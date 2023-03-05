70 комментариев

Такой сложный сезон после Олимпиады для Камилы Валиевой закончился очередной медалью – она взяла серебро в финале Гран-при России.

Несмотря на невероятную конкуренцию и изменения в организме, она все еще борется. Прокат закончился без капюшона, зато со слезами и объятиями.

• Накануне Валиева оказалась лишь третьей из-за ошибки на тройном акселе. Этот прыжок она восстановила только на тренировках, и в произвольную его предусмотрительно не поставили.

Контент Камилы в произвольной – не самый серьезный на этом турнире: два четверных тулупа. Например, Аделия Петросян пошла на три квада и тройной аксель, а Софья Акатьева – на два трикселя и два четверных (один – во второй половине).

Зато Валиева – чуть ли не единственная, кто сделал идеально все заявленные прыжки ультра-си. Только Софья Муравьева не ошибалась на сложных элементах, но и прыгала один триксель.

• На вторую половину Камилу очевидно не хватило – скорость упала, пошли ошибки: сначала падение на тройном лутце, следом недокрут на тройном флипе в одном каскаде и сдвоенный тулуп в другом.

«Ну давайте лутцы в первой половине прыгать, тулупы – во второй», – шутил Даниил Глейхенгауз в кисс-энд-край.

Сбои не сказались на других элементах: на дорожке шагов и на всех вращениях у Камилы четвертый уровень.

• Финал программы получился особенно драматичным. Не понадобился даже капюшон – деталь-отсылка к Олимпийским играм-2022. Валиева не надевала его уже на чемпионате России в декабре, а в финале Гран-при его вовсе убрали с платья.

Вместо того, чтобы закрыться от мира капюшоном, в заключительной позе схватилась за голову.

А потом, тяжело дыша, осела на лед. Кажется, прокат дался очень трудно – еще долго она восстанавливала дыхание.

Хватала ртом воздух.

И почти заплакала.

А потом почти повисла на Этери Тутберидзе.

Тренер нашла слова, чтобы успокоить – экспресс-разбор выступления отвлек Камилу.

«После чемпионата России-2022 присутствовал небольшой ком, чисто морально было сложно, вспоминала какие-то отрывки с того чемпионата. Рада, что продолжаю кататься, радую зрителей, что сделала два тулупа. По физике немного не хватило на вторую половину», – объяснила она свои эмоции.

• Ошибки не помешали Валиевой – она снова на пьедестале. Петросян и ее убойный контент обойти не удалось, зато позади Елизавета Туктамышева и чемпионка России Софья Акатьева.

Удивительно, но их троих разделили всего 0,67 балла! Камила обошла Елизавету всего на 0,15. Почти такой же разрыв у них в оценке за компоненты. И если в короткой Туктамышева опередила Валиеву, то в произвольной Камила вернулась в лидеры второй оценки. Но даже с равными компонентами она оказалась бы выше – правда, всего на 0,01 балла.

• Финал Кубка России – последние соревнования сезона. Возможно, это был прощальный прокат программы, посвященной тяжелой Олимпиаде-2022. После выступления Камила вспомнила Пекин:

«То, что произошло там, резко меня укрепило. Я в один момент стала взрослой. Но благодаря поддержке моих тренеров и людей, которых я встречаю на своем пути, я остаюсь стойкой. Я хотела бы сказать… Это будет странно… Спасибо за такие моменты. Это правда меня укрепило, я теперь спокойнее отношусь к таким вещам и стала более уверенной в себе».

Впереди – только экспериментальный турнир шоу-программ, который пройдет 18 марта в Москве.

Но Валиева уже подтвердила, что остается в фигурном катании и будет серьезно готовиться к новому сезону.

Финал Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

Санкт-Петербург

Женщины

Итоговое положение

1. Аделия Петросян – 255,01

2. Камила Валиева – 241,76

3. Елизавета Туктамышева – 241,61

4. Софья Акатьева – 241,09

5. Софья Муравьева – 233,04

6. Алина Горбачева – 228,85

Произвольная программа

1. Аделия Петросян – 169,39

2. Софья Акатьева – 164,69

3. Камила Валиева – 162,79

4. Елизавета Туктамышева – 160,52

5. Алина Горбачева – 155,16

6. Софья Муравьева – 155,10

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев