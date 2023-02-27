25 комментариев

Такого шоу в фигурке еще не было: Ханю собрал стадион в одиночку и катал почти три часа
Юдзуру Ханю – все еще самый популярный фигурист мира. Его сольное шоу собрало целый стадион, а прямую трансляцию вели в кинотеатрах и на крупных онлайн-платформах.
Вот это феерия от великого японца!
«Токио Доум» – легендарная площадка в Японии. Это главный бейсбольный стадион страны, там же находится Зал славы. Еще на арене, которую часто называют «Большое яйцо», проходили матчи НБА и титульный бой с участием Майка Тайсона. Из артистов там выступали Майкл Джексон, Пол МакКартни, The Rolling Stones, Мадонна, Стинг и другие.
Неудивительно, что и суперзвезда фигурного катания выбрала эту культовую сцену для шоу 26 февраля. Вообще, вместимость стадиона – 57 тысяч, но из-за сложных декораций количество мест сократили до 35 тысяч. Цифра все равно впечатляет.
Японцы нашли выход, как показать шоу всем желающим – еще 30 тысяч билетов продали в местные кинотеатры, которые показывали Ханю в прямом эфире. Трансляцию также вел крупный стриминговый сервис Disney+.
Юдзуру – первый фигурист, собравший такое шоу. А главное, что его программа Gift (в переводе – подарок, дар) – сольная. Почти три часа Ханю на льду в одиночестве.
«Было много непростых моментов. Сперва я не был уверен, что смогу продержаться два с половиной часа, но кое-что стало возможным лишь благодаря тому, что все происходило в «Токио Доум».
Задолго до начала выступления у арены собралась толпа – билеты раскупили уже давно, даже солидная средняя цена в 200 долларов не испугала фанатов Ханю.
Шоу получилось настолько масштабным, что больше походило на выступление рок-звезды, чем на спортивный перформанс. Сложные декорации, световые эффекты и огромный экран. Самый впечатляющий момент – Ханю в образе феникса с крыльями не только на костюме, но и во всю арену.
Посреди стадиона залили полноценную ледовую площадку – 30 на 60 метров. Музыку вживую исполнял Токийский филармонический оркестр. Ханю показал и новые номера, но больше всего ждали, конечно, его хиты – короткую под Let’s Go Crazy Принса и легендарного Сэймэя.
Сам Юдзуру выделил постановку, которая оставила его без медали в Пекине-2022. Тогда он сорвал четверной сальхов в короткой программе под музыку Камиля Сен-Санса. По словам Ханю, «Рондо каприччиозо» превратилось для него в демона, которого нужно было изгнать. Готовился серьезно, как на соревнования – Винни-Пух на месте.
«Это программа, которую я не откатал на Олимпийских играх в Пекине. Сегодня я будто бы воссоздал чувства оттуда, когда не смог до конца реализовать мечту, с которой ехал. Я хотел донести мысль о том, что вы можете воплотить свои мечты в реальность, пусть не всегда так, как изначально представляли себе».
В марте Ханю представит еще одно шоу, уже с собственной ледовой труппой. А пока наслаждается обожанием японцев, на которое никак не повлияло ни завершение карьеры, ни результаты последней Олимпиады.
собсна, вся суть его персоналити.)
Хотелось бы, что бы организаторы наших шоу обратили здесь внимание еще как эффектно делать свет, спецэффекты, трансляции. И не надо 33 ведущих
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