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Новогодние шоу – золотая жила в фигурке: Навка везет Загитову в Дубай, Валиева сыграет Богиню, а Трусова будет летать

Александра Трусова Александра Трусова
Евгений Плющенко Евгений Плющенко
Илья Авербух Илья Авербух
Анна Щербакова Анна Щербакова
Елизавета Туктамышева Елизавета Туктамышева
Евгения Медведева Евгения Медведева
Алина Загитова Алина Загитова
Марк Кондратюк Марк Кондратюк
ледовые шоу
Татьяна Навка Татьяна Навка
Камила Валиева Камила Валиева
Фигурное катание Фигурное катание

Шоу фигуристов давно превратились в обязательную часть новогодних праздников. Сказки на льду, чемпионы в ярких нарядах – каждый год репертуар только расширяется.

В этом году зрители смогут посмотреть на Камилу Валиеву в образе Богини, Александру Трусову в роли Снегурочки, а еще на Алину Загитову, Евгению Медведеву и Анну Щербакову.

Полный гид по новогодним проектам в фигурном катании: расписание, участники и организаторы. Выбор как будто безграничный.

У Навки – Загитова и Щербакова, а Валиева и Туктамышева присоединятся сразу после ЧР

Самая интересная география и самый звездный состав участников – у Татьяны Навки. В рамках проекта «Зима в Подмосковье» пройдут 16 представлений сказки «Царевна-лягушка», участников еще не объявили.

А вот главные звезды Навки приедут в Санкт-Петербург, Сочи и даже Дубай. Увидим как знакомые спектакли «Аленький цветочек» и «Спящая красавица», так и премьеру «История любви Шахерезады» – туда прямиком с чемпионата России приедут Камила Валиева и Елизавета Туктамышева.

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«Царевна-лягушка»

Когда и где: с 17 декабря по 8 января, Подмосковье

Стоимость билетов: бесплатно

Расписание

  • 17 декабря – Мытищи
  • 18 декабря – Орехово-Зуево
  • 18 декабря – Пушкино
  • 1 января – Химки
  • 2 января – Сергиев Посад
  • 2 января – Черноголовка
  • 3 января – Щелково
  • 3 января – Королев
  • 4 января – Клин
  • 4 января – Наро-Фоминск
  • 5 января – Подольск
  • 5 января – Котельники
  • 6 января – Одинцовский округ, Соборная площадь Главного храма Вооруженных Сил России
  • 7 января – Одинцовский округ, деревня Раздоры
  • 7 января – Красногорск
  • 8 января – Можайск

Время начала выступлений можно узнать по ссылке.

 «История любви Шахерезады»

Главные звезды: Виктория Синицина (Шахерезада), Никита Кацалапов (Шахрияр), Камила Валиева (Богиня, с 29 декабря), Елизавета Туктамышева (Саис, с 30 декабря), Татьяна Навка (Саис), Петр Чернышев (Царь Миргали)

Когда и где: с 24 декабря по 7 января, Москва

Стоимость билетов: от 1 000 до 60 000 рублей (ложа на 16 персон)

Расписание – по ссылке.

«Спящая красавица. Легенда двух королевств»

Главные звезды: Анна Щербакова (Лея), Артур Гачинский (принц), Маргарита Дробязко (Элифеанта), Повилас Ванагас (Эриан)

Когда и где: с 30 декабря по 8 января, Санкт-Петербург

Стоимость билетов: от 700 до 3 700 рублей

Расписание – по ссылке.

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Главные звезды: Алина Загитова (Лея), Татьяна Навка (Элифеанта)

Когда и где: 6 и 7 января, Дубай

Стоимость билетов: от 2 600 до 6 800 рублей

Расписание – по ссылке.

«Аленький цветочек»

Главные звезды: Алина Загитова (Настенька), Дмитрий Соловьев (Чудовище)

Когда и где: со 2 по 5 января, Сочи

Стоимость билетов: от 1 500 до 30 000 рублей (ложа на 24 персоны)

Расписание – по ссылке.

Плющенко готовит супершоу с Трусовой и Кондратюком

Хедлайнеры двух проектов Евгения Плющенко – Александра Трусова и Марк Кондратюк. Они выступят и в Москве в шоу «Снегурочка», и в Петербурге в «Лебедином озере».

Отрывок из «Лебединого озера» Саша и Марк уже показывали на шоу Плющенко «35 лет на льду» в ноябре. А еще они впечатляли мощным номером под Киркорова – взмыли вверх над ареной на цирковых лонжах. По словам продюсера и жены Плющенко Яны Рудковской, в «Снегурочке» Трусова будет много летать (на этот раз со страховкой) и «сделает две вещи, которые тоже никто не делал раньше в истории мирового фигурного катания». Будет и классический балет, и цирковые артисты.

К середине декабря билеты распроданы только на одно шоу (из всех постановщиков) – это «Лебединое озеро» с Трусовой в Петербурге 6 января. Но с таким богатым выбором это почти не удивляет.

К проекту «Зима в Подмосковье» Плющенко тоже присоединился, но проведет всего два выступления.

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«Сказки Евгения Плющенко»

Когда и где: 17 и 18 декабря, Подмосковье

Стоимость билетов: бесплатно

Расписание

  • 17 декабря – Воскресенск
  • 18 декабря – Истра

Время начала выступлений можно узнать по ссылке.

«Снегурочка»

Главные звезды: Александра Трусова, Марк Кондратюк, Евгений Плющенко, Александр Самарин, Александр Плющенко

Когда и где: 28 декабря – 3 января, Москва

Стоимость билетов: от 700 до 5 500 рублей

Расписание – по ссылке.

«Лебединое озеро»

Главные звезды: Александра Трусова (Черный лебедь), Марк Кондратюк (Черный маг), Елизавета Нугуманова (Белый лебедь), Евгений и Александр Плющенко (принц)

Когда и где: 4-6 января, Санкт-Петербург

Стоимость билетов: от 900 до 50 000 рублей (ложа на 10 персон)

Расписание – по ссылке.

Авербух гастролирует по всей стране: от Москвы до Владивостока. С Медведевой и Туктамышевой

Если Татьяна Навка едет в Дубай, то Илья Авербух везет шоу по всей России. Начинает с 11 бесплатных выступлений в рамках проекта «Зима в Подмосковье», а потом едет на Урал, в Сибирь и даже на Дальний Восток.

Некоторые шоу проходят параллельно, поэтому у Авербуха большая труппа: к роли Дороти вернется Евгения Медведева, Иван Букин сыграет в «Морозко», а Татьяна Тотьмянина станет Снежной королевой. Туктамышева приедет в Пермь в промежутке между выступлениями в «Шахерезаде».

«Ледниковый период. Чемпионы»

Когда и где: с 10 декабря по 8 января, Подмосковье

Стоимость билетов: бесплатно

Расписание

  • 10 декабря – Домодедово
  • 10 декабря – Люберцы
  • 11 декабря – Одинцовский округ, деревня Раздоры
  • 11 декабря – Химки
  • 18 декабря – Ленинский округ, ЖК «Пригород Лесное»
  • 1 января – Красногорск
  • 6 января – Ногинск
  • 6 января – Павловский Посад
  • 8 января – Коломна
  • 8 января – Зарайск
  • 8 января – Кашира

Время начала выступлений можно узнать по ссылке.

«Морозко»

Главные звезды: Екатерина Боброва, Иван Букин, Албена Денкова, Максим Ставиский

Когда и где: с 17 декабря по 7 января, разные города

Стоимость билетов: от 500 до 7 500 рублей

Расписание

  • 17 декабря – Магнитогорск
  • 24 декабря – Омск
  • 29 декабря – Тула
  • 30 декабря – Тула
  • 4 января – Красноярск
  • 7 января – Барнаул

Время начала выступлений можно узнать по ссылке.

«Щелкунчик и мышиный король»

Главные звезды: Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Роман Костомаров, Оксана Домнина, Максим Шабалин

Когда и где: с 15 декабря по 8 января, разные города

Стоимость билетов: от 1 000 до 5 000 рублей

Расписание

  • 15-17 декабря – Мурманск
  • 24 декабря – Алма-Ата, Казахстан
  • 26 декабря – Саратов
  • 27 декабря – Саратов
  • 29 декабря – Самара
  • 30 декабря – Самара
  • 6 января – Владивосток
  • 7-8 января – Хабаровск

Время начала выступлений можно узнать по ссылке.

«Снежная королева»

Главные звезды: Елизавета Туктамышева (3 и 4 января), Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин

Когда и где: 20 декабря – 15 января, разные города

Стоимость билетов: от 700 до 4 200 рублей

Расписание

  • 20 декабря – Челябинск
  • 21 декабря – Челябинск
  • 23 декабря – Новосибирск
  • 24 декабря – Новосибирск
  • 3 января – Пермь
  • 4 января – Пермь
  • 14 января – Екатеринбург
  • 15 января – Екатеринбург

Время начала выступлений можно узнать по ссылке.

«Волшебник страны Оз»

Главные звезды: Евгения Медведева, Роман Костомаров, Оксана Домнина, Максим Шабалин

Когда и где: с 29 декабря по 7 января, Москва

Стоимость билетов: от 1 000 до 6 000 рублей

Расписание – по ссылке.

Кого еще увидим в праздники?

Авербух обещал, что Дарья Усачева выступит в нескольких его спектаклях.

Чемпионку Европы Алену Косторную ждут на выступлениях в Подмосковье (у кого из постановщиков – пока информации нет), а еще она сыграет роль Принцессы в «Бременских музыкантах на льду». Шоу пройдет 3 января в Чебоксарах и 4 января в Йошкар-Оле.

А на какой спектакль пойдете вы?

Фигуристок поделили по шоу: Валиева катает у Навки после ЧР, Щербакова потеснила Загитову, у Плющенко – комбо с Трусовой

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков, Владимир Астапкович, Александр Вильф, Алексей Даничев

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