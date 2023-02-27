25 комментариев

Юдзуру Ханю – все еще самый популярный фигурист мира. Его сольное шоу собрало целый стадион, а прямую трансляцию вели в кинотеатрах и на крупных онлайн-платформах.

Вот это феерия от великого японца!

«Токио Доум» – легендарная площадка в Японии. Это главный бейсбольный стадион страны, там же находится Зал славы. Еще на арене, которую часто называют «Большое яйцо», проходили матчи НБА и титульный бой с участием Майка Тайсона. Из артистов там выступали Майкл Джексон, Пол МакКартни, The Rolling Stones, Мадонна, Стинг и другие.

Неудивительно, что и суперзвезда фигурного катания выбрала эту культовую сцену для шоу 26 февраля. Вообще, вместимость стадиона – 57 тысяч, но из-за сложных декораций количество мест сократили до 35 тысяч. Цифра все равно впечатляет.

Японцы нашли выход, как показать шоу всем желающим – еще 30 тысяч билетов продали в местные кинотеатры, которые показывали Ханю в прямом эфире. Трансляцию также вел крупный стриминговый сервис Disney+.

Юдзуру – первый фигурист, собравший такое шоу. А главное, что его программа Gift (в переводе – подарок, дар) – сольная. Почти три часа Ханю на льду в одиночестве.

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«Было много непростых моментов. Сперва я не был уверен, что смогу продержаться два с половиной часа, но кое-что стало возможным лишь благодаря тому, что все происходило в «Токио Доум».

Задолго до начала выступления у арены собралась толпа – билеты раскупили уже давно, даже солидная средняя цена в 200 долларов не испугала фанатов Ханю.

Шоу получилось настолько масштабным, что больше походило на выступление рок-звезды, чем на спортивный перформанс. Сложные декорации, световые эффекты и огромный экран. Самый впечатляющий момент – Ханю в образе феникса с крыльями не только на костюме, но и во всю арену.

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Посреди стадиона залили полноценную ледовую площадку – 30 на 60 метров. Музыку вживую исполнял Токийский филармонический оркестр. Ханю показал и новые номера, но больше всего ждали, конечно, его хиты – короткую под Let’s Go Crazy Принса и легендарного Сэймэя.

Сам Юдзуру выделил постановку, которая оставила его без медали в Пекине-2022. Тогда он сорвал четверной сальхов в короткой программе под музыку Камиля Сен-Санса. По словам Ханю, «Рондо каприччиозо» превратилось для него в демона, которого нужно было изгнать. Готовился серьезно, как на соревнования – Винни-Пух на месте.

«Это программа, которую я не откатал на Олимпийских играх в Пекине. Сегодня я будто бы воссоздал чувства оттуда, когда не смог до конца реализовать мечту, с которой ехал. Я хотел донести мысль о том, что вы можете воплотить свои мечты в реальность, пусть не всегда так, как изначально представляли себе».

В марте Ханю представит еще одно шоу, уже с собственной ледовой труппой. А пока наслаждается обожанием японцев, на которое никак не повлияло ни завершение карьеры, ни результаты последней Олимпиады.