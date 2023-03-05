70 комментариев

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Валиева прощается с номером про Олимпиаду: без капюшона, но с рыданиями на плече Тутберидзе

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Камила Валиева Камила Валиева
Этери Тутберидзе Этери Тутберидзе
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Такой сложный сезон после Олимпиады для Камилы Валиевой закончился очередной медалью – она взяла серебро в финале Гран-при России.

Несмотря на невероятную конкуренцию и изменения в организме, она все еще борется. Прокат закончился без капюшона, зато со слезами и объятиями.

• Накануне Валиева оказалась лишь третьей из-за ошибки на тройном акселе. Этот прыжок она восстановила только на тренировках, и в произвольную его предусмотрительно не поставили.

Контент Камилы в произвольной – не самый серьезный на этом турнире: два четверных тулупа. Например, Аделия Петросян пошла на три квада и тройной аксель, а Софья Акатьева – на два трикселя и два четверных (один – во второй половине).

Зато Валиева – чуть ли не единственная, кто сделал идеально все заявленные прыжки ультра-си. Только Софья Муравьева не ошибалась на сложных элементах, но и прыгала один триксель.

• На вторую половину Камилу очевидно не хватило – скорость упала, пошли ошибки: сначала падение на тройном лутце, следом недокрут на тройном флипе в одном каскаде и сдвоенный тулуп в другом.

«Ну давайте лутцы в первой половине прыгать, тулупы – во второй», – шутил Даниил Глейхенгауз в кисс-энд-край.

Сбои не сказались на других элементах: на дорожке шагов и на всех вращениях у Камилы четвертый уровень.

• Финал программы получился особенно драматичным. Не понадобился даже капюшон – деталь-отсылка к Олимпийским играм-2022. Валиева не надевала его уже на чемпионате России в декабре, а в финале Гран-при его вовсе убрали с платья.

Вместо того, чтобы закрыться от мира капюшоном, в заключительной позе схватилась за голову.

А потом, тяжело дыша, осела на лед. Кажется, прокат дался очень трудно – еще долго она восстанавливала дыхание.

Хватала ртом воздух.

И почти заплакала.

А потом почти повисла на Этери Тутберидзе.

Тренер нашла слова, чтобы успокоить – экспресс-разбор выступления отвлек Камилу.

«После чемпионата России-2022 присутствовал небольшой ком, чисто морально было сложно, вспоминала какие-то отрывки с того чемпионата. Рада, что продолжаю кататься, радую зрителей, что сделала два тулупа. По физике немного не хватило на вторую половину», – объяснила она свои эмоции.

• Ошибки не помешали Валиевой – она снова на пьедестале. Петросян и ее убойный контент обойти не удалось, зато позади Елизавета Туктамышева и чемпионка России Софья Акатьева.

Удивительно, но их троих разделили всего 0,67 балла! Камила обошла Елизавету всего на 0,15. Почти такой же разрыв у них в оценке за компоненты. И если в короткой Туктамышева опередила Валиеву, то в произвольной Камила вернулась в лидеры второй оценки. Но даже с равными компонентами она оказалась бы выше – правда, всего на 0,01 балла.

• Финал Кубка России – последние соревнования сезона. Возможно, это был прощальный прокат программы, посвященной тяжелой Олимпиаде-2022. После выступления Камила вспомнила Пекин:

«То, что произошло там, резко меня укрепило. Я в один момент стала взрослой. Но благодаря поддержке моих тренеров и людей, которых я встречаю на своем пути, я остаюсь стойкой. Я хотела бы сказать… Это будет странно… Спасибо за такие моменты. Это правда меня укрепило, я теперь спокойнее отношусь к таким вещам и стала более уверенной в себе».

Номер-провокация от Валиевой: отыграла олимпийскую допинг-драму, закрывалась капюшоном (как в Пекине) и плакала

Впереди – только экспериментальный турнир шоу-программ, который пройдет 18 марта в Москве.

Но Валиева уже подтвердила, что остается в фигурном катании и будет серьезно готовиться к новому сезону.

Финал Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

Санкт-Петербург

Женщины

Итоговое положение

1. Аделия Петросян – 255,01

2. Камила Валиева – 241,76

3. Елизавета Туктамышева – 241,61

4. Софья Акатьева – 241,09

5. Софья Муравьева – 233,04

6. Алина Горбачева – 228,85

Произвольная программа

1. Аделия Петросян – 169,39

2. Софья Акатьева – 164,69

3. Камила Валиева – 162,79

4. Елизавета Туктамышева – 160,52

5. Алина Горбачева – 155,16

6. Софья Муравьева – 155,10

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

70 комментариев

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Лилибет
Спрятались большие дяди и тети за девочку и накачивают баллами,устраивают спектакль. Незачем ей это.
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Anneta28
Она то ржет, то плачет. Явно что-то не в порядке с невной системой.
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tanya_1111
Ответ Tanzoli*
Интересно, как бы её захейтили, катайся она сейчас с одними тройными)))
Можно подумать так её не хейтят
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Tanzoli*
Ответ tanya_1111
Колени замотаны, всё таки осторожнее наверное надо с четверными в период такого бурного роста.
Интересно, как бы её захейтили, катайся она сейчас с одними тройными)))
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Tanzoli*
Ответ elene.elene
Считаю большой ошибкой ставить Камиле эту программу про капюшон и Олимпиаду. Этот злосчастный капюшон с ней "сроднился" за время проката этой проги, это уже стойкая ассоциация, вроде детской клички, которая навсегда приклеивается к человеку.... Очень зря. Есть ощущение, что эта программа нужна была тренерам - и никому больше. И как зрителю ноль удовольствия смотреть на это. Тулупы были классными, забрали у неё все силы сегодня.
А по мне, программа очень в тему. Не все могут позволить себе такую "наглость" -- по сути открытое письмо своим обвинителям. Это стержень и внутренняя сила. И это то, чего все требуют: дать комментарий по делу. Они не могут дать его словами, им запрещено что-то говорить. Но с них же требуют комментариев -- так получите и не подавитесь. А если не нравится, ваши проблемы.
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Магнетист*
Это хорошо. Нынешние программы - вообще ни о чём.
Камила достойна катать программы, которые в полной мере отразят её талант - и в совокупности, будут вписаны в Золотой Фонд мирового ФК.
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Tanzoli*
Ответ Люблю Женьку
Представляю, если бы Акатьева и Петросян обошлись бы как Валиева двумя квадами, как далеко вниз их бы упаковали под неё (( Слёзы на плече это театр, быстрехонько высохли в кике. Да, без стимуляции организма прокаты даются всё тяжелее, аж встать не могла и дыхание восстановить.
Подождите, через год-два вы будете так же хейтить Акатьеву и Петросян, когда их начнёт обходить Двоеглазова, а потом будете хейтить Двоеглазову, что её обошла Базылюк... Все так хотели длинных карьер и нате вам. Девочка в разгар пубертата прыгает два квада, борется за триксель, и её сравнивают со звонкими малышками, которым до её роста и веса ещё как до луны.
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Sat397
Ответ Lyudmila
Правила допускают к финалу участников ЧР вне зависимости от полученных балов на этапах Гран при.
Это вранье. Парамонова была участницей чемпионата России. И где Латушкина и Федянина, которые тоже были участниками ЧР, почему их не пустили отдельной калиткой?
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Tanzoli*
Ответ шампион
Все это похоже на попытки засунуть зубную пасту обратно в тюбик.
Вообще-то это делается довольно легко)) я такое часто с кремом для лица проделываю, когда вылезло слишком много))
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Lyudmila
Ответ Sat397
Не по правилам, смотрите итоговую таблицу, после этапов гран при, где Парамонова стоит выше Аделии.
Правила допускают к финалу участников ЧР вне зависимости от полученных балов на этапах Гран при.
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Sat397
Ответ Navian
Ты вспомни через какую калитку её Этери тащила во взрослые!
да, Аделию во взрослые рано тащили, всеми путями и калитками.
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elena-
Ответ Люблю Женьку
Представляю, если бы Акатьева и Петросян обошлись бы как Валиева двумя квадами, как далеко вниз их бы упаковали под неё (( Слёзы на плече это театр, быстрехонько высохли в кике. Да, без стимуляции организма прокаты даются всё тяжелее, аж встать не могла и дыхание восстановить.
Ну когда Акатьева и тем более Петросян наконец станут выглядеть как нормальные человеческие женщины- тогда и поговорим.
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FanofKamilaValieva
Огромное СПАСИБО Камиль , ты безумно великолепная фигуристка и атлет ! Респект ! Успехов , удачи и здоровье !
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Delirium
Ответ Verysia
На мс вряд ли допустят наших, хорошо, если найдёт мотивацию и поддержку, чтобы выступать дальше.
В текущей обстановке я ожидаю что-то около годичного бана ей, так что следующий сезон ей скорее всего придется пропустить, но с точки зрения международных стартов она врядли что-то потеряет, да.
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Andreas Soffliggare
Ответ bengalsckyzh
Этническая грузинка Этери её и сгубила... Не смогла она устоять от золотого заноса татар, которым ОЧЕНЬ хотелось, чтобы именно их красавица татарочка, стала первой в истории женского ф. катания двукратной олимпийской чемпионкой на одной Олимпиаде... В итоге... НЕ татарские Силы небесные (жадным умом Этери) - им этого НЕ позволили, и олимпийской чемпионкой стала русская девушка, которую они всей своей ордой люто ненавидят, и им не сделать нечего... Вот так татары. Поделом.
Какие грузины, какие татары, в самом деле? Между ними не вижу никакой разницы по одной причине - у всех у них в голове одно и тоже - вата!
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Джефф Лебовски
Ответ bengalsckyzh
Этническая грузинка Этери её и сгубила... Не смогла она устоять от золотого заноса татар, которым ОЧЕНЬ хотелось, чтобы именно их красавица татарочка, стала первой в истории женского ф. катания двукратной олимпийской чемпионкой на одной Олимпиаде... В итоге... НЕ татарские Силы небесные (жадным умом Этери) - им этого НЕ позволили, и олимпийской чемпионкой стала русская девушка, которую они всей своей ордой люто ненавидят, и им не сделать нечего... Вот так татары. Поделом.
Ваш комментарий - типичный пример ксенофобии.
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Verysia
Ответ Delirium
Она не может быть в этом уверена. Все проще: от нее в этом деле мало что зависит, поэтому она просто будет делать свое- готовиться к сезону, ну а уж что насудят, то насудят.
На мс вряд ли допустят наших, хорошо, если найдёт мотивацию и поддержку, чтобы выступать дальше.
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Navian
Ответ Sat397
Камила честно отобралась согласно правилам, Аделию просунули отдельной калиткой. Разве трудно понять, что правила есть правила, и что вместо Аделии должна была выступать честно отобравшаяся Парамонова?
Ты вспомни через какую калитку её Этери тащила во взрослые!
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Kristine Kristine
Выглядело как последнее выступление в карьере...
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Sat397
Ответ bengalsckyzh
Этническая грузинка Этери её и сгубила... Не смогла она устоять от золотого заноса татар, которым ОЧЕНЬ хотелось, чтобы именно их красавица татарочка, стала первой в истории женского ф. катания двукратной олимпийской чемпионкой на одной Олимпиаде... В итоге... НЕ татарские Силы небесные (жадным умом Этери) - им этого НЕ позволили, и олимпийской чемпионкой стала русская девушка, которую они всей своей ордой люто ненавидят, и им не сделать нечего... Вот так татары. Поделом.
Комментарии с расизмом уже не удаляются, докатились. Видимо если дело касается Камилы, то и расизм -не расизм((
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pavel4545
Ответ несахар
видимо в этот раз без допинга каталась на вторую половину силёнок без допинга уже не хватает
Очередной горе хейтер просто счастлив написать очередную гадость
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Sat397
Ответ Lyudmila
Как раз по правилам Аделия и попала на финал.
Не по правилам, смотрите итоговую таблицу, после этапов гран при, где Парамонова стоит выше Аделии.
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Navian
Ответ Люблю Женьку
Представляю, если бы Акатьева и Петросян обошлись бы как Валиева двумя квадами, как далеко вниз их бы упаковали под неё (( Слёзы на плече это театр, быстрехонько высохли в кике. Да, без стимуляции организма прокаты даются всё тяжелее, аж встать не могла и дыхание восстановить.
И кто теперь поверит в дедушкин стакан...
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pavel4545
Ответ Есения Скокова
Редакторы как всегда нашли "удачное" фото. Что касается проката, то и музыка, и Камила вынимают душу, ранее только прокаты Алины у меня вызывали слезы на глазах.
На то они и "редакторы" данного ресурса, чтобы показать себя в полной красе.
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Lyudmila
Ответ Sat397
Камила честно отобралась согласно правилам, Аделию просунули отдельной калиткой. Разве трудно понять, что правила есть правила, и что вместо Аделии должна была выступать честно отобравшаяся Парамонова?
Как раз по правилам Аделия и попала на финал.
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