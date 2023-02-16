«Если нас продолжат так судить, будет переход в другие страны». Плющенко угрожает после странных оценок ученицы

Софья Титова – одна из главных звезд академии Евгения Плющенко. Как и ее тренер когда-то, фигуристка делает ставку на сложный контент.

И как тренер, не всегда скрывает эмоции. Вот и после произвольной программы на первенстве России среди юниоров Титова удивлялась оценкам и с улыбкой намекала на несправедливость. А Плющенко и вовсе рассуждал о переходах в другие сборные.

• Короткая программа у Софьи не получилась: ей не засчитали каскад с тройным акселем (сольно юниорки должны исполнять двойной), что отбросило в конец протокола – на 16-е место из 18.

Зато на произвольную Титова заявила один из сложнейших наборов: каскад с тройным акселем, секвенция с четверным сальховом, сольный триксель и еще один квад-сальхов, но уже во второй половине.

Набор впечатляющий, и фигуристка с ним почти справилась: упала с первого сальхова, но не растерялась и прицепила тройной тулуп ко второму – а так бы снова осталась без каскада. После выступления на табло зажглась оценка за технику 84,40. А Софья тут же рассказывала Плющенко, что верила в прыжок:

«Я знала, что я сделаю сальхов второй. Он получался у меня на тренировках – я не испугалась и пошла на него».

Евгений похвалил: «Молодец, правильно».

Титова радостно ждала оценки – активно махала в камеру, приветствовала зрителей.

Плющенко был доволен: «Акселя – фантастика, сальхов – фантастика. Второй бы сальхов еще – и вообще было бы. Ну ничего-ничего, боец, умница. Вот боец».

Кажется, оценки не оправдали ожиданий. 140,72 балла, техника упала на 5 баллов – до 79,45. Софья удивленно вскинула брови.

Потом усмехнулась и покачала головой.

• Видео проката, который Первый канал, выкладывает после соревнований, обрывается на самой яркой реплике в кисс-энд-край. После оценок Титова сказала: «Я 146 с одним тройным акселем набирала. Ну куда?»

А во время общения с журналистами продолжила: «Не очень довольна своими оценками за произвольную программу. В прошлом сезоне я набирала на 6 баллов больше только с одним тройным акселем, а сейчас я сделала два трикселя и четверной сальхов. Причем, сальхов во второй половине. И такие баллы… Мне они не очень понравились. Не знаю, с чем это связать. Так поставили. Не знаю, кого как они судят. Они всех судят по-разному».

• В этом сезоне Титова так много не получала. Ее максимальная оценка за произвольную – 132,80 на соревнованиях «Идель-2022». Упала с двух недокрученных прыжков ультра-си (из двух), а еще получила штраф за нарушение времени.

Но и в прошлом году она все-таки не набирала 146. Лучший результат на официальных соревнованиях – 138,96 на Кубке России в Сызрани. И да, тогда из суперсложных прыжков был один тройной аксель.

В любом случае разочарование Софьи понятно: программа с двумя трикселями и четверным всего на несколько баллов лучше ее прошлых выступлений.

• Плющенко оказался еще более категоричным, чем его ученица: «Если моих спортсменов будут судить так же, как сейчас, будет переход в другие страны. Переход тех спортсменов, которых судят несправедливо», – цитирует Sport24.

К слову, другой подопечной Евгения – Веронике Жилиной – не хватило для победы даже трех четверных и трикселя, она завоевала серебро (впрочем, тоже во многом из-за срыва в короткой).

Почему же судьи поставили такие оценки?

На первом четверном Титова потеряла не только из-за падения, но и из-за недокрута. В итоге вместо базовой оценки 9,7 получила лишь 3,88. На сольном тройном лутце углядели неверное ребро. Зато у Титовой самый дорогой каскад среди всех участниц – 17,78 за четверной сальхов – тройной тулуп во второй половине.

В компонентах Софья проиграла немного – она 4-я во второй оценке, в 4 баллах от Алины Горбачевой.

Отставание Титовой сложилось из невысоких надбавок по шкале GOE. Они принесли лишь 5,3 балла. Для сравнения – Горбачева благодаря качеству исполнения элементов получила 16,22.

В итоге Софья оказалась 4-й в произвольной программе. Но благодаря высоким баллам поднялась на 12 строчек в итоговом протоколе – там она тоже 4-я после провала в короткой.

Первенство России среди юниоров

Пермь

Девушки

Итоговое положение

1. Алина Горбачева – 224,41

2. Вероника Жилина – 218,79

3. Мария Гордеева – 213,02

4. Софья Титова – 200,73

5. Надежда Понтелеенко – 195,56

6. Любовь Рубцова – 195,50

Произвольная программа

1. Вероника Жилина – 151,85

2. Алина Горбачева – 149,90

3. Мария Гордеева – 144,75

4. Софья Титова – 140,72

5. Елизавета Лабутина – 129,39

6. Надежда Понтелеенко – 128,62