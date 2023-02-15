Новый номер Трусовой – с намеком: сброшенное платье, золото под ним и неловкость вокруг ее титула

Александра Трусова готовила новый показательный еще к чемпионату России, но из-за болезни премьеру отложили.

И вот на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» все увидели золотой номер Саши: переоделась на льду, подпевала, а потом комментировала собственное выступление в повторе.

Ведущие не разобрались, кто чемпионка России – Трусова или Валиева, представили так обеих

Накануне московского шоу Трусова в интервью Дмитрию Губерниеву заинтриговала: «У меня будет новый показательный номер. Мы его готовили к показательным на чемпионате России, но, к сожалению, я не смогла принять участие в нем, я заболела. Поэтому я его покажу сейчас на шоу».

На чемпионате России Саша так и не выступила – прилетела в Красноярск, поучаствовала в жеребьевке, но на лед не вышла из-за болезни и высокой температуры (хотя через несколько дней уже выступала в шоу Евгения Плющенко).

Трусова редко делится планами, поэтому и о номере рассказала предельно мало: перед ЧР готовила пару дней, а к шоу уже накатала.

Ее представили как чемпионку России, и тут возникла заминка – комментатор «Матч ТВ» Андрей Журанков снисходительно исправил ведущих: «В общем, маленькая поправочка: Трусова не выигрывала чемпионат России, но да ладно, у нее другие большие заслуги».

После аннулирования результата Камилы Валиевой на прошлом ЧР золото должно достаться Александре, так что титул у нее есть (хотя федерация это не проговаривала). Видимо, Журанков вспомнил об этом уже во время номера, потому что после выступления добавил: «Я чуточку, кстати, должен извиниться перед Сашей. Да, она не выиграла чемпионат России, но она стала чемпионкой России после недавних событий, я думаю, всем понятных».

Когда и Валиеву представили так же – чемпионкой – комментатор растерялся: «Надо определиться тогда, кто чемпионка России-2022. А то получается, что их у нас две».

Трусова пообещала продолжить полет, а в середине номера сменила синее платье на золотое

В качестве музыкального сопровождения Трусова выбрала песню фронтмена Therr Maitz Антона Беляева – «Лететь». Трек связан с фигурным катанием: это саундтрек к фильму «Лед» – той самой спортивной мелодраме о преодолении с Аглаей Тарасовой и Александром Петровым. Посмотреть выступление полностью можно здесь.

Для Саши, которая больше всего любит прыжки, текст подходящий:

И лететь по белому свету,

Став одним движением ветра.

И не думать, как приземлиться,

А у птиц свободе учиться,

Оставив все то, что жаль.

Она и сама сказала, что продолжит лететь, несмотря ни на что: «Мне очень нравится эта музыка. Я когда катаю – подпеваю. В целом, как бы тяжело ни было, я все равно буду лететь».

К слову, в программу добавили только два тройных. Но акцент на прыжках в этот раз и не делался (да и вообще, из-за сложного освещения всем фигуристам было крайне трудно штамповать ультра-си). Главная задумка номера Трусовой – переодевание на льду. Она вышла в синем платье с длинными рукавами. Во время движения под закрытым нарядом виднелось что-то блестящее.

Оказалось, костюм на Саше – очень сложный. В середине номера она отстегнула юбку и бросила ее на лед.

А затем сняла и верхнюю часть синего платья.

Эффектное переодевание в коронном кантилевере.

И вот Трусова в самом чемпионском цвете – золотом.

После выступления она пришла в студию к Губерниеву и попробовала прокомментировать собственное выступление, глядя повтор. Сказала, что непросто.

Про платье, конечно, тоже объяснила:

«Костюм – идея Светланы Владимировны Соколовской. Чтобы я начинала в синем платье, а заканчивала в золотом. Это было сложно и из-за этого я очень волновалась. Потому что платье привезли сегодня ночью, с утра я еще ездила в ЦСКА и пробовала его открывать.

У него два отдела – сначала юбка, а потом снимаю кофту сверху. Я открыла юбку, чуть успокоилась, а потом думаю: мне еще кофту открывать! Старалась не выходить из образа, быстро все делать, чтобы это было незаметно. Рада, что сегодня получилось быстрее всего и почти незаметно».

А как вам новый показательный Трусовой?

Фото: РИА Новости/Александр Вильф