«Мы все равно столкнемся с шулерством». В лыжах готовят переворот, который уравняет всех

В лыжах прорабатывают очередную революцию, пока предыдущая (с полным запретом фтора) забуксовала из-за отсутствия тест-машины. На этот раз Международная федерация (FIS) обсуждает общий сервис на Кубке мира.

Как все устроено сейчас: каждая сборная готовит лыжи самостоятельно – закупает оборудование и смазки, хитро их смешивает, ищет варианты на разные трассы и погоду, нанимает сервисменов. У топ-команд всегда рядом вакс-грузовики – лаборатории на колесах.

Как хочет FIS: спортсмены просто будут приносить лыжи на подготовку специалистам FIS – получится такой общий котел. Это не только снизит расходы команд, но и уравняет возможности – в пример ставят летние гонки, когда все бегут на одинаковых лыжероллерах. Основная причина – экономическая, даже топ-команды, как Италия и Франция, жалуются на большие затраты.

Мы связались с шефом сервис-бригады биатлонной сборной России Александром Печерским и узнали, реально ли это. Биатлон и лыжи часто принимают важные решения параллельно – может, общий сервис дойдет и до IBU?

«Слово «бред» не подходит, но идея всех уравнять – нелогичная»

– Я читал эту новость и делал примерки: насколько это актуально для нашего сервиса, для биатлона. Не знаю, чем руководствуются лыжники, но я никогда не слышал от наших биатлонных федераций жалобы на нехватку смазки, на какое-то колоссальное напряжение. Все выкручиваются как могут – мы кому-то помогали из других стран, такое было, но никто не кричал: давайте перейдем на уравниловку.

Мое мнение: это шаг назад . Если сравнивать с «Формулой-1», то там есть мощные конюшни – «Феррари», «Макларен» – они постоянно друг друга обгоняют тонкостями, нюансами. Лыжный спорт развивается примерно так же. Все бренды смазок производят что-то новое, современное, а сервис-команды находят эти бренды, придумывают лучшую формулу для своей сборной. Это и хитрость, и творчество, и поиск.

Даже если пойти в сторону уравниловки, мы все равно столкнемся с шулерством, хитростями. Как можно собрать на Кубке мира 20-30 сервисменов и дать им одну смазку? А почему именно эту, а другие нет? Думаю, будет очень много вопросов, и никто не найдет золотой середины. Да и утратится поиск новизны – зачем что-то придумывать, если у всех все одинаковое?

Слово «бред», конечно, не подходит, но, на мой взгляд, в этой идее очень много нелогичного. Я очень скептически к ней отношусь – суть сервиса утратится. А почему тогда не поставить всех на одни лыжи?

Думаю, здравые головы в биатлоне не дойдут до этого. Как по мне, так это традиционная европейская глупость.

Надеюсь, в биатлоне такое и не обсуждали. Хотя нас никто не спрашивал: если хотят закрутить гайки, то закрутят. Как с запретом фторсодержащих средств. Столько голову морочили, в итоге все равно на следующий сезон продолжится их эксплуатация. А ведь говорили: вот-вот создадут прибор для выявления запрещенных веществ. Так что придумывают всякую ерунду.

На чемпионате России был общий сервис, но его тестировали ради усиления сборной

– На чемпионате России в марте у СБР была задача вычленить максимально сильных спортсменов, которые, например, выступали за регион со слабым сервисом. Не хватает региону денег для покупки лыж хорошему спортсмену, нет смазки или специалистов – а там родился хороший паренек, но ресурсов бороться с сильными регионами нет.

Все-таки биатлон и лыжи – технические виды спорта, инвентарь порой играет главенствующую роль в результате. В этом плане идея общего сервиса была очень интересной.

Даже внутри команды попытка уравнять всех вызывала массу вопросов у тренеров . Простой пример: перед олимпийским сезоном в Ханты-Мансийске был отбор в команду, тогда собралась вся сборная, допущенная до Кубка мира и Кубка IBU – около 20 мужчин и столько же женщин. Чтобы уравнять шансы, сервис делал всем спортсменам абсолютно одинаковый вариант парафина.

Был жесточайший контроль: в вакс-кабинах стояли тренеры, чтобы кому-то не сделали лыжи лучше или хуже. На трассе все маркировали, лыжи выносили из вакс-кабины и давали сразу спортсмену, чтобы личный тренер ничего не подмазал, не улучшил. Ведь мозг тренера, спортсмена устроен так, чтобы сделать что-то лучше. Обойти соперника – это у них в крови.

На отборах такие меры оправданы, это я поддерживаю.

Общий сервис не облегчит работу сервис-бригад, они переключатся на лыжи и структуры

– Смазка – это одно из звеньев цепи; скольжение на лыжне зависит от эпюра лыж, пластика, структуры. Так, лыжи Fischer и лыжи Salomon всегда отличаются друг от друга: по структурам, конструкции. Если их намазать одной смазкой, то в одних условиях эти лыжи будут работать абсолютно по-разному .

Мы сталкивались с подобным: на одном этапе Кубка мира у нас 3-4 спортсмена с разными брендами, мы им мажем одной смазкой. А потом один жалуется, второй говорит «супер», а третий – «ни то, ни се».

Может ли такая мера как-то ударить по нашему сервису? Если IBU решит, что все выступают на трех брендах, то количество закупок снизится.

Но ведь наши сервисмены высшего класса все равно будут искать способы обойти соперников. Будем копаться в структурах, уйдем в эпюры, может, найдем новый пластик. И коллектив просто переключится на поиски новых решений. Это бесконечный поиск. И ведь это тоже деньги, химия, новые производители. Так что по людям, по рабочим местам вряд ли это ударит сильно. Будет не экономия, а просто перераспределение – и сил, и ресурсов .

Топ-сборные не раскроют секреты, а небольшим командам и так помогают бесплатно

– Я не слышал жалоб по поводу затрат от небольших команд. Мы дружим со сборными Молдавии, Казахстана, Беларуси. Но никто не жалуется, потому что мы закрыты друг от друга.

Конечно, есть мощные федерации, которые могут потратить безумные деньги на смазку – норвежцы в этом плане далеко впереди всех. Но я думаю, что мы, шведы, немцы, французы тратим на это примерно одинаково.

Захотят ли норвежцы тогда делиться секретами? Да кто захочет? И мы не захотим. Это же секреты, которые нарабатывались десятилетиями, на них потрачены деньги. Они делают на этом медали. И если сказать: а мы все уравняли, то вся работа коту под хвост .

Если это будет в обязательном порядке, то это будет маразм. К чему привела попытка уйти от фторовой смазки? Три года эпопея длится, а кроме как глупостью ее не назовешь. То же самое и здесь.

Небольшие сборные выходят из положения с помощью фирмачей. На этапы Кубка мира приезжают бренды, которые продают смазки. Ты можешь безболезненно принести пару и попросить о помощи. И тебе сделают бесплатно.

Некоторые объединяются с большими командами – это правила честной игры, все приходят потом, жмут друг другу руки.

Так что никто не трубит о катастрофе. Те же Молдавия или Румыния не говорят: России или Германии нельзя тратить большие деньги, потому что у нас таких нет. Ведь тогда нам бы пришлось сделать шаг назад и опуститься на их уровень, была бы полная стагнация.

Фото: skisport.ru ; globallookpress.com/Chen Zhonghao/XinHua , Mathias Bergeld/ZUMAPRESS.com, Sebastian Willnow/dpa; РИА Новости/; РИА Новости/Владимир Астапкович