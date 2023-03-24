61 комментарий

Японка Каори Сакамото – двукратная чемпионка мира!

Выиграть на домашнем льду ей помогли не судьи, а невероятная предприимчивость. Она сорвала первый прыжок в каскаде, но все равно прыгнула второй. Как так?

• После короткой программы Каори уверенно лидировала – прокат рядом с личным рекордом принес внушительный запас в 5,62 балла. Почти все лидеры допускали ошибки в произвольной: Луна Хендрикс упала на лутце, Изабо Левито осталась без коронного каскада, а Маи Михара наошибалась во второй части.

А вот кореянка Хэ Ин Ли выдала идеальное выступление, лишь в одном месте поймав недокрут. После нее на лед вышла Сакамото. Она была сосредоточенна, возможно, даже слишком. Неужели случился флешбэк в 2019-й?

• 4 года года назад Каори уже выступала здесь, в Сайтаме, и тоже боролась за медаль чемпионата мира. После короткой она уступала только Алине Загитовой, но в произвольной сделала бабочку на флипе и осталась без медалей.

За элемент она получила всего 0,51 балла. А отставание от второго места, которое заняла Элизабет Турсынбаева, составило 1,93 балла. Даже двойной флип по базовой стоимости принес бы ей серебро – получила бы 1,98 за исполнение во второй половине программы.

• И вот Сакамото и флип снова столкнулись в произвольной чемпионата мира. На этот раз разыгрывалось золото.

Каори уверенно выполнила все прыжки в начале, но на каскаде флип-тулуп допустила ошибку.

Снова сделала бабочку! Но невероятно быстро сориентировалась – тройной тулуп вторым прыжком все-таки добила, получился необычный каскад 1-3. Сделать его после срыва первого прыжка очень сложно: теряются скорость и баланс. Каори раскрылась во время флипа:

Но собралась и сделала прыжок благодаря силе и крутке, а не скорости:

Болельщики встретили этот трюк так громко, будто Сакамото сделала четверной.

«Мое главное преимущество – опыт. И то, что случилось сегодня в произвольной – сначала было как страшный сон. Та же самая ошибка, что я допустила здесь же, в Сайтаме, 4 года назад. Знали бы вы, как я нервничала», – рассказала Сакамото корреспонденту Sports.ru Майе Багрянцевой.

• Сразу после выступления всегда веселая Каори почти плакала, хватаясь за голову.

Рыдания продолжились в КиКе. Сначала от напряженного ожидания.

А потом – от победы.

Каори слушала тренеров, уткнувшись в полотенце и вытирая слезы.

Успокоиться было сложно. Вероятно, все из-за трудного сезона, в который Сакамото входила главной фавориткой, но редко это подтверждала: проигрыш на домашнем этапе Гран-при и Универсиаде, предпоследнее место в финале серии. И все же в самый важный момент Каори справилась с давлением трибун и статусом лидера.

• На церемонии награждения она уже улыбалась и выглядела расслабленной. А золотая награда оказалось очень похожей на бронзовую. Комментаторы Андрей Журанков и Анна Погорилая даже предположили, что их перепутали (такое уже случалось).

Сакамото и Хендрикс тоже заметили сходство и засмеялись.

И все-таки у Каори золото. Уже второе!

Чемпионат мира по фигурному катанию

Сайтама, Япония

Женщины

Итоговое положение

1. Каори Сакамото (Япония) – 224,61

2. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 220,94

3. Луна Хендрикс (Бельгия) – 210,42

4. Изабо Левито (США) – 207,65

5. Маи Михара (Япония) – 205,70

6. Ким Чхэ Ен (Южная Корея) – 203,51

Произвольная программа

1. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 147,32

2. Каори Сакамото (Япония) – 145,37

3. Ким Чхэ Ен (Южная Корея) – 139,45

4. Луна Хендрикс (Бельгия) – 138,48

5. Изабо Левито (США) – 134,62

6. Маи Михара (Япония) – 132,24

Фото: REUTERS/Issei Kato