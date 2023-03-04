39 комментариев

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Как же обожают Валиеву! Жест-шутка от Тутберидзе, игрушка размером с саму Камилу и третье место с падением

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Камиле Валиевой не обязательно побеждать ради любви тренеров и зрителей: она в центре внимания, несмотря ни на что.

В короткой программе финала российского Гран-при Валиева упала, упустила лидерство, но все равно – главная звезда. Как будто «Юбилейный» в Санкт-Петербурге собирали ради нее – больше никого не встречали и не провожали так же нежно.

1. К финалу в Санкт-Петербурге Камила подошла с двумя победами на этапах и серебром чемпионата России. И второе место на ЧР не казалось потолком, так что она приехала на турнир фаворитом.

В этом сезоне у Валиевой еще не получался тройной аксель, хотя она восстановила его на тренировках еще в ноябре. При зрителях – без удачных попыток: бабочка на чемпионате России и падение в показательном на Кубке Московского спорта.

Сегодня прыжок снова не покорился – Камила упала, потеряв ось в полете. Все было понятно еще до приземления.

Но о попытке не пожалела: «Почему пошла на тройной аксель? А почему нет? Если бы боялась прыжков, я бы и от дупеля отказалась, и от остального. Это же финал Гран-при. На последних соревнованиях я сделала бабочку, так что надо. Это же не Олимпийские игры. На которых я тоже не на весь контент пошла».

2. Во время повтора показали реакцию Этери Тутберидзе на падение Камилы. Фигуристку это явно позабавило:

Вообще, между Этери и Камилой установилась особая химия. Перед прокатом Валиева уже уходила в центр арены, но Тутберидзе ее остановила, аккуратно придержав за руки.

Обе посмеялись.

И тепло обнялись.

Встречали Камилу после проката с улыбками и шутками. Томасу Баху бы понравилось.

3. Зрителей тоже не смутила ошибка Валиевой на сложном прыжке. До и после выступления ее приветствовали очень громко и красочно.

И забросали лед игрушками.

Одна оказалась такой большой, что Камилу и не видно.

Персональные болельщики подготовились.

Напомним, что это за иероглифы. Это прозвище Валиевой – «К-бао с китайского» (К宝) – где К взято от имени, а «бао» можно перевести как «сокровище» или «малышка».

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Валиева благодарно махала им после проката, а в кисс-энд-край поаплодировала.

4. Судьи оценили прокат более сдержанно. Поставили приличные GOE за все элементы, но единственную +5 Камила получила только за финальное вращение. Надбавки не компенсировали падение с трикселя.

Удивительно, но Валиева – не лучшая по второй оценке. Почти всегда она получает самые высокие баллы, а десятки в ее протоколах – не редкость. Да, сказалось падение, но даже с ошибками Камила обычно получает больше всех. В этот раз лидер компонентов – Елизавета Туктамышева, Валиева уступила ей 0,4 балла.

Вообще, в компонентах небывалая плотность: первая пятерка уместилась в 1,26 балла. При этом у лидера (Аделии Петросян) самый скромный показатель – 36,51 балла.

Валиеву оценки, кажется, устроили. Пока она третья, отыграется в произвольной?

Финал Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

Санкт-Петербург

Женщины

Короткая программа

1. Аделия Петросян - 85,62

3. Елизавета Туктамышева – 81,09

3. Камила Валиева – 78,97

4. Софья Муравьева – 77,94

5. Софья Акатьева – 76,40

6. Алина Горбачева – 73,69

Фото: Трансляция «Первого канала»; РИА Новости/Александр Вильф

39 комментариев

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Oleandra
Валиеву оценки, кажется, устроили.
ну не все же такие, как Титова)
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Fonbaron
Потому что Камилла это чистый пиар, а не спорт. Она допинг жрет, но из нее делают великомученицу, которых в нашей стране любят. По идее дисквал, не допуск до льда, разве что только на коммерческой основе будет покупать как и простые люди. Вообще то допинг это уголовка, но так как отобрали медаль значит из нее проще сделать жертву.
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Магнетист*
Ответ Неволяшка
Ничего, что она с открытым допинговым делом, а команда РФ останется без олимпийской победы? Даже непредвзято относится к ней невозможно, и чем больше ей выдают плюшек, тем еще больше она вызывает негативных эмоций. Раскаяние, скромность, ответственность - это ведь не про нее?
Плакать и каяться... А ей есть, в чём каяться?
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Oleandra
Как обожают Туктамышеву.. двойной тулуп в каскаде, недокруты, ходьба пешком в прокате и оценки за 80 баллов.. но такого заголовка мы не дождёмся)
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BeastI666I
теперь уже все очевидно. мафия. по лицу тренера видно, что боится, что девочка нервничает, как бы до истерики не дошло, правду не начала сливать на эмоциях. тепреь верю, что Валиева жертва... уговорили принять, а теперь не знают как ее задобрить.
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Е...С
Ответ Залина Малина
Надоело, что некоторые постоянно находят к чему придраться в работе ТШТ, но здесь соглашусь. Может, и Щербакова на это намекала, когда говорила о недопонии с тренерами - кто знает. А у ж какой любимицей была Женя у Этери, "как дочка". Да и Сашу всегда хвалили. Ничем хорошим это не закончилось.
Сашу хвалили, чтоб никуда не убежала.
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Татьяна
Ответ Неволяшка
Ничего, что она с открытым допинговым делом, а команда РФ останется без олимпийской победы? Даже непредвзято относится к ней невозможно, и чем больше ей выдают плюшек, тем еще больше она вызывает негативных эмоций. Раскаяние, скромность, ответственность - это ведь не про нее?
Вы наверно переживаете за себя. Боитесь, что вам денег не отличаются.
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Магнетист*
Отыграется ли, в короткой... ) В произвольной, гражданка Селенкова.
Очень на это надеюсь. А если, даже нет - я Камилу не за победы люблю. "Не Отвернусь"
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Элла Бурс
Я очень рада что между Этери и Камилой такие теплые отношения. Не представляю как Ками сейчас тяжело, но борется же! Буду повторять из раза в раз - такой талант должен быть реализован в полной мере. Ради этого стоит точно бороться.
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severyanka
Каждый сам находит средство от стресса. Ну настраивается так человек, улыбается и с тренером обнялись. Камиле здоровья и крепкости духа!
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Сейлем Сэйберхеген
Ответ Неволяшка
Ничего, что она с открытым допинговым делом, а команда РФ останется без олимпийской победы? Даже непредвзято относится к ней невозможно, и чем больше ей выдают плюшек, тем еще больше она вызывает негативных эмоций. Раскаяние, скромность, ответственность - это ведь не про нее?
А вы вероятно из тех, кто с радостью верит тому, что кричит коллективный запад? А ответственность обязательно настигнет тех, кто устроил омерзительную провокацию. Только они и вызывают негативные эмоции.
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Loliloo
Ответ Анастасия98.98
Очень странное поведение от обеих, как по мне. Что хотите говорите, но реально постоянный истеричный смех Камилы–это ненормально. Ну, и поведение Этери в принципе непонятно, она так даже с Женечкой не сюсюкала, хотя явно с Медо они были гораздо ближе. А тут прям шерочка с машерочкой, а как же равные шансы для всех? Нельзя тренеру такого уровня так неприкрыто изображать лябовь с одной, а с остальными обходиться как с падчерицами.
Тутберидзе Валиеву терпеть не может и надоела та ей хуже горькой редьки. Это же видно невооружённым глазом, хоть и пытается притворяться. Просто Тутберидзе на крючке у Камилы и мамы Алсу.
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Сейлем Сэйберхеген
Ребенка пытались затравить, сломать, искалечить, но наш российский дух переборет все препятствия и козни!
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Syndycate
Вы тоже слышите этот вой в комментариях?😂
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Анастасия98.98
Очень странное поведение от обеих, как по мне. Что хотите говорите, но реально постоянный истеричный смех Камилы–это ненормально. Ну, и поведение Этери в принципе непонятно, она так даже с Женечкой не сюсюкала, хотя явно с Медо они были гораздо ближе. А тут прям шерочка с машерочкой, а как же равные шансы для всех? Нельзя тренеру такого уровня так неприкрыто изображать лябовь с одной, а с остальными обходиться как с падчерицами.
+26
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Неволяшка
Ответ Виктория Петрова
мне кажется Ками, за всю историю спортса единсвенная "любимца" редакторов. Как же ваша грязь про неё надоела! Вы хуже западных журналюг!
Ничего, что она с открытым допинговым делом, а команда РФ останется без олимпийской победы? Даже непредвзято относится к ней невозможно, и чем больше ей выдают плюшек, тем еще больше она вызывает негативных эмоций. Раскаяние, скромность, ответственность - это ведь не про нее?
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Elena Polkina
за фото ЖИРНЫЙ минус.
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именименя
Видела пару выступлений этой девочки на соревнованиях и везде она как-то странно хихикает. Все ли с ней в порядке?
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Виктория Петрова
мне кажется Ками, за всю историю спортса единсвенная "любимца" редакторов. Как же ваша грязь про неё надоела! Вы хуже западных журналюг!
+12
-12
0
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Sky Smoker
Ответ Тайга86
Не понимаю когда негативно на ее смех реагируют. Может она сама по себе такая смешливая, при волнении эта особенность может усиливаться. У меня одноклассница такая была) До сих пор общаемся. Позитивнейший человек, состоявшийся в жизни. Пусть лучше будет естественной, чем в силу возраста начнёт примерять на себя различные маски.
Haters gonna hate. Им лишь бы к чему-то придраться. Если человек не нравится, и придираться можно ко всему.
Пусть лучше Камила смеется, а не плачет.
+7
-6
+1
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именименя
Особая химия установилась? Из одного стакана что ли пьют?
+15
-11
+4
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Loliloo
Ответ Ang Feo
С одной хи-хи, другую взглядом испепеляют. Соне удачи, Аня тоже вечно в тени была, зато сейчас ОЧ 😉
Аня была любимица Глейха, а Акатьева-ничья
+3
-3
0
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Е...С
Ответ Александр Шульгин
Похоже на то. Просто так весь сезон заливается не будешь
Испортили не только спортивную карьеру, но, возможно, и здоровье. Ужас какой.
+3
0
+3
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Denkaaaa
давайте отдадим должное Ками,при том что сейчас у нее путбертат,тяжёлые времена,она продолжает соревноваться с бывшими юниорками,и выигрывать у них,делать чудесные вещи на льду!
+14
-9
+5
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Loliloo
Ответ Е...С
Странный смех у Камилы, наверное, на антидепрессантах. В принципе, те кто испортил карьеру талантливой спортсменке, должны быть наказаны.
Те кто испортил ей карьеру ржут рядом
+13
-3
+10
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