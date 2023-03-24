61 комментарий

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Вот это находка японской фигуристки! Сорвала прыжок, но вдруг спасла каскад – и, рыдая, взяла золото ЧМ

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Каори Сакамото Каори Сакамото
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Японка Каори Сакамото – двукратная чемпионка мира!

Выиграть на домашнем льду ей помогли не судьи, а невероятная предприимчивость. Она сорвала первый прыжок в каскаде, но все равно прыгнула второй. Как так?

• После короткой программы Каори уверенно лидировала – прокат рядом с личным рекордом принес внушительный запас в 5,62 балла. Почти все лидеры допускали ошибки в произвольной: Луна Хендрикс упала на лутце, Изабо Левито осталась без коронного каскада, а Маи Михара наошибалась во второй части.

А вот кореянка Хэ Ин Ли выдала идеальное выступление, лишь в одном месте поймав недокрут. После нее на лед вышла Сакамото. Она была сосредоточенна, возможно, даже слишком. Неужели случился флешбэк в 2019-й?

• 4 года года назад Каори уже выступала здесь, в Сайтаме, и тоже боролась за медаль чемпионата мира. После короткой она уступала только Алине Загитовой, но в произвольной сделала бабочку на флипе и осталась без медалей.

За элемент она получила всего 0,51 балла. А отставание от второго места, которое заняла Элизабет Турсынбаева, составило 1,93 балла. Даже двойной флип по базовой стоимости принес бы ей серебро – получила бы 1,98 за исполнение во второй половине программы.

• И вот Сакамото и флип снова столкнулись в произвольной чемпионата мира. На этот раз разыгрывалось золото.

Каори уверенно выполнила все прыжки в начале, но на каскаде флип-тулуп допустила ошибку.

Снова сделала бабочку! Но невероятно быстро сориентировалась – тройной тулуп вторым прыжком все-таки добила, получился необычный каскад 1-3. Сделать его после срыва первого прыжка очень сложно: теряются скорость и баланс. Каори раскрылась во время флипа:

Но собралась и сделала прыжок благодаря силе и крутке, а не скорости:

Болельщики встретили этот трюк так громко, будто Сакамото сделала четверной.

«Мое главное преимущество – опыт. И то, что случилось сегодня в произвольной – сначала было как страшный сон. Та же самая ошибка, что я допустила здесь же, в Сайтаме, 4 года назад. Знали бы вы, как я нервничала», – рассказала Сакамото корреспонденту Sports.ru Майе Багрянцевой.

• Сразу после выступления всегда веселая Каори почти плакала, хватаясь за голову.

Рыдания продолжились в КиКе. Сначала от напряженного ожидания.

А потом – от победы.

Каори слушала тренеров, уткнувшись в полотенце и вытирая слезы.

Успокоиться было сложно. Вероятно, все из-за трудного сезона, в который Сакамото входила главной фавориткой, но редко это подтверждала: проигрыш на домашнем этапе Гран-при и Универсиаде, предпоследнее место в финале серии. И все же в самый важный момент Каори справилась с давлением трибун и статусом лидера.

• На церемонии награждения она уже улыбалась и выглядела расслабленной. А золотая награда оказалось очень похожей на бронзовую. Комментаторы Андрей Журанков и Анна Погорилая даже предположили, что их перепутали (такое уже случалось).

Сакамото и Хендрикс тоже заметили сходство и засмеялись.

И все-таки у Каори золото. Уже второе!

Лучшая фигуристка мира (не считая 🇷🇺) – японка без ультрапрыжков. Тарасова назвала ее прокат устаревшим на 20 лет, но не верьте

Чемпионат мира по фигурному катанию

Сайтама, Япония

Женщины

Итоговое положение

1. Каори Сакамото (Япония) – 224,61

2. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 220,94

3. Луна Хендрикс (Бельгия) – 210,42

4. Изабо Левито (США) – 207,65

5. Маи Михара (Япония) – 205,70

6. Ким Чхэ Ен (Южная Корея) – 203,51

Произвольная программа

1.  Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 147,32

2. Каори Сакамото (Япония) – 145,37

3. Ким Чхэ Ен (Южная Корея) – 139,45

4. Луна Хендрикс (Бельгия) – 138,48

5. Изабо Левито (США) – 134,62

6. Маи Михара (Япония) – 132,24

Фото: REUTERS/Issei Kato

61 комментарий

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Залина Малина
Позор
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Sat397
Какие приятные девушки на пьедестале. Ни одной деревянной любительницы закатывать истерики после проката.
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Sip1uga
молодец, японка! с такой жопой, и чемпионкой стала, сразу видно, что отсутствие россиянок идёт на пользу женскому фигурному катанию :D
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Anna Stefan
Ответ Zag Alien
Ну, это самый позорный и левый чемпионат за всю историю , не знаю, для Каори насколько такая победа чего-то стоит, по моему ничего ... Все знают кто сейчас недосигаем в женской фигурке...
Прикольная опечатка. Сигать - не досигать))) И не только)))
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Rygeek
Ответ Zag Alien
Ну, это самый позорный и левый чемпионат за всю историю , не знаю, для Каори насколько такая победа чего-то стоит, по моему ничего ... Все знают кто сейчас недосигаем в женской фигурке...
Алинка, прекрати коверкать слова. "НедосЯгаем".
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Блинчик
Какие приятные девушки на пьедестале. Никаких микроскопических Петросян и внучек с дедушкиным стаканом.
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tim55555
Ответ Галина Александрова
Никогда не смотрела выступления Изабо Левито. Сегодня посмотрела ПП и увидела " фигуристку из Хрустального", программа от и до ЖениАнина, платье точное Рябенкостайл. Забавное сходство)
Она тоже допубертатница и её ждут трудности взросления. Но катается она неплохо.
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ZAZ968
Лайф-хак для пиндосов, да для всей Джи-7. Отстраняешь любую страну от соревнований, где она доминирует, под любым предлогом. Типа, у вас коррупция или у вас газоны на сантиметр ниже, и медали в кармане
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Маргарита В Сафронова
У Каори всё золото теперь вдруг))))))
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Oleandra
После просмотра этого японского действа, я пересмотрела программы Аделии с ФГП, программы Сони с ЧР и программы Камилы с КП... и получила полное моральное удовлетворение)
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ББ
Бельгийка, эта "вечно третья" довольна, наверное, до одурения. Если б наши выступали, эту фигуристочку подвинули бы на 7-8 место, не выше. Азиатки тоже пролетели бы. Американка и в десятку не вошла бы. Но наших нет. Порадуйтесь, дутые медалисты.
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Sashybev
Рада за нее!!!! Молодец!!!
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Lapo Elkann
Спортсу нравятся табуретки ?
Хотела посмотреть в записи , но не смогла.
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Pentrak
Наконец-то после стольких лет страданий и настоящих преодолений, о которых Каоричка не ныла, после лавины блатных стаканчиков из эрефии, после пренебрежений от собственной федерации, козней Хамады, травм и давления солнышко Каори получает заслуженный успех. Плачу.
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Alla Belova
Ответ Lizard Wizard
Да и представлять нет нужды. Итак до конца карьеры Загитовой наблюдали публицистически-цирковое представление после каждого старта. Потом Щербакову полоскали на ЧМ/ОИ. Потом Валиеву. Любую сильную в моменте фигуристку. Все не то и не так. У Каори все зашибись зато в этом сезоне.
Так всё потому, что ресурс соответствующий,мягко говоря непатриотический, чтобы не наговорить на бан
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Новый Орлеан
Ответ Mikhail Lopatin
Молодец Каори. :) Первая в истории сборной Японии, на секундочку, кому удалось защитить свой титул ЧМ. А флип одинарный -- ну ничего, бывает. У Нейтана в Олимпийской ПП он был (в ойлерном каскаде), у Шомы -- на ЧМ-22 в ПП (в нем же). Прыжок чемпионов. :)
С таким уровнем - немудрено. Чудом было бы её непопадание в призы. Михару жаль. Постоянно её под всяких заслуженных задвигают.
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pan_admiral
Вот уже уже реально чемпионат бензоколонки, при всей моей нелюбви к ФК.
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шампион
Сакамото молодец. Приятная, миловидная фигуристка, и техника, и скольжение, и голова на плечах.
Но вот программы.... В КП какая-то странная музыка и странные движения. В ПП наоборот, максимально попсовейшая композиция, с вокалом, который очень трудно дотерпеть. И ведь прога не то чтобы раскрывает ее с лучшей стороны.
Зато посмотрите, как отреагировали судьи - никаких домашних бонусов. Все по чесноку. По делу первое место в ПП у кореянки. И по делу же итоговый пьедестал. Очень хорошее впечатление. Если Ису будет и дальше так судить, это будет отлично. А нашей фидре хорошо бы этому поучиться.
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La Gushka
Через год будет и ТРЕТЬЕ. Российских по- прежнему на ЧМ не будет...
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Alexandr Alexandrov
Ответ Беглый*
Сразу видно дилетанта, который не знает, что все наши девочки прыгают такие каскады, что никакие ультра-си им тут были бы не нужны. А программы все стрёмные. Все!
При чём таких как раз много почти весь ЧР
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Tiffozi
Ответ ezhik38
Грош цена таким медалям )
Обстоятельства забудутся быстро🤷‍♂️
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Он саМый
Ответ Беглый*
А что с этим золотом не так? Можно подумать, у нас там были сильнейшие. Алё, НХЛ никого не отпустила, в противном случае наш состав минимум на 80% был бы другим
Сильнейших не было, соревновались не пойми с кем, как и сегодня. А на что наши нхл-овцы способны, мы видели в 2002, 2006, 2010, 2014. Напомнить?
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-2
0
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ЮИ
Ответ Victoria Kravchenko
Как можно было выбрать такое фото?)))
Это Селенкова. Вот бы ее фото посмотреть... Желательно во вращении.
+6
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Зоя Кудряшова
Ответ Denkaaaa
каори красотка. с ней только хорошие ассоциации. к примеру ее радость в Пекине на бронзовую медаль. она такая милашка!
Может и не красотка в нашем понимании, но фигуристка отменная. Да все три хороши, каждая по-своему. Это не шаблонные девочки из одного штаба.
+2
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Mikhail Lopatin
Молодец Каори. :) Первая в истории сборной Японии, на секундочку, кому удалось защитить свой титул ЧМ. А флип одинарный -- ну ничего, бывает. У Нейтана в Олимпийской ПП он был (в ойлерном каскаде), у Шомы -- на ЧМ-22 в ПП (в нем же). Прыжок чемпионов. :)
+6
-6
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