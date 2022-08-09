Фигуристку Дробязко лишат гражданства Литвы за участие в шоу Навки? По закону так нельзя, но осталась одна лазейка

Литовской фигуристке Маргарите Дробязко пригрозили лишением гражданства. Она родилась, живет и работает в России, но все ее спортивные успехи связаны с Литвой.

И теперь из-за участия в шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» она может остаться без паспорта.

А так можно?

1. Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас – пожалуй, главные фигуристы в истории Литвы. Они призеры чемпионатов мира и Европы, участники пяти (!) Олимпиад и 13-кратные чемпионы страны.

Завершали карьеру после 5-го места в Солт-Лейк-Сити-2002, но потом возвращались ради Турина-2006. После Игр в Италии танцоры окончательно ушли из спорта, но быстро нашли работу – с 2007-го Дробязко и Ванагас снимаются в «Ледниковом периоде» – сейчас многие знают их именно как постоянных участников российского шоу .

Дробязко и Ванагас женаты уже 22 года и живут в России.

2. Помимо съемок на телевидении Дробязко и Ванагас участвуют и в ледовых спектаклях. Начинали с работы у Ильи Авербуха – выступали в «Щелкунчике», «Ромео и Джульетте», Маргарита даже играла главную роль в «Кармен».

С 2019-го Дробязко и Ванагас сотрудничают уже с Татьяной Навкой, которая быстро влилась в индустрию ледовых шоу . Литовский дуэт выступал в спектаклях «Руслан и Людмила» и «Спящая красавица».

9 августа в Сочи стартует «Лебединое озеро» – Дробязко и Ванагас снова в деле. Маргарите досталась роль черного лебедя Одиллии – в отличие от балетной постановки, роль черного и белого лебедя играют разные исполнительницы, главная роль у Виктории Синициной. Ванагас сыграет Колдуна, страдающего от безответной любви.

Литве все это не понравилось на уровне Сейма.

3. В июле Федерация фигурного катания Украины исключила олимпийское чемпиона Альбервилля-1992 Виктора Петренко за участие в шоу Навки «Аленький цветочек». Спустя месяц президент Украины Владимир Зеленский лишил Петренко государственной стипендии.

И вот Литве планируют пойти по тому же пути. Появилась информация, что Дробязко и Ванагаса могут лишить государственных наград – в 2000-м они получили Рыцарские кресты Ордена Великого князя Литовского Гядиминаса. Это одна из самых престижных наград в стране, а основание для вручения звучит так: «За усердный и честный труд на государственной службе или в общественной деятельности» .

В офисе президента Литвы подтвердили, что если фигуристы выйдут на лед в шоу, которое стартует 9 августа, то награды, вероятно, отнимут.

4. Еще одна возможная санкция – лишение гражданства. По крайней мере, такое предложение выдвинул председатель Комитета Сейма по правопорядку Стасис Шедбарас .

И касается это только Дробязко, потому что она родилась в Москве, хоть и выступала за Литву с 1992-го. У Ванагаса проблем с гражданством пока не предвидится – он родился на севере Литвы в городе Шяуляй.

«Я думаю, что если человек имеет право на гражданство по рождению, то в этом случае, нельзя его лишать гражданства. С юридической точки зрения, я считаю, что должна быть запущена процедура лишения гражданства (Дробязко). Это был подарок, а подарок может быть отозван» , – заявил Шедбарас.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис поддержал предложение лишить Маргариту гражданства.

5. С лишением госнаград вопросов нет, как минимум юридических – их действительно можно отозвать, если «действия лауреата порочат награду».

А вот с гражданством куда сложнее. Дело в том, что в литовском законодательстве в принципе нет такой процедуры как лишение гражданства .

Есть возможность утраты гражданства – если оно получено по поддельным документам или человек получил второе гражданство (в Литве двойное гражданство разрешено в исключительных случаях).

«В самом законе написано, что гражданство нельзя отнять. Обычно гражданства лишают в диктаторских государствах в качестве наказания инакомыслящих, чтобы те не возвращались в страну. Есть две разные вещи: утрата гражданства, когда человек совершает определенные действия, из-за которых теряет гражданство. И вторая – лишение. Наш закон о гражданстве не предусматривает лишения как такового», – отметил специалист по конституционному праву Витаутас Синкявичюс.

Шедбарас, который и предложил такие санкции в отношении Дробязко, знает об этом, но настаивает на исключении:

«На данный момент нет законного основания, чтобы это сделать, этим вопросом должен заниматься офис президента. Раз президент занимается предоставлением гражданства, я думаю, что инициатива дискуссии о лишении гражданства могла бы исходить тоже из его офиса».

6. Интересно, что в литовском законе о гражданстве есть еще один пункт, при котором наступает утрата: «В случае, если гражданин Литовской Республики работает на государственной службе другого государства, не имея разрешения на осуществление данной деятельности от Правительства Литовской Республики» .

В декабре прошлого года Дробязко и Ванагас отправились в Дубай с шоу Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств». И тогда все участники спектакля получили гонорары благодаря «субсидии из федерального бюджета РФ на выполнение государственного задания» . Дробязко за роль королевы Аргоны в двух спектаклях получила 2 999 500 рублей.

Возможно, эта поездка была надлежащим образом согласована (информации на этот счет нет) – в противном случае у властей Литвы появляется формальный повод все-таки наложить санкции на фигуристку.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Владимир Песня; Gettyimages.ru/Elsa