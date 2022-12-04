Новогодние шоу – золотая жила в фигурке: Навка везет Загитову в Дубай, Валиева сыграет Богиню, а Трусова будет летать

Шоу фигуристов давно превратились в обязательную часть новогодних праздников. Сказки на льду, чемпионы в ярких нарядах – каждый год репертуар только расширяется.

В этом году зрители смогут посмотреть на Камилу Валиеву в образе Богини, Александру Трусову в роли Снегурочки, а еще на Алину Загитову, Евгению Медведеву и Анну Щербакову.

Полный гид по новогодним проектам в фигурном катании: расписание, участники и организаторы. Выбор как будто безграничный.

У Навки – Загитова и Щербакова, а Валиева и Туктамышева присоединятся сразу после ЧР

Самая интересная география и самый звездный состав участников – у Татьяны Навки. В рамках проекта «Зима в Подмосковье» пройдут 16 представлений сказки «Царевна-лягушка», участников еще не объявили.

А вот главные звезды Навки приедут в Санкт-Петербург, Сочи и даже Дубай. Увидим как знакомые спектакли «Аленький цветочек» и «Спящая красавица», так и премьеру «История любви Шахерезады» – туда прямиком с чемпионата России приедут Камила Валиева и Елизавета Туктамышева.

«Царевна-лягушка»

Когда и где: с 17 декабря по 8 января, Подмосковье

Стоимость билетов: бесплатно

Расписание

17 декабря – Мытищи

18 декабря – Орехово-Зуево

18 декабря – Пушкино

1 января – Химки

2 января – Сергиев Посад

2 января – Черноголовка

3 января – Щелково

3 января – Королев

4 января – Клин

4 января – Наро-Фоминск

5 января – Подольск

5 января – Котельники

6 января – Одинцовский округ, Соборная площадь Главного храма Вооруженных Сил России

7 января – Одинцовский округ, деревня Раздоры

7 января – Красногорск

8 января – Можайск

Время начала выступлений можно узнать по ссылке.

«История любви Шахерезады»

Главные звезды: Виктория Синицина (Шахерезада), Никита Кацалапов (Шахрияр), Камила Валиева (Богиня, с 29 декабря), Елизавета Туктамышева (Саис, с 30 декабря), Татьяна Навка (Саис), Петр Чернышев (Царь Миргали)

Когда и где: с 24 декабря по 7 января, Москва

Стоимость билетов: от 1 000 до 60 000 рублей (ложа на 16 персон)

Расписание – по ссылке.

«Спящая красавица. Легенда двух королевств»

Главные звезды: Анна Щербакова (Лея), Артур Гачинский (принц), Маргарита Дробязко (Элифеанта), Повилас Ванагас (Эриан)

Когда и где: с 30 декабря по 8 января, Санкт-Петербург

Стоимость билетов: от 700 до 3 700 рублей

Расписание – по ссылке.

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Главные звезды: Алина Загитова (Лея), Татьяна Навка (Элифеанта)

Когда и где: 6 и 7 января, Дубай

Стоимость билетов: от 2 600 до 6 800 рублей

Расписание – по ссылке.

«Аленький цветочек»

Главные звезды: Алина Загитова (Настенька), Дмитрий Соловьев (Чудовище)

Когда и где: со 2 по 5 января, Сочи

Стоимость билетов: от 1 500 до 30 000 рублей (ложа на 24 персоны)

Расписание – по ссылке.

Плющенко готовит супершоу с Трусовой и Кондратюком

Хедлайнеры двух проектов Евгения Плющенко – Александра Трусова и Марк Кондратюк. Они выступят и в Москве в шоу «Снегурочка», и в Петербурге в «Лебедином озере».

Отрывок из «Лебединого озера» Саша и Марк уже показывали на шоу Плющенко «35 лет на льду» в ноябре. А еще они впечатляли мощным номером под Киркорова – взмыли вверх над ареной на цирковых лонжах. По словам продюсера и жены Плющенко Яны Рудковской, в «Снегурочке» Трусова будет много летать (на этот раз со страховкой) и «сделает две вещи, которые тоже никто не делал раньше в истории мирового фигурного катания». Будет и классический балет, и цирковые артисты.

К середине декабря билеты распроданы только на одно шоу (из всех постановщиков) – это «Лебединое озеро» с Трусовой в Петербурге 6 января. Но с таким богатым выбором это почти не удивляет.

К проекту «Зима в Подмосковье» Плющенко тоже присоединился, но проведет всего два выступления.

«Сказки Евгения Плющенко»

Когда и где: 17 и 18 декабря, Подмосковье

Стоимость билетов: бесплатно

Расписание

17 декабря – Воскресенск

18 декабря – Истра

Время начала выступлений можно узнать по ссылке.

«Снегурочка»

Главные звезды: Александра Трусова, Марк Кондратюк, Евгений Плющенко, Александр Самарин, Александр Плющенко

Когда и где: 28 декабря – 3 января, Москва

Стоимость билетов: от 700 до 5 500 рублей

Расписание – по ссылке.

«Лебединое озеро»

Главные звезды: Александра Трусова (Черный лебедь), Марк Кондратюк (Черный маг), Елизавета Нугуманова (Белый лебедь), Евгений и Александр Плющенко (принц)

Когда и где: 4-6 января, Санкт-Петербург

Стоимость билетов: от 900 до 50 000 рублей (ложа на 10 персон)

Расписание – по ссылке.

Авербух гастролирует по всей стране: от Москвы до Владивостока. С Медведевой и Туктамышевой

Если Татьяна Навка едет в Дубай, то Илья Авербух везет шоу по всей России. Начинает с 11 бесплатных выступлений в рамках проекта «Зима в Подмосковье», а потом едет на Урал, в Сибирь и даже на Дальний Восток.

Некоторые шоу проходят параллельно, поэтому у Авербуха большая труппа: к роли Дороти вернется Евгения Медведева, Иван Букин сыграет в «Морозко», а Татьяна Тотьмянина станет Снежной королевой. Туктамышева приедет в Пермь в промежутке между выступлениями в «Шахерезаде».

«Ледниковый период. Чемпионы»

Когда и где: с 10 декабря по 8 января, Подмосковье

Стоимость билетов: бесплатно

Расписание

10 декабря – Домодедово

10 декабря – Люберцы

11 декабря – Одинцовский округ, деревня Раздоры

11 декабря – Химки

18 декабря – Ленинский округ, ЖК «Пригород Лесное»

1 января – Красногорск

6 января – Ногинск

6 января – Павловский Посад

8 января – Коломна

8 января – Зарайск

8 января – Кашира

Время начала выступлений можно узнать по ссылке.

«Морозко»

Главные звезды: Екатерина Боброва, Иван Букин, Албена Денкова, Максим Ставиский

Когда и где: с 17 декабря по 7 января, разные города

Стоимость билетов: от 500 до 7 500 рублей

Расписание

17 декабря – Магнитогорск

24 декабря – Омск

29 декабря – Тула

30 декабря – Тула

4 января – Красноярск

7 января – Барнаул

Время начала выступлений можно узнать по ссылке.

«Щелкунчик и мышиный король»

Главные звезды: Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Роман Костомаров, Оксана Домнина, Максим Шабалин

Когда и где: с 15 декабря по 8 января, разные города

Стоимость билетов: от 1 000 до 5 000 рублей

Расписание

15-17 декабря – Мурманск

24 декабря – Алма-Ата, Казахстан

26 декабря – Саратов

27 декабря – Саратов

29 декабря – Самара

30 декабря – Самара

6 января – Владивосток

7-8 января – Хабаровск

Время начала выступлений можно узнать по ссылке.

«Снежная королева»

Главные звезды: Елизавета Туктамышева (3 и 4 января), Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин

Когда и где: 20 декабря – 15 января, разные города

Стоимость билетов: от 700 до 4 200 рублей

Расписание

20 декабря – Челябинск

21 декабря – Челябинск

23 декабря – Новосибирск

24 декабря – Новосибирск

3 января – Пермь

4 января – Пермь

14 января – Екатеринбург

15 января – Екатеринбург

Время начала выступлений можно узнать по ссылке.

«Волшебник страны Оз»

Главные звезды: Евгения Медведева, Роман Костомаров, Оксана Домнина, Максим Шабалин

Когда и где: с 29 декабря по 7 января, Москва

Стоимость билетов: от 1 000 до 6 000 рублей

Расписание – по ссылке.

Кого еще увидим в праздники?

Авербух обещал, что Дарья Усачева выступит в нескольких его спектаклях.

Чемпионку Европы Алену Косторную ждут на выступлениях в Подмосковье (у кого из постановщиков – пока информации нет), а еще она сыграет роль Принцессы в «Бременских музыкантах на льду». Шоу пройдет 3 января в Чебоксарах и 4 января в Йошкар-Оле.

А на какой спектакль пойдете вы?

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков, Владимир Астапкович, Александр Вильф, Алексей Даничев