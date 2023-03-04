39 комментариев

Как же обожают Валиеву! Жест-шутка от Тутберидзе, игрушка размером с саму Камилу и третье место с падением
Камиле Валиевой не обязательно побеждать ради любви тренеров и зрителей: она в центре внимания, несмотря ни на что.
В короткой программе финала российского Гран-при Валиева упала, упустила лидерство, но все равно – главная звезда. Как будто «Юбилейный» в Санкт-Петербурге собирали ради нее – больше никого не встречали и не провожали так же нежно.
1. К финалу в Санкт-Петербурге Камила подошла с двумя победами на этапах и серебром чемпионата России. И второе место на ЧР не казалось потолком, так что она приехала на турнир фаворитом.
В этом сезоне у Валиевой еще не получался тройной аксель, хотя она восстановила его на тренировках еще в ноябре. При зрителях – без удачных попыток: бабочка на чемпионате России и падение в показательном на Кубке Московского спорта.
Сегодня прыжок снова не покорился – Камила упала, потеряв ось в полете. Все было понятно еще до приземления.
Но о попытке не пожалела: «Почему пошла на тройной аксель? А почему нет? Если бы боялась прыжков, я бы и от дупеля отказалась, и от остального. Это же финал Гран-при. На последних соревнованиях я сделала бабочку, так что надо. Это же не Олимпийские игры. На которых я тоже не на весь контент пошла».
2. Во время повтора показали реакцию Этери Тутберидзе на падение Камилы. Фигуристку это явно позабавило:
Вообще, между Этери и Камилой установилась особая химия. Перед прокатом Валиева уже уходила в центр арены, но Тутберидзе ее остановила, аккуратно придержав за руки.
Обе посмеялись.
И тепло обнялись.
Встречали Камилу после проката с улыбками и шутками. Томасу Баху бы понравилось.
3. Зрителей тоже не смутила ошибка Валиевой на сложном прыжке. До и после выступления ее приветствовали очень громко и красочно.
И забросали лед игрушками.
Одна оказалась такой большой, что Камилу и не видно.
Персональные болельщики подготовились.
Напомним, что это за иероглифы. Это прозвище Валиевой – «К-бао с китайского» (К宝) – где К взято от имени, а «бао» можно перевести как «сокровище» или «малышка».
Неизвестная жизнь наших фигуристок в Китае: особые прозвища, реклама шампуня и машин, +650 тысяч подписчиков за ночь
Валиева благодарно махала им после проката, а в кисс-энд-край поаплодировала.
4. Судьи оценили прокат более сдержанно. Поставили приличные GOE за все элементы, но единственную +5 Камила получила только за финальное вращение. Надбавки не компенсировали падение с трикселя.
Удивительно, но Валиева – не лучшая по второй оценке. Почти всегда она получает самые высокие баллы, а десятки в ее протоколах – не редкость. Да, сказалось падение, но даже с ошибками Камила обычно получает больше всех. В этот раз лидер компонентов – Елизавета Туктамышева, Валиева уступила ей 0,4 балла.
Вообще, в компонентах небывалая плотность: первая пятерка уместилась в 1,26 балла. При этом у лидера (Аделии Петросян) самый скромный показатель – 36,51 балла.
Валиеву оценки, кажется, устроили. Пока она третья, отыграется в произвольной?
Финал Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
Санкт-Петербург
Женщины
Короткая программа
1. Аделия Петросян - 85,62
3. Елизавета Туктамышева – 81,09
3. Камила Валиева – 78,97
4. Софья Муравьева – 77,94
5. Софья Акатьева – 76,40
6. Алина Горбачева – 73,69
Фото: Трансляция «Первого канала»; РИА Новости/Александр Вильф
ну не все же такие, как Титова)
Очень на это надеюсь. А если, даже нет - я Камилу не за победы люблю. "Не Отвернусь"
Пусть лучше Камила смеется, а не плачет.