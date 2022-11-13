«Мне орали, что я мастер спорта по хамству» и другие огненные цитаты из интервью Косторной, которые вы могли пропустить
Вы наверняка уже прочитали новое интервью чемпионки Европы Алены Косторной – она пришла на большой разговор к трехкратной олимпийской чемпионке по синхронному плаванию Алле Шишкиной. Поговорили о переходах, травмах и прыжках.
Но если вы не смотрели полную видеоверсию, то вряд ли оценили самобытный стиль Косторной и ее необычный образ мысли. Мы выбрали самое интересное – наслаждайтесь.
О Щербаковой на Олимпиаде
Я столько раз видела Анины прокаты, что для меня это не прям вау-новость. Но я все равно (подумала): братан, ты молодец, просто респект.
Про поклоны после прокатов
Есть такая тема, что другого спортсмена не могут выпустить на лед, пока ты не закончишь поклон и не отъедешь. А вот это время иногда очень важно и ценно. Любой спортсмен в душе ненавидит того, кто долго кланяется. 10 поклонов – постоял, поплакал. Господи! А ты стоишь за калиткой, тебя не выпускают, и ты не можешь выбежать на лед. Стоишь и думаешь: тебя бы прирезать. Для таких отдельная история есть там снизу.
О болельщиках
У нас веселые фанаты, от которых можно ждать всего что угодно. Иногда я в шоке с них. Иногда поведение некоторых фан-баз по отношению друг к другу, по отношению к спортсменам – это кошмар.
Возьмем всеми любимое Алина и Женя – это проще объяснить. Так фанаты-то тоже мочат друг друга дай боже! Это сейчас появилось такое, что за маты и прочее банят, а до этого не было. Иногда и на шоу бывает – была ситуация: выходит Женя, ей кричат: «Женя, ты лучшая». Это нормально, когда так кричат. И тут кто-то выкрикивает: «Нет, Алина лучшая». Но катается Женя, будет кататься Алина – вы крикните, что Алина лучшая. А с другой стороны зала: «Нет, Женя!» И Женя такая: «Можно я просто развернусь и уеду?»
О любви к пению и слитом видео с песней Адель
Конечно, читала комментарии. Любимая тема у людей, что девочку мотает, болтает из одной стороны в другую, что это переходный период. Ребята, мне 18 лет на тот момент было. Какой переходный период? Мне всегда нравилось петь, я всегда первая орала: пойдемте в караоке! Я тот самый человек в компании: караоке, караоке! В любой непонятной ситуации мы идем в караоке.
О том, как сообщила Тутберидзе о первом уходе
Я позвонила и сказала: «Этери Георгиевна, я хочу попробовать работать по-другому, другой метод работы. Я работала по вашей системе, а хочу другую попробовать». Она сказала: «Так вот как это, оказывается, называется. Ну ладно, окей тогда». Ну и все – через 5 минут вышел ее пост. Мама звонит и спрашивает: «Ты че сделала?» Отвечаю: «Ну, походу, перешла». Она: «И зачем? Тебе от этого легче стало?» Я: «Может быть, да».
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О тренировках с младшими фигуристками
Маленькие в силу возраста мешаются. Заезжаешь (на прыжок), а она у тебя под боком фигак – и на месте, куда ты собираешься прыгать, валяется. Думаешь: ладно, еще один круг. И теперь мне надо ждать пока все прыгнут, чтобы заехать еще раз. А у нас не три человека на льду, чтобы всех пропускать. Пока ездишь кругами, ты остываешь, забываешь навык, у тебя отмерзают руки, ноги, становишься вялый и ленивый. Так еще вдобавок тебе орут: че ты кругами ездишь, шорт-трек устраиваешь.
Я говорила, что нас много. Обычно 6, а сейчас 12. Вот недавно в Новогорске случилось – Даша ехала, ногу подняла, а Соня Акатьева обогнала ее – ну и без коленки практически осталась. Это травмоопасно.
Мне тренеры сказали: ничего не знаем. Я сказала: хорошо. Ко мне не прислушались… Это как конфеты в магазине: если их нет в «Пятерочке», я пойду за ними в «Магнит». Это логично – я пойду искать свои конфеты. Поэтому я пошла на другие условия.
О возвращении к Этери
Когда было интервью Первому каналу мне было немного обидно. Так почему-то поступили только со мной. Это было какое-то самоутверждение – я должна была признать, что не права, что я все осознала, извините меня. Мне в каждой фразе приходилось говорить, как я была не права. У меня не было написано текста, но это все подразумевалось – там специально были такие вопросы, которые вынуждали меня сказать, что, наверное, я была не права.
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О дружбе с Дианой Дэвис
Мы хорошо общаемся, в один момент были на связи чуть ли не 24 на 7. Не знаю почему, но Диана в меня поверила. Я сама в себя не особо верила, а она поверила. Я благодарна ей, что она поговорила с мамой (о возвращении Алены). На самом деле я вообще офигела. Я Диане пишу: «Ну, че, нет?» Она отвечает: «Ты сейчас будешь в шоке. Да».
О первом впечатлении от группы Тутберидзе
Я попала в одну разминки с ними – подумала: нифига себе, они и прыгают, и смеются. Как все классно и весело. Но это были соревнования, я просто не знала, что происходит внутри.
Между девочками – да, смеются. Но я имею в виду, что смеялись и тренеры, на позитивчике такие были. Что-то шутят, Этери Георгиевна какую-то ерунду несет – очень некорректную иногда, которую не должны слышать камеры, а она потом: «Ааа, вырезайте-вырезайте».
Я подумала: как у них весело, так и еще и шутки прикольные. А потом я попала внутрь и поняла, что такое тренировки там. Это кошмар. Нет, это приводит к определенному результату, но иногда методы достижения этого результата не стоят того. Тяжело и физически, и морально.
О Татьяне Тарасовой
Ко мне Татьяна Анатольевна относится строго, но по делу. Когда я только начинала восстанавливаться после перелома рук и меня только взяла Елена Германовна, она чуть ли не каждую неделю приезжала на каток. И каждый раз я должна была показать ей что-то новое. Сначала это был еле тройные, потом хорошие тройные, потом каскады три-три, потом программа. И когда мне сказали: а почему не целиком? Я такая (жалобно): ей два дня, в смысле целиком?
Тарасова меня очень быстро двигала к результату – нас вместе с Еленой Германовной, хотя мы были немного в шоке. Татьяна Анатольевна очень требовательная, я вообще не знаю, кто сказал, что она противоположность Тутберидзе.
Она подстраивается под спортсменов и делает, чтобы им было удобно? Это заключается немного в другом. Это вот как мне сделали в «Ангелах» – условия сделали, но на льду с тобой никто сюсюкаться и церемониться не будет. Если ты вышел, то ты делаешь.
И тут то же самое: никто за тобой на льду не будет бегать и говорить: Аленочка, прыгни, пожалуйста, а ручку дотяни, пожалуйста. Не хочешь – не делай, иди отсюда, никто тебя здесь не держит. Потом когда будешь читать турнирную таблицу и будешь 25-й, вопросов не задавай. Тебе говорили – ты не делал, ты самостоятельно отказался.
О дружбе с Щербаковой
Мы обе вечно немного болявые. Мы постоянно друг друга поддерживали, у нас очень много точек соприкосновения. Во-первых, чувство юмора – это просто моя любовь. Взгляд на жизнь – то же самое.
Почему она не отвечала тренерам? Она просто все в себе держала, а я нет. Аня – очень интеллигентная, она не может себе позволить этого сделать. А я поняла, что, в целом, могу себе это позволить, после чего мне орали, что я мастер спорта по хамству. Заслуженный мастер спорта по хамству.
Я поняла, что моей подпорченной репутации хуже не будет – подумала, почему бы и нет. Выйду из образа. В этом и прикол, мне говорили, что я расхолаживаю группу, но мы видим, что ничего такого я не делала.
О подлости в фигурном катании
Не знаю, кому не подам руки. Прям таких отвратных людей нет. Я человек такой: какое бы говно мне ни сделал человек, если нужна помощь – я все равно помогу. Моя совесть будет чиста, а его пусть замучает. Он сам умрет в муках своей совести.
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Фото: globallookpress.com/Raniero Corbelletti; Instagram/aliona_officialnew
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