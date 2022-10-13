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Навка + «Ледниковый период» = ❤️ навсегда. Она в проекте с первого выпуска – участница (со скандальным номером), наставник, жюри

Александр Жулин Александр Жулин
Ледниковый период Ледниковый период
танцы на льду
светская хроника
Татьяна Навка Татьяна Навка
Фигурное катание Фигурное катание

Татьяна Навка за несколько лет создала империю ледовых шоу: в ее проектах выступают Алина Загитова, Анна Щербакова и Камила Валиева. Билеты на выступления продают за полгода, а спектакли заглядывают не только в Сочи, но и в Анталью, Дубай.

После карьеры Татьяна выступала в разных шоу со своим партнером Романом Костомаровым. А главный проект в ее жизни – конечно, «Ледниковый период». Там она попробовала роли участницы и наставника, а сейчас – постоянно в жюри, почти как Татьяна Тарасова.

Выиграла в первом же сезоне и ушла от мужа к партнеру – Марату Башарову

Ледовые телепроекты набрали популярность после Турина-2006. Что вполне объяснимо: та Олимпиада – одна из самых успешных в истории нашего фигурного катания: три золота (Плющенко, Навка – Костомаров, Тотьмянина – Маринин) и бронза (Слуцкая).

Летом 2006-го на «России» вышло шоу «Танцы на льду». Туда позвали чемпионов прошлых лет – Грищук, Урманова, Дмитриева, Бутырскую. Все герои Игр-2006 оказались на аналогичном проекте Первого канала – «Звезды на льду»: Плющенко и Слуцкая как ведущие, а танцоры и парники – как участники.

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Навке в партнеры выбрали актера Марата Башарова. Тот быстро освоил коньки, а их танго под «Утомленное солнце» превратилось в классику проекта. Вполне закономерно Навка и Башаров выиграли первый сезон шоу, которое уже со следующего года называлось «Ледниковый период».

Но запомнился дуэт не только оригинальными танцами и уверенной победой – во время съемок между Татьяной и Маратом начался роман.

Неловкости добавляло то, что Навка в это время была замужем за Александром Жулиным, который тоже участвовал в проекте – выступал с Ингеборгой Дапкунайте. И Башаров был женат – с агентом Елизаветой Круцко воспитывал двухлетнюю дочку.

Жулин, который тренировался на одном льду с женой, так говорил в интервью Василию Конову об их расставании (фактически брак распался в 2008-м, официально – в 2010-м):

«Ледниковый период» поспособствовал немножко, но к этому все уже подводилось. Мне кажется, эта история произошла бы все равно. Переезд в Москву из США поспособствовал больше, чем проект. Развод – это всегда непросто. Я на тот момент тоже был не один, а переживал все равно тяжело».

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Жена Башарова не так спокойно реагировала на поведение мужа. На вопрос Леры Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион» Круцко отвечала со смехом:

Кому ты там хотела коньками по башке дать?

– Татьяне Навке. Нууу, не хотела. Конечно, ревновала. Даже сама занялась фигурным катанием.

По словам Башарова, они с Навкой даже жили вместе около двух лет. Вместе ездили на гастроли проекта по России, а потом все-таки разошлись:

«Что нас держало с Таней вместе? Общая работа, коньки, лед – бесконечные поездки, гастроли. А затем гастроли и лед закончились, и вместе с этим мы поняли, что нам придется расстаться. Несмотря на то, что мы очень любили друг друга», – говорил Башаров в том же выпуске «Секрета на миллион».

Ворвалась в середине сезона после беременности

Попасть в дуэт с Навкой на «Ледниковом периоде» было равноценно выходу в финал.

За 9 появлений в разных ледовых проектах Первого канала Татьяна ни разу не проваливалась. С актером Вилле Хаапасало (на фото ниже) заняла второе место в 2007-м, дальше серебро с другим актером – Вадимом Колгановым.

В 2009-м Татьяна снова выступала в паре с Башаровым, но Марат получил травму и его заменил Егор Бероев. В финале Башаров должен был вернуться, но на съемки не приехал – в итоге Навка исполнила показательный номер с Романом Костомаровым.

Через год организаторы пошли на эксперимент: вместо привычного проекта запустили «Лед и пламень», объединявший танцы на льду и паркете. Партерном Навки оказался Алексей Воробьев, и их пара одержала победу.

К тому моменту роман с Башаровым закончился, поэтому ходили слухи, что фигуристка в отношениях с певцом, который младше ее на 13 лет. Впрочем, никто из них не комментировал это, и все так осталось на уровне слухов.

В 2013-м вместе с Артемом Михалковым в привычном формате «Ледникового периода» Навка вышла в финал. На следующий год в шоу обошлось без нее – в августе Татьяна родила дочку Надю от Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента.

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Сезон-2014 по традиции начался осенью, но Навку все-таки позвали – и с 6-го этапа она уже соревновалась. Ее поставили в дуэт с Бероевым – спустя 5 лет они снова выступали вместе.

«Когда сидела с младшей дочкой дома и смотрела «Ледниковый период» по Первому каналу, конечно же, скучала – так хотелось выйти на лед», – рассказывала Навка в интервью HELLO!

Татьяна не тренировалась почти 7 месяцев, и сначала возникали трудности: «Конечно, на первой репетиции чувствовала себя громоздкой неповоротливой коровушкой. Стыдилась, падала, но к моменту съемок почти вернула себе прежнюю форму» («Уфа Онлайн»).

Дуэт вышел в финал, но все-таки в призеры не пробился – 8-е место.

На 2016-й пришлось последнее выступление Навки в качестве участницы: она каталась с актером и бывшим квн-щиком Андреем Бурковским. И вернулась в тройку – дуэт финишировал на втором месте.

Пара смотрелась уверенно на протяжении всего проекта (Бурковский отлично играет в хоккей, поэтому с катанием полный порядок), но угодила в скандал. Номер под музыку из фильма о войне «Жизнь прекрасна» Навка и Бурковский катали в форме еврейских заключенных концлагерей. Постановку тут же раскритиковали, в том числе в Daily Mail. Вот что Андрей рассказывал об этом в интервью Sports.ru:

«Я придумал идею номера, предложил фильм, который обожаю. Музыка из него сразу родила идею. Только потом я понял, что когда фильм вышел, режиссеру тоже досталось. Но тогда об этом не думал, и откатались мы круто. По драматургии, по тому, как это сделали.

С утра просыпаюсь – сотни неотвеченных вызовов, обвинения. То, что у Тани муж – Дмитрий Сергеич, и ее лишний раз можно уколоть через это – ваше дело, но там смешали все в кучу. Кто-то сказал: «Зачем вы радовались, что вам поставили большие оценки?» – «Чего?» – «Это серьезная тема, вы должны были сидеть и грустить».

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После того сезона Навка не выступала в проекте, а когда они с Бурковским встретились в жюри в 2020-м пошутила: «Я очень рада тебя видеть, дорогой мой партнер. После тебя я уже ни с кем. Не изменяю».

Была наставником в детской версии (победно!), а теперь – всегда в жюри

После 2016-го проект заморозили, полноценно он вернулся лишь 4 года спустя.

Но во время паузы провели детскую версию. Позвали и Навку – она была наставницей в обоих сезонах. В первом Елизавета Берестовская из команды Татьяны выиграла соревнования одиночниц.

Платье победительницы перешло дочке Навки – Наде, которая тоже занимается фигурным катанием.

«У нас недавно были первые соревнования. Удивительно, что платье нам дала Лиза, которая выиграла в прошлом сезоне проекта. Именно она поделилась с нами платьем», – рассказывала Татьяна в 2019-м.

Навка пожаловалась, что ее 7-летнюю дочь Надю Пескову засудили из-за платья как у Загитовой и рекламы шоу. Отгадаете, что было дальше?

Следующий сезон для учеников Навки оказался менее успешным – с медалями, но без побед.

В 2020-м вернулся привычный «Ледниковый период» – в этот раз с Алиной Загитовой в качестве ведущей, с новыми участниками и неожиданными номерами. Навка заняла место в жюри – она, как и Татьяна Тарасова, появляется почти в каждом эфире.

В этом сезоне собрали лучших участников прошлых лет. Среди них и бывшие партнеры Навки – и Бероев, и Башаров, и, конечно, Костомаров, с которым она выступала в соревнованиях. В первом же выпуске Татьяна показала, что будет судить непредвзято – раскритиковала Башарова, назвав его номер кривлянием.

Сидя в жюри, Навка часто вспоминает и свои выступления. Например, в прошлом сезоне удивилась смелости Екатерины Бобровой – фигуристка и актер Макар Запорожский выступили с постановкой «Бриллиантовая рука». В конце с Бобровой слетел бюстгальтер, как у героини Светланы Светличной в фильме.

«Я тут сижу и поражаюсь, как у вас страсти накаляются с каждым годом. В каждом номере уже все целуются, потому что все катаются настолько круто, что нужно чем-то удивлять. Сегодня Катюха тут нам выдала такое! И я думаю: слава богу, что я не катаюсь!»

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Фото: globallookpress.com/Pravda Komsomolskaya/Russian Look; РИА Новости/Алексей Никольский, Алексей Куденко, Владимир Вяткин; 1tv.ru

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