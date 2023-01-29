Новая чемпионка Европы в образе Барби: розовая мини-юбка, очки-сердечки и скандальная песня из 90-х
Анастасия Губанова не только неожиданно выиграла фигурный чемпионат Европы, но и выступила в новом (очень-очень ярком) образе.
На показательных фигуристка, представляющая Грузию, примерила роль Барби: розовые очки, короткий топ и мини-юбка. И все это под хит 1990-х, который вы точно знаете!
Новую чемпионку Европы выкатил на лед другой медалист турнира – итальянец Маттео Риццо. Губанова сразу была в образе: замерла как кукла – совсем не двигалась и характерно поставила руки.
Имидж – один из самых ярких на показательных выступлениях в Эспоо, хотя оригинальных номеров там хватало. Розовая куртка с отделкой серебром, пышная юбка в цвет.
На голове – высокий хвост, макияж тоже в тему: конечно, розовые тени. Из аксессуаров – очки в форме сердечек. Стоит ли говорить, какого цвета?
В начале номера кукла оживает – Губанова показывает это жестом: вот забилось сердце.
Снимает куртку, под ней – короткий белый топик с надписью Barbie.
А дальше Барби зажигательно танцует, в качестве музыкального сопровождения – хит 1997-го Barbie Girl от датско-норвежской группы Aqua.
Группа (с перерывом в нулевых) существует до сих пор, но песня про пластмассовый мир с дебютного альбома остается главным успехом. Это один из самых продаваемых синглов всех времен в Великобритании, он побывал в топ-10 американского Billboard Hot 100, а у официального видео на ютубе больше миллиарда просмотров.
Несмотря на веселую музыку и несерьезную тему, песня сразу угодила в скандал. Производитель Барби Mattel подал в суд на группу из-за того, что в песне образ куклы слишком сексуализирован. Если почитать текст, то понятно, что имелось в виду:
Я девочка Барби в мире Барби,
Пластиковая жизнь – это здорово!
Можешь причесать мои волосы,
Можешь раздеть меня где угодно.
Воображение, жизнь – это твое творение.
Или:
Я красотка-блондинка в выдуманном мире.
Одень меня в облегающее, я твоя куколка.
Суды длились 5 лет, в итоге песню признали пародией, поэтому авторские права она не нарушала. А в 2009-м производитель кукол даже использовал хит в рекламе (текст изменили), чтобы поднять продажи.
Впрочем, Барби сейчас актуальна не меньше нашумевшей Уэнздей (кстати, на этих показательных без нее тоже не обошлось – вирусный танец исполнила швейцарка Кимми Репонд).
Летом 2023-го в прокат выходит фильм «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. Так что Губанова предвосхитила тренд, который точно еще увидим в фигурном катании.
Программа получилась легкой и непринужденной. В середине номера Настя взяла пушистые помпоны...
...повалялась на льду...
... а потом и вовсе уехала на воображаемом мотоцикле с Кеном – им оказался как раз Маттео Риццо.
Развязка-концерт на фигурном Евро: экс-россиянка Губанова выиграла со слезами, разбитая Хендрикс похвалила ее жестом
Я восхищен Настей Губановой и ее победой на Евро. Это фигурное катание, которое мы потеряли
Фото: eastnews.ru/Antti Hamalainen/Lehtikuva
Она же на Хелену Картер Бонэм похожа:
https://www.google.com/search?q=%D1%85%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%8D%D0%BC+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80+%D0%B2+%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+&tbm=isch&ved=2ahUKEwio6LKkz-38AhVuyrsIHbgYCd8Q2-cCegQIABAA&oq=%D1%85%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%8D%D0%BC+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80+%D0%B2+%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+&gs_lcp=CgNpbWcQAzIGCAAQCBAeMgQIABAeOgQIIxAnOgUIABCABFDvDFi9LWCHNGgAcAB4AIAB1gGIAeYPkgEFMC45LjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=KNfWY6i0Gu6U7_UPuLGk-A0&bih=1445&biw=1121&client=ms-android-wileyfox
А там образов массу можно натырить
То что показала Анастасия даже рядом не стояло
https://www.championat.com/figureskating/news-4977737-video-pokazatelnogo-vystupleniya-anastasii-gubanovoj-v-obraze-kukly-barbi.html
интересный подход ей в платье нашли - прикольно смотрится во время вращения😔
А может просто для каждого человека то, что связано с его юностью - всегда будет самым лучшим))
https://www.youtube.com/watch?v=U09luLdsiSM
Ну и Насте, которая еще даже не родилась когда песня гремела на весь мир - огромный респект что взяла ее)) Только не похожа она на Барби - слишком умное лицо) 😂
Вот бы Майю какая федерация пригласила.а то пропадет девчонка