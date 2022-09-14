Расследование допинг-дела Валиевой завершилось. Она в этот день: продвигала клип с собой в главной роли и шутила о пенсии в 16 лет

Допинговое дело Камилы Валиевой близится к развязке. РУСАДА уже завершило самое громкое расследование в фигурном катании, но результаты еще не объявило.
А чем занималась Камила, пока в агентстве решали ее судьбу?
Вердикта нет, но расследование уже провели – что дальше?
Если вы вдруг забыли, вот главное из этой истории:
• 7 февраля на Олимпиаде в Пекине сборная России выиграла золото командного турнира. Церемонию награждения сначала перенесли, а потом и вовсе отменили. Причиной был положительный допинг-тест кого-то из российских фигуристов.
• Вскоре выяснилось, что речь о пробе Валиевой, взятой 25 декабря на чемпионате страны в Санкт-Петербурге. В организме Камилы обнаружили запрещенный триметазидин.
• РУСАДА наложило временное отстранение на фигуристку, но на следующий день изменило вердикт.
• Несмотря на апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU) Валиеву допустили до личного турнира. Там она заняла 4-е место.
Валиеву спасут? Кто решает ее судьбу? И что будет дальше? Главные вопросы о деле, которое близко к финишу
• Расследование продолжилось – его результаты ждали еще в августе, но новости появились только сейчас.
«Расследование завершено. В настоящее время отдел по обработке результатов в соответствии с установленными правилами и процедурами готовит необходимые документы для организации слушаний», – объявила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.
• К слову, агентство занималось не только Валиевой, но и ее окружением – в том числе и тренером Этери Тутберидзе. Закончено ли с этой частью дела – видимо, тоже узнаем после слушаний, которые пройдут в дисциплинарном антидопинговом комитете (дата неизвестна).
• Оправдательный вердикт РУСАДА вряд ли окажется финалом дела. ISU, WADA и МОК имеют право подать апелляцию на решение агентства – и история продолжится. Но даже с промежуточным положительным вердиктом Камилу допустят на российские старты. И она уже готовится к контрольным прокатам сборной, которые пройдут в Москве 24-25 сентября.
Важный день Валиева провела на съемках – рассказывала о клипе Вани Дмитриенко
День, когда РУСАДА напомнило о допинговом деле, Камила провела беззаботно. Утром она отправилась на Love Radio вместе с певцом Ваней Дмитриенко. Совсем недавно Валиева снялась в его клипе и вот теперь участвует в продвижении.
В радиоэфире она рассказала совсем немного – порассуждала об актерской составляющей фигурного катания: «Клип был просто шикарным, мне показалось, что он как фильм – подростковый такой. Это фильм, а мы, фигуристы, – актеры. Но немые актеры. Мы тоже выражаем какие-то чувства, только через танец. А тут нужно было лицом показать эмоцию. Поэтому все было нормально. Мне сказали, какую эмоцию, – я делаю».
И ответила на вопрос, что такое любовь: «Это взаимопонимание двух людей, которые состоят в отношениях. И, наверное, уважение друг к другу».
Далее Валиева и Дмитриенко отправились на телеканал RUTV – там беседа получилась содержательнее. Начали с истории знакомства и, конечно, с совместного клипа.
Дмитриенко: «Я пишу музыку, езжу на студии, работаю. В какой-то момент мне всплывает в соцсети отметка видео с фан-аккаунта Камилы, который упомянул меня. Там она говорит про мое творчество. Я в шоке от того, что у меня есть аудитория в спорте – думал, они там классики все настоящие, а нет – и попсу тоже любят.
Мы как-то знакомимся, я ее приглашаю на свой концерт. Камила приходит, после концерта мы успеваем обняться, договориться, что когда-нибудь встретимся. Встретились раз, два. А потом у нас встает вопрос насчет главной героини в клип, и я понимаю, что это должна быть какая-то суперклассная девчонка – сияющая, добрая. Сразу понял, что это должна быть Камила. Я не сомневался, что она согласится – давно хотели. Камила – большая молодец, она сыграла великолепно».
У Валиевой – главная роль в клипе Вани Дмитриенко: сыграла саму себя, сказала два слова, а ей сделали предложение
Валиева: «Неожиданно было. Я даже не думала, что Ваня мне напишет насчет этого. Согласилась сразу».
Камила готовилась под песни Вани на победном Евро, а «Олимпийский» в их клипе – не про спорт
– Вань, а ты наблюдал за победами Камилы?
Дмитриенко: «Конечно. Наблюдало много Вань со всех клочков земли. Я просто не увлекался так фигурным катанием. И когда меня упомянули в том видео, я еще не знал всю историю этого человечка. Она мне привила интерес к фигурному катанию, я начал следить за… как это у вас называется?»
Валиева: «Показательные выступления».
Дмитриенко: «Мне стало очень интересно. Я узнал, что под мою песню кто-то даже номер ставил».
Валиева: «Да, Иван Букин с Сашей Степановой под «Венеру – Юпитер» катали показательные».
Дмитриенко: «Это не круто – это просто великолепно!»
– Камила, у тебя есть любимая песня Вани?
Валиева: «Сила притяжения», и мне очень нравится «Танцуй» – я эту песню слушала на чемпионате Европы перед выступлениями, она меня заряжала».
Дмитриенко: «Съемки в клипе – это выход из зоны комфорта для Камилы. Если бы я пришел на лед, мне бы тоже было очень некомфортно, я бы тоже переживал. Очень волновался, как она себя будет чувствовать – выбирали команду из наших ребят. Она сразу включилась в работу. Мне нужно было приехать на час позже, но девчонки писали: она работает как богиня, приезжай раньше».
Валиева: «Да, я волновалась, потому что все-таки нужно сделать все хорошо. А это у нас, спортсменов, довольно триггерная точка».
Дмитриенко: «Да, сколько надо тренироваться – 11 лет?»
Валиева: «13 лет!»
– Когда парень и девушка снимаются в клипе, им часто приписывают роман. Что пишут ваши фанаты?
Валиева: «Много чего пишут. Но скорее нет».
Дмитриенко: «Не знаю, что пишут фанаты. Мы не раскрывали в этом клипе историю с романом. Это история фанатки – с очень хорошей стороны. Тут про любовь к творчеству».
– В песне есть такая фраза: «В твоих глазах собран «Олимпийский». Ты эту фразу посвятил Камиле?
Дмитриенко: «Нет, песня написана полтора года назад».
– Ты как чувствовал, это притянулось.
Дмитриенко: «Почему? Камила не собирала «Олимпийский». Наоборот, здесь смысл фразы в том, что «Олимпийский» уже снесли. И человеческий взгляд (кроме видосов) никогда не увидит его полностью. А как мы все знаем, это было чудесное явление – артисты там в слезах стояли. Меня всегда поражало, когда говорят: надеюсь, ты соберешь «Олимпийский». Что мне желают? Чтобы я собрал реально стадион или чтобы я ничего не собрал? Его же не существует».
– Камила, в этом клипе снялся твой песик – он тоже волновался?
Валиева: «Нет, он был лучшим актером».
– На тренировки берешь его с собой?
Валиева: «Да».
Дмитриенко: «Ему бы пора купить свои маленькие коньки».
Валиева: «Я задумывалась об этом! Может, на заказ сделать».
Что еще слушает Камила и куда потратит миллиард?
– Слушаешь Григория Лепса (с ним у Дмитриенко готовится песня)? Знаешь его песни?
Валиева: «Очень мало слушаю. Наверное, я все песни где-то слышала и точно знаю, но чтобы они были в моем плей-листе – нет».
– А кого из старой школы слушаешь?
Валиева: «Звери», «Сплин», «Градусы».
– У тебя не появилось желания запеть?
Валиева: «Прям запеть я, наверное, немного боюсь. Только если для себя попробовать заниматься вокалом».
– Есть на это время?
Валиева: «У меня тренировки где-то до 7 вечера, а с 7 до 10 или 9 у меня есть время».
– У Камилы всегда будет идеальная фигура – столько тренировок, как иначе?
Валиева: «Конечно».
– Недавно принц Ульям и Кейт Миддлтон стали миллиардерами. Вот если бы у вас был миллиард, на что бы вы его потратили?
Валиева: «На квартиры! Сложно. Сначала я бы обеспечила полностью свою семью, а дальше вложила бы в бизнес, чтобы деньги работали».
– На что вы уже успели заработать?
Дмитриенко указывает на украшения.
Валиева: «Это мне подарили! У меня очень хорошие фанаты. Мне они много чего дарят – и телефон фанаты подарили. Поэтому я просто пока коплю. Я коплю до 18 лет, потом, может, разумно вложу их куда-нибудь. Или дальше продолжу копить».
Дмитриенко: «Когда сегодня мы говорили с Камилой, она сказала, что копит пенсию. В 16 лет копит пенсию! Представляете, какие там мучительные тренировки, если она в 16 начала копить пенсию?»
Валиева: «Тренировки не мучительные, тренировки тяжелые».
– Камила, ты хочешь водить в будущем?
Валиева: «Хочу сдать на права. Если не ошибаюсь, в 17 можно сдать и ездить с сопровождением. Желание огромное. Какой автомобиль – пока в раздумьях».
– Сколько тратите на свои хотелки?
Валиева: «На продукты обычно тратим».
Дмитриенко о терминах фигурки: риппон – порода черепах, винт – у самолета
Затем Камила и Ваня давали определения понятиям из сфер друг друга. Валиева правильно объяснила, что такое «саундчек» и «аранжировка», со «сведением» помог Дмитриенко.
– Вань, что такое винт?
Дмитриенко: «У самолета есть винт! Скорее всего, надо как-то прыгнуть и закрутиться».
Валиева: «Нет».
Дмитриенко: «Это когда ты садишься на одну ногу?»
Валиева: «Все намного проще. Когда ты крутишься на одной ноге в положении группировки».
– Аксель?
Дмитриенко: «Прыжок с поворотом».
Валиева: «Да. А сколько делают поворотов?»
Дмитриенко: «Два. Один. Три».
Валиева: «Полтора».
Дмитриенко: «А как можно полтора?»
Валиева: «С переднего хода на задний – бывает полтора оборота, два с половиной и три с половиной. И кто-то еще четыре с половиной сделал».
– Риппон?
Дмитриенко: «Как будто порода черепах, если честно. Что-то с панцирем ассоциируется».
Валиева: «В прыжках делают».
Дмитриенко: «Сальто? Надо улыбнуться на камеру? Скорее всего, это когда ты выгибаешься назад?»
Валиева: «Прыгаем либо с обычными руками, либо с руками наверх. Впервые с руками наверх сделал один фигурист – в честь него назвали».
Дмитриенко: «Для меня это несуществующее слово».
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Фото: East News/Anne-Christine POUJOULAT / AFP
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