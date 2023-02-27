25 комментариев

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Такого шоу в фигурке еще не было: Ханю собрал стадион в одиночку и катал почти три часа

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Юдзуру Ханю – все еще самый популярный фигурист мира. Его сольное шоу собрало целый стадион, а прямую трансляцию вели в кинотеатрах и на крупных онлайн-платформах.

Вот это феерия от великого японца!

«Токио Доум» – легендарная площадка в Японии. Это главный бейсбольный стадион страны, там же находится Зал славы. Еще на арене, которую часто называют «Большое яйцо», проходили матчи НБА и титульный бой с участием Майка Тайсона. Из артистов там выступали Майкл Джексон, Пол МакКартни, The Rolling Stones, Мадонна, Стинг и другие.

Неудивительно, что и суперзвезда фигурного катания выбрала эту культовую сцену для шоу 26 февраля. Вообще, вместимость стадиона – 57 тысяч, но из-за сложных декораций количество мест сократили до 35 тысяч. Цифра все равно впечатляет.

Японцы нашли выход, как показать шоу всем желающим – еще 30 тысяч билетов продали в местные кинотеатры, которые показывали Ханю в прямом эфире. Трансляцию также вел крупный стриминговый сервис Disney+.

Юдзуру – первый фигурист, собравший такое шоу. А главное, что его программа Gift (в переводе – подарок, дар) – сольная. Почти три часа Ханю на льду в одиночестве.

ВИДЕО

«Было много непростых моментов. Сперва я не был уверен, что смогу продержаться два с половиной часа, но кое-что стало возможным лишь благодаря тому, что все происходило в «Токио Доум».

Задолго до начала выступления у арены собралась толпа – билеты раскупили уже давно, даже солидная средняя цена в 200 долларов не испугала фанатов Ханю.

Шоу получилось настолько масштабным, что больше походило на выступление рок-звезды, чем на спортивный перформанс. Сложные декорации, световые эффекты и огромный экран. Самый впечатляющий момент – Ханю в образе феникса с крыльями не только на костюме, но и во всю арену.

ВИДЕО

Посреди стадиона залили полноценную ледовую площадку – 30 на 60 метров. Музыку вживую исполнял Токийский филармонический оркестр. Ханю показал и новые номера, но больше всего ждали, конечно, его хиты – короткую под Let’s Go Crazy Принса и легендарного Сэймэя.

Сам Юдзуру выделил постановку, которая оставила его без медали в Пекине-2022. Тогда он сорвал четверной сальхов в короткой программе под музыку Камиля Сен-Санса. По словам Ханю, «Рондо каприччиозо» превратилось для него в демона, которого нужно было изгнать. Готовился серьезно, как на соревнования – Винни-Пух на месте.

«Это программа, которую я не откатал на Олимпийских играх в Пекине. Сегодня я будто бы воссоздал чувства оттуда, когда не смог до конца реализовать мечту, с которой ехал. Я хотел донести мысль о том, что вы можете воплотить свои мечты в реальность, пусть не всегда так, как изначально представляли себе».

В марте Ханю представит еще одно шоу, уже с собственной ледовой труппой. А пока наслаждается обожанием японцев, на которое никак не повлияло ни завершение карьеры, ни результаты последней Олимпиады.

Юдзуру Ханю закончил, выиграв все. В чем его величие и почему уход – угроза для всего фигурного катания?

25 комментариев

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Morveena Bum
"Почти три часа Ханю на льду в одиночестве."
собсна, вся суть его персоналити.)
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Heopsa
200 долларов и все продано - офигеть. Пусть не обижаются наши чемпионы, но никто из них повторить такое не способен.
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Anna Leonova
Монстр.👏🏻👏🏻👏🏻
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buturlinomo
Так может только он!
Хотелось бы, что бы организаторы наших шоу обратили здесь внимание еще как эффектно делать свет, спецэффекты, трансляции. И не надо 33 ведущих
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ВИван
Браво Королю фигурного катания!
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smoky eyes
Вот это дааа, вот это любовь и уважение к своему зрителю. И как же это взаимно! Великий Ханю.
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я Руни купил
Во дают эти японцы!
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Adeen
Ханю облачился в перья – Красавчик! Молодец!
Киркоров облачился в перья – Фу, #####! Румын!
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Светлана Кузнецова
Эпично
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И это все о нем
Да Ханю действительно мега-звезда ,такого масштабного моношоу,которое было настолько востребованно и собрало такое внушительное количество зрителей, в мире фигурного катания ещё никогда не было и очень сомнительно ,что кому либо другому удастся подойти близко к такому масштабу ,полное и безоговорочное признание таланта великого спортсмена любителями фк, радостно ,что Ханю нашел возможность для реализации своего потенциала и после окончания спортивной карьеры, вне зависимости от нечестного судейства! Удачи!!!
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tanya_1111
Вот это я понимаю отработал так отработал, еще и гос бюджет наверное не использовал.
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Happy_Kleo
Невероятный Ханю! Легенда!
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Безымянный болельщик
Ответ banchik1
Новость на ветке ФК и без батлов с обоюдными обвинениями бешеных фанаток загитовой и медведевой?! Это какой-то фейк, а не ветка ФК!
Это Ханю. Неоспоримый чемпион и великий спортсмен.
+11
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Абу Огого
Я не любитель фигурного катания, но это выглядит действительно потрясающе, браво!
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Оз
Ответ Залина Малина
Мне кажется сказки Авербуха,Навки и Плюща гораздо интереснее подобного шоу
Ханю сам сделал своё шоу, он мастер! Именно на него пришло огромное количество зрителей! Юдзуру сделал качественное стильное и масштабное шоу! Заметьте, что самостоятельно в отличие от наших сказочников, которые на госбюджете сидят!
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Анастасия Внукова
Гений!
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BeastI666I
наши от зависти заплакали... сколько бабла ))))
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Denkaaaa
Ханю легенда!его катание может собрать целый зал,теперь это доказано!
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Анаис_Анаис
Не сомневаюсь, что это было шикарно!
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Ирина С
Бесконечно поражаюсь работоспособностью Юдзуру, силой воли и духа, способностью ставить новые цели и добиваться их осуществления, талантом открывать в самом себе всё новые и новые грани, гениальностью на льду и безмерной любовью к фигурному катанию!
+13
0
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Skating
Это было грандиозно! Спасибо, Мастер!
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Залина Малина
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banchik1
Новость на ветке ФК и без батлов с обоюдными обвинениями бешеных фанаток загитовой и медведевой?! Это какой-то фейк, а не ветка ФК!
+11
-5
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Маргарита В Сафронова
Бесконечно можно смотреть на четыре вещи: на горящий огонь, текущую воду, работающего человека и на катание Ханю.
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Анастасия Раткевич
Вот это шоу😍
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