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«Если нас продолжат так судить, будет переход в другие страны». Плющенко угрожает после странных оценок ученицы

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Софья Титова Софья Титова
Евгений Плющенко Евгений Плющенко
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Фигурное катание Фигурное катание

Софья Титова – одна из главных звезд академии Евгения Плющенко. Как и ее тренер когда-то, фигуристка делает ставку на сложный контент.

И как тренер, не всегда скрывает эмоции. Вот и после произвольной программы на первенстве России среди юниоров Титова удивлялась оценкам и с улыбкой намекала на несправедливость. А Плющенко и вовсе рассуждал о переходах в другие сборные.

• Короткая программа у Софьи не получилась: ей не засчитали каскад с тройным акселем (сольно юниорки должны исполнять двойной), что отбросило в конец протокола – на 16-е место из 18.

Зато на произвольную Титова заявила один из сложнейших наборов: каскад с тройным акселем, секвенция с четверным сальховом, сольный триксель и еще один квад-сальхов, но уже во второй половине.

Набор впечатляющий, и фигуристка с ним почти справилась: упала с первого сальхова, но не растерялась и прицепила тройной тулуп ко второму – а так бы снова осталась без каскада. После выступления на табло зажглась оценка за технику 84,40. А Софья тут же рассказывала Плющенко, что верила в прыжок:

«Я знала, что я сделаю сальхов второй. Он получался у меня на тренировках – я не испугалась и пошла на него».

Евгений похвалил: «Молодец, правильно».

Титова радостно ждала оценки – активно махала в камеру, приветствовала зрителей.

Плющенко был доволен: «Акселя – фантастика, сальхов – фантастика. Второй бы сальхов еще – и вообще было бы. Ну ничего-ничего, боец, умница. Вот боец».

Кажется, оценки не оправдали ожиданий. 140,72 балла, техника упала на 5 баллов – до 79,45. Софья удивленно вскинула брови.

Потом усмехнулась и покачала головой.

• Видео проката, который Первый канал, выкладывает после соревнований, обрывается на самой яркой реплике в кисс-энд-край. После оценок Титова сказала: «Я 146 с одним тройным акселем набирала. Ну куда?»

А во время общения с журналистами продолжила: «Не очень довольна своими оценками за произвольную программу. В прошлом сезоне я набирала на 6 баллов больше только с одним тройным акселем, а сейчас я сделала два трикселя и четверной сальхов. Причем, сальхов во второй половине. И такие баллы… Мне они не очень понравились. Не знаю, с чем это связать. Так поставили. Не знаю, кого как они судят. Они всех судят по-разному».

• В этом сезоне Титова так много не получала. Ее максимальная оценка за произвольную – 132,80 на соревнованиях «Идель-2022». Упала с двух недокрученных прыжков ультра-си (из двух), а еще получила штраф за нарушение времени.

Но и в прошлом году она все-таки не набирала 146. Лучший результат на официальных соревнованиях – 138,96 на Кубке России в Сызрани. И да, тогда из суперсложных прыжков был один тройной аксель.

В любом случае разочарование Софьи понятно: программа с двумя трикселями и четверным всего на несколько баллов лучше ее прошлых выступлений.

• Плющенко оказался еще более категоричным, чем его ученица: «Если моих спортсменов будут судить так же, как сейчас, будет переход в другие страны. Переход тех спортсменов, которых судят несправедливо», – цитирует Sport24.

К слову, другой подопечной Евгения – Веронике Жилиной – не хватило для победы даже трех четверных и трикселя, она завоевала серебро (впрочем, тоже во многом из-за срыва в короткой).

Почему же судьи поставили такие оценки?

На первом четверном Титова потеряла не только из-за падения, но и из-за недокрута. В итоге вместо базовой оценки 9,7 получила лишь 3,88. На сольном тройном лутце углядели неверное ребро. Зато у Титовой самый дорогой каскад среди всех участниц – 17,78 за четверной сальхов – тройной тулуп во второй половине.

В компонентах Софья проиграла немного – она 4-я во второй оценке, в 4 баллах от Алины Горбачевой.

Отставание Титовой сложилось из невысоких надбавок по шкале GOE. Они принесли лишь 5,3 балла. Для сравнения – Горбачева благодаря качеству исполнения элементов получила 16,22.

В итоге Софья оказалась 4-й в произвольной программе. Но благодаря высоким баллам поднялась на 12 строчек в итоговом протоколе – там она тоже 4-я после провала в короткой.

Первенство России среди юниоров

Пермь

Девушки

Итоговое положение

1. Алина Горбачева – 224,41

2. Вероника Жилина – 218,79

3. Мария Гордеева – 213,02

4. Софья Титова – 200,73

5. Надежда Понтелеенко – 195,56

6. Любовь Рубцова – 195,50

Произвольная программа

1. Вероника Жилина – 151,85

2. Алина Горбачева – 149,90

3. Мария Гордеева – 144,75

4. Софья Титова – 140,72

5. Елизавета Лабутина – 129,39

6. Надежда Понтелеенко – 128,62

Ой, Плющенко сказал лишнее после победы на чемпионате по прыжкам? Это попало в эфир

31 комментарий

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Irgachali Tursunbaev
Плющенко молодец мы в узбекистан его спортсменов возьмем пусть в россии одни богоизбранные выступают
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Hardy
ангелы плющенко это какой-то зашквар 24/7, начиная с самого главного🤮🤢
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Allbee
Я готова скинуться судьям на Вятку, чтоб судили спортсменов носатого честно, а именно отсыпали им ровно столько, на сколько накатали. К счастью или сожалению это будет меньше теперешних, надеюсь его вместе с учениками вывезут в чемодане луивитон куда нибудь.
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Den3Lo
В этот раз даже Тутберидзе не обвинишь. Какая жаль )). Ну. а вообще за подобные выходки было бы не плохо дисквалифицировать и тренера, и спортсмена на годик. Как раз хватит времени подумать, осознать.
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ftv0101
Комиссия по этике ФФККР не хочет проверить высказывания Плющенко на соответствие кодексу этики?
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Irgachali Tursunbaev
Ответ Беглый*
Так хочет стать тренером, а всё никак не получается. Скажи спасибо ТШТ, что когда-то Жилиной квады поставили. На их горбу сейчас выезжаешь
тшт не ставил с ней занимались розанов и мать
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шампион
Слелала два трикселя и квад вместо одного трикселя, и всего шесть баллов плюсом? Гое на 5 баллов, у соперницы на 16? При всем отношении к Плю, выглядит это подозрительно. Возможно, здесь опять "не та девочка". Чем это заканчивается, не так давно Губанова показала. Но фидра такими вещами не заморачивается. Худайбердыева подтвердит.
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EuhenioV
Что то мне подсказывает,учитывая складывающуюся ситуацию в Стране,эта семейка долго здесь не задержится при любом раскладе.Ссылка на необъективные оценки в данном случае,от лукавого.
+2
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Pennywise
Ответ Noname No
Надо было изначально судить так, что спортсмены не недоумевали потом
Титову раньше и судили так. Когда она катала по младшим разрядам, ей всегда неверное ребро на лутце ставили. Плющ и тогда возмущался, говоря, что у нее с ребром все хорошо. А потом «е» в протоколе внезапно пропало.
+1
-1
0
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Галина Щетина
Кодекс этики что, к Плющенко не относится??
+3
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Здравый@смысл@
Ответ Noname No
Надо было изначально судить так, что спортсмены не недоумевали потом
Об этом и раньте говорили, что Плющенко, договариваясь с судьями на водокачках, роет яму своим фигуристкам на будущее
+6
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Irina29
Ответ LLiriKK
Если эта семейка, отравляющая на многие километры атмосферу вокруг себя каждым словом, покинет нашу страну, адекватные люди вздохнут с огромным облегчением. Плющенко же в очередной раз продемонстрировал, что яиц, в отличие от Тутберидзе, у него нет.
Они у Яны в сейфе спрятаны, забрала сразу после свадьбы))
+2
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Noname No
Ответ tull
В кое то веки поставили свои баллы, поставили справедливое ребро на лутце, поставили справедливые компоненты и сразу вой. Надо было не гнома в салазках катать и не приплачивать журналистам за статьи о чемпионстве, а готовиться. Продули опять первенство, ровесницы Жилиной уже по взрослым блистают, а мы все никак не можем юниоров выиграть. А какой бы был состав у Тутберидзе если бы не отжимали спортсменок.
Надо было изначально судить так, что спортсмены не недоумевали потом
+1
-6
-5
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Pennywise
Плющ уже купил первые полосы изданий, отмечая победу. А тут вон оно чё, Михалыч.
+4
-1
+3
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Maecenas
Обоснование получения гранта на сумму около 80 млн рублей:
"Проект носит социальный и ярко выраженный патриотический характер, зрители шоу пропитаются духом патриотизма. Выступления в рамках шоу будут являться частью патриотического воспитания. Также через выступления будут транслироваться традиционные духовно-нравственные ценности, в числе которых, согласно Указу Президента №809 от 9.11.2022, патриотизм. А в целом всё шоу повысит чувство патриотизма, все элементы шоу транслируют традиционные для российского общества духовно-нравственные ценности". Вот такие патриоты нынче. Патриот он только своих больших карманов на бюджетные денежки.
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Lapo Elkann
мерзкий. ужОс .
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Denkaaaa
у Рудковских как всегда виноваты все.шантаж удумали,вас никто не держит
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Беглый*
Так хочет стать тренером, а всё никак не получается. Скажи спасибо ТШТ, что когда-то Жилиной квады поставили. На их горбу сейчас выезжаешь
+5
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Defender64
И да - в ФК можно вспомнить реально скандальные ситуации с выставлением оценок.
Здесь же - ничего подобного. Всё в рамках нормы.
+3
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Josep
Оо, наконец у Лукашенко появится достойный соперник. (он же не только суперпрофессиональный хоккеист, а наверняка ещё и заслуженный мегамастер спорта по катанию). Так что, Плющ, камон, к новым вершинам!
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LLiriKK
Если эта семейка, отравляющая на многие километры атмосферу вокруг себя каждым словом, покинет нашу страну, адекватные люди вздохнут с огромным облегчением.
Плющенко же в очередной раз продемонстрировал, что яиц, в отличие от Тутберидзе, у него нет.
+15
-1
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waleri
Сколько спеси то у этого подкоблучника. Мразотная семейка, вообще токсичность полная.
+9
0
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Defender64
Психи от тренера, это позор.
Тем более, угрозы в адрес федры.
Конфликт не в интересах Плющенко. Надо с этим что-то делать руководству, потому что иначе будет только хуже.
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Alsu89sha
Очень наглое поведение. И то что Плющ патриот- мы уже поняли.
+2
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Irina29
Кому что не нравится "чемодан, вокзал, на...." 👋
+2
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