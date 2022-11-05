Не-е-ет, Валиеву не обыграть: судьи строги ко всем, кроме нее

Камила Валиева снова вне конкуренции – легко выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Казани.

Большой отрыв, экстремальные оценки – все по делу?

Валиева круче пиковых Косторной и Загитовой – даже с более простым контентом

• В этом сезоне Валиева привычно не пробует тройной аксель в короткой. Прыжок еще не восстановили, но, кажется, он и не нужен. На этапе в Казани Камила показала тот же набор, что и на первом Гран-при в Москве: двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп.

Все прыжки сделаны без ошибок – хотя заминку на каскаде отметила и сама Валиева: «Я его спасла, довольна этим. Обычная ошибка – корпус перекинула на первом прыжке. В прошлом сезоне я бы спасла его перетяжкой, а сейчас ее делать нельзя. Я рада, что в итоге его сделала».

Впрочем, судьи не заметили помарок и высоко оценили элемент. За прокат Валиева получила 83,30 балла, всего на 0,62 меньше, чем в Москве .

• За технику поставили 44,40 – это лучший результат соревнований. В Казани судили строго почти всех – дорожку шагов на уровень выше второго откатали всего две фигуристки : Валиева (четвертый уровень) и Вероника Яметова (третий).

В надбавках по шкале GOE Камила тоже заметно превосходит соперниц. Ее протокол пестрит оценками +4 и +5, ни один элемент ни один из судей не оценил меньше, чем на +3. Сколько же оценок +5 у остальных? Всего две на 10 участниц (у Камилы – 14).

И в компонентах гигантский отрыв: 3,86 от ближайшей соперницы. В протоколах – четыре десятки и всего три оценки 9,50.

• Для сравнения, личный рекорд олимпийский чемпионки Алины Загитовой – 82,08 (на тот момент – рекорд мира), и это с каскадом лутц – риттбергер. Оценка Валиевой выше на 1,22 балла.

Личный рекорд чемпионки Европы Алены Косторной – 85,45 (на тот момент – рекорд мира), и это с тройным акселем. Оценка Валиевой ниже всего на 2,15 балла, а компоненты выше на 2,93.

Личный рекорд олимпийской чемпионки Анны Щербаковой с каскадом лутц – риттбергер (и тоже на внутреннем старте) – 81,46 балла, на 1,84 меньше.

Одновременно с Валиевой короткую программу на Гран-при Франции катала серебряный призер ЧМ-2022 Луна Хендрикс. С таким же прыжковым набором она получила 72,75 балла – на 10,55 меньше, чем Камила.

Кто соперничает с Валиевой: победительница финала Кубка России, чемпионка Питера и фигуристка из Сыктывкара

У Камилы в Казани почти нет конкуренток. Из 10 соперниц – только 4 выступали на прошлогоднем чемпионате России, лучший результат – 9-е место Ксении Синицыной. Она же – единственная, кто показывал ультра-си хотя бы на тренировках.

Еще неделю назад казалось, что казанский Гран-при – один из самых интригующих. В заявке стояли не только крепкие Яметова и Синицына, но и конкурентоспособные Дарья Усачева и Софья Муравьева. Усачева – одна из самых стабильных фигуристок нашей сборной, к тому же очень компонентная; а главная звезда «Ангелов Плющенко» Муравьева владеет тройным акселем и штурмует квад-сальхов.

Обе снялись из-за травм – Усачева все еще залечивает травму бедра, полученную в прошлом сезоне (хотя к следующему этапу ее ждут), Муравьева тоже борется с повреждением (и тоже восстановится к четвертому этапу).

А кто же тогда выступает рядом с Валиевой? Вот личные рекорды и основные достижения ее соперниц в Казани:

• Виктория Нестерова, 14 лет, Санкт-Петербург

Тренер: Юлия Кулибанова

Главное достижение: 1-е место на чемпионате Санкт-Петербурга-2022

Личный рекорд: 195,88

ЧР-2022: не выступала

• Мария Парамонова, 14 лет, Москва

Тренер: Денис Леушин

Главное достижение: 2-е место на Первенстве России-2019 (младший возраст) и 8-е место на Первенстве России-2021

Личный рекорд: 193,34

ЧР-2022: не выступала

• Ксения Синицына, 18 лет, Москва

Тренеры: Светлана Панова, Татьяна Моисеева, Илона Протасеня

Главное достижение: золото и серебро Юношеских Олимпийских игр-2020, 4-е место на юниорском ЧМ-2019, победа на этапе юниорского Гран-при-2019, четверной тулуп на тренировке

Личный рекорд: 215,58

ЧР-2022: 9-е место

• Полина Свириденко, 16 лет, Санкт-Петербург

Тренеры: Татьяна Кленина, Олеся Левченко

Главное достижение: бронза чемпионата Санкт-Петербурга-2020, победы на Всероссийских соревнованиях

Личный рекорд: 204,98

ЧР-2022: 16-е место

• Софья Кочанова, 16 лет, Сыктывкар

Тренер: Людмила Карпова

Главное достижение: золото Кубка республики Коми-2021 (КМС) и Первенства Республики Коми-2021 (КМС)

Личный рекорд: 133,52

ЧР-2022: не выступала

• Клара Швецова, 15 лет, Казань

Тренер: Людмила Гафарова

Главное достижение: серебро Финала Кубка Республики Татарстан

Личный рекорд: 178,17

ЧР-2022: не выступала

• Вероника Яметова, 15 лет, Екатеринбург

Тренеры: Елена Левковец, Владимир Гнилозубов

Главное достижение: победа в Финале Кубка России-2022, серебро Первенства России-2022

Личный рекорд: 218,65

ЧР-2022: 10-е место

• Мария Реброва, 14 лет, Москва

Тренер: Денис Леушин

Главное достижение: бронза чемпионата Москвы-2020

Личный рекорд: 187,18

ЧР-2022: не выступала

• Ксения Гущина, 16 лет, Санкт-Петербург

Тренер: Кирилл Давыденко, Александрина Дегтярева

Главное достижение: бронза этапа Кубка России-2021, золото чемпионата Пермского края-2021, 2022

Личный рекорд: 212,73

ЧР-2022: 15-е место

• Анастасия Молчанова, 15 лет, Красноярск

Тренеры: Татьяна Павловец, Екатерина Харитонова

Главное достижение: бронза Зонального первенства СФО и ДФО-2020 (КМС)

Личный рекорд: 151,86

ЧР-2022: не выступала

***

Выступление Валиевой не было плохим, но вряд ли оно было эталонным – хотя судьи считают именно так . Возможно, Камиле не нужны элементы ультра-си для победы, на этапе в Казани – уж точно. Высокие баллы она получит и так.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

3-й этап

Казань

«Идель»

Короткая программа

1. Камила Валиева - 83,30

2. Вероника Яметова – 75,90

3. Ксения Синицына – 70,54

4. Мария Парамонова – 63,29

5. Виктория Нестерова – 62,25

6. Полина Свириденко – 62,16

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид