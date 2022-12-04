Новогодние шоу – золотая жила в фигурке: Навка везет Загитову в Дубай, Валиева сыграет Богиню, а Трусова будет летать
Шоу фигуристов давно превратились в обязательную часть новогодних праздников. Сказки на льду, чемпионы в ярких нарядах – каждый год репертуар только расширяется.
В этом году зрители смогут посмотреть на Камилу Валиеву в образе Богини, Александру Трусову в роли Снегурочки, а еще на Алину Загитову, Евгению Медведеву и Анну Щербакову.
Полный гид по новогодним проектам в фигурном катании: расписание, участники и организаторы. Выбор как будто безграничный.
У Навки – Загитова и Щербакова, а Валиева и Туктамышева присоединятся сразу после ЧР
Самая интересная география и самый звездный состав участников – у Татьяны Навки. В рамках проекта «Зима в Подмосковье» пройдут 16 представлений сказки «Царевна-лягушка», участников еще не объявили.
А вот главные звезды Навки приедут в Санкт-Петербург, Сочи и даже Дубай. Увидим как знакомые спектакли «Аленький цветочек» и «Спящая красавица», так и премьеру «История любви Шахерезады» – туда прямиком с чемпионата России приедут Камила Валиева и Елизавета Туктамышева.
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«Царевна-лягушка»
Когда и где: с 17 декабря по 8 января, Подмосковье
Стоимость билетов: бесплатно
Расписание
- 17 декабря – Мытищи
- 18 декабря – Орехово-Зуево
- 18 декабря – Пушкино
- 1 января – Химки
- 2 января – Сергиев Посад
- 2 января – Черноголовка
- 3 января – Щелково
- 3 января – Королев
- 4 января – Клин
- 4 января – Наро-Фоминск
- 5 января – Подольск
- 5 января – Котельники
- 6 января – Одинцовский округ, Соборная площадь Главного храма Вооруженных Сил России
- 7 января – Одинцовский округ, деревня Раздоры
- 7 января – Красногорск
- 8 января – Можайск
Время начала выступлений можно узнать по ссылке.
«История любви Шахерезады»
Главные звезды: Виктория Синицина (Шахерезада), Никита Кацалапов (Шахрияр), Камила Валиева (Богиня, с 29 декабря), Елизавета Туктамышева (Саис, с 30 декабря), Татьяна Навка (Саис), Петр Чернышев (Царь Миргали)
Когда и где: с 24 декабря по 7 января, Москва
Стоимость билетов: от 1 000 до 60 000 рублей (ложа на 16 персон)
Расписание – по ссылке.
«Спящая красавица. Легенда двух королевств»
Главные звезды: Анна Щербакова (Лея), Артур Гачинский (принц), Маргарита Дробязко (Элифеанта), Повилас Ванагас (Эриан)
Когда и где: с 30 декабря по 8 января, Санкт-Петербург
Стоимость билетов: от 700 до 3 700 рублей
Расписание – по ссылке.
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Главные звезды: Алина Загитова (Лея), Татьяна Навка (Элифеанта)
Когда и где: 6 и 7 января, Дубай
Стоимость билетов: от 2 600 до 6 800 рублей
Расписание – по ссылке.
«Аленький цветочек»
Главные звезды: Алина Загитова (Настенька), Дмитрий Соловьев (Чудовище)
Когда и где: со 2 по 5 января, Сочи
Стоимость билетов: от 1 500 до 30 000 рублей (ложа на 24 персоны)
Расписание – по ссылке.
Плющенко готовит супершоу с Трусовой и Кондратюком
Хедлайнеры двух проектов Евгения Плющенко – Александра Трусова и Марк Кондратюк. Они выступят и в Москве в шоу «Снегурочка», и в Петербурге в «Лебедином озере».
Отрывок из «Лебединого озера» Саша и Марк уже показывали на шоу Плющенко «35 лет на льду» в ноябре. А еще они впечатляли мощным номером под Киркорова – взмыли вверх над ареной на цирковых лонжах. По словам продюсера и жены Плющенко Яны Рудковской, в «Снегурочке» Трусова будет много летать (на этот раз со страховкой) и «сделает две вещи, которые тоже никто не делал раньше в истории мирового фигурного катания». Будет и классический балет, и цирковые артисты.
К середине декабря билеты распроданы только на одно шоу (из всех постановщиков) – это «Лебединое озеро» с Трусовой в Петербурге 6 января. Но с таким богатым выбором это почти не удивляет.
К проекту «Зима в Подмосковье» Плющенко тоже присоединился, но проведет всего два выступления.
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«Сказки Евгения Плющенко»
Когда и где: 17 и 18 декабря, Подмосковье
Стоимость билетов: бесплатно
Расписание
- 17 декабря – Воскресенск
- 18 декабря – Истра
Время начала выступлений можно узнать по ссылке.
«Снегурочка»
Главные звезды: Александра Трусова, Марк Кондратюк, Евгений Плющенко, Александр Самарин, Александр Плющенко
Когда и где: 28 декабря – 3 января, Москва
Стоимость билетов: от 700 до 5 500 рублей
Расписание – по ссылке.
«Лебединое озеро»
Главные звезды: Александра Трусова (Черный лебедь), Марк Кондратюк (Черный маг), Елизавета Нугуманова (Белый лебедь), Евгений и Александр Плющенко (принц)
Когда и где: 4-6 января, Санкт-Петербург
Стоимость билетов: от 900 до 50 000 рублей (ложа на 10 персон)
Расписание – по ссылке.
Авербух гастролирует по всей стране: от Москвы до Владивостока. С Медведевой и Туктамышевой
Если Татьяна Навка едет в Дубай, то Илья Авербух везет шоу по всей России. Начинает с 11 бесплатных выступлений в рамках проекта «Зима в Подмосковье», а потом едет на Урал, в Сибирь и даже на Дальний Восток.
Некоторые шоу проходят параллельно, поэтому у Авербуха большая труппа: к роли Дороти вернется Евгения Медведева, Иван Букин сыграет в «Морозко», а Татьяна Тотьмянина станет Снежной королевой. Туктамышева приедет в Пермь в промежутке между выступлениями в «Шахерезаде».
«Ледниковый период. Чемпионы»
Когда и где: с 10 декабря по 8 января, Подмосковье
Стоимость билетов: бесплатно
Расписание
- 10 декабря – Домодедово
- 10 декабря – Люберцы
- 11 декабря – Одинцовский округ, деревня Раздоры
- 11 декабря – Химки
- 18 декабря – Ленинский округ, ЖК «Пригород Лесное»
- 1 января – Красногорск
- 6 января – Ногинск
- 6 января – Павловский Посад
- 8 января – Коломна
- 8 января – Зарайск
- 8 января – Кашира
Время начала выступлений можно узнать по ссылке.
«Морозко»
Главные звезды: Екатерина Боброва, Иван Букин, Албена Денкова, Максим Ставиский
Когда и где: с 17 декабря по 7 января, разные города
Стоимость билетов: от 500 до 7 500 рублей
Расписание
- 17 декабря – Магнитогорск
- 24 декабря – Омск
- 29 декабря – Тула
- 30 декабря – Тула
- 4 января – Красноярск
- 7 января – Барнаул
Время начала выступлений можно узнать по ссылке.
«Щелкунчик и мышиный король»
Главные звезды: Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Роман Костомаров, Оксана Домнина, Максим Шабалин
Когда и где: с 15 декабря по 8 января, разные города
Стоимость билетов: от 1 000 до 5 000 рублей
Расписание
- 15-17 декабря – Мурманск
- 24 декабря – Алма-Ата, Казахстан
- 26 декабря – Саратов
- 27 декабря – Саратов
- 29 декабря – Самара
- 30 декабря – Самара
- 6 января – Владивосток
- 7-8 января – Хабаровск
Время начала выступлений можно узнать по ссылке.
«Снежная королева»
Главные звезды: Елизавета Туктамышева (3 и 4 января), Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин
Когда и где: 20 декабря – 15 января, разные города
Стоимость билетов: от 700 до 4 200 рублей
Расписание
- 20 декабря – Челябинск
- 21 декабря – Челябинск
- 23 декабря – Новосибирск
- 24 декабря – Новосибирск
- 3 января – Пермь
- 4 января – Пермь
- 14 января – Екатеринбург
- 15 января – Екатеринбург
Время начала выступлений можно узнать по ссылке.
«Волшебник страны Оз»
Главные звезды: Евгения Медведева, Роман Костомаров, Оксана Домнина, Максим Шабалин
Когда и где: с 29 декабря по 7 января, Москва
Стоимость билетов: от 1 000 до 6 000 рублей
Расписание – по ссылке.
Кого еще увидим в праздники?
Авербух обещал, что Дарья Усачева выступит в нескольких его спектаклях.
Чемпионку Европы Алену Косторную ждут на выступлениях в Подмосковье (у кого из постановщиков – пока информации нет), а еще она сыграет роль Принцессы в «Бременских музыкантах на льду». Шоу пройдет 3 января в Чебоксарах и 4 января в Йошкар-Оле.
А на какой спектакль пойдете вы?
Фигуристок поделили по шоу: Валиева катает у Навки после ЧР, Щербакова потеснила Загитову, у Плющенко – комбо с Трусовой
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков, Владимир Астапкович, Александр Вильф, Алексей Даничев
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