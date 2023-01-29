Новая чемпионка Европы в образе Барби: розовая мини-юбка, очки-сердечки и скандальная песня из 90-х

Анастасия Губанова не только неожиданно выиграла фигурный чемпионат Европы, но и выступила в новом (очень-очень ярком) образе.

На показательных фигуристка, представляющая Грузию, примерила роль Барби: розовые очки, короткий топ и мини-юбка. И все это под хит 1990-х, который вы точно знаете!

Новую чемпионку Европы выкатил на лед другой медалист турнира – итальянец Маттео Риццо. Губанова сразу была в образе: замерла как кукла – совсем не двигалась и характерно поставила руки.

Имидж – один из самых ярких на показательных выступлениях в Эспоо, хотя оригинальных номеров там хватало. Розовая куртка с отделкой серебром, пышная юбка в цвет.

На голове – высокий хвост, макияж тоже в тему: конечно, розовые тени. Из аксессуаров – очки в форме сердечек. Стоит ли говорить, какого цвета?

В начале номера кукла оживает – Губанова показывает это жестом: вот забилось сердце.

Снимает куртку, под ней – короткий белый топик с надписью Barbie.

А дальше Барби зажигательно танцует, в качестве музыкального сопровождения – хит 1997-го Barbie Girl от датско-норвежской группы Aqua.

Группа (с перерывом в нулевых) существует до сих пор, но песня про пластмассовый мир с дебютного альбома остается главным успехом. Это один из самых продаваемых синглов всех времен в Великобритании, он побывал в топ-10 американского Billboard Hot 100, а у официального видео на ютубе больше миллиарда просмотров.

Несмотря на веселую музыку и несерьезную тему, песня сразу угодила в скандал. Производитель Барби Mattel подал в суд на группу из-за того, что в песне образ куклы слишком сексуализирован. Если почитать текст, то понятно, что имелось в виду:

Я девочка Барби в мире Барби,

Пластиковая жизнь – это здорово!

Можешь причесать мои волосы,

Можешь раздеть меня где угодно.

Воображение, жизнь – это твое творение.

Или:

Я красотка-блондинка в выдуманном мире.

Одень меня в облегающее, я твоя куколка.

Суды длились 5 лет, в итоге песню признали пародией, поэтому авторские права она не нарушала. А в 2009-м производитель кукол даже использовал хит в рекламе (текст изменили), чтобы поднять продажи.

Впрочем, Барби сейчас актуальна не меньше нашумевшей Уэнздей (кстати, на этих показательных без нее тоже не обошлось – вирусный танец исполнила швейцарка Кимми Репонд).

Летом 2023-го в прокат выходит фильм «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. Так что Губанова предвосхитила тренд, который точно еще увидим в фигурном катании.

Программа получилась легкой и непринужденной. В середине номера Настя взяла пушистые помпоны...

...повалялась на льду...

... а потом и вовсе уехала на воображаемом мотоцикле с Кеном – им оказался как раз Маттео Риццо.

Фото: eastnews.ru/Antti Hamalainen/Lehtikuva