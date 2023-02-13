Скандал в концовке Супербоула: судьи увидели фол, который перевернул матч – возмутился даже Леброн

Супербоул – главное спортивное событие в США: на этот раз в финале зарубились «Канзас-Сити Чифс» и «Филадельфия Иглс».

Победа «Канзаса» была бы красивой и безоговорочной, если бы не действия судей в концовке. Неужели все решил один спорный фол?

Что произошло: судьи лишили «Филадельфию» даже шанса на победу?

Финал чемпионата НФЛ шел по захватывающему сценарию: «Филадельфия» вела к середине матча с преимуществом в 10 очков. После перерыва «Канзас-Сити» начал погоню, перед заключительной четвертью преимущество «Иглс» сократилось до 6 очков.

За две минуты до конца встречи на табло горели интригующие 35:35. В последнем владении «Чифс» квотербек Патрик Махоумс сделал пас в зачетную зону на Джу-Джу Смит-Шустера, но он не прошел. Казалось, теперь появится шанс у «Филадельфии» – после вероятного филд-гола мяч перешел бы к ним, а с таким запасом времени шанс сравнять счет или даже вырываться вперед – вполне реальный.

Но… вмешались судьи.

Они углядели фол со стороны корнербека «Канзас-Сити» Джеймса Брэдберри: он придержал за майку Смит-Шустера. А так как игрок «Чифс» в этот момент только ждал паса, то судьи расценили это как задержку соперника, не владеющего мячом.

Такой фол наказывается штрафом до 10 ярдов. А по факту привел к тому, что «Канзас-Сити» получил еще четыре розыгрыша, протянул время и забил победный филд-гол за 8 секунд до конца.

Предсказуемо атака «Филадельфии» не уложилась в оставшееся время – они завладели мячом за 6 секунд до свистка. Как итог – победа «Чифс» 38:35. Это третье поражение «Филадельфии» в Супербоуле, пока удачная попытка только одна – «Иглс» брали трофей в 2017-м.

Игроки согласились с судьями, а вот болельщики возмущены

По словам судьи Карла Чефферса, споров о фоле среди рефери не было: «Защитник схватил майку соперника рукой и удержал его. Поэтому мы отметили тут задержку в защите».

На повторе заметно, что Брэдберри контактировал со Смит-Шустером, но касание казалось таким легким, что вряд ли серьезно повлияло.

Впрочем, игрок «Иглс» не спорил с решением: «Это была задержка. Я дернул его за майку. Надеялся, что судьи не обратят на это внимания», – признался Брэдберри. А Смит-Шустер лаконично заметил: «Это было 100-процентное нарушение».

Участники эпизода легко согласились с действиями рефери, а вот болельщики возмутились такому драматичному повороту. Леброн Джеймс, несколько дней назад установивший рекорд НБА по очкам, следил за Супербоулом и остался недоволен:

«Его рука на спине никак не повлияла на движение вперед. Эта игра была чертовски хороша для того, чтобы этот эпизод решил все в концовке. Проклятие! Я ни на кого не ставил в этой игре, это просто мое профессиональное мнение», – написал он.

К Леброну присоединился другой баскетболист – Кендрик Перкинс: «Судья испортил образцовый матч!»

Болельщики называли решение безумием, ужасным фолом, дурацкой шуткой и даже сценарным ходом.

«Ограничений в движении создано не было. Появление штрафного флага вызывает вопросы»

За разъяснениями мы обратились к Владимиру Платонову – бывшему главе судейского комитета Федерации американского футбола России (ФАФР). Вот мнение эксперта:

– При пасовом розыгрыше разрешен легальный контакт защитника с легальным принимающим в пределах пяти ярдов впереди от линии розыгрыша. Задержка игрока, однако, к легальным видам контакта не относится.

Что же правила НФЛ классифицируют как задержку? Правило 8-4-6 очень скупо описывает это: если игрок цепляет рукой легального принимающего нападения или его игровую майку, либо же вытягивает руку или руки, чтобы отрезать тому путь или обхватить его.

Понятно, что в любой игре количество взаимодействий и прихватов, формально подпадающих под такое рамочное определение, огромно – тем не менее, они не фиксируются как фол. Задержка должна создать препятствие в движении удерживаемого игрока, то есть действия игрока защиты должны создать явное, видимое ограничение, тогда – и только тогда – должен фиксироваться этот фол.

В обсуждаемом розыгрыше, на мой взгляд, ограничений в движении игрока нападения создано не было. Ни видимого прихвата, ни влияния на скорость или на направление движения – следовательно, логика появления штрафного флага, мягко говоря, вызывает вопросы.

Национальная футбольная лига

Супербоул

Глендейл, США

Филадельфия – Канзас-Сити – 35:38 (7:7, 17:7, 3:7, 8:17)

Всего ярдов набрано: 401 — 319. Пас: 326 — 226, вынос: 75 — 93.

Пас: Джастин Херберт (Филадельфия) – 33/48, 334 ярда, 3 тачдауна, 1 перехват;

Патрик Махоумс (Канзас-Сити) – 24/35, 235 ярдов, 2 тачдауна, 0 перехватов.

Фото: Gettyimages.ru/Sarah Stier; REUTERS/Brendan Mcdermid