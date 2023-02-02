МОК разъяснил ситуацию с Россией по пунктам: кого допустят, будут ли бойкоты и что с допинг-контролем?

Международный олимпийский комитет (МОК) активно обсуждает возвращение российских и белорусских спортсменов.

Неделю назад комитет выпустил заявление, в котором рассказал об условиях (возможного) выхода из изоляции. За это время вокруг возникло столько вопросов, что на самые важные МОК ответил в отдельном релизе.

Допустят ли наших до Олимпиады-2024, будет ли кто-то бойкотировать Игры или отказываться от соревнований с россиянами? Вот пояснения МОК.

Почему МОК не может просто забанить российских и белорусских спортсменов на неопределенное время? Почему МОК сейчас меняет свои же рекомендации?

1 февраля 2023-го два специальных наблюдателя Совета по правам человека ООН выпустили пресс-релиз, где говорилось:

«Эксперты ООН призывают МОК рассмотреть вопрос о разрешении спортсменам из России и Беларуси выступать на международных спортивных соревнованиях в нейтральном статусе. Мы призываем МОК принять решение в этом направлении, чтобы избежать дискриминации спортсменов по их национальной принадлежности».

Международное сообщество полностью поддерживает объединяющую миссию Олимпийских игр. 1 декабря 2022 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию «Спорт как активатор стабильного развития». Эта резолюция признает, что «главные спортивные состязания должны быть организованы в духе мира, взаимопонимания и международного сотрудничества, дружбы и толерантности, без любых видов дискриминации, и во главе угла должна стоять объединяющая и примирительная миссия таких соревнований».

Эта резолюция принята единогласно всеми государствами-членами ООН, включая правительства России и Украины.

Эти две причины – резолюция ООН и опасения насчет дискриминации – стали главной мотивацией для Олимпийского саммита и последующих консультаций.

В олимпийском движении разные мнения по поводу развития событий. Как вы относитесь к тем, кто не согласен?

Естественно, что голоса несогласных в основном раздаются из стран, граничащих с Украиной, учитывая их ситуацию.

Но объяснения МОК подавляющим большинством поддерживают в международных федерациях, их объединениях (Ассоциации летних олимпийских видов спорта), Национальных олимпийских комитетах, включая все пять континентальных ассоциаций (Африка, Европа, Азия, Океания и Панама), а также Ассоциации национальных олимпийских комитетов (ANOC), объединяющей все 206 национальных олимпийских комитетов.

Зеленский и НОК Украины критикуют МОК и просят, чтобы спортсменов из России и Беларуси не было в Париже-2024. НОК Украины даже угрожает бойкотировать Игры. Что вы ответите им?

Очень жаль, что дискуссия об угрозе бойкота Игр разразилась уже на этой, самой ранней стадии. Участие индивидуальных, нейтральных спортсменов с паспортами России или Беларуси в Олимпийских играх-2024 в Париже еще не обсуждалось.

Важно отметить, что все остальные НОК следуют принципам Олимпийской хартии, в том числе и те, чьи спортсмены страдают от конфликтов на своей территории. Несмотря на это, никто из других НОК не ставит под вопрос приверженность принципам олимпизма и объединяющей миссии олимпийского движения.

Эти другие НОК, также страдающие от конфликтов, никогда не ставят под вопрос участие своих спортсменов в международных соревнованиях.

Угроза бойкота Олимпийских игр, которую в данный момент рассматривает НОК Украины, противоречит фундаментальным принципам олимпийского движения. Бойкот является нарушением Олимпийской хартии, которая обязывает все Национальные комитеты «участвовать в Олимпийских играх, посылая туда спортсменов». Как показала история, предыдущие бойкоты не достигли своих политических целей и только наказали спортсменов из бойкотировавших НОК.

В прошлом были прецеденты, когда вы исключали из соревнований на Олимпийских играх целые команды – например, ЮАР в 1970-80-е

В настоящий момент против России и Беларуси нет санкций ООН. На Олимпийских играх-1992 в Барселоне участвовали индивидуальные спортсмены из бывшей Югославии. Тогда – в отличие от сегодняшней ситуации – против Федеральной республики Югославия действовали санкции ООН, призывавшие страны-члены «принять необходимые меры, чтобы предотвратить участие в спортивных соревнованиях на своей территории спортсменов или групп спортсменов из Федеральной республики Югославия».

Тем не менее, даже в условиях таких санкций, участие «независимых спортсменов» разрешили на Олимпийских играх-1992 в Барселоне, и оно было согласовано с ООН.

Исключение ЮАР основано на санкциях ООН. Апартеид также имел место в южноафриканском спорте. Санкции ООН применялись ко всем сферам жизни. МОК своим решением следовал этим санкциям.

МОК, естественно, всегда уважает санкции ООН, в том числе и сейчас. Из-за этих санкций мы в данный момент не можем поддерживать спортсменов из некоторых НОК.

Означают ли текущие обсуждения, что МОК допустит спортсменов с российскими и белорусскими паспортами на Олимпийские игры-2024 в Париже?

Преждевременно говорить об этом.

Решение об участии спортсменов с российскими или белорусскими паспортами на Олимпиаде-2024 в Париже пока не принято. Обсуждается их участие на международных турнирах в Азии в предстоящем летнем сезоне.

Ни в одном из документов, опубликованных МОК, вы не найдете упоминания об Олимпийских играх-2024 в отношении спортсменов с российскими или белорусскими паспортами. Что касается украинских спортсменов, есть обязательство предпринять все усилия солидарности, чтобы в Париже-2024 и Милане-2026 была сильная команда от НОК Украины.

Значит, потенциально в Париже-2024 могут оказаться спортсмены из России и Беларуси?

Мы не можем спекулировать на этом вопросе, даже не зная, будет ли сделан первый шаг – и как именно.

Но совершенно ясно одно: мы говорим не о российских или белорусских спортсменах, мы говорим о нейтральных спортсменах, соблюдающих строгие условия, которые мы поставили, включая отсутствие какой бы то ни было идентификации со своей страной и НОК, а также полное соблюдение антидопинговых правил.

Кто будет отвечать за определение того, активно ли поддерживает боевые действия российский или белорусский спортсмен? Каковы критерии?

В настоящее время проводится изучение первичной концепции условий участия. Никакого решения не принято.

Предстоит принять решение и проработать то, как будут выглядеть детали. На данном этапе преждевременно отвечать на этот вопрос.

Какую роль в этой концепции сыграют международные спортивные федерации?

МОК продолжит изучение этого вопроса с помощью двусторонних консультаций с каждой международной федерацией, которая является единственным органом, уполномоченным проводить международные соревнования по каждому из видов.

МОК говорит, что спортсмены выступят как «нейтральные и индивидуальные» – как эти термины применять к командным видам?

Это один из вопросов, который мы обсуждаем на предварительном этапе. Однако ясно, что нейтральные спортсмены не могут связывать себя с флагом, гимном, национальными цветами или какой-либо другой идентификацией своих стран и НОК.

Когда примут решение об участии спортсменов из России и Беларуси в Париже-2024, а перед этим – в олимпийских отборах?

МОК продолжит изучение этого вопроса с помощью двусторонних консультаций с каждой международной федерацией, которая является единственным органом, уполномоченным проводить международные соревнования по каждому из видов (ответ, идентичный тому, что был два вопроса выше – Sports.ru).

Дальнейшие подробности и сроки определятся только после этих консультаций.

И.о. президента Олимпийского совета Азии Рандхир Сингх рассказал, что создается система, которая позволит российским и белорусским спортсменам пройти отбор в Париж-2024. Снизит ли это количество квот у азиатских спортсменов, особенно в видах с нокаут-системой?

Олимпийский совет Азии наметил возможный путь прохождения квалификации для спортсменов с российским или белорусским паспортом.

Также OCA с полной определенностью развеял любые опасения в том, что азиатские спортсмены потеряют квоты. Хотя детали еще обсуждаются – вместе с международными федерациями – ясно, что азиатские спортсмены не потеряют ни квоты, ни медальные перспективы.

Что будет со спортсменами из России и Беларуси, если они уже пропустили квалификацию?

Часть квалификационных соревнований по некоторым видам спорта уже прошла.

МОК не собирается просить международные федерации задним числом адаптировать свои отборочные системы, чтобы выделить дополнительные квоты для спортсменов с российскими и белорусскими паспортами, которые упустили возможность квалифицироваться.

Как МОК отреагировал на слова президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова о том, что российские спортсмены должны соревноваться без ограничений?

Санкции в отношении России и Беларуси и их правительств не подлежат обсуждению. Их подтвердили на недавнем Олимпийском саммите 9 декабря 2022-го. Среди них:

• В России и Беларуси не проводятся международные спортивные мероприятия, организуемые или поддерживаемые международными федерациями или НОК.

• Флаги, гимны, национальные цвета и любые другие знаки идентификации этих стран не используются ни на одном спортивном турнире или событии.

• Представители российского и белорусского правительств или государственные чиновники не приглашаются и не получают аккредитацию на международные соревнования и заседания.

Что, если спортсмены выразят свою позицию на арене?

Правило 50.2 Олимпийской хартии и ее Руководящие принципы распространяются на всех участников Олимпийских игр. Как там указано, демонстрация мнения спортсмена не разрешается в следующих случаях:

• Во время официальных церемоний (в том числе во время медальных церемоний, на открытии и закрытии).

• На арене во время соревнований.

• В олимпийской деревне.

Что, если спортсмен выразит поддержку действиям России до или во время Олимпийских игр?

Как указано в предварительной концепции условий участия, выступать могут только спортсмены, полностью соблюдающие Олимпийскую хартию. Такое поведение несовместимо с Олимпийской хартией.

А если некоторые спортсмены откажутся соревноваться с российскими и белорусскими атлетами?

В последние недели и месяцы мы видели, как украинские спортсмены соревнуются с нейтральными атлетами, у которых российские и белорусские паспорта. Как раз в январе 2023-го Australian Open выиграла нейтральная спортсменка с белорусским паспортом.

В первом круге даже прошел матч между украинской спортсменкой и теннисисткой с российским паспортом. Профессиональные спортивные лиги в Европе и Северной Америке следуют такой концепции, например, в теннисе и велоспорте.

Мы ожидаем, что все Национальные олимпийские комитеты и их спортсмены, выступающие на Олимпиаде, будут полностью соблюдать Олимпийскую хартию.

Спортсмены с российскими и белорусскими паспортами сейчас проходят допинг-тесты?

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) проинформировал участников Олимпийского саммита в декабре прошлого года, что в период с 1 января 2021-го по декабрь 2022-го было проведено 31 112 антидопинговых тестов российских спортсменов во время и вне соревнований.

Эти тесты координировались различными организациями в соответствии с их полномочиями, и все образцы анализировались и продолжают анализироваться в аккредитованных WADA лабораториях за пределами России. Программа продолжается.

В предварительной концепции условий участия МОК указал, что только спортсмены, полностью соблюдающие Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила и положения, будут иметь право на участие. Для всех заявленных спортсменов пройдут индивидуальные проверки.

После допинг-скандала сложилось мнение, что МОК встал на сторону России. Что вы можете сказать по этому поводу?

Во всех своих решениях МОК следует Всемирному антидопинговому кодексу и Олимпийской хартии и старается в максимальной степени поддерживать индивидуальную справедливость в соответствии с принципами прав человека.

Что касается системного применения допинга в России в связи с зимними Олимпийскими играми-2014 в Сочи, МОК применил самую жесткую из возможных санкций, отстранив ОКР от участия в Пхенчхане-2018 и наложив штраф в размере 15 миллионов долларов.

Последующие нарушения Всемирного антидопингового кодекса находились в исключительной компетенции WADA, которое столкнулось с тем, что санкции ослаблены решением Спортивного арбитражного суда (CAS).

На зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине МОК и WADA просили отменить решение Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА об отмене временной дисквалификации 15-летней российской фигуристки (речь о Камиле Валиевой – Sports.ru), но эти просьбы отклонил CAS.

Учитывая эту историю допинга в России, МОК в ходе продолжающегося обсуждения поставил строгие антидопинговые условия для каждого индивидуального спортсмена с российским или белорусским паспортом, который хотел бы выступать в качестве нейтрального атлета.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Рамиль Ситдиков; eastnews.ru/Tetsuya Kikumasa; Gettyimages.ru/Buda Mendes, Oli Scarff, Naomi Baker