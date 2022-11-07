🤦‍♂️ Наши лыжи покажут... с веб-камер. Это из-за конфликта Вяльбе и «Матч ТВ», но не только

Лыжи – главный спорт для России в прошлом зимнем сезоне: Александр Большунов взял три золота Олимпиады, там же наша сборная выиграла обе эстафеты, а Наталья Непряева по итогам сезона завоевала Кубок мира.

В этом году наши лыжники в изоляции – впереди соревнования в Хакасии, Сыктывкаре и Мурманске. Как же следить за их победами? Похоже, с большим трудом – полноценных трансляций не предвидится.

А какие у лыжников соревнования в этом сезоне?

Пока в фигурном катании экспериментируют с форматами (придумали Гран-при, прыжковый турнир и соревнования шоу-программ), а в биатлоне объединились с белорусами (и проводят Кубок Содружества), в лыжах не торопятся с реформами.

Главный долгоиграющий турнир сезона – Кубок России. Он стартует уже на этой неделе в небольшом поселке Вершина Теи в Хакасии.

География лыжного Кубка России обширная: после двух недель в Хакасии, лыжники выступят в Чусовом (Пермский край), Кирово-Чепецке (Кировская область), Красногорске (Московская область) и Сыктывкаре. Финал и чемпионат России пройдут в Мурманской области.

В планах и новый турнир, но всего один – замена чемпионата мира. С ним почти сразу возникли трудности. «Нужно найти замену Сочи, где мы планировали провести соревнования – альтернативу чемпионату мира. Оттуда нас корректно попросили», – рассказывала глава федерации Елена Вяльбе.

Соревнования «Чемпионские высоты» планировались в одни даты с ЧМ в Словении. Однако в Сочи лыжникам предложили только биатлонный стадион «Лаура» – они не захотели. В итоге турнир перенесли в Малиновку (Архангельская область).

«В Сочи нам отказали, мы больше не будем туда стучаться. Им не интересны лыжные гонки, они не хотят вкладывать в это деньги», – сетовала Вяльбе.

Но, кажется, желающих вкладываться в лыжи нет вообще.

Старт Кубка России покажут скромно: для трансляции «нет технических возможностей», следить можно только по веб-камерам

Так как Кубок России путешествует по небольшим (и порой отдаленным) городам и селам, было бы логично компенсировать это телетрансляциями. Иначе как же увидеть соревнования?

Федерация лыжных гонок (ФЛГР) передала права на трансляцию «Телеспорту». У компании богатый опыт – именно она распределяла права на показ основных международных турниров, в том числе Олимпийских игр. Вещатель и сам показывает часть соревнований – на сайте и ютуб-канале.

Но трансляций с первого (и, вероятно, со второго этапа Кубка России) все-таки не будет . Хотя, по словам Вяльбе, «Телеспорт» работает над тем, чтобы лыжи показывали как в интернете, так и по телевидению. Пока – безуспешно.

В министерстве спорта Хакасии объяснили отсутствие полноценной трансляции нехваткой технических возможностей . Единственный вариант – съемки с веб-камер. Выглядит это так (уже можно протестировать на сайте спортивной школы «Тея»):

Мы обратились к обладателю прав – «Телеспорту», но на момент выхода этого материала на наш запрос не ответили.

На помощь лыжникам пришел проект «На лыжи!» – именно там взялись транслировать соревнования в группе во «ВКонтакте». К веб-камерам добавят еще камеры на старте/финише. Впрочем, представители проекта сразу извинились:

«Отнеситесь к тому, что вы увидите, так: «Это лучше, чем ничего!» Это максимум того, что мы могли предпринять . Приходите в эфир и поддержите нас. Мы будем вести текстовую трансляцию, но картинка будет «так себе». Уверены, будет много негатива. Поэтому ваша поддержка важна».

Sports.ru связался с администратором проекта, чтобы понять, как организовали трансляцию и почему вообще возникла такая ситуация. «На лыжи!» ответили, что по данной теме комментарии не дают. Почему бы не привлечь внимание к ситуации – другой вопрос.

Вообще, в наших лыжах, видимо, так не любят внимание, что организация показа превращается в невыполнимый квест.

А что «Матч ТВ»? Канал отказался от Кубка России, но покажет Кубок мира без наших

Последние сезоны «Матч ТВ» – главный лыжный канал: там показывали все этапы Кубка мира, марафонскую серию, снимали сюжеты, брали интервью, а остроумный Александр Легков раскрылся в роли комментатора. Канал сделал то, что пару лет назад не удалось Первому – создал из лыж качественный телепродукт.

Все права, кроме олимпийских, принадлежали именно «Матчу». Хотя концовку прошлого сезона мы там не увидели – после отстранения сборной России канал отказался от трансляций Кубка мира . Удивило не столько решение, сколько его реализация – почти спонтанная: в начале марта показывали квалификацию спринта в норвежском Драммене, а спустя час финалы в эфир уже не пошли. Как и весь остаток сезона.

В этом году Кубок мира возвращается на «Матч» – точнее, на платную платформу «Арена». Выбор впечатляет с учетом того, что Кубок России не покажут вообще нигде. Почему не удалось договориться с главным спортивным каналом страны, объясняла Вяльбе:

«Понятно, что никто не хочет делать все бесплатно – как это обычно предлагает «Матч ТВ». Сначала у них было: «Мы вас покажем, но вы заплатите». Потом они стали добрыми: «Ладно, дадим вам 500 тысяч рублей – и покажем». Ну, ребят, в мире так не работают . Если «Матч» не в курсе, то я напомню, что они – государственный телеканал. Их содержит государство, то есть налогоплательщики».

У Вяльбе и хедлайнера канала Дмитрия Губерниева – давний конфликт. То, что лыжи остались без трансляций, не прошло мимо комментатора: «Бедные лыжники. Федерация продала права каналу Забвение ТВ. Но это не забвение, это ######. И, Елена Валерьевна, не забудьте еще что-нибудь соврать про «Матч ТВ».

Глава ФЛГР заверила, что Кубок мира ее не интересует и вряд ли российские болельщики будут за ним следить: «Да нафига они мне нужны, господи, прости меня, душу грешную. Нет, конечно. Нет. Не буду смотреть. Не хочу. И интересоваться, кто там выиграл, не буду. У меня будет Кубок России, за которым я буду пристально следить и ездить».

Похоже, Елена Валерьевна – чуть ли не единственная, кто все же увидит Кубок России.

Использованы цитаты с сайтов «Чемпионат.com», «Р-Спорт», «Матч ТВ» и Sport24.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Алексей Филиппов; VK/rcsptey