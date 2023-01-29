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Новая чемпионка Европы в образе Барби: розовая мини-юбка, очки-сердечки и скандальная песня из 90-х

чемпионат Европы по фигурному катанию чемпионат Европы по фигурному катанию
женское катание
Анастасия Губанова
сборная Грузии
Маттео Риццо
Фигурное катание Фигурное катание

Анастасия Губанова не только неожиданно выиграла фигурный чемпионат Европы, но и выступила в новом (очень-очень ярком) образе.

На показательных фигуристка, представляющая Грузию, примерила роль Барби: розовые очки, короткий топ и мини-юбка. И все это под хит 1990-х, который вы точно знаете!

Новую чемпионку Европы выкатил на лед другой медалист турнира – итальянец Маттео Риццо. Губанова сразу была в образе: замерла как кукла – совсем не двигалась и характерно поставила руки.

Имидж – один из самых ярких на показательных выступлениях в Эспоо, хотя оригинальных номеров там хватало. Розовая куртка с отделкой серебром, пышная юбка в цвет.

На голове – высокий хвост, макияж тоже в тему: конечно, розовые тени. Из аксессуаров – очки в форме сердечек. Стоит ли говорить, какого цвета?

В начале номера кукла оживает – Губанова показывает это жестом: вот забилось сердце.

Снимает куртку, под ней – короткий белый топик с надписью Barbie.

А дальше Барби зажигательно танцует, в качестве музыкального сопровождения – хит 1997-го Barbie Girl от датско-норвежской группы Aqua.

Группа (с перерывом в нулевых) существует до сих пор, но песня про пластмассовый мир с дебютного альбома остается главным успехом. Это один из самых продаваемых синглов всех времен в Великобритании, он побывал в топ-10 американского Billboard Hot 100, а у официального видео на ютубе больше миллиарда просмотров.

Несмотря на веселую музыку и несерьезную тему, песня сразу угодила в скандал. Производитель Барби Mattel подал в суд на группу из-за того, что в песне образ куклы слишком сексуализирован. Если почитать текст, то понятно, что имелось в виду:

Я девочка Барби в мире Барби,

Пластиковая жизнь – это здорово!

Можешь причесать мои волосы,

Можешь раздеть меня где угодно.

Воображение, жизнь – это твое творение.

Или:

Я красотка-блондинка в выдуманном мире.

Одень меня в облегающее, я твоя куколка.

Суды длились 5 лет, в итоге песню признали пародией, поэтому авторские права она не нарушала. А в 2009-м производитель кукол даже использовал хит в рекламе (текст изменили), чтобы поднять продажи.

Впрочем, Барби сейчас актуальна не меньше нашумевшей Уэнздей (кстати, на этих показательных без нее тоже не обошлось – вирусный танец исполнила швейцарка Кимми Репонд).

Летом 2023-го в прокат выходит фильм «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. Так что Губанова предвосхитила тренд, который точно еще увидим в фигурном катании.

Программа получилась легкой и непринужденной. В середине номера Настя взяла пушистые помпоны...

...повалялась на льду...

... а потом и вовсе уехала на воображаемом мотоцикле с Кеном – им оказался как раз Маттео Риццо.

Развязка-концерт на фигурном Евро: экс-россиянка Губанова выиграла со слезами, разбитая Хендрикс похвалила ее жестом

Я восхищен Настей Губановой и ее победой на Евро. Это фигурное катание, которое мы потеряли

Фото: eastnews.ru/Antti Hamalainen/Lehtikuva

28 комментариев

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missis-Zima
Ответ Rygeek
Честно говоря, мне на Гала больше Катя-воробышек понравилась. А вот у Насти обе соревновательные проги хороши. Как и она сама.)
У Кати всегда хорошие показательные,но и Насте идет очень смена имиджа,яркие цвета и Маттео)
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Wiley Fox
Какая Барби?

Она же на Хелену Картер Бонэм похожа:

https://www.google.com/search?q=%D1%85%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%8D%D0%BC+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80+%D0%B2+%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+&tbm=isch&ved=2ahUKEwio6LKkz-38AhVuyrsIHbgYCd8Q2-cCegQIABAA&oq=%D1%85%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%8D%D0%BC+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80+%D0%B2+%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+&gs_lcp=CgNpbWcQAzIGCAAQCBAeMgQIABAeOgQIIxAnOgUIABCABFDvDFi9LWCHNGgAcAB4AIAB1gGIAeYPkgEFMC45LjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=KNfWY6i0Gu6U7_UPuLGk-A0&bih=1445&biw=1121&client=ms-android-wileyfox

А там образов массу можно натырить
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Princess23
Эм... был шикарный показательный под эту песню у пары Маркей-Хотарек
То что показала Анастасия даже рядом не стояло
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Добрый Ретроград
Помню эту песенку, по мэ-тэ-вэ крутили в 90-х, из каждого ларька звучала. Вокалистка там соска такая зачотная с писклявым голосом.
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Добрый Ретроград
ЯБВ
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Rygeek
Честно говоря, мне на Гала больше Катя-воробышек понравилась. А вот у Насти обе соревновательные проги хороши. Как и она сама.)
+3
0
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Иван Меняйло
Такой красотке было суждено стать чемпионкой
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Alexander X
Ответ Alexander X
ссылку бы на видео не плохо прикрепить...
если что, на чемпионате.ком нашёл, в новостях по че...
https://www.championat.com/figureskating/news-4977737-video-pokazatelnogo-vystupleniya-anastasii-gubanovoj-v-obraze-kukly-barbi.html
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Джон Мщузавсех
А будет статья о прокате Минны-Марии Антикайнен?
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komronkomi lev
Настенька звезда. Она заслужила
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шампион
Да, почему бы Губановой не замахнуться на Марго Робби? Внешность позволяет.
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Alexander X
у Кимми понравилась показалка, и даже после Камилиной Уэнсдей, не кажется "вторичной"...
интересный подход ей в платье нашли - прикольно смотрится во время вращения😔
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Nowhere_Girl
Ответ andrej shabanov
Майя член сборной России, какая другая федерация?!
Да сейчас Майя не в сборной, она же этот сезон не соревновалась
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Nowhere_Girl
Ответ lidia
Я так рада за Настю!! Вот что значит -суждено стать чемпионкой.главное дождаться своего часа. Вот бы Майю какая федерация пригласила.а то пропадет девчонка
Почему именно Майю, что случилось?
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Мэри-Сью
Ответ Greenwhite
Недавно с удивлением узнал, что Aqua были не продюсерским проектом типа "поющие трусы", а самостоятельными творческими единицами. Более того, они очень неплохо умели играть и петь)) https://www.youtube.com/watch?v=U09luLdsiSM
А мне и "продюсерские проекты" типа Спайс Герлз нравились)) Мне вообще нравится большинство из того что было создано в 90х, вне зависимости от того, каким образом эти исполнители прославились)) Самое главное что музыка была все таки более мелодичной и приятной на слух чем то, что мы слышим теперь. Но Аква - да, классные ребята были) И клипы у них были такие яркие, красочные, жизнерадостные))
А может просто для каждого человека то, что связано с его юностью - всегда будет самым лучшим))
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papadok
Показательные выступления такими и должны быть. К сожалению, не у всех хватает фантазии, а скорее люди, которые отвечают за программы не тянут.
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Greenwhite
Ответ Мэри-Сью
Я плачу.. 😭 Любимая песня моей юности! Как же мы под нее отжигали, тогда еще были кассеты и мы заслушивали ее на магнитофоне до дыр! Кто нибудь, верните меня в лето 1997 года! 😭😭 Ну и Насте, которая еще даже не родилась когда песня гремела на весь мир - огромный респект что взяла ее)) Только не похожа она на Барби - слишком умное лицо) 😂
Недавно с удивлением узнал, что Aqua были не продюсерским проектом типа "поющие трусы", а самостоятельными творческими единицами. Более того, они очень неплохо умели играть и петь))
https://www.youtube.com/watch?v=U09luLdsiSM
+4
-1
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justbored
Ответ wexor
Перевод песни ошибочный, я бы сказал ужасающий. Мария что ж Вы творите, о чем только думали?
Читал классическую литературу в переводах ужаснее ))
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andrej shabanov
Ответ lidia
Я так рада за Настю!! Вот что значит -суждено стать чемпионкой.главное дождаться своего часа. Вот бы Майю какая федерация пригласила.а то пропадет девчонка
Майя член сборной России, какая другая федерация?!
+3
-3
0
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justbored
Ответ Мэри-Сью
Я плачу.. 😭 Любимая песня моей юности! Как же мы под нее отжигали, тогда еще были кассеты и мы заслушивали ее на магнитофоне до дыр! Кто нибудь, верните меня в лето 1997 года! 😭😭 Ну и Насте, которая еще даже не родилась когда песня гремела на весь мир - огромный респект что взяла ее)) Только не похожа она на Барби - слишком умное лицо) 😂
Так вот кто истязал меня в юности своими музыкальными пристрастиями ))
+6
0
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justbored
О темпора. Людям приходится рассказывать про ВИА Аква ))
+26
-1
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Мэри-Сью
Я плачу.. 😭 Любимая песня моей юности! Как же мы под нее отжигали, тогда еще были кассеты и мы заслушивали ее на магнитофоне до дыр! Кто нибудь, верните меня в лето 1997 года! 😭😭
Ну и Насте, которая еще даже не родилась когда песня гремела на весь мир - огромный респект что взяла ее)) Только не похожа она на Барби - слишком умное лицо) 😂
+18
-5
+13
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lidia
Я так рада за Настю!! Вот что значит -суждено стать чемпионкой.главное дождаться своего часа.
Вот бы Майю какая федерация пригласила.а то пропадет девчонка
+25
-9
+16
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Игнат Макаров
По-моему Анастасия красотка и всё круто, наслаждается своим звездным часом, приятно посмотреть) Номер тоже крутой, можно только порадоваться за хорошего человека и спортсмена, искренние поздравления!
+60
-4
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Мария Селенкова
Автор
Мария Селенкова
Редактор новостей/автор Sports.ru
128 подписчиков
Ответ wexor
Перевод песни ошибочный, я бы сказал ужасающий. Мария что ж Вы творите, о чем только думали?
подскажите, где ошибки? если есть - исправим
+17
-1
+16
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