Новый номер Трусовой – с намеком: сброшенное платье, золото под ним и неловкость вокруг ее титула
Александра Трусова готовила новый показательный еще к чемпионату России, но из-за болезни премьеру отложили.
И вот на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» все увидели золотой номер Саши: переоделась на льду, подпевала, а потом комментировала собственное выступление в повторе.
Ведущие не разобрались, кто чемпионка России – Трусова или Валиева, представили так обеих
Накануне московского шоу Трусова в интервью Дмитрию Губерниеву заинтриговала: «У меня будет новый показательный номер. Мы его готовили к показательным на чемпионате России, но, к сожалению, я не смогла принять участие в нем, я заболела. Поэтому я его покажу сейчас на шоу».
На чемпионате России Саша так и не выступила – прилетела в Красноярск, поучаствовала в жеребьевке, но на лед не вышла из-за болезни и высокой температуры (хотя через несколько дней уже выступала в шоу Евгения Плющенко).
Трусова редко делится планами, поэтому и о номере рассказала предельно мало: перед ЧР готовила пару дней, а к шоу уже накатала.
Ее представили как чемпионку России, и тут возникла заминка – комментатор «Матч ТВ» Андрей Журанков снисходительно исправил ведущих: «В общем, маленькая поправочка: Трусова не выигрывала чемпионат России, но да ладно, у нее другие большие заслуги».
После аннулирования результата Камилы Валиевой на прошлом ЧР золото должно достаться Александре, так что титул у нее есть (хотя федерация это не проговаривала). Видимо, Журанков вспомнил об этом уже во время номера, потому что после выступления добавил: «Я чуточку, кстати, должен извиниться перед Сашей. Да, она не выиграла чемпионат России, но она стала чемпионкой России после недавних событий, я думаю, всем понятных».
Когда и Валиеву представили так же – чемпионкой – комментатор растерялся: «Надо определиться тогда, кто чемпионка России-2022. А то получается, что их у нас две».
Трусова пообещала продолжить полет, а в середине номера сменила синее платье на золотое
В качестве музыкального сопровождения Трусова выбрала песню фронтмена Therr Maitz Антона Беляева – «Лететь». Трек связан с фигурным катанием: это саундтрек к фильму «Лед» – той самой спортивной мелодраме о преодолении с Аглаей Тарасовой и Александром Петровым. Посмотреть выступление полностью можно здесь.
Для Саши, которая больше всего любит прыжки, текст подходящий:
И лететь по белому свету,
Став одним движением ветра.
И не думать, как приземлиться,
А у птиц свободе учиться,
Оставив все то, что жаль.
Она и сама сказала, что продолжит лететь, несмотря ни на что: «Мне очень нравится эта музыка. Я когда катаю – подпеваю. В целом, как бы тяжело ни было, я все равно буду лететь».
К слову, в программу добавили только два тройных. Но акцент на прыжках в этот раз и не делался (да и вообще, из-за сложного освещения всем фигуристам было крайне трудно штамповать ультра-си). Главная задумка номера Трусовой – переодевание на льду. Она вышла в синем платье с длинными рукавами. Во время движения под закрытым нарядом виднелось что-то блестящее.
Оказалось, костюм на Саше – очень сложный. В середине номера она отстегнула юбку и бросила ее на лед.
А затем сняла и верхнюю часть синего платья.
Эффектное переодевание в коронном кантилевере.
И вот Трусова в самом чемпионском цвете – золотом.
После выступления она пришла в студию к Губерниеву и попробовала прокомментировать собственное выступление, глядя повтор. Сказала, что непросто.
Про платье, конечно, тоже объяснила:
«Костюм – идея Светланы Владимировны Соколовской. Чтобы я начинала в синем платье, а заканчивала в золотом. Это было сложно и из-за этого я очень волновалась. Потому что платье привезли сегодня ночью, с утра я еще ездила в ЦСКА и пробовала его открывать.
У него два отдела – сначала юбка, а потом снимаю кофту сверху. Я открыла юбку, чуть успокоилась, а потом думаю: мне еще кофту открывать! Старалась не выходить из образа, быстро все делать, чтобы это было незаметно. Рада, что сегодня получилось быстрее всего и почти незаметно».
А как вам новый показательный Трусовой?
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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
А при виде платья я, кстати, вспомнила ее зеленое с ОП. Только не понятно, зачем сделали по бокам две идиотские темные вставки? Обычно такая врезка подчеркивает талию, сужая ее визуально, но тут смотрелось ровно наоборот, будто плате было мало в грудии его расставили, чем пришлось.
Мне понравилось скольжение. Было сильно и красиво. хотя обычно мне оно у Саши ниочинь, но в этом показательном было во всей красе. А вот прыжки, увы, совсем не уровня Саши в форме. Но тоже, в общем, ожидаемо.
Тема полета у Саши вообще в этом сезоне доминантная.
2. Платье в облипку при явно чуть бОльшем фесе, чем надо для выступающей спортсменки - сильно.
3. Удивительно и больно смотреть, что Саша очень тяжело прыгает одиночные тройные на шоу.
2. Как и следовало ожидать, сам номер безвкусица с понадерганными позами из программ самой Саши, Софы и не только с полным отсутствием хорео. На уровне показательного номера от Сотниковой перед каким-то этапом два года назад, или прощального показательного от Радионовой перед этапом КР. Для сравнения, явно слепленный за пару часов номер под "Не брошу на полпути" для шоу ТШТ на фонэ этого просто небо и земля.
3. Вырвать руки операторам Матч-ТВ за съемку с потолка и за километр, и монтажерам за рваный монтаж. Особое спасибо ра фокус на, пардон трусы Трусовой, когда она исполняла кантилевер.
Платья совершенно не понравились. Слишком простые в плане дизайна и полнят. А еще очень раздражали эти "сосульки" на лбу. Неужели ей самой удобно выступать, когда волосы в глаза лезут? 🤔 И выглядит это всё неопрятно.
Журанков - образец того, как не надо комментировать. На протяжении всего шоу раздражал своими высказываниями. При том, что я даже не знала, кто конкретно комментирует.
Сам номер не лучший в Сашиной карьере, но и не плохой. Песня хорошая, катание тоже в порядке. А если кто-то считает, что два тройных лутца - это слабо, предлагаю вам пересмотреть других участников (есть даже из более молодых и резвых) и посчитать, кто чего и сколько прыгнул.
В целом все шоу оставило положительные эмоции от выступления всех участников.
Ну а вот Сашу как раз напротив, запускают в космос, поют асанны про ракеты, книжки какие то выпускаются, а на деле - ни одного значимого золотого титула, кроме вот этого вот игрушечного, не завоеванного на льду в борьбе. Сплошные элементы дополненной реальности вокруг нее. Во время шоу "оговорка" Журанкова - прям чисто по Фрейду случилась)) чемпионкой РФ считали и будут считать по факту Валиеву. Именно ее фееричные прокаты будут пересматривать. Ну а что да трактовки этого сине/золотого платья - как только автор статьи написала про "чемпионский золотой цвет" - пазл сложился))) естественно ни в каких соцсетях о такое идее номера никто не напишет, но номер явно об этом))) я еще вчера подумала - к чему эта шансонная безвкусица с золотым платьюшком? А оно вона чего)))