают друг другу руку, и я чисто машинально это сделал. В индивидуальном виде спорта я даже не вышел бы играть против российского спортсмена, поскольку я полностью поддерживаю отстранение россиян от международных соревнований».

К слову, принятый запрет, возможно, не коснется отборочных матчей к футбольному Евро-2024. Россия отстранена, а вот Беларусь играет в группе I (Украина – в группе С, команды развели по политическим причинам).

«Основное решение будет принимать федерация – УАФ. Думаю, что у нас достаточно времени, чтобы выверить позиции. Я знаю, что они будут соперничать в разных группах и не будут пересекаться непосредственно в рамках одного мероприятия. Посмотрим», – подытожил Матвей Бедный.

А что же будет с теннисистами и остальными?

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев; globallookpress.com/Tomasz Kudala/Keystone Press Agency, Tomi Hänninen//Newspix24, Maksim Konstantinov/Global Look Press, Bernd Weißbrod/dpa ; East News/AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake