Ирина Роднина: «Футбол – самый популярный вид спорта в мире. Разговоры о том, что в России фигурное катание может сравниться с ним, – просто фантазия каких-то людей»

Роднина считает, что фигурное катание нельзя сравнить с футболом по популярности.

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина назвала футбол самым популярным видом спорта.

«Очевидно, что футбол – самый популярный вид спорта во всем мире и в России в том числе. Это может кому-то не нравиться, кто-то может считать это несправедливым, но таковы современные спортивные реалии. Даже в самых северных уголках мира футбол номер один, а про южные страны я вообще молчу.

Разговоры о том, что в России фигурное катание может сравниться с футболом по популярности, – просто фантазия каких-то людей. Возможно, они желают, чтобы так было в будущем, но сейчас можно констатировать, что разрыв в охватах очень значительный», – сказала Роднина.