«Плачь, Европа, и смотри, что ты потеряла». Степанова нашла себя на Кубке России: побеждает и подшучивает над норвежцами

Лучший результат Вероники Степановой на международном уровне – 7-е место в спринте Олимпиады-2022.

В этом сезоне наши лыжники соревнуются дома – Степанова не затерялась на Кубке России: всего в двух гонках не добралась до подиума и всерьез борется за общий зачет с Непряевой.

Выиграла половину гонок сезона, спорит с Непряевой за статус лидера сборной

Прошлый сезон для Вероники был сверхуспешным: золото в эстафете на Олимпиаде-2022, первое попадание в топ-10 в личной гонке и шаг до олимпийского финала в спринте.

Казалось, именно по молодой и дерзкой Степановой отстранение ударит больше всего, но она нашла мотивацию на внутренних стартах:

«Для моей спортивной карьеры сезон вне Кубка мира – это скрытое благо. В мире лучшей была Тереза Йохауг, в России лучше меня Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Юлия Ступак. Мне 21 год, и мне есть над чем работать».

На первом же этапе Кубка России она финишировала второй в спринте (вслед за Непряевой), а потом выиграла коронную дистанцию – 5 км свободным стилем.

А дальше – череда побед и подиумов: спринтерские гонки, пасьюты, разделки, скиатлон и мини-тур. Всего Степанова провела на Кубке России 14 гонок. Результаты серьезные: 7 побед, 4 серебра и 1 бронза.

Всего в двух гонках она финишировала вне подиума: в конце декабря оказалась 11-й в классическом спринте, а спустя два дня упала в полуфинале конькового и осталась лишь 10-й.

После небольшого спада взяла перерыв, пропустила последнюю гонку года и вернулась в январе: в 2023-м пока не обгоняла Непряеву – два серебра в двух гонках.

Непряева и Степанова – главные претендентки на победу в общем зачете Кубка России, сейчас их разделают символические 12 очков: у Натальи – 667, у Вероники – 655. Ближайшая преследовательница Екатерина Смирнова далеко – в 140 баллах.

Впереди всего два этапа – в Красногорске с 3 по 5 февраля и финал в Кировске с 7 по 9 апреля. А еще турнир «Чемпионские высоты» (он пройдет в одно время с ЧМ в Планице) и чемпионат России.

Результаты Вероники – не стечение обстоятельств или отсутствие конкуренции, а план, который они с тренером наметили на сезон:

«Изначально мы разговаривали, что будем бороться за зачет Кубка России, бежать максимум гонок, спринтов, набирать максимум возможных очков. Это основная задача на первую часть сезона. Можно предположить, что Вероника боролась бы за самые высокие места на Кубке мира», – рассказывал Егор Сорин.

А соперницы уже привыкли, что в России новый лидер. Вот как Анастасия Прокофьева говорила о проигрыше: «Мы все хорошо общаемся в одной команде. Даже сегодня я зашла в раздевалку и сказала: «Вероника, ты монстр просто! Не дала мне даже надежду!»

Сама Степанова предлагает пристально следить за ней, чтобы понимать секрет ее успеха: «Голова управляет телом, не наоборот. Чтобы бежать так, как я, нужно иметь мою голову – мои интересы, мои привычки, мои взгляды, наконец. Следуйте за мной, я научу».

Критикует Кубок мира и эпатирует: косплей на Марит Бьорген и фото без одежды

Степанова – не только один из лидеров сезона, но и главная лыжница России с точки зрения активности в медиа. Она ведет колонку на «Матч ТВ», телеграм-канал и высказывается обо всем: спорте, политике, экономике.

В перерывах между победами Вероника обсуждала:

• Выплаты на российских стартах: « На что я точно не жалуюсь, так это на свои призовые в этом году . И вряд ли буду дальше, меня все вполне устраивает».

• Тренировки за границей: «Я не только планирую вернуться на международную арену, но и не собираюсь отказываться от тренировок на Западе, если это оправдано целями. Как заметил президент Владимир Путин, мы сами ни от кого не собираемся закрываться . Лучше и не скажешь».

• Трансляции Кубка России (они в этом сезоне велись с телефонов, стационарных камер и при помощи региональных каналов): «Чувствую себя пандой, которую растили, холили, кормили экзотическими побегами бамбука, а потом привезли в зоопарк – и поместили в дальний угол, где никто не увидит. Спортивные соревнования должны проводиться там, где есть аудитория для стадионов и, еще важнее, где удобнее телевидению».

• Популяризацию лыж: «Колонки на сайте «Матч ТВ» никак не мешают. Тренер со мной полностью согласен. Пока это не мешает мне, я буду этим заниматься. Это отлично помогает развитию моего вида спорта. Надеюсь, что все больше и больше детишек будет смотреть на нас и вставать на лыжи».

Отдельная тема в монологах Вероники – Кубок мира. Она часто вспоминает о международных турнирах:

• О результатах россиянок и о том, что это потеря для мировых лыж: « Плачь, Западная Европа, и смотри, что ты потеряла! Без нас вам будет ску-у-у-учно . Не переживайте, скоро будем».

• Об отсутствии интереса к КМ: «Сейчас я смотрю только результаты, протоколы, потому что гонки смотреть совсем неинтересно. Результаты очень предсказуемые, там нет нас».

• Об успехах сборной Швеции: «У них в прошлом сезоне домашняя телеаудитория была в среднем 137 тысяч зрителей, как по-шведски сказать «провал»? А без соперничества с нами и того меньше будет. Пока старые контракты действуют, вы, подруги, еще побегаете . Но дальше все это предприятие будет разваливаться со скоростью спуска с самой крутой горки».

• О рейтингах лыж в Норвегии: «Так и дальше дела пойдут в этом сезоне – норвежцы будут смотреть победы норвежцев. А больше нигде аудитории, доли, охватов не будет. Совсем. Не понимаю, зачем все эти гонки в Альпах – проводили бы открытый чемпионат Норвегии вместо Кубка мира, дешевле и логичнее».

• Об общении с иностранными лыжниками: «Я читаю новости и общаюсь со спортсменами, которые сейчас соревнуются на этапе Кубка мира. По нам они скучают, но сказать боятся ».

А еще Степанова открылась с новой стороны – более женственной, даже выкладывала фото без одежды.

Вот платье с открытыми плечами – «ответ Марит Бьорген»:

А это анонс очередной колонки на сайте:

Вероника успевает все.

В тексте использованы цитаты с сайтов «Матч ТВ», «Спорт-Экспресс», «Р-Спорт».

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков; Instagram/stepanova_nika01