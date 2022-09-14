Расследование допинг-дела Валиевой завершилось. Она в этот день: продвигала клип с собой в главной роли и шутила о пенсии в 16 лет

Допинговое дело Камилы Валиевой близится к развязке. РУСАДА уже завершило самое громкое расследование в фигурном катании, но результаты еще не объявило.

А чем занималась Камила, пока в агентстве решали ее судьбу?

Вердикта нет, но расследование уже провели – что дальше?

Если вы вдруг забыли, вот главное из этой истории:

• 7 февраля на Олимпиаде в Пекине сборная России выиграла золото командного турнира. Церемонию награждения сначала перенесли, а потом и вовсе отменили. Причиной был положительный допинг-тест кого-то из российских фигуристов.

• Вскоре выяснилось, что речь о пробе Валиевой, взятой 25 декабря на чемпионате страны в Санкт-Петербурге. В организме Камилы обнаружили запрещенный триметазидин.

• РУСАДА наложило временное отстранение на фигуристку, но на следующий день изменило вердикт.

• Несмотря на апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU) Валиеву допустили до личного турнира. Там она заняла 4-е место.

• Расследование продолжилось – его результаты ждали еще в августе, но новости появились только сейчас.

«Расследование завершено. В настоящее время отдел по обработке результатов в соответствии с установленными правилами и процедурами готовит необходимые документы для организации слушаний», – объявила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

• К слову, агентство занималось не только Валиевой, но и ее окружением – в том числе и тренером Этери Тутберидзе. Закончено ли с этой частью дела – видимо, тоже узнаем после слушаний, которые пройдут в дисциплинарном антидопинговом комитете (дата неизвестна).

• Оправдательный вердикт РУСАДА вряд ли окажется финалом дела. ISU, WADA и МОК имеют право подать апелляцию на решение агентства – и история продолжится. Но даже с промежуточным положительным вердиктом Камилу допустят на российские старты. И она уже готовится к контрольным прокатам сборной, которые пройдут в Москве 24-25 сентября.

Важный день Валиева провела на съемках – рассказывала о клипе Вани Дмитриенко

День, когда РУСАДА напомнило о допинговом деле, Камила провела беззаботно. Утром она отправилась на Love Radio вместе с певцом Ваней Дмитриенко. Совсем недавно Валиева снялась в его клипе и вот теперь участвует в продвижении.

В радиоэфире она рассказала совсем немного – порассуждала об актерской составляющей фигурного катания: «Клип был просто шикарным, мне показалось, что он как фильм – подростковый такой. Это фильм, а мы, фигуристы, – актеры. Но немые актеры. Мы тоже выражаем какие-то чувства, только через танец. А тут нужно было лицом показать эмоцию. Поэтому все было нормально. Мне сказали, какую эмоцию, – я делаю».

И ответила на вопрос, что такое любовь: «Это взаимопонимание двух людей, которые состоят в отношениях. И, наверное, уважение друг к другу».

Далее Валиева и Дмитриенко отправились на телеканал RUTV – там беседа получилась содержательнее. Начали с истории знакомства и, конечно, с совместного клипа.

Дмитриенко: «Я пишу музыку, езжу на студии, работаю. В какой-то момент мне всплывает в соцсети отметка видео с фан-аккаунта Камилы, который упомянул меня. Там она говорит про мое творчество. Я в шоке от того, что у меня есть аудитория в спорте – думал, они там классики все настоящие, а нет – и попсу тоже любят.

Мы как-то знакомимся, я ее приглашаю на свой концерт. Камила приходит, после концерта мы успеваем обняться, договориться, что когда-нибудь встретимся. Встретились раз, два. А потом у нас встает вопрос насчет главной героини в клип, и я понимаю, что это должна быть какая-то суперклассная девчонка – сияющая, добрая. Сразу понял, что это должна быть Камила. Я не сомневался, что она согласится – давно хотели. Камила – большая молодец, она сыграла великолепно».

Валиева: «Неожиданно было. Я даже не думала, что Ваня мне напишет насчет этого. Согласилась сразу».

Камила готовилась под песни Вани на победном Евро, а «Олимпийский» в их клипе – не про спорт

– Вань, а ты наблюдал за победами Камилы?

Дмитриенко: «Конечно. Наблюдало много Вань со всех клочков земли. Я просто не увлекался так фигурным катанием. И когда меня упомянули в том видео, я еще не знал всю историю этого человечка. Она мне привила интерес к фигурному катанию, я начал следить за… как это у вас называется?»

Валиева: «Показательные выступления».

Дмитриенко: «Мне стало очень интересно. Я узнал, что под мою песню кто-то даже номер ставил».

Валиева: «Да, Иван Букин с Сашей Степановой под «Венеру – Юпитер» катали показательные».

Дмитриенко: «Это не круто – это просто великолепно!»

– Камила, у тебя есть любимая песня Вани?

Валиева: «Сила притяжения», и мне очень нравится «Танцуй» – я эту песню слушала на чемпионате Европы перед выступлениями, она меня заряжала».

Дмитриенко: «Съемки в клипе – это выход из зоны комфорта для Камилы. Если бы я пришел на лед, мне бы тоже было очень некомфортно, я бы тоже переживал. Очень волновался, как она себя будет чувствовать – выбирали команду из наших ребят. Она сразу включилась в работу. Мне нужно было приехать на час позже, но девчонки писали: она работает как богиня, приезжай раньше».

Валиева: «Да, я волновалась, потому что все-таки нужно сделать все хорошо. А это у нас, спортсменов, довольно триггерная точка».

Дмитриенко: «Да, сколько надо тренироваться – 11 лет?»

Валиева: «13 лет!»

– Когда парень и девушка снимаются в клипе, им часто приписывают роман. Что пишут ваши фанаты?

Валиева: «Много чего пишут. Но скорее нет».

Дмитриенко: «Не знаю, что пишут фанаты. Мы не раскрывали в этом клипе историю с романом. Это история фанатки – с очень хорошей стороны. Тут про любовь к творчеству».

– В песне есть такая фраза: «В твоих глазах собран «Олимпийский». Ты эту фразу посвятил Камиле?

Дмитриенко: «Нет, песня написана полтора года назад».

– Ты как чувствовал, это притянулось.

Дмитриенко: «Почему? Камила не собирала «Олимпийский». Наоборот, здесь смысл фразы в том, что «Олимпийский» уже снесли. И человеческий взгляд (кроме видосов) никогда не увидит его полностью. А как мы все знаем, это было чудесное явление – артисты там в слезах стояли. Меня всегда поражало, когда говорят: надеюсь, ты соберешь «Олимпийский». Что мне желают? Чтобы я собрал реально стадион или чтобы я ничего не собрал? Его же не существует».

– Камила, в этом клипе снялся твой песик – он тоже волновался?

Валиева: «Нет, он был лучшим актером».

– На тренировки берешь его с собой?

Валиева: «Да».

Дмитриенко: «Ему бы пора купить свои маленькие коньки».

Валиева: «Я задумывалась об этом! Может, на заказ сделать».

Что еще слушает Камила и куда потратит миллиард?

– Слушаешь Григория Лепса (с ним у Дмитриенко готовится песня)? Знаешь его песни?

Валиева: «Очень мало слушаю. Наверное, я все песни где-то слышала и точно знаю, но чтобы они были в моем плей-листе – нет».

– А кого из старой школы слушаешь?

Валиева: «Звери», «Сплин», «Градусы».

– У тебя не появилось желания запеть?

Валиева: «Прям запеть я, наверное, немного боюсь. Только если для себя попробовать заниматься вокалом».

– Есть на это время?

Валиева: «У меня тренировки где-то до 7 вечера, а с 7 до 10 или 9 у меня есть время».

– У Камилы всегда будет идеальная фигура – столько тренировок, как иначе?

Валиева: «Конечно».

– Недавно принц Ульям и Кейт Миддлтон стали миллиардерами. Вот если бы у вас был миллиард, на что бы вы его потратили?

Валиева: «На квартиры! Сложно. Сначала я бы обеспечила полностью свою семью, а дальше вложила бы в бизнес, чтобы деньги работали».

– На что вы уже успели заработать?

Дмитриенко указывает на украшения.

Валиева: «Это мне подарили! У меня очень хорошие фанаты. Мне они много чего дарят – и телефон фанаты подарили. Поэтому я просто пока коплю. Я коплю до 18 лет, потом, может, разумно вложу их куда-нибудь. Или дальше продолжу копить».

Дмитриенко: «Когда сегодня мы говорили с Камилой, она сказала, что копит пенсию. В 16 лет копит пенсию! Представляете, какие там мучительные тренировки, если она в 16 начала копить пенсию?»

Валиева: «Тренировки не мучительные, тренировки тяжелые».

– Камила, ты хочешь водить в будущем?

Валиева: «Хочу сдать на права. Если не ошибаюсь, в 17 можно сдать и ездить с сопровождением. Желание огромное. Какой автомобиль – пока в раздумьях».

– Сколько тратите на свои хотелки?

Валиева: «На продукты обычно тратим».

Дмитриенко о терминах фигурки: риппон – порода черепах, винт – у самолета

Затем Камила и Ваня давали определения понятиям из сфер друг друга. Валиева правильно объяснила, что такое «саундчек» и «аранжировка», со «сведением» помог Дмитриенко.

– Вань, что такое винт?

Дмитриенко: «У самолета есть винт! Скорее всего, надо как-то прыгнуть и закрутиться».

Валиева: «Нет».

Дмитриенко: «Это когда ты садишься на одну ногу?»

Валиева: «Все намного проще. Когда ты крутишься на одной ноге в положении группировки».

– Аксель?

Дмитриенко: «Прыжок с поворотом».

Валиева: «Да. А сколько делают поворотов?»

Дмитриенко: «Два. Один. Три».

Валиева: «Полтора».

Дмитриенко: «А как можно полтора?»

Валиева: «С переднего хода на задний – бывает полтора оборота, два с половиной и три с половиной. И кто-то еще четыре с половиной сделал».

– Риппон?

Дмитриенко: «Как будто порода черепах, если честно. Что-то с панцирем ассоциируется».

Валиева: «В прыжках делают».

Дмитриенко: «Сальто? Надо улыбнуться на камеру? Скорее всего, это когда ты выгибаешься назад?»

Валиева: «Прыгаем либо с обычными руками, либо с руками наверх. Впервые с руками наверх сделал один фигурист – в честь него назвали».

Дмитриенко: «Для меня это несуществующее слово».

Фото: East News/Anne-Christine POUJOULAT / AFP