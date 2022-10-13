Навка + «Ледниковый период» = ❤️ навсегда. Она в проекте с первого выпуска – участница (со скандальным номером), наставник, жюри

Татьяна Навка за несколько лет создала империю ледовых шоу: в ее проектах выступают Алина Загитова, Анна Щербакова и Камила Валиева. Билеты на выступления продают за полгода, а спектакли заглядывают не только в Сочи, но и в Анталью, Дубай.

После карьеры Татьяна выступала в разных шоу со своим партнером Романом Костомаровым. А главный проект в ее жизни – конечно, «Ледниковый период». Там она попробовала роли участницы и наставника, а сейчас – постоянно в жюри, почти как Татьяна Тарасова.

Выиграла в первом же сезоне и ушла от мужа к партнеру – Марату Башарову

Ледовые телепроекты набрали популярность после Турина-2006. Что вполне объяснимо: та Олимпиада – одна из самых успешных в истории нашего фигурного катания: три золота (Плющенко, Навка – Костомаров, Тотьмянина – Маринин) и бронза (Слуцкая).

Летом 2006-го на «России» вышло шоу «Танцы на льду». Туда позвали чемпионов прошлых лет – Грищук, Урманова, Дмитриева, Бутырскую. Все герои Игр-2006 оказались на аналогичном проекте Первого канала – «Звезды на льду»: Плющенко и Слуцкая как ведущие, а танцоры и парники – как участники.

Навке в партнеры выбрали актера Марата Башарова. Тот быстро освоил коньки, а их танго под «Утомленное солнце» превратилось в классику проекта. Вполне закономерно Навка и Башаров выиграли первый сезон шоу, которое уже со следующего года называлось «Ледниковый период».

Но запомнился дуэт не только оригинальными танцами и уверенной победой – во время съемок между Татьяной и Маратом начался роман.

Неловкости добавляло то, что Навка в это время была замужем за Александром Жулиным, который тоже участвовал в проекте – выступал с Ингеборгой Дапкунайте. И Башаров был женат – с агентом Елизаветой Круцко воспитывал двухлетнюю дочку.

Жулин, который тренировался на одном льду с женой, так говорил в интервью Василию Конову об их расставании (фактически брак распался в 2008-м, официально – в 2010-м):

«Ледниковый период» поспособствовал немножко, но к этому все уже подводилось. Мне кажется, эта история произошла бы все равно. Переезд в Москву из США поспособствовал больше, чем проект. Развод – это всегда непросто. Я на тот момент тоже был не один, а переживал все равно тяжело».

Жена Башарова не так спокойно реагировала на поведение мужа. На вопрос Леры Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион» Круцко отвечала со смехом:

– Кому ты там хотела коньками по башке дать?

– Татьяне Навке. Нууу, не хотела. Конечно, ревновала. Даже сама занялась фигурным катанием.

По словам Башарова, они с Навкой даже жили вместе около двух лет. Вместе ездили на гастроли проекта по России, а потом все-таки разошлись:

«Что нас держало с Таней вместе? Общая работа, коньки, лед – бесконечные поездки, гастроли. А затем гастроли и лед закончились, и вместе с этим мы поняли, что нам придется расстаться. Несмотря на то, что мы очень любили друг друга», – говорил Башаров в том же выпуске «Секрета на миллион».

Ворвалась в середине сезона после беременности

Попасть в дуэт с Навкой на «Ледниковом периоде» было равноценно выходу в финал.

За 9 появлений в разных ледовых проектах Первого канала Татьяна ни разу не проваливалась. С актером Вилле Хаапасало (на фото ниже) заняла второе место в 2007-м, дальше серебро с другим актером – Вадимом Колгановым.

В 2009-м Татьяна снова выступала в паре с Башаровым, но Марат получил травму и его заменил Егор Бероев. В финале Башаров должен был вернуться, но на съемки не приехал – в итоге Навка исполнила показательный номер с Романом Костомаровым.

Через год организаторы пошли на эксперимент: вместо привычного проекта запустили «Лед и пламень», объединявший танцы на льду и паркете. Партерном Навки оказался Алексей Воробьев, и их пара одержала победу.

К тому моменту роман с Башаровым закончился, поэтому ходили слухи, что фигуристка в отношениях с певцом, который младше ее на 13 лет. Впрочем, никто из них не комментировал это, и все так осталось на уровне слухов.

В 2013-м вместе с Артемом Михалковым в привычном формате «Ледникового периода» Навка вышла в финал. На следующий год в шоу обошлось без нее – в августе Татьяна родила дочку Надю от Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента.

Сезон-2014 по традиции начался осенью, но Навку все-таки позвали – и с 6-го этапа она уже соревновалась. Ее поставили в дуэт с Бероевым – спустя 5 лет они снова выступали вместе.

«Когда сидела с младшей дочкой дома и смотрела «Ледниковый период» по Первому каналу, конечно же, скучала – так хотелось выйти на лед», – рассказывала Навка в интервью HELLO!

Татьяна не тренировалась почти 7 месяцев, и сначала возникали трудности: «Конечно, на первой репетиции чувствовала себя громоздкой неповоротливой коровушкой. Стыдилась, падала, но к моменту съемок почти вернула себе прежнюю форму» («Уфа Онлайн»).

Дуэт вышел в финал, но все-таки в призеры не пробился – 8-е место.

На 2016-й пришлось последнее выступление Навки в качестве участницы: она каталась с актером и бывшим квн-щиком Андреем Бурковским. И вернулась в тройку – дуэт финишировал на втором месте.

Пара смотрелась уверенно на протяжении всего проекта (Бурковский отлично играет в хоккей, поэтому с катанием полный порядок), но угодила в скандал. Номер под музыку из фильма о войне «Жизнь прекрасна» Навка и Бурковский катали в форме еврейских заключенных концлагерей. Постановку тут же раскритиковали, в том числе в Daily Mail. Вот что Андрей рассказывал об этом в интервью Sports.ru:

«Я придумал идею номера, предложил фильм, который обожаю. Музыка из него сразу родила идею. Только потом я понял, что когда фильм вышел, режиссеру тоже досталось. Но тогда об этом не думал, и откатались мы круто. По драматургии, по тому, как это сделали.

С утра просыпаюсь – сотни неотвеченных вызовов, обвинения. То, что у Тани муж – Дмитрий Сергеич, и ее лишний раз можно уколоть через это – ваше дело, но там смешали все в кучу. Кто-то сказал: «Зачем вы радовались, что вам поставили большие оценки?» – «Чего?» – «Это серьезная тема, вы должны были сидеть и грустить».

После того сезона Навка не выступала в проекте, а когда они с Бурковским встретились в жюри в 2020-м пошутила: «Я очень рада тебя видеть, дорогой мой партнер. После тебя я уже ни с кем. Не изменяю».

Была наставником в детской версии (победно!), а теперь – всегда в жюри

После 2016-го проект заморозили, полноценно он вернулся лишь 4 года спустя.

Но во время паузы провели детскую версию. Позвали и Навку – она была наставницей в обоих сезонах. В первом Елизавета Берестовская из команды Татьяны выиграла соревнования одиночниц.

Платье победительницы перешло дочке Навки – Наде, которая тоже занимается фигурным катанием.

«У нас недавно были первые соревнования. Удивительно, что платье нам дала Лиза, которая выиграла в прошлом сезоне проекта. Именно она поделилась с нами платьем», – рассказывала Татьяна в 2019-м.

Следующий сезон для учеников Навки оказался менее успешным – с медалями, но без побед.

В 2020-м вернулся привычный «Ледниковый период» – в этот раз с Алиной Загитовой в качестве ведущей, с новыми участниками и неожиданными номерами. Навка заняла место в жюри – она, как и Татьяна Тарасова, появляется почти в каждом эфире.

В этом сезоне собрали лучших участников прошлых лет. Среди них и бывшие партнеры Навки – и Бероев, и Башаров, и, конечно, Костомаров, с которым она выступала в соревнованиях. В первом же выпуске Татьяна показала, что будет судить непредвзято – раскритиковала Башарова, назвав его номер кривлянием.

Сидя в жюри, Навка часто вспоминает и свои выступления. Например, в прошлом сезоне удивилась смелости Екатерины Бобровой – фигуристка и актер Макар Запорожский выступили с постановкой «Бриллиантовая рука». В конце с Бобровой слетел бюстгальтер, как у героини Светланы Светличной в фильме.

«Я тут сижу и поражаюсь, как у вас страсти накаляются с каждым годом. В каждом номере уже все целуются, потому что все катаются настолько круто, что нужно чем-то удивлять. Сегодня Катюха тут нам выдала такое! И я думаю: слава богу, что я не катаюсь!»

Фото: globallookpress.com/Pravda Komsomolskaya/Russian Look; РИА Новости/Алексей Никольский, Алексей Куденко, Владимир Вяткин; 1tv.ru