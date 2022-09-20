Карлсен сдался после двух ходов! Это была партия с Ниманном, которого подозревают в жульничестве в их предыдущем матче

Лучший шахматист мира Магнус Карлсен продолжает безмолвную борьбу с американцем Хансом Ниманном. В начале сентября снялся с престижного турнира в Сент-Луисе, а теперь – молча отключился от онлайн-матча.

Ниманн уже смирился с таким отношением, но почему Магнус ничего не объясняет?

1. 4 сентября Карлсен играл против 19-летнего Ниманна. Это был третий тур Sinquefield Cup – этапа престижной серии Grand Chess Tour. До этой встречи беспроигрышная серия Карлсена достигла 53 партий. И вот он внезапно проиграл (хотя специалисты отмечают: по качеству Магнус действительно заметно уступил, хоть и играл белыми).

После партии произошла куда большая неожиданность: Карлсен снялся с турнира, хотя раньше никогда так не делал. Объяснения не последовало, норвежец ограничился намеком – выложил отрывок интервью Жозе Моуринью: «Если я заговорю, у меня будут большие неприятности».

2. У американского гроссмейстера Хикару Накамуры тут же возникла версия: Карлсен снялся из-за того, что подозревает Ниманна в читерстве.

Выяснилось, что Ниманн действительно жульничал, но только в онлайн-шахматах. Его даже банил крупнейший шахматный сайт Chess.com (заблокирован на территории РФ). Ханс не спорил, что несколько раз в юности читерил, но заверил: никогда не позволял себе такого за реальной доской.

Карлсен не комментирует свое поведение, так что остается только строить догадки: может, Магнус заподозрил Ниманна в очередном нарушении правил, а может, своим поведением просто наказывает соперника, которого ловили на нечестной игре.

3. Так или иначе, необъяснимые действия Магнуса продолжаются. Уже через пару недель после партии в Сент-Луисе Карлсен и Ниманн встретились снова – на этот раз в рамках онлайн-турнира Julius Baer Generation Cup. Магнус шел в топ-3 после шести туров предварительного этапа. Несмотря на резонанс еще до начала партии, он подключился к видео.

Ниманн вывел вперед белую пешку – Карлсен ответил выходом коня. После хода второй пешки норвежец сделал паузу. Казалось, он просчитывает варианты, но через несколько секунд пропал из трансляции – видимо, просто искал кнопку «выключить».

Ханс, усиленно жевавший жвачку, еще какое-то время подождал. Потом чуть заметно вздохнул и тоже отключился.

Так как Карлсен сдался, то Ниманн забрал вторую подряд победу в их дуэли.

4. И если Ниманн отреагировал на перформанс Карлсена невозмутимо, то гроссмейстеры Петер Леко и Таня Сачдев, комментировавшие поединок, опешили. Вот их диалог в прямом эфире:

Леко: «Что ж, сложно сказать (какой дебют разыграет Ниманн), потому что у него в запасе много первых ходов. Он играет D4, конь на F6…И что? Нет. Нет. Что произошло? И это все».

Сачдев: «Что? Мы попробуем получить обновленную информацию по ситуации. Магнус Карлсен только что сдался. Встал и ушел. Выключил камеру, и это все, что мы сейчас знаем».

Леко: «Вау. Заставляет потерять дар речи, да? Что сказать, что сказать? И история продолжается».

Сачдев: «Это беспрецедентно. Я просто не могу поверить. Что сейчас случилось, Петер? Магнус отказывается играть с Хансом. Он будет играть на турнире (дальше), но говорит: я не буду играть с ним. Это очень громкое заявление».

5. Пост со словами Моуринью – до сих пор последний, который выкладывал Карлсен. Ниманн тоже молчит. Норвежские журналисты посылают запросы Магнусу и его отцу, но ответа нет.

И если после событий в Сент-Луисе гроссмейстеры поддерживали Карлсена в его бунте против мошенничества, то теперь многие задаются вопросом: а что, если Ханс не жульничает, и поведение Карлсена не оправдано? Норвежский шахматист и эксперт Йон Людвиг Хаммер высказался категоричнее всех:

«Проигрывать намеренно – совершенно неприемлемое поведение. Это самая неспортивная вещь в соревновательном мире.

У ФИДЕ есть кодекс этики. Многие считали, что причина, по которой Магнус не конкретизировал свои обвинения в том, что тогда был бы риск санкций, если у него нет доказательств. Возможно, поэтому он не объяснил, что имел в виду. Но теперь, когда он намеренно сдает партию, это поведение, за которое можно наказать так же, как за обвинение соперника в мошенничестве».

Молчание Карлсена красноречивое, но, кажется, ему пора сказать хоть что-то.

Фото: twitter.com/STLChessClub