68 комментариев

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«Это фарс и нарушение прав человека». Официальный ответ нашего спорта на условия МОК

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Станислав Поздняков Станислав Поздняков
Легкая атлетика Легкая атлетика

Станислав Поздняков недоволен.

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков выступил с официальным ответом Томасу Баху.

Рекомендация МОК – вернуть наших спортсменов на международные старты. Но условия крайне жесткие: без флага и гимна, без командных турниров, без атлетов из ЦСКА, «Динамо» и других ведомственных клубов.

Что же сказал босс ОКР?

«МОК фактически признал ошибочность своих действий»

В прошлом феврале Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал отстранить российских и белорусских спортсменов. Комитет назвал это защитной мерой, так как был не уверен, что на международных соревнованиях можно обеспечить безопасность наших атлетов.

Впрочем, в России это расценили как санкции, а не защиту. Поэтому многие виды спорта уже больше года живут без россиян. Хотя с разными ограничениями выступают теннисисты, шахматисты, недавно допустили боксеров и фехтовальщиков.

«Сегодняшние решения Исполкома МОК расцениваем как признание их собственной ошибки, совершенной в момент принятия рекомендаций 28 февраля 2022 года о недопуске российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях», – сказал Поздняков.

На этом позитив в речи главы ОКР закончился, потому что далее он разбирал те самые критерии допуска, выдвинутые МОК.

«Нынешние параметры допуска никак не будут способствовать возвращению российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Решения исполкома МОК являются не более, чем фарсом, который не направлен на нормализацию ситуации, в которой грубо нарушаются базовые принципы Олимпийской хартии и Устава ООН», – отметил он, а до этого прошелся по отдельным пунктам.

Выступление в нейтральном статусе

«Нейтральный статус – это очевидная дискриминация по национальному признаку, нарушение базовых прав человека и гражданина, на что неоднократно обращали внимание на протяжении нескольких последних месяцев международные специалисты по гуманитарным вопросам, в том числе эксперты ООН по правам человека. Показательно, что их позиция почти полностью проигнорирована».

Дополнительный допинг-контроль

«Мы также категорически не согласны с применением каких-либо дополнительных процедур допинг-тестов в отношении российских спортсменов.

Срок действия ограничений, наложенных решением спортивного арбитражного суда по делу ВАДА против РУСАДА, истек в декабре прошлого года. На данный момент мы руководствуемся принципами Всемирного антидопингового кодекса и считаем предлагаемые условия необоснованными, юридически несостоятельными и чрезмерными».

Запрет на участие в командных видах

«Здесь, на наш взгляд, на лицо не просто дискриминация спортсменов по паспорту, но и по тем дисциплинам, которые они представляют. Лишение как минимум 30% представителей нашей олимпийской команды возможности выступать в отборочных и квалификационных соревнованиях без каких-либо правовых оснований.

Такой подход противоречит Олимпийской Хартии, Уставу ООН, гуманитарным, гражданским, да любым общепринятым нормам».

Недопуск спортсменов, связанных с силовыми ведомствами

«Заявленная сегодня позиция о недопуске к международным соревнованиям российских спортсменов, которые числятся в военных и силовых структурах или имеют с ними контрактные отношения, это уже не просто очередная глава в списке грубых дискриминационных санкций, о чем на днях прямо заявила госпожа Александра Ксантаки, специальный докладчик ООН в области культурных прав.

Мы считаем, что данный критерий закладывает основу внутреннего конфликта в российском спорте, имеет целью внести раскол в сообщество наших спортсменов, разделить их на «допустимых» и «остальных» уже не только по национальному признаку, нанести урон спортивной отрасли России в целом».

Соблюдение принципов нейтральности в публичных заявлениях и соцсетях

«В данном контексте, когда нам по сути предлагают согласиться поставить крест на мечте тысяч спортсменов побороться за олимпийские медали, прогибом под политическое давление извне выглядят предлагаемые ограничения на размещения того или иного контента в социальных сетях российских олимпийцев».

***

Никаких решений или объявлений о бойкоте (которые уже сделали некоторые спортсмены) от Позднякова не последовало. И кажется, никаких активных действий ОКР в ближайшее время не предпримет. Тем более, что речи о ближайших Олимпиадах в Париже и Милане не идет – это решение примут отдельно.

«ОКР продолжит контакты с коллегами из Лозанны с целью получения ими объективной информации о губительности дискриминационных мер, разрушающих гуманитарную и объединяющую миссию спорта.

Учитывая тот факт, что на данный момент Исполком МОК отложил принятие решения об участии наших спортсменов в Олимпийских играх, мы будем осуществлять мониторинг действий международных спортивных федераций в отношении допуска россиян к участию в соревнованиях».

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко, Алексей Филиппов, Александр Вильф; cska.ru; Gettyimages.ru/Pool – Frank Fife, Cameron Spencer

Нейтральный статус, отсутствие командных видов и другие условия МОК. Нужно ли на них соглашаться?
19076 голосов
Да
43%
Дмитрий Губерниев
Нет, бойкотируем
57%
Роман Терюшков

68 комментариев

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Гусеконь
Ответ Vidic5
Ах, росия все-таки оккупирует ))) Не освобождает ? Не борется с нацизмом ? Таки оккупирует ???
а другие так и не считываются у тебя?
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Dina2
И находятся те, кто соглашается на эти условия. Удивительно. Хоть тушкой, но пролезть. Да ну.
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Лужин
Сначала орут что спорт вне политики и нельзя наказывать спортсменов за действия властей, а когда им разрешают соревноваться на условиях отсутствия связи с властям кукарекают про дискриминацию. Клоуны да и только.
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Adolf Glieder
Ответ Evgenkas
Вот это атака ботов в комментах 🙈
Кремлеботы всегда на зависть работали. Благо, дальше базовых постов вниз по ветке они не идут и там уже оценивание более-менее "людское".
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Лужин
Ответ STAVRsSC
хватит уже Матыцину, Позднякову и прочим сопли жевать. Более 100 стран подмяты англосаксами и других решений мы не увидим. Необходимо активно создавать новые международные спортивные федерации с теми партнёрами, кто сотрудничает с Россией. И проводить альтернативные соревнования с приличными призовыми фондами. Плевать будет на МОК.
Нью-Васюки уже готовы стать столицей мирового спорта.
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STAVRsSC
Ответ statistic5
а призовые фонды я так понимаю из пенсионного брать будут? И на трибуны бюджетников нагонять?
В Иране на матч с Россией бюджетников нагоняли? Поделитесь инсайдом...
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STAVRsSC
Ответ RembaXXX
С какими такими партнерами? С Эритреей и КНДР? И кто опять эти фонды призовые спонсировать будет? Не хочешь скинуться?
только и вижу у недругов России аргументы в виде Эритреи и КНДР. Не надоело вам глупости писать? Принять участие в Азиатских играх нам видно КНДР предложили? А переход нашей шахматной федерации из Европы в Азию только они одобрили? Так же приглашение принять участие в Боливарианских играх видно само прилетело. Не от партнёров. Ну, а со спонсорами проблем не будет даже с нашей стороны. Уж сколько лет Газпром спонсировал ЛЧ и прочие Шальке. Деньги на ветер. У нас хватает нефтяников, металлургов, производителей удобрений, которые явно не бедствуют. Так что, для решения политической задачи деньги найдутся.
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Виктор Войнов
Ответ Streetbor
МОК конечно удобно устроились, мы типа пытались.. Но вы там сами решайте, согласны стать в позу с граблями или нет. А мы там ещё придумаем условий. .
Условия такие , что если даже встать в позу с граблями, то сразу столько напихают , что не до соревнований будет
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La Gushka
Теннисисты выступят на ОИ, им никто не запретит. Хотя международной федерации тенниса нет, есть коммерческие Ассоциации мужская и женская, МОК на ОИ теннисистов допускает ради зрелищности и уважая историю Олимпийских игр современности, где теннис был одним из первых видов спорта.
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Alexandr Alexandrov
Ответ foreverSKA
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Первое подразумевает исчезновение Украины, а остальное невозможно юридически.
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silvergold
Ответ HK
Нет уж в празднике спорта , где участвуют дамы с хэром, мы участвовать не будем
Их уже запретили . Не слышали ?
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Alexandr Alexandrov
Ответ RembaXXX
С какими такими партнерами? С Эритреей и КНДР? И кто опять эти фонды призовые спонсировать будет? Не хочешь скинуться?
Ну Аравийские страны сейчас не очень под США и других много , просто не всё сразу.
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Нагрузки Сборной
Ответ Vidic5
Русофобы... Блин ну подумаешь побомбили чуток, а они условия такие ставят...
Я не поддерживаю действия российских властей в отношении Украины с 2014 года. Это совершенно никак не отменяет дискриминационные и беспрецедентные в своем лицемерии действия в отношении России со стороны МОК и прочих организаций.
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statistic5
Ответ RembaXXX
С какими такими партнерами? С Эритреей и КНДР? И кто опять эти фонды призовые спонсировать будет? Не хочешь скинуться?
за счет пенс фонда. Мужчины живут 67 лет, им уже можно не поднимать возраст. Но еще можно женщинам до 65 поднять
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Илья Савчук
Ответ R_RB
Это сказал Фёдор Михайлович Достоевский, великий русский писатель 19-го века, тот ещё, ага, любитель товарища Си. Впрочем, тебе уже вряд ли что-то поможет, профилактические беседы абсолютно бесполезны =)
как же вы любите ставить смайлике в конце, это у вас опознавательный знак для поиска среди себе подобных?
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lepestok
Ответ foreverSKA
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закатай губу
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statistic5
Ответ STAVRsSC
хватит уже Матыцину, Позднякову и прочим сопли жевать. Более 100 стран подмяты англосаксами и других решений мы не увидим. Необходимо активно создавать новые международные спортивные федерации с теми партнёрами, кто сотрудничает с Россией. И проводить альтернативные соревнования с приличными призовыми фондами. Плевать будет на МОК.
а призовые фонды я так понимаю из пенсионного брать будут?
И на трибуны бюджетников нагонять?
+3
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Helge
Ответ Alexandr Alexandrov
Особенно за Ракку или Мосул.
для начала - за Хиросиму, Нагасаки и Дрезден
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nmnackjbxkasbk
Ответ Helge
за то, что убили десятки (а то и сотни) тысяч мирных жителей, превратив в лунный пейзаж несколько городов
или за то что еще при путине вам слали гуманитарку?
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Alexandr Alexandrov
Ответ Helge
тогда почему США никто не отстранил ещё с 1945 года?
Особенно за Ракку или Мосул.
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Helge
Ответ nmnackjbxkasbk
за то что поставляли вам оружие по ленд-лизу?
за то, что убили десятки (а то и сотни) тысяч мирных жителей, превратив в лунный пейзаж несколько городов
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statistic5
Никаких решений или объявлений о бойкоте (которые уже сделали некоторые спортсмены)
список в студию!
небось "бойкотировали" только командники и представители силовых ведомств
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Vidic5
Ответ Нагрузки Сборной
Условия и названы такие, чтоб на них нельзя было согласиться. Абсолютная гниль и дискриминация.
Русофобы... Блин ну подумаешь побомбили чуток, а они условия такие ставят...
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Vidic5
Ответ Гусеконь
ну опровергни. Израиль оккупирует Палестину. США - Сирию Россия - Украину. Почему не всех наказывают?
Ах, росия все-таки оккупирует )))
Не освобождает ?
Не борется с нацизмом ?
Таки оккупирует ???
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derko12
Ответ STAVRsSC
хватит уже Матыцину, Позднякову и прочим сопли жевать. Более 100 стран подмяты англосаксами и других решений мы не увидим. Необходимо активно создавать новые международные спортивные федерации с теми партнёрами, кто сотрудничает с Россией. И проводить альтернативные соревнования с приличными призовыми фондами. Плевать будет на МОК.
альтернативные соревнования для альтернативно одаренных
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