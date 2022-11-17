«Споткнулась, потому что наслаждалась катанием». Туктамышева отстала из-за ошибки – а за что свист на оценках?

Елизавета Туктамышева настолько погружается в программу, что порой это мешает.

В короткой на этапе российского Гран-при в Перми Лиза зарядила и себя, и зал – но так увлеклась, что запнулась на дорожке и потеряла лидерство. Вот это Feeling Good.

• Все уже привыкли к тому, что Туктамышева и постолимпийский сезон созданы друг для друга: Лиза не попадает на Игры, а затем выстреливает. Вот и в этом сезоне с ней полный порядок: высокие компоненты, идеальный тройной аксель и планы на четверной тулуп.

Еще одна суперспособность Туктамышевой – невероятный коннект со зрителями. Ее встречают и провожают овациями, а беспрерывные аплодисменты начинаются вместе с выходом на лед. Иногда это сказывается на прокате. В Перми Туктамышева настолько вошла в раж, что споткнулась в начале дорожки шагов.

Зацепилась носком лезвия за лед.

И с трудом удержалась на ногах.

«Что случилось на дорожке? Споткнулась, ничего страшного, так бывает. Настроение хорошее – я достаточно удачно откатала, поводов иметь плохое настроение нет. Я сегодня не сильно волновалась. Видимо, потеряла концентрацию, потому что наслаждалась катанием, на дорожке споткнулась».

• Лиза умеет получать удовольствие на льду – наверное, это одна из причин ее долгой карьеры. По выступлению в Перми было видно, что Туктамышева кайфует. Хотя сбой в этой постановке – не первый в сезоне: на контрольных прокатах два месяца назад она уже смазала финальную позу.

«Главная идея программы – почувствовать Feeling Good. И я так почувствовала, что спотыкалась в конце. Потому что мне было так хорошо, такая классная поддержка, мне хотелось еще больше и круче откатать – и получилось немножко грязно из-за этого», – отшучивалась она в интервью Алине Загитовой.

• Из-за ошибки на дорожке ее уровень понизили до второго. На московском этапе Туктамышева получила за элемент 4,29 балла (и третий уровень), в Перми потеряла здесь больше балла.

Но даже не это неловкое спотыкание отправило Елизавету на второе место вслед на Софьей Муравьевой. Главная потеря – помарка на каскаде тройной лутц – тройной тулуп. Второй прыжок получился недокрученным, и за элемент Лиза получила всего 8,67 балла, хотя в Москве было 12,11.

• А вот где все отлично – так это во второй оценке. То, как Туктамышева так прониклась программой, снова принесло ей больше 37 баллов за компоненты. У Муравьевой на 1,81 меньше. Больше Лизы за компоненты в этом сезоне получала только Камила Валиева.

Впрочем, не всем в Перми понравились оценки Туктамышевой – когда на табло зажглось 2-е место, на трибунах послышался свист.

Хотя отставание от Муравьевой меньше трех баллов. Ждем борьбу в произвольной?

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

6-й этап

«На призы губернатора Пермского края»

Пермь

Короткая программа

1. Софья Муравьева – 81,59

2. Елизавета Туктамышева – 78,74

3. Ксения Синицына - 70,94

4. Алина Горбачева – 65,43

5. Виктория Федянина – 64,62

6. Виктория Нестерова – 60,76

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Видео и скриншоты: Первый канал