Роман Костомаров уже месяц в реанимации: что известно о его состоянии?
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров с 10 января в реанимации.
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Мы с пониманием относимся к беде, в которую попали Роман и его близкие, и сознательно не спекулируем на теме здоровья. Вокруг слишком много шума, и мы видим в комментариях не полное понимание ситуации. Этот текст – только для того, чтобы ее прояснить. Тут главное и достоверное о том, что происходит с Костомаровым.
Sports.ru желает фигуристу выздоровления, а его семье – терпения.
10 января: ночью Костомарова отвезли в реанимацию с предварительным диагнозом «пневмония». Его поместили в больницу в Коммунарке, где начали процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО.
ЭКМО – экстракорпоральная мембранная оксигенация. Это инвазивный метод насыщения крови кислородом при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности. Один из рисков – тромбоз (а остановка кровотока вызывает некроз тканей).
11 января: Роман под медикаментозной седацией. У него левосторонняя пневмония в сочетании с гриппом B. Это острое заболевание, вызываемое вирусной инфекцией. Вирус этого типа передается только от человека к человеку.
Костомаров в отделении реанимации и интенсивной терапии для кардиологических больных. Все так же проходил ЭКМО и находился на аппарате ИВЛ.
12 января: Костомаров в тяжелом состоянии, но его удалось стабилизировать.
В этот же день появилась информация, что он заболел за неделю до госпитализации, но продолжал выступления в шоу с температурой 38,4, а вместо традиционной терапии нырял в ледяную прорубь. Сергей Костомаров, отец фигуриста, опроверг это:
«Это неправда. И Рома ни от чего не лечился сейчас. Он просто где‑то простудился. Он спортсмен, тренированный. Я вообще в шоке, что он так серьезно заболел и где он мог так простудиться».
13 января: жена Романа, Оксана Домнина, рассказала, что изменений в состоянии нет: «Ухудшений на данный момент нет, состояние стабильно тяжелое».
17 января: по словам Сергея Костомарова, в больнице провели обследование: «Все так же: в стабильно тяжелом состоянии. Говорят, обследовали. Голова в порядке. Надеемся».
На тот момент фигурист все еще в медикаментозной коме.
19 января: в планах врачей – отключить Романа от аппарата для ЭКМО. По словам источника, наметилась положительная динамика в состоянии. Накануне в палату впервые пустили Домнину.
23 января: шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик и Мышиный король» с Костомаровым в главной роли перенесено на 2024 год.
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24 января: сообщалось, что спустя две недели после госпитализации Роман начал приходить в себя. Мать – Валентина Костомарова – опровергла новости:
«Ну пока никаких новостей, Оксана Домнина к нему поедет, вечером буду знать. Она ездила вчера к нему, но пока ничего такого – никаких изменений больших нет. Пока в себя не начал приходить. Все равно он находится в этом состоянии, в каком был. Может быть, это врачи уже начали с ним что-то делать. Я пока не в курсе».
25 января: по информации «Матч ТВ», Костомаров пришел в себя, но все еще оставался на аппарате ИВЛ. На следующий день он уже общался с родными.
27-31 января: появляются новости о положительной динамике. Костомаров все еще на ИВЛ, но состояние легких улучшилось.
3 февраля: появился риск, что Костомарову могут ампутировать пальцы ног. Так как он провел на аппарате для ЭКМО более пяти дней, пострадали мелкие сосуды – начался некроз тканей, в первую очередь он коснулся конечностей.
Операцию назначили на ближайшее время, врачи продолжили бороться за пальцы рук.
6 февраля: шли консультации насчет ампутации части ноги из-за гангрены.
7 февраля: по информации ТАСС, Костомарову ампутировали обе стопы. Источник рассказал, что Роман в сознании и под пристальным наблюдением врачей. А по информации «Матч ТВ», ампутировали стопу только на левой ноге.
Валентина Костомарова рассказала, что ей не разрешили повидать сына, насчет ампутации она ничего не уточнила: «Оксана (Домнина) сейчас поехала к нему в больницу. Мне не разрешают его навещать. Ампутировали ли ему стопу? Мне такой информации никто не давал. Обращайтесь к врачу».
8 февраля: в 46-й день рождения мужа Домнина написала ему трогательное поздравление в соцсетях:
«Я горжусь тобой, твоим мужеством, твоей силой, твоим рвением поскорее победить в эти сложные минуты! Ровно год назад мы и представить себе не могли, даже в самом страшном сне, что такой переворот в жизни может произойти… но сейчас так. И мы все преодолеем, со всем справимся, я верю! Только ЖИВИ».
Также Оксана сказала, что не будет комментировать состояние Костомарова: «Только Роман, если посчитает нужным, расскажет обо всем, когда поправится! А это обязательно скоро случится! Нужно только набраться терпения! Всем!»
10 февраля: Костомаров дал согласие на ампутацию пальцев рук, если врачи не смогут восстановить кровоснабжение и некроз будет угрожать жизни. Состояние Романа оценивается как крайне тяжелое, он остается на аппарате ИВЛ.
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова, Александр Вильф; instagram.com/domninaoksanaice; instagram.com/romankostomarovkrs
Интересно работодатель, если у них был договор, понесет ответственность за условия труда
А вот то, что он больным катался в шоу-в это я верю. Многие больные ходят на работу. Тем более там были новогодние праздники-время чеса по всяким шоу и зарабатывания денег. Вот ради этих денег он, скорее всего, и пренебрег своим здоровьем. Не пронесло...
Если всё так как пишут угроза отказа печени, почек, угроза инсульта.. так можно вообще лежачим остаться и на кислороде, пока ресурсы организма не исчерпаются окончательно. Про протезы ещё рано переживать. На протезы встать тоже здоровье нужно.
Неужели жена не могла настоять хотя бы на осмотре врача, когда он больной шел на лед с кашлем. Хоть бы послушали его сказали бы хрипы в легких и тд. Он сам спортсмен по идее с врачами всю жизнь привык общаться и за собой следить. Про прорубь может наврали но жулин говорит в баню он ходил прогреваться после выступления на морозе вот и добил легкие
чел сам себя убил
отличный пример как делать НЕ НАДО