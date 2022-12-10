Наряды фигуристов на жеребьевке чемпионата России: Трусова – в фиолетовом пиджаке, Муравьева – в сапогах Chanel, Козловский – в мундире

В Красноярске провели жеребьевку чемпионата России по фигурному катанию.

По традиции церемония прошла торжественно: в краевой филармонии, новогодних декорациях и с дефиле красивых нарядов.

Камила Валиева и Саша Трусова выбрали один стиль, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский снова удивили. А кто еще блистал?

Главный цвет вечера – черный. Валиева и Даниелян выбрали тотал-блэк. Камила надела брючный костюм с укороченным жакетом, Артур – чуть более неформальный вариант – брюки и водолазку.

Андрей Мозалев и Ксения Гущина не отстают – тоже в монохромных нарядах.

В темном потоке выгодно выделялась Елизавета Шанаева в яркой юбке цвета фуксии.

Трусова тоже надела брючный костюм, но выбрала фиолетовый вариант. А вот у Марка Кондратюка только белый принт на рубашке разбавил самую модную цветовую гамму вечера.

Софья Муравьева в коротком платье и в резиновых сапогах от Chanel. Сумочка – от этого же модного бренда.

Елизавета Туктамышева предпочла уютную голубую рубашку, но не обошлось и без игривого стиля – за него отвечали кожаные брюки.

Софья Самоделкина в блестящем комбинезоне темно-синего цвета. Празднично!

Главные стиляги вечера – Бойкова и Козловский. Александра надела стильное платье с открытыми плечами, сложной юбкой и объемными рукавами, Дмитрий выбрал пиджак-мундир.

Их конкуренты в борьбе за титул чемпионов России в паре – Анастасия Мишина и Александр Галлямов – оделись довольно консервативно. На Насте – бордовое платье с рукавами, на Саше – синий костюм. Тамара Москвина – в тренде: черный пиджак с брюками.

Анастасия Зинина – одна из немногих, кто выбрал светлый наряд: воздушное платье с полупрозрачными рукавами. Анна Фролова – в элегантном платье с поясом.

На жеребьевке фигуристам дарили красные варежки, хотя в Красноярске сейчас комфортные минус 3. Но с четверга ожидается похолодание до минус 15, так что зимний аксессуар еще пригодится.

Самоделкина, Игнатов, Самарин, Алиев, Трусова, Кондратюк, Даниелян

Турнир откроют танцевальные дуэты, еще в первый день выступят пары и мужчины. А вот короткие программы у девушек пройдут 23 декабря. Подробное расписание – здесь.

Кажется, все в отличном настроении и готовы к борьбе за медали.

Фото: T.me/avtrusovaofficial, arturdanielian, markninetyninth, kostyalesik; Instagram/sofyasamodelkina, a_gallyam, k_gushina18, elizaveta_shanaeva, liza_tuktik, azinina07