Лучшая фигуристка мира (не считая 🇷🇺) странно начала сезон: пошатывалась, упала и расхохоталась от оценок

Чемпионка мира Каори Сакамото далека от сильных прокатов прошлого сезона: пока выглядит на льду неуверенно и тяжело.

Хотя поражение на турнире Lombardia Trophy японка восприняла без грусти, даже рассмеялась, когда увидела баллы за произвольную.

В олимпийском сезоне Сакамото взяла максимум – бронзу на Играх в Пекине (уступила лишь Анне Щербаковой и Александре Трусовой), а после отстранения наших подтвердила статус золотом чемпионата мира. В эту осень Каори заходит главным фаворитом – Россию так и не вернули, а имя и титулы только помогут с новыми победами.

На льду она выглядит еще более стильно, чем раньше: по традиции оригинальные и элегантные наряды теперь дополняет смелая прическа – каре.

Но пока нет того, благодаря чему Каори зажигала всего полгода назад, – стабильности. В первый день турнира ей еще хватило запаса в классе.

Короткую поставили под вокал Джанет Джексон, Ни-Йо и Джермейна Дюпри. Необычное черное платье с имитацией глубокого декольте и выреза на животе отлично подошло к свежей музыке.

А вот с технической частью возникли проблемы: смазанное приземление со степ-аутом на каскаде, дорожка и вращение третьего уровня и неуверенность в движениях, несвойственная Сакамото.

Несмотря на относительно скромную оценку (72,93), Каори оторвалась от соотечественницы Ринки Ватанабе на 6 баллов. В прошлом сезоне Сакамото лишь однажды набирала за короткую меньше (да, судейскую систему скорректировали, но почти все фигуристки остались плюс-минус при своих баллах). Во многом отрыв от Ватанабе обеспечило падение той на тройном акселе.

В произвольной смелое черное платье сменилось женственным красным – со сложной драпировкой из летящей ткани. Каори каталась под композицию Elastic Heart от Sia.

И, кажется, выглядела еще тяжелее, чем накануне. Было и неясное ребро на лутце, и сдвоенный тулуп в каскаде, и падение с флипа. Периодически Сакамото даже пошатывало – дорожку шагов и вовсе оценили на второй уровень, как и финальное вращение.

Неудивительно, что Ватанабе легко обошла чемпионку мира. В произвольной у Ринки все-таки получился чистый тройной аксель, а программа смотрелась более вкатанной и легкой. Даже ошибка на лутце не смазала впечатление – 14 баллов превосходства в технике и около балла дефицита в компонентах. Кстати, по технике Сакамото уступила и Екатерине Кураковой, которая взяла бронзу.

Неуверенное выступление не особо расстроило Каори. Пока ждала оценки – пококетничала: закрыла глаза и делала вид, что подсматривает.

А когда увидела баллы – всего 132,40 (на 23,37 меньше, чем на победном ЧМ), – расхохоталась.

Впрочем, быстро вернула самообладание и обсудила что-то с тренером.

Через три недели Сакамото выступит на командном турнире Japan Open, затем отправится на Гран-при – сначала в США, а потом на домашний этап в Саппоро.

Наберет ли форму и не растеряет ли оптимизм лидер мирового фигурного катания (в котором нет наших)?

ISU Challenger

Lombardia Trophy

Бергамо, Италия

Итоговое положение

1. Ринка Ватанабе (Япония) – 213,14

2. Каори Сакамото (Япония) – 205,33

3. Екатерина Куракова (Польша) – 188,41

4. Эмбер Гленн (США) – 177,01

5. Ханна Хэррелл (США) – 175,55

6. Лара Наки Гутманн (Италия) – 168,39

Произвольная программа

1. Ринка Ватанабе (Япония) – 146,31

2. Каори Сакамото (Япония) – 132,40

3. Екатерина Куракова (Польша) – 129,17

4. Эмбер Гленн (США) – 121,02

5. Ханна Хэррелл (США) – 114,72

6. Лара Наки Гутманн (Италия) – 111,93

Фото: globallookpress.com/Valerio Origo/Keystone Press Agency