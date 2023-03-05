70 комментариев

Валиева прощается с номером про Олимпиаду: без капюшона, но с рыданиями на плече Тутберидзе
Такой сложный сезон после Олимпиады для Камилы Валиевой закончился очередной медалью – она взяла серебро в финале Гран-при России.
Несмотря на невероятную конкуренцию и изменения в организме, она все еще борется. Прокат закончился без капюшона, зато со слезами и объятиями.
• Накануне Валиева оказалась лишь третьей из-за ошибки на тройном акселе. Этот прыжок она восстановила только на тренировках, и в произвольную его предусмотрительно не поставили.
Контент Камилы в произвольной – не самый серьезный на этом турнире: два четверных тулупа. Например, Аделия Петросян пошла на три квада и тройной аксель, а Софья Акатьева – на два трикселя и два четверных (один – во второй половине).
Зато Валиева – чуть ли не единственная, кто сделал идеально все заявленные прыжки ультра-си. Только Софья Муравьева не ошибалась на сложных элементах, но и прыгала один триксель.
• На вторую половину Камилу очевидно не хватило – скорость упала, пошли ошибки: сначала падение на тройном лутце, следом недокрут на тройном флипе в одном каскаде и сдвоенный тулуп в другом.
«Ну давайте лутцы в первой половине прыгать, тулупы – во второй», – шутил Даниил Глейхенгауз в кисс-энд-край.
Сбои не сказались на других элементах: на дорожке шагов и на всех вращениях у Камилы четвертый уровень.
• Финал программы получился особенно драматичным. Не понадобился даже капюшон – деталь-отсылка к Олимпийским играм-2022. Валиева не надевала его уже на чемпионате России в декабре, а в финале Гран-при его вовсе убрали с платья.
Вместо того, чтобы закрыться от мира капюшоном, в заключительной позе схватилась за голову.
А потом, тяжело дыша, осела на лед. Кажется, прокат дался очень трудно – еще долго она восстанавливала дыхание.
Хватала ртом воздух.
И почти заплакала.
А потом почти повисла на Этери Тутберидзе.
Тренер нашла слова, чтобы успокоить – экспресс-разбор выступления отвлек Камилу.
«После чемпионата России-2022 присутствовал небольшой ком, чисто морально было сложно, вспоминала какие-то отрывки с того чемпионата. Рада, что продолжаю кататься, радую зрителей, что сделала два тулупа. По физике немного не хватило на вторую половину», – объяснила она свои эмоции.
• Ошибки не помешали Валиевой – она снова на пьедестале. Петросян и ее убойный контент обойти не удалось, зато позади Елизавета Туктамышева и чемпионка России Софья Акатьева.
Удивительно, но их троих разделили всего 0,67 балла! Камила обошла Елизавету всего на 0,15. Почти такой же разрыв у них в оценке за компоненты. И если в короткой Туктамышева опередила Валиеву, то в произвольной Камила вернулась в лидеры второй оценки. Но даже с равными компонентами она оказалась бы выше – правда, всего на 0,01 балла.
• Финал Кубка России – последние соревнования сезона. Возможно, это был прощальный прокат программы, посвященной тяжелой Олимпиаде-2022. После выступления Камила вспомнила Пекин:
«То, что произошло там, резко меня укрепило. Я в один момент стала взрослой. Но благодаря поддержке моих тренеров и людей, которых я встречаю на своем пути, я остаюсь стойкой. Я хотела бы сказать… Это будет странно… Спасибо за такие моменты. Это правда меня укрепило, я теперь спокойнее отношусь к таким вещам и стала более уверенной в себе».
Номер-провокация от Валиевой: отыграла олимпийскую допинг-драму, закрывалась капюшоном (как в Пекине) и плакала
Впереди – только экспериментальный турнир шоу-программ, который пройдет 18 марта в Москве.
Но Валиева уже подтвердила, что остается в фигурном катании и будет серьезно готовиться к новому сезону.
Финал Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
Санкт-Петербург
Женщины
Итоговое положение
1. Аделия Петросян – 255,01
2. Камила Валиева – 241,76
3. Елизавета Туктамышева – 241,61
4. Софья Акатьева – 241,09
5. Софья Муравьева – 233,04
6. Алина Горбачева – 228,85
Произвольная программа
1. Аделия Петросян – 169,39
2. Софья Акатьева – 164,69
3. Камила Валиева – 162,79
4. Елизавета Туктамышева – 160,52
5. Алина Горбачева – 155,16
6. Софья Муравьева – 155,10
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Камила достойна катать программы, которые в полной мере отразят её талант - и в совокупности, будут вписаны в Золотой Фонд мирового ФК.