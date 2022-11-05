Не-е-ет, Валиеву не обыграть: судьи строги ко всем, кроме нее
Камила Валиева снова вне конкуренции – легко выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Казани.
Большой отрыв, экстремальные оценки – все по делу?
Валиева круче пиковых Косторной и Загитовой – даже с более простым контентом
• В этом сезоне Валиева привычно не пробует тройной аксель в короткой. Прыжок еще не восстановили, но, кажется, он и не нужен. На этапе в Казани Камила показала тот же набор, что и на первом Гран-при в Москве: двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп.
Все прыжки сделаны без ошибок – хотя заминку на каскаде отметила и сама Валиева: «Я его спасла, довольна этим. Обычная ошибка – корпус перекинула на первом прыжке. В прошлом сезоне я бы спасла его перетяжкой, а сейчас ее делать нельзя. Я рада, что в итоге его сделала».
Впрочем, судьи не заметили помарок и высоко оценили элемент. За прокат Валиева получила 83,30 балла, всего на 0,62 меньше, чем в Москве.
• За технику поставили 44,40 – это лучший результат соревнований. В Казани судили строго почти всех – дорожку шагов на уровень выше второго откатали всего две фигуристки: Валиева (четвертый уровень) и Вероника Яметова (третий).
В надбавках по шкале GOE Камила тоже заметно превосходит соперниц. Ее протокол пестрит оценками +4 и +5, ни один элемент ни один из судей не оценил меньше, чем на +3. Сколько же оценок +5 у остальных? Всего две на 10 участниц (у Камилы – 14).
И в компонентах гигантский отрыв: 3,86 от ближайшей соперницы. В протоколах – четыре десятки и всего три оценки 9,50.
Космические оценки Валиевой и других фигуристов – имитация нашего благополучия. В чем смысл?
• Для сравнения, личный рекорд олимпийский чемпионки Алины Загитовой – 82,08 (на тот момент – рекорд мира), и это с каскадом лутц – риттбергер. Оценка Валиевой выше на 1,22 балла.
Личный рекорд чемпионки Европы Алены Косторной – 85,45 (на тот момент – рекорд мира), и это с тройным акселем. Оценка Валиевой ниже всего на 2,15 балла, а компоненты выше на 2,93.
Личный рекорд олимпийской чемпионки Анны Щербаковой с каскадом лутц – риттбергер (и тоже на внутреннем старте) – 81,46 балла, на 1,84 меньше.
Одновременно с Валиевой короткую программу на Гран-при Франции катала серебряный призер ЧМ-2022 Луна Хендрикс. С таким же прыжковым набором она получила 72,75 балла – на 10,55 меньше, чем Камила.
Кто соперничает с Валиевой: победительница финала Кубка России, чемпионка Питера и фигуристка из Сыктывкара
У Камилы в Казани почти нет конкуренток. Из 10 соперниц – только 4 выступали на прошлогоднем чемпионате России, лучший результат – 9-е место Ксении Синицыной. Она же – единственная, кто показывал ультра-си хотя бы на тренировках.
Еще неделю назад казалось, что казанский Гран-при – один из самых интригующих. В заявке стояли не только крепкие Яметова и Синицына, но и конкурентоспособные Дарья Усачева и Софья Муравьева. Усачева – одна из самых стабильных фигуристок нашей сборной, к тому же очень компонентная; а главная звезда «Ангелов Плющенко» Муравьева владеет тройным акселем и штурмует квад-сальхов.
Обе снялись из-за травм – Усачева все еще залечивает травму бедра, полученную в прошлом сезоне (хотя к следующему этапу ее ждут), Муравьева тоже борется с повреждением (и тоже восстановится к четвертому этапу).
«Я не цветочек, чтобы всем нравиться». Ключи к успеху Валиевой – грозный взгляд и капюшон
А кто же тогда выступает рядом с Валиевой? Вот личные рекорды и основные достижения ее соперниц в Казани:
• Виктория Нестерова, 14 лет, Санкт-Петербург
Тренер: Юлия Кулибанова
Главное достижение: 1-е место на чемпионате Санкт-Петербурга-2022
Личный рекорд: 195,88
ЧР-2022: не выступала
• Мария Парамонова, 14 лет, Москва
Тренер: Денис Леушин
Главное достижение: 2-е место на Первенстве России-2019 (младший возраст) и 8-е место на Первенстве России-2021
Личный рекорд: 193,34
ЧР-2022: не выступала
• Ксения Синицына, 18 лет, Москва
Тренеры: Светлана Панова, Татьяна Моисеева, Илона Протасеня
Главное достижение: золото и серебро Юношеских Олимпийских игр-2020, 4-е место на юниорском ЧМ-2019, победа на этапе юниорского Гран-при-2019, четверной тулуп на тренировке
Личный рекорд: 215,58
ЧР-2022: 9-е место
• Полина Свириденко, 16 лет, Санкт-Петербург
Тренеры: Татьяна Кленина, Олеся Левченко
Главное достижение: бронза чемпионата Санкт-Петербурга-2020, победы на Всероссийских соревнованиях
Личный рекорд: 204,98
ЧР-2022: 16-е место
• Софья Кочанова, 16 лет, Сыктывкар
Тренер: Людмила Карпова
Главное достижение: золото Кубка республики Коми-2021 (КМС) и Первенства Республики Коми-2021 (КМС)
Личный рекорд: 133,52
ЧР-2022: не выступала
• Клара Швецова, 15 лет, Казань
Тренер: Людмила Гафарова
Главное достижение: серебро Финала Кубка Республики Татарстан
Личный рекорд: 178,17
ЧР-2022: не выступала
• Вероника Яметова, 15 лет, Екатеринбург
Тренеры: Елена Левковец, Владимир Гнилозубов
Главное достижение: победа в Финале Кубка России-2022, серебро Первенства России-2022
Личный рекорд: 218,65
ЧР-2022: 10-е место
• Мария Реброва, 14 лет, Москва
Тренер: Денис Леушин
Главное достижение: бронза чемпионата Москвы-2020
Личный рекорд: 187,18
ЧР-2022: не выступала
• Ксения Гущина, 16 лет, Санкт-Петербург
Тренер: Кирилл Давыденко, Александрина Дегтярева
Главное достижение: бронза этапа Кубка России-2021, золото чемпионата Пермского края-2021, 2022
Личный рекорд: 212,73
ЧР-2022: 15-е место
• Анастасия Молчанова, 15 лет, Красноярск
Тренеры: Татьяна Павловец, Екатерина Харитонова
Главное достижение: бронза Зонального первенства СФО и ДФО-2020 (КМС)
Личный рекорд: 151,86
ЧР-2022: не выступала
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Выступление Валиевой не было плохим, но вряд ли оно было эталонным – хотя судьи считают именно так. Возможно, Камиле не нужны элементы ультра-си для победы, на этапе в Казани – уж точно. Высокие баллы она получит и так.
Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
3-й этап
Казань
«Идель»
Короткая программа
1. Камила Валиева - 83,30
2. Вероника Яметова – 75,90
3. Ксения Синицына – 70,54
4. Мария Парамонова – 63,29
5. Виктория Нестерова – 62,25
6. Полина Свириденко – 62,16
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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