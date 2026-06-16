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  4. Ирина Роднина: «Футбол – самый популярный вид спорта в мире. Разговоры о том, что в России фигурное катание может сравниться с ним, – просто фантазия каких-то людей»

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Ирина Роднина: «Футбол – самый популярный вид спорта в мире. Разговоры о том, что в России фигурное катание может сравниться с ним, – просто фантазия каких-то людей»
Роднина считает, что фигурное катание нельзя сравнить с футболом по популярности.

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина назвала футбол самым популярным видом спорта.

«Очевидно, что футбол – самый популярный вид спорта во всем мире и в России в том числе. Это может кому-то не нравиться, кто-то может считать это несправедливым, но таковы современные спортивные реалии. Даже в самых северных уголках мира футбол номер один, а про южные страны я вообще молчу.

Разговоры о том, что в России фигурное катание может сравниться с футболом по популярности, – просто фантазия каких-то людей. Возможно, они желают, чтобы так было в будущем, но сейчас можно констатировать, что разрыв в охватах очень значительный», – сказала Роднина.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
logoИрина Роднина

Комментарии

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Чтото адекватное сказала за последние годы
На моей памяти, с ее стороны - это первое адекватное изречение.
Просто базу выдала, что для неё является редкостью)
К чему это? Зачем это вообще обсуждать?
Да какая разница какой вид спорта популярнее для депутата? Занимайтесь своими делами там
Перед выборами у всех депутатов начинается приступ адекватности, но это временно 😬👌
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