39 комментариев

Камиле Валиевой не обязательно побеждать ради любви тренеров и зрителей: она в центре внимания, несмотря ни на что.

В короткой программе финала российского Гран-при Валиева упала, упустила лидерство, но все равно – главная звезда. Как будто «Юбилейный» в Санкт-Петербурге собирали ради нее – больше никого не встречали и не провожали так же нежно.

1. К финалу в Санкт-Петербурге Камила подошла с двумя победами на этапах и серебром чемпионата России. И второе место на ЧР не казалось потолком, так что она приехала на турнир фаворитом.

В этом сезоне у Валиевой еще не получался тройной аксель, хотя она восстановила его на тренировках еще в ноябре. При зрителях – без удачных попыток: бабочка на чемпионате России и падение в показательном на Кубке Московского спорта.

Сегодня прыжок снова не покорился – Камила упала, потеряв ось в полете. Все было понятно еще до приземления.

Но о попытке не пожалела: «Почему пошла на тройной аксель? А почему нет? Если бы боялась прыжков, я бы и от дупеля отказалась, и от остального. Это же финал Гран-при. На последних соревнованиях я сделала бабочку, так что надо. Это же не Олимпийские игры. На которых я тоже не на весь контент пошла».

2. Во время повтора показали реакцию Этери Тутберидзе на падение Камилы. Фигуристку это явно позабавило:

Вообще, между Этери и Камилой установилась особая химия. Перед прокатом Валиева уже уходила в центр арены, но Тутберидзе ее остановила, аккуратно придержав за руки.

Обе посмеялись.

И тепло обнялись.

Встречали Камилу после проката с улыбками и шутками. Томасу Баху бы понравилось.

3. Зрителей тоже не смутила ошибка Валиевой на сложном прыжке. До и после выступления ее приветствовали очень громко и красочно.

И забросали лед игрушками.

Одна оказалась такой большой, что Камилу и не видно.

Персональные болельщики подготовились.

Напомним, что это за иероглифы. Это прозвище Валиевой – «К-бао с китайского» (К宝) – где К взято от имени, а «бао» можно перевести как «сокровище» или «малышка».

Валиева благодарно махала им после проката, а в кисс-энд-край поаплодировала.

4. Судьи оценили прокат более сдержанно. Поставили приличные GOE за все элементы, но единственную +5 Камила получила только за финальное вращение. Надбавки не компенсировали падение с трикселя.

Удивительно, но Валиева – не лучшая по второй оценке . Почти всегда она получает самые высокие баллы, а десятки в ее протоколах – не редкость. Да, сказалось падение, но даже с ошибками Камила обычно получает больше всех. В этот раз лидер компонентов – Елизавета Туктамышева, Валиева уступила ей 0,4 балла.

Вообще, в компонентах небывалая плотность: первая пятерка уместилась в 1,26 балла. При этом у лидера (Аделии Петросян) самый скромный показатель – 36,51 балла.

Валиеву оценки, кажется, устроили. Пока она третья, отыграется в произвольной?

Финал Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

Санкт-Петербург

Женщины

Короткая программа

1. Аделия Петросян - 85,62

3. Елизавета Туктамышева – 81,09

3. Камила Валиева – 78,97

4. Софья Муравьева – 77,94

5. Софья Акатьева – 76,40

6. Алина Горбачева – 73,69

Фото: Трансляция «Первого канала»; РИА Новости/Александр Вильф