В фигурке мода на Трусову: юниорка из Казахстана надела копию ее платья – даже дизайнер удивилась

Постолимпийский сезон начинается с моды на Александры Трусову: фигуристки катаются под уже культовую «Круэллу», а еще – копируют платья Саши.

На юниорском Гран-при Карина Иссакова их Казахстана вышла на лед в наряде, который мы уже видели.

В сезоне-2020/21 Трусова экспериментировала не только с тренерами (год она провела в академии Евгения Плющенко), но и с костюмами.

Она перебрала несколько вариантов для короткой программы: от зеленого до бело-розового, катала в старом платье из «Игры престолов», но самый яркий наряд – итоговый для произвольной.

Программу поставили под микс композиций из «Ромео и Джульетты». Саша не исполняла роль главной героини, а воплощала обобщенный образ: «Я не Джульетта, а злой рок, злая судьба любви, поэтому и музыка так подобрана», – пояснение сайту ФФКР.

Наряд соответствовал мощной и местами мрачной мелодии: черное платье, лишь немного разбавленное бордовым цветом по краю юбки. В глаза бросалось обилие сложных деталей: полупрозрачные вставки по бокам, стразы, наклеенные четкими прямыми линиями, сложная спина.

На Гран-при России – первом для платья турнире – была еще одна необычная находка: перед дорожкой шагов Трусова выпускала шипы из рукавов. От усложнения вскоре отказались – на чемпионатах России и мира Саша брала медали уже без шипов.

Даже без этого необычного аксессуара экстравагантное платье запомнилось. И вот в новом сезоне на этапе юниорского Гран-при в Куршевеле появилась почти точная копия.

С нарядом-репликой на лед вышла фигуристка из Казахстана Карина Иссакова. Отличий не так много: на юбке вместо бордового – фиолетовый, у платья Иссаковой полноценные рукава (у Трусовой подмышки были открыты), стразы на спине кажутся чуть ярче.

С шипами не рисковали.

В остальном платье Карины, которая тренируется у казахстанского специалиста Ольги Мельниковой, – полная копия наряда Трусовой: тот же силуэт, те же вставки по бокам и те же узоры стразами на груди и плечах.

А вот программа кардинально отличается – воинственного настроя Трусовой, к которому так подходило платье, в постановке Иссаковой не наблюдалось. Она выступала под поп-песню участницы Евровидения-2016 Зои Штрауб – Amour Fou.

Чемпионский наряд Иссаковой не помог, и она трижды упала в прокате: два раза на прыжках, один – на вращении. Карина набрала скромные 32,02 балла и оказалась только 25-й.

Удивительно, но дизайнер наряда Трусовой не имеет никакого отношения к платью Иссаковой. Sports.ru связался с Анастасией Шведчиковой, которая шила для Саши, и она рассказала, что не делала наряд для Карины. Более того – даже не знала, что кто-то повторил ее платье: «Я никогда не делаю копии и для каждого своего клиента придумываю уникальный авторский дизайн. Копии на мои костюмы лишь подтверждают, что этот дизайн интересен».

На Гран-при в Куршевеле не только Иссакова напомнила о королеве квадов: американка Сара Эверхардт выбрала для короткой программы саундтрек из «Круэллы». Именно с этой музыкой Трусова завоевала серебро на Олимпиаде. Неделю назад под него на контрольных прокатах юниоров катала и наша Алина Горбачева.

Выходит, Трусова задает тренды даже без четверных.

Фото: globallookpress.com/Raniero Corbelletti/AFLO, Anders Wiklund/Tt