27 комментариев

Наш фигурный сезон финиширует большим – и совершенно новым – проектом: Москва примет открытый турнир по шоу-программам под названием «Русский вызов».

Чего ждать от самых необычных соревнований года?

Где пройдет и кто покажет?

Соревнования состоятся 18 марта в «Мегаспорте». Начало – в 17:15 по московскому времени, конец – ориентировочно в 21:00.

В этот раз трансляция будет не только на сайте Первого канала, но и в прямом эфире по ТВ.

В продаже еще остались места на отдельные секторы, но в основном билеты уже раскуплены. Тем более цены привлекательные – от 300 до 3500 рублей.

Кто выступит? Загитова, Медведева, Щербакова и Валиева на одном льду!

К участию допускались как бывшие, так и действующие фигуристы. Единственное ограничение – возрастное: 2007 год рождения и старше. Количество участников расширили до 24, хотя изначально говорили о 20 квотах.

Соперничают все вместе в одном зачете – мужчины, женщины, пары и танцевальные дуэты. К турниру обязательно приготовить уникальный номер, который еще нигде не показывали. Длительность – от 2,5 до 3 минут .

Олимпийские чемпионы и чемпионы мира попали без отбора, остальных пригласили по решению Федерации фигурного катания России (ФФКР). Итоговый список впечатляет:

Олимпийские чемпионы и чемпионы мира: Камила Валиева, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Алина Загитова, Марк Кондратюк, Евгения Медведева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Алексей Ягудин.

Спортсмены, отобранные по заявкам: Софья Акатьева, Матвей Ветлугин, Петр Гуменник, Макар Игнатов, Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, Михаил Коляда, Андрей Мозалев, Елена Радионова, Евгений Семененко, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Дмитрий Алиев.

Как выбирали из заявок? Погорилая проговорилась, что не готова – и вылетела с турнира

Новость о том, что нужно готовиться заранее, многих фигуристов вдохновила. У кого-то сразу возникли идеи: «Есть задумка яркого номера, который, на мой взгляд, может хорошо вписаться в этот формат», – делилась Станислава Константинова.

В итоге пришло больше 100 заявок. И это без учета чемпионов мира и Олимпийских игр.

Одну из квот получила призер ЧМ-2016 Анна Погорилая. За 11 дней до турнира она неожиданно призналась, что номера еще нет даже на уровне концепта : «Пока готовлюсь больше морально, программу еще не поставила, нахожусь в поиске музыки и идеи».

Как же тогда выглядела заявка Анны? Денис Самохин, тренер дуэта Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, даже иронизировал на этот счет: «Подготовка у нас идет гораздо лучше, чем у Погорилой. Ребята накатывают свой номер».

Константинова, которая так и не прошла, усомнилась в эффективности отбора: «Мне кажется, мою заявку даже не открыли, ха-ха. Но ничего, я в целом не в розовых очках насчет своей популярности и актуальности для участия в шоу-проектах, поэтому особо не оскорбилась».

В ФФКР все-таки вспомнили о правилах и экстренно убрали Погорилую из списка «в связи с несоответствием планируемого номера участника номеру, заявленному ранее, на основании которого участник был отобран».

Анна спохватилась, но поздно. Правда, о своем неучастии она узнала не от организаторов, что тоже немного удивляет: «Подготовка была полным ходом и форма уже набрана хорошая. Все прыжки восстановлены. Программа, музыка и платье были в процессе подготовки. К сожалению, о своей замене я узнала не от организаторов, а из СМИ».

Погорилую заменит первый запасной – Дмитрий Алиев. Он уже поставил номер.

Как готовят программы? Главный хореограф – разумеется, Авербух

Постановка такого количества номеров – отдельный сюжет «Русского вызова». Все они должны быть уникальными, интересными и премьерными.

Первый канал снял видео с подготовкой программ: вышли ролики о номерах Щербаковой, Валиевой, Кондратюка, Медведевой, Ягудина и Туктамышевой. Трем последним номера ставил Илья Авербух. А еще он работал с Колядой, Семененко, Тотьмяниной и Марининым. И вызывался на помощь (уже не актуальной) Погорилой.

«Пока на 100% погружен в работу над постановками для предстоящего турнира шоу-программ. Приятно, что из 24 участников четверть будут демонстрировать мои постановки », – радовался Илья.

Есть и другие постановщики – команды Тутберидзе и Соколовской, Никита Михайлов. Но Авербух в роли основного хореографа невольно вызывает ассоциации с другим ледовым проектом Первого канала. Журналист Елена Вайцеховская считает, что это не лучший путь:

«Если шоу-турнир плавно перетечет в формат «Ледникового периода» (а отсутствие мало-мальски внятных правил пока говорит именно об этом), лично мне будет очень жаль».

Кто определит победителей? Боброва заранее выдала секрет

Отсутствие правил беспокоило и самих спортсменов. «Для нас турнир по шоу‑программам – это нечто новое, никто ничего не знает, даже правил судейства», – за неделю до старта признался Александр Галлямов.

А сам Первый канал предельно размыто описал формат: «Битва поколений в уникальном соревновании за звание лучших и самых артистичных на льду. Главное событие года на льду: самые артистичные исполнители, самые смелые идеи и оригинальные элементы, взаимодействие со зрителями и телекамерами – такого еще не было».

Важный вопрос касался и жюри – позовут профессиональных судьей или все-таки пойдут по пути «Ледникового периода» и пригласят звезд из других сфер?

Федерация и Первый канал еще не успели рассказать регламент, как их опередила Екатерина Боброва – чемпионка Сочи-2014 в команде раскрыла все в подкасте «Ход коньком», который делает «Чемпионат.com»:

«Нам пока не сказали, как точно будет происходить судейство. Единственное, что могу сказать точно, это не будет голосованием решаться, как изначально думалось. Будут решать судьи. Семь человек будет сидеть. Не из фигурного катания: деятели театра, кино и не только. Естественно, состав жюри держится в строжайшем секрете».

Видимо, «строжайший секрет» распространялся и на слова Бобровой. Потому что «Чемпионат.com» сначала спешно удалил этот выпуск (заодно и текстовую версию новости), а потом выложил уже без отрывка про «Русский вызов».

На следующий день ФФКР все же опубликовала регламент. Может, слова Бобровой подтолкнули? Вот основные пункты:

• Призовые места присуждаются на основании оценок, выставленных членами жюри. Места с 4-го по 24-е не присуждаются.

• В жюри приглашены профессионалы из различных областей искусства, а также представители СМИ и спорта, обладающие опытом выставления оценок на профессиональных профильных конкурсах.

• Каждый член жюри выставляет баллы за два компонента фигурного катания – композицию и представление . Лучшая и худшая оценки отбрасываются, средние баллы по каждому компоненту суммируются и дают итоговый результат.

• Баллы выставляются по системе ISU по 10-балльной шкале с шагом в 0,25 балла – от 10 (выдающийся) до 0-0,75 (невероятно плохо).

Отдельно оговаривается, что при выборе судей предпочтение отдается профессионализму, а не медийности. При этом в жюри не попадут специалисты, обслуживающие соревнования, и вообще все, кто связан с фигурным катанием профессионально : спортсмены, тренеры, хореографы.

Состав жюри огласят в самом начале турнира. Обсуждать номера в эфире, как это происходит в «Ледниковом», все-таки не собираются.

А что получат чемпионы? Перед стартом добавили новые номинации

У соревнований внушительный призовой фонд: 5 миллионов рублей за победу, 3 – за второе место и 1 – за третье. Хотя Евгению Плющенко показалось этого мало – он то ли в шутку, то ли серьезно просил 10 миллионов только за участие.

Всем фигуристам выделили деньги – но сумма куда скромнее, чем просил Плющенко. Участники получили по 250 тысяче рублей на постановку, костюмы и реквизит.

Место в тройке – не единственный шанс на награду. Вручат приз зрительских симпатий в трех номинациях: женское катание, мужское катание и парное/танцы на льду. Призовой фонд – 1 миллион рублей, его разделят между победителями. А их определит голосование болельщиков на сайте VK. Результаты объявят сразу после подведения итогов основной части турнира.

Еще готовят призы от судей – по 500 тысяч рублей. Каждый из членов жюри вручит награду от своего имени «участнику, проявившему на льду максимальные качества, связанные с профессиональной деятельностью члена жюри». На эти награды не претендуют призеры основного турнира.

Скоро увидим, как это будет. А вы чего ждете от «Русского вызова»?

В тексте использованы цитаты с сайтов ТАСС, «Матч ТВ», «Р-Спорт», «Чемпионат.com», ФФКР

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Филиппов, Сергей Мамонтов, Рамиль Ситдиков