Роман Костомаров уже месяц в реанимации: что известно о его состоянии?

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров с 10 января в реанимации.

***

Мы с пониманием относимся к беде, в которую попали Роман и его близкие, и сознательно не спекулируем на теме здоровья. Вокруг слишком много шума, и мы видим в комментариях не полное понимание ситуации. Этот текст – только для того, чтобы ее прояснить. Тут главное и достоверное о том, что происходит с Костомаровым.

Sports.ru желает фигуристу выздоровления, а его семье – терпения.

10 января: ночью Костомарова отвезли в реанимацию с предварительным диагнозом «пневмония». Его поместили в больницу в Коммунарке, где начали процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО.

ЭКМО – экстракорпоральная мембранная оксигенация. Это инвазивный метод насыщения крови кислородом при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности. Один из рисков – тромбоз (а остановка кровотока вызывает некроз тканей).

11 января: Роман под медикаментозной седацией. У него левосторонняя пневмония в сочетании с гриппом B. Это острое заболевание, вызываемое вирусной инфекцией. Вирус этого типа передается только от человека к человеку.

Костомаров в отделении реанимации и интенсивной терапии для кардиологических больных. Все так же проходил ЭКМО и находился на аппарате ИВЛ.

12 января: Костомаров в тяжелом состоянии, но его удалось стабилизировать.

В этот же день появилась информация, что он заболел за неделю до госпитализации, но продолжал выступления в шоу с температурой 38,4, а вместо традиционной терапии нырял в ледяную прорубь. Сергей Костомаров, отец фигуриста, опроверг это:

«Это неправда. И Рома ни от чего не лечился сейчас. Он просто где‑то простудился. Он спортсмен, тренированный. Я вообще в шоке, что он так серьезно заболел и где он мог так простудиться».

13 января: жена Романа, Оксана Домнина, рассказала, что изменений в состоянии нет: «Ухудшений на данный момент нет, состояние стабильно тяжелое».

17 января: по словам Сергея Костомарова, в больнице провели обследование: «Все так же: в стабильно тяжелом состоянии. Говорят, обследовали. Голова в порядке. Надеемся».

На тот момент фигурист все еще в медикаментозной коме.

19 января: в планах врачей – отключить Романа от аппарата для ЭКМО. По словам источника, наметилась положительная динамика в состоянии. Накануне в палату впервые пустили Домнину.

23 января: шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик и Мышиный король» с Костомаровым в главной роли перенесено на 2024 год.

24 января: сообщалось, что спустя две недели после госпитализации Роман начал приходить в себя. Мать – Валентина Костомарова – опровергла новости:

«Ну пока никаких новостей, Оксана Домнина к нему поедет, вечером буду знать. Она ездила вчера к нему, но пока ничего такого – никаких изменений больших нет. Пока в себя не начал приходить. Все равно он находится в этом состоянии, в каком был. Может быть, это врачи уже начали с ним что-то делать. Я пока не в курсе».

25 января: по информации «Матч ТВ», Костомаров пришел в себя, но все еще оставался на аппарате ИВЛ. На следующий день он уже общался с родными.

27-31 января: появляются новости о положительной динамике. Костомаров все еще на ИВЛ, но состояние легких улучшилось.

3 февраля: появился риск, что Костомарову могут ампутировать пальцы ног. Так как он провел на аппарате для ЭКМО более пяти дней, пострадали мелкие сосуды – начался некроз тканей, в первую очередь он коснулся конечностей.

Операцию назначили на ближайшее время, врачи продолжили бороться за пальцы рук.

6 февраля: шли консультации насчет ампутации части ноги из-за гангрены.

7 февраля: по информации ТАСС, Костомарову ампутировали обе стопы. Источник рассказал, что Роман в сознании и под пристальным наблюдением врачей. А по информации «Матч ТВ», ампутировали стопу только на левой ноге.

Валентина Костомарова рассказала, что ей не разрешили повидать сына, насчет ампутации она ничего не уточнила: «Оксана (Домнина) сейчас поехала к нему в больницу. Мне не разрешают его навещать. Ампутировали ли ему стопу? Мне такой информации никто не давал. Обращайтесь к врачу».

8 февраля: в 46-й день рождения мужа Домнина написала ему трогательное поздравление в соцсетях:

«Я горжусь тобой, твоим мужеством, твоей силой, твоим рвением поскорее победить в эти сложные минуты! Ровно год назад мы и представить себе не могли, даже в самом страшном сне, что такой переворот в жизни может произойти… но сейчас так. И мы все преодолеем, со всем справимся, я верю! Только ЖИВИ».

Также Оксана сказала, что не будет комментировать состояние Костомарова: «Только Роман, если посчитает нужным, расскажет обо всем, когда поправится! А это обязательно скоро случится! Нужно только набраться терпения! Всем!»

10 февраля: Костомаров дал согласие на ампутацию пальцев рук, если врачи не смогут восстановить кровоснабжение и некроз будет угрожать жизни. Состояние Романа оценивается как крайне тяжелое, он остается на аппарате ИВЛ.

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова, Александр Вильф; instagram.com/domninaoksanaice; instagram.com/romankostomarovkrs