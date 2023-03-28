68 комментариев

Станислав Поздняков недоволен.

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков выступил с официальным ответом Томасу Баху.

Рекомендация МОК – вернуть наших спортсменов на международные старты. Но условия крайне жесткие: без флага и гимна, без командных турниров, без атлетов из ЦСКА, «Динамо» и других ведомственных клубов.

Что же сказал босс ОКР?

«МОК фактически признал ошибочность своих действий»

В прошлом феврале Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал отстранить российских и белорусских спортсменов. Комитет назвал это защитной мерой, так как был не уверен, что на международных соревнованиях можно обеспечить безопасность наших атлетов.

Впрочем, в России это расценили как санкции, а не защиту. Поэтому многие виды спорта уже больше года живут без россиян. Хотя с разными ограничениями выступают теннисисты, шахматисты, недавно допустили боксеров и фехтовальщиков.

«Сегодняшние решения Исполкома МОК расцениваем как признание их собственной ошибки, совершенной в момент принятия рекомендаций 28 февраля 2022 года о недопуске российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях», – сказал Поздняков.

На этом позитив в речи главы ОКР закончился, потому что далее он разбирал те самые критерии допуска, выдвинутые МОК.

« Нынешние параметры допуска никак не будут способствовать возвращению российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях . Решения исполкома МОК являются не более, чем фарсом, который не направлен на нормализацию ситуации, в которой грубо нарушаются базовые принципы Олимпийской хартии и Устава ООН», – отметил он, а до этого прошелся по отдельным пунктам.

Выступление в нейтральном статусе

«Нейтральный статус – это очевидная дискриминация по национальному признаку, нарушение базовых прав человека и гражданина, на что неоднократно обращали внимание на протяжении нескольких последних месяцев международные специалисты по гуманитарным вопросам, в том числе эксперты ООН по правам человека. Показательно, что их позиция почти полностью проигнорирована».

Дополнительный допинг-контроль

«Мы также категорически не согласны с применением каких-либо дополнительных процедур допинг-тестов в отношении российских спортсменов.

Срок действия ограничений, наложенных решением спортивного арбитражного суда по делу ВАДА против РУСАДА, истек в декабре прошлого года. На данный момент мы руководствуемся принципами Всемирного антидопингового кодекса и считаем предлагаемые условия необоснованными, юридически несостоятельными и чрезмерными».

Запрет на участие в командных видах

«Здесь, на наш взгляд, на лицо не просто дискриминация спортсменов по паспорту, но и по тем дисциплинам, которые они представляют. Лишение как минимум 30% представителей нашей олимпийской команды возможности выступать в отборочных и квалификационных соревнованиях без каких-либо правовых оснований.

Такой подход противоречит Олимпийской Хартии, Уставу ООН, гуманитарным, гражданским, да любым общепринятым нормам».

Недопуск спортсменов, связанных с силовыми ведомствами

«Заявленная сегодня позиция о недопуске к международным соревнованиям российских спортсменов, которые числятся в военных и силовых структурах или имеют с ними контрактные отношения, это уже не просто очередная глава в списке грубых дискриминационных санкций, о чем на днях прямо заявила госпожа Александра Ксантаки, специальный докладчик ООН в области культурных прав.

Мы считаем, что данный критерий закладывает основу внутреннего конфликта в российском спорте, имеет целью внести раскол в сообщество наших спортсменов, разделить их на «допустимых» и «остальных» уже не только по национальному признаку, нанести урон спортивной отрасли России в целом».

Соблюдение принципов нейтральности в публичных заявлениях и соцсетях

«В данном контексте, когда нам по сути предлагают согласиться поставить крест на мечте тысяч спортсменов побороться за олимпийские медали, прогибом под политическое давление извне выглядят предлагаемые ограничения на размещения того или иного контента в социальных сетях российских олимпийцев».

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Никаких решений или объявлений о бойкоте (которые уже сделали некоторые спортсмены) от Позднякова не последовало. И кажется, никаких активных действий ОКР в ближайшее время не предпримет. Тем более, что речи о ближайших Олимпиадах в Париже и Милане не идет – это решение примут отдельно.

« ОКР продолжит контакты с коллегами из Лозанны с целью получения ими объективной информации о губительности дискриминационных мер , разрушающих гуманитарную и объединяющую миссию спорта.

Учитывая тот факт, что на данный момент Исполком МОК отложил принятие решения об участии наших спортсменов в Олимпийских играх, мы будем осуществлять мониторинг действий международных спортивных федераций в отношении допуска россиян к участию в соревнованиях».

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко, Алексей Филиппов, Александр Вильф; cska.ru; Gettyimages.ru/Pool – Frank Fife, Cameron Spencer