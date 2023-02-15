Разделка
Блог

Новый номер Трусовой – с намеком: сброшенное платье, золото под ним и неловкость вокруг ее титула

Камила Валиева Камила Валиева
Андрей Журанков Андрей Журанков
сборная России сборная России
женское катание женское катание
Александра Трусова Александра Трусова
ледовые шоу ледовые шоу
Фигурное катание Фигурное катание

Александра Трусова готовила новый показательный еще к чемпионату России, но из-за болезни премьеру отложили.

И вот на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» все увидели золотой номер Саши: переоделась на льду, подпевала, а потом комментировала собственное выступление в повторе.

Ведущие не разобрались, кто чемпионка России – Трусова или Валиева, представили так обеих

Накануне московского шоу Трусова в интервью Дмитрию Губерниеву заинтриговала: «У меня будет новый показательный номер. Мы его готовили к показательным на чемпионате России, но, к сожалению, я не смогла принять участие в нем, я заболела. Поэтому я его покажу сейчас на шоу».

На чемпионате России Саша так и не выступила – прилетела в Красноярск, поучаствовала в жеребьевке, но на лед не вышла из-за болезни и высокой температуры (хотя через несколько дней уже выступала в шоу Евгения Плющенко).

Трусова редко делится планами, поэтому и о номере рассказала предельно мало: перед ЧР готовила пару дней, а к шоу уже накатала.

Ее представили как чемпионку России, и тут возникла заминка – комментатор «Матч ТВ» Андрей Журанков снисходительно исправил ведущих: «В общем, маленькая поправочка: Трусова не выигрывала чемпионат России, но да ладно, у нее другие большие заслуги».

После аннулирования результата Камилы Валиевой на прошлом ЧР золото должно достаться Александре, так что титул у нее есть (хотя федерация это не проговаривала). Видимо, Журанков вспомнил об этом уже во время номера, потому что после выступления добавил: «Я чуточку, кстати, должен извиниться перед Сашей. Да, она не выиграла чемпионат России, но она стала чемпионкой России после недавних событий, я думаю, всем понятных».

Когда и Валиеву представили так же – чемпионкой – комментатор растерялся: «Надо определиться тогда, кто чемпионка России-2022. А то получается, что их у нас две».

Трусова пообещала продолжить полет, а в середине номера сменила синее платье на золотое

В качестве музыкального сопровождения Трусова выбрала песню фронтмена Therr Maitz Антона Беляева – «Лететь». Трек связан с фигурным катанием: это саундтрек к фильму «Лед» – той самой спортивной мелодраме о преодолении с Аглаей Тарасовой и Александром Петровым. Посмотреть выступление полностью можно здесь.

Для Саши, которая больше всего любит прыжки, текст подходящий:

И лететь по белому свету,

Став одним движением ветра.

И не думать, как приземлиться,

А у птиц свободе учиться,

Оставив все то, что жаль.

Она и сама сказала, что продолжит лететь, несмотря ни на что: «Мне очень нравится эта музыка. Я когда катаю – подпеваю. В целом, как бы тяжело ни было, я все равно буду лететь».

К слову, в программу добавили только два тройных. Но акцент на прыжках в этот раз и не делался (да и вообще, из-за сложного освещения всем фигуристам было крайне трудно штамповать ультра-си). Главная задумка номера Трусовой – переодевание на льду. Она вышла в синем платье с длинными рукавами. Во время движения под закрытым нарядом виднелось что-то блестящее.

Оказалось, костюм на Саше – очень сложный. В середине номера она отстегнула юбку и бросила ее на лед.

А затем сняла и верхнюю часть синего платья.

Эффектное переодевание в коронном кантилевере.

И вот Трусова в самом чемпионском цвете – золотом.

После выступления она пришла в студию к Губерниеву и попробовала прокомментировать собственное выступление, глядя повтор. Сказала, что непросто.

Про платье, конечно, тоже объяснила:

«Костюм – идея Светланы Владимировны Соколовской. Чтобы я начинала в синем платье, а заканчивала в золотом. Это было сложно и из-за этого я очень волновалась. Потому что платье привезли сегодня ночью, с утра я еще ездила в ЦСКА и пробовала его открывать.

У него два отдела – сначала юбка, а потом снимаю кофту сверху. Я открыла юбку, чуть успокоилась, а потом думаю: мне еще кофту открывать! Старалась не выходить из образа, быстро все делать, чтобы это было незаметно. Рада, что сегодня получилось быстрее всего и почти незаметно».

А как вам новый показательный Трусовой?

Видели Трусову-русалочку? Они с Плющенко и Рудковской придумали новое шоу – афишу сняли под водой

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

77 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Свет19
Ответ garovatat
Ками такой же "допингист", как и вы. Вы в курсе вообще что западная спортфарма давно уже кормит своих "разрешенными" метабрлитами? Это только наш мальдоний под запретом. Так что все это "допинговое" дело по сути своей есть огромное лицемерие. И те кто с пеной у рта орут про допинг прекрасно знают об этом. Ну а наши оралы - это просто хейтеры. И да. Валиева - реальная ЧР, несмотря ни на какие бумажные "переоформления".
Я допингист ещё тот, да, потому что много чего принимаю из запретного списка. Вот только не выступаю на соревах :)))) Лицемерие или нет, но это правило, хоть там сколько будут фаны утверждать обратное. Нашли, последовало наказание. Камилла, в отличие от своих поклонников, отреагировала как адекватный спортсмен. И кстати ЧР 2022 Акатьева, а не Валиева, как это объявили.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анна Беляева
Последнее, о чем можно подумать при ввиде нижнего платья Саши, мне кажется, намек на "золото" ЧР. Комментарии Журанкова были максимально некорректными, к слову. ситуация не самя простая, зачем ее педалировать на огромную аудиторию эфира шоу? Саша теперь чемпионка России. Уже не имеет значения, как она ею стала. Де юре это так.

А при виде платья я, кстати, вспомнила ее зеленое с ОП. Только не понятно, зачем сделали по бокам две идиотские темные вставки? Обычно такая врезка подчеркивает талию, сужая ее визуально, но тут смотрелось ровно наоборот, будто плате было мало в грудии его расставили, чем пришлось.

Мне понравилось скольжение. Было сильно и красиво. хотя обычно мне оно у Саши ниочинь, но в этом показательном было во всей красе. А вот прыжки, увы, совсем не уровня Саши в форме. Но тоже, в общем, ожидаемо.

Тема полета у Саши вообще в этом сезоне доминантная.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rtun
Отличный номер, спать во время просмотра не хотелось, как на выступлениях подавляющего большинства массовки. Переодевание в кантилевере - новая фишка, очень неожиданно. Ну и Саша выросла в роскошную девушку, яркую красотку с фантастической фигурой. Как время-то быстро летит, только была малышкой, а уже всё - замужем практически.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Darth_Pershman
1. Кто там вопил про поправившуюся Аню - внимание на щечки Саши.
2. Платье в облипку при явно чуть бОльшем фесе, чем надо для выступающей спортсменки - сильно.
3. Удивительно и больно смотреть, что Саша очень тяжело прыгает одиночные тройные на шоу.
2. Как и следовало ожидать, сам номер безвкусица с понадерганными позами из программ самой Саши, Софы и не только с полным отсутствием хорео. На уровне показательного номера от Сотниковой перед каким-то этапом два года назад, или прощального показательного от Радионовой перед этапом КР. Для сравнения, явно слепленный за пару часов номер под "Не брошу на полпути" для шоу ТШТ на фонэ этого просто небо и земля.
3. Вырвать руки операторам Матч-ТВ за съемку с потолка и за километр, и монтажерам за рваный монтаж. Особое спасибо ра фокус на, пардон трусы Трусовой, когда она исполняла кантилевер.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kaj
Ответ Anatiana
Вести себя надо в пределах спортивной этики. Хотя Трусова уже не спортсменка, а шоугёрл.
С кем сравниваете из настоящих)))? Поименно, кто спортсменка? Этика во главе угла, чтобы не промахнуться начните с Самой скромной)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lennuci
Ответ Silent2006
Главное, чтобы и ее золота не лишили, а то ж придется и золотой костюм снимать
Федра вроде же аппеляцию в РУСАДА собиралась подавать после изучения их обоснования.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rtun
Ответ Ольга Старикович
Как же из вас г .. то лезет:)) не смогли пройти мимо не выплеснув?
Это мороженое использованное ))))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анна Беляева
Ответ adeptus
Тащемта это песня группы "Амега", изначально.
О! А то я удивилась, что, вдруг, это песня специально для фильма. Думаю, я ее сто лет знаю.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Delirium
Номер не понравился. Во-первых, золотое платье так явно торчало из под синего, что с первых же движений было понятно, что нас ждет переодевание. Только я посчитал, что опять в чудобабу превратится, но нет. Само переодевание было как-то скомкано и вообще непонятно зачем, характер персонажа никак не менялся, музыка и слова не менялись. Т.е. метаморфоза не обоснована номером и в результате выглядит чужеродно. Если Саше просто хотелось катнуть в золотом платье, ну так и катала бы сразу в нем. Золотое платье красивое, синее убогое, синие трусы на кантилевере просто безвкусица.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ольга Старикович
Ответ Лека-Лека
Так все прекрасно знают, что титул ЧР у Саши бумажный. Но пусть она и ее фанаты тешат себя наличием этой бумажки. На ЧР все видели кто настоящая чемпионка.
Как же из вас г .. то лезет:)) не смогли пройти мимо не выплеснув?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
garovatat
Ответ Свет19
Да и до сих пор продолжают передавать медали, забирая у допингистов. Но только к Саше фаны докопались. Золото ЧР у неё вообще за 2021 год. Камиллу как ЧР 2022 объявили, почему не удивились, что и Акатьева с этим же титулом. Поклонники других девочек уже не знают к чему придраться. Смешно и глупо.
Ками такой же "допингист", как и вы. Вы в курсе вообще что западная спортфарма давно уже кормит своих "разрешенными" метабрлитами? Это только наш мальдоний под запретом. Так что все это "допинговое" дело по сути своей есть огромное лицемерие. И те кто с пеной у рта орут про допинг прекрасно знают об этом. Ну а наши оралы - это просто хейтеры. И да. Валиева - реальная ЧР, несмотря ни на какие бумажные "переоформления".
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kaj
Ответ Jaline
Обожаю подобных авторов и комментаторов)) Платье золотого цвета им сразу кричит про намеки на "бумажное золото". Как будто Саша первая и единственная в золотом выступает, а до нее никто так "нахально и вызывающе" не поступал. Как всегда куча набросов на вентилятор без особого на то повода. Журанков - образец того, как не надо комментировать. На протяжении всего шоу раздражал своими высказываниями. При том, что я даже не знала, кто конкретно комментирует. Сам номер не лучший в Сашиной карьере, но и не плохой. Песня хорошая, катание тоже в порядке. А если кто-то считает, что два тройных лутца - это слабо, предлагаю вам пересмотреть других участников (есть даже из более молодых и резвых) и посчитать, кто чего и сколько прыгнул. В целом все шоу оставило положительные эмоции от выступления всех участников.
Поддерживаю. + не ставится.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
margosha58
Ответ Mcconaughey_lol
Ля сейчас Трусову тут оплюют. Была бы на ее месте Загитова, сейчас бы все пищали от восторга. Воистину фигурка самый агрессивный раздел на спортсе
Загитову "облили" на своем месте. Вы что слепой? Или читать не умеете?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Darth_Pershman
Ответ Anatiana
Некоторое время находясь в теме, имела возможность посматривать, как набирает плюсы один мой коммент за Валиеву. И вдруг в одно мгновение - бах, слетело семь плюсов. Всё, что нужно знать о спортсе и теме Валиевой. Их политика партии ясна. Впрочем, не открытие
Только увидели? Здесь минимум с мая такая вакханалия. А до Олимпиады так топили комментарии про Аню.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
margosha58
Ответ adeptus
Тащемта это песня группы "Амега", изначально.
И у песни есть авторы и это не Антон Беляев.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Delirium
Ответ Elenavasilevna
Если не намек, то что?
Скорее всего Саше просто хотелось покатать в золотом платье.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kareglazaya
Мне понравилось катание Саши - по сравнению с тем, что было на гран-при, появилась легкость.

Платья совершенно не понравились. Слишком простые в плане дизайна и полнят. А еще очень раздражали эти "сосульки" на лбу. Неужели ей самой удобно выступать, когда волосы в глаза лезут? 🤔 И выглядит это всё неопрятно.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jaline
Обожаю подобных авторов и комментаторов)) Платье золотого цвета им сразу кричит про намеки на "бумажное золото". Как будто Саша первая и единственная в золотом выступает, а до нее никто так "нахально и вызывающе" не поступал. Как всегда куча набросов на вентилятор без особого на то повода.
Журанков - образец того, как не надо комментировать. На протяжении всего шоу раздражал своими высказываниями. При том, что я даже не знала, кто конкретно комментирует.
Сам номер не лучший в Сашиной карьере, но и не плохой. Песня хорошая, катание тоже в порядке. А если кто-то считает, что два тройных лутца - это слабо, предлагаю вам пересмотреть других участников (есть даже из более молодых и резвых) и посчитать, кто чего и сколько прыгнул.
В целом все шоу оставило положительные эмоции от выступления всех участников.
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Свет19
Ответ Николай Чижов
Ну-ну, так и Армстронг 7 раз Тур брал, а потом вон как вышло
Да и до сих пор продолжают передавать медали, забирая у допингистов. Но только к Саше фаны докопались. Золото ЧР у неё вообще за 2021 год. Камиллу как ЧР 2022 объявили, почему не удивились, что и Акатьева с этим же титулом. Поклонники других девочек уже не знают к чему придраться. Смешно и глупо.
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
garovatat
Ответ Tanzoli*
Ну пока это только интерпретация автора, при желании намёк можно увидеть где угодно в чем угодно)))
Да, но очень похоже на правду). Я еще вчера подумала - к чему этот золотой шансон?))) Но на версию автора прекрасно ложится, все логично
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
galik55
Ответ lanfqk
Номер нежный и милый, мне вообще кажется, что это лучшее, что Саша показала за весь сезон, очень нвпоминает "Я не брошу на полпути". А вот платье - тихий ужас, зачем это золото цыганское внизу? Черные трусы - вообще капец. Ситуация с Журанковым отвратная, прям тошнит от радости и ехидства в его голосе, когда он говорит, что Трусова не ЧР. В общем, Саше желаю сшить новое платье, а Журанкову уволиться
Журанкова и Губера убрать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anatiana
Ответ Беглый*
Вне постановок от ТШТ - Трусова всегда выглядела нелепо. Что у Рудковских, что сейчас у Соколовской. Никто, кроме Тутберидзе, не знает, что с ней делать)
И Тутберидзе теперь не знает
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anatiana
Некоторое время находясь в теме, имела возможность посматривать, как набирает плюсы один мой коммент за Валиеву. И вдруг в одно мгновение - бах, слетело семь плюсов. Всё, что нужно знать о спортсе и теме Валиевой. Их политика партии ясна. Впрочем, не открытие
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
garovatat
Ответ lanfqk
В дополнительную реальность пока только Камилу Валиеву, к сожалению, отправляют. А про чемпионство ни Трусова, ни Соколовская ничего не сказали, в соцсетях даже Саша не указала, что она теперь ЧР. Платье просто безвкусное без всяких намеков, а тешите самолюбие прямо сейчас только вы.
Неправда ваша))) непревзойденный талант Валиевой - есть самая реальная реальность!. Высочайший класс, техника, этот сплав искусства и спорта, что она являет миру - результат огромного дарования и работы. И никакие метаболиты тут не причем. (Кстати кардиопрофилактика на западе еще как практикуюется, даже Чен об этом говорил. Все дело лишь в стране и производителе фармы). Никуда Ками не отправляют, это она отправляет всех в накаут своим недосягаемым уровнем.
Ну а вот Сашу как раз напротив, запускают в космос, поют асанны про ракеты, книжки какие то выпускаются, а на деле - ни одного значимого золотого титула, кроме вот этого вот игрушечного, не завоеванного на льду в борьбе. Сплошные элементы дополненной реальности вокруг нее. Во время шоу "оговорка" Журанкова - прям чисто по Фрейду случилась)) чемпионкой РФ считали и будут считать по факту Валиеву. Именно ее фееричные прокаты будут пересматривать. Ну а что да трактовки этого сине/золотого платья - как только автор статьи написала про "чемпионский золотой цвет" - пазл сложился))) естественно ни в каких соцсетях о такое идее номера никто не напишет, но номер явно об этом))) я еще вчера подумала - к чему эта шансонная безвкусица с золотым платьюшком? А оно вона чего)))
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Whiskey cat
Ну хоть где-то золото, пусть и в цвете платья XD
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий