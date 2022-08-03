У России отняли квоты в фигурном катании: что это значит и как их вернуть?

Международный союз конькобежцев распределил квоты на крупные старты нового сезона.

Совсем недавно Россия отвоевала здесь максимальное представительство, а теперь ее отбросили далеко-далеко назад: на первый чемпионат мира после бана (когда бы он ни случился) у нас поедет по одному фигуристу в каждом виде .

Отвечаем на важные вопросы.

По какому принципу распределяются квоты на ЧМ?

Тут все просто, главный фактор – результаты на чемпионате мира предыдущего сезона. Так что сейчас речь о ЧМ-2022 – том самом, куда наших не пустили.

Каждая национальная федерация, входящая в ISU, может выставить по одному фигуристу/паре в каждом из видов. В зависимости от успехов на турнире прошлого года квота может вырасти до 2 или даже до 3 участников.

Квоты не именные – окончательный состав каждая сборная формирует самостоятельно.

Почему у России не осталось дополнительных квот?

Из-за бана наших фигуристов все достижения на предыдущих турнирах и даже Олимпиаде фактически обнулились. Ведь на чемпионате мира сборной не было.

На следующем для России ЧМ придется начинать с базового уровня – с одного участника в каждой дисциплине.

Для сравнения: в женском катании Бельгия благодаря серебру Луны Хендрикс повезет на ЧМ-2023 трех спортсменок, у Нидерландов и Австрии по две квоты для пар, у Литвы – для танцоров. Максимальное представительство (по три квоты в четырех видах) только у США.

Сколько мы потеряли?

Урон для сборной России действительно большой. Наши не успели воспользоваться максимальной квотой, которую добыли совсем недавно – на ЧМ-2021.

Последний раз максимальная квота у России была на ЧМ-2004 (правда, тогда Илья Климкин снялся после короткой у мужчин).

Зато на Олимпиаду-2022 в Пекин Россия возила полную команду – впервые в истории мы получили 12 квот из 12.

Как все вернуть?

Для возвращения на позиции до бана понадобится минимум один турнир.

Что нужно для возвращения трех квот?

Если у сборной один участник на ЧМ, он должен занять место в топ-2.

Если у сборной два участника, сумма их мест должна быть 13 или меньше (например, 3 и 10 место – порядок).

Если у сборной три участника, сумма мест двух лучших должна быть 13 или меньше.

Вряд ли вернуть все 12 квот получится за один турнир. Что же нужно хотя бы для открытия двух вакансий?

Если у сборной один участник, он должен занять место в топ-10.

Если у сборной два участника, сумма их мест должна быть 28 или меньше.

Если у сборной три участника, сумма мест двух лучших должна быть 28 или меньше.

У нас же всегда было много участников ЧМ – быстро вернемся?

Не всегда – относительно недавно ездили на ЧМ в сильно усеченном составе.

После триумфальной Олимпиады-2006 (3 золота и бронза) наша фигурка переживала кризис. Сейчас в это сложно поверить, но, например, 14 лет назад у России было всего по одному участнику в женском и мужском катании.

На ЧМ-2008 из 12 возможных квот у сборной оказалось всего 7, причем максимальная была только в танцах на льду. В женском катании Ксения Доронина (двукратная чемпионка России) заняла лишь 17-е место и оставила россиянок в меньшинстве еще на один турнир.

А вот Сергей Воронов справился с задачей-минимум и оказался в топ-10 – на следующем ЧМ от нас выступало уже двое парней.

А что же с отбором?

Чемпионат России (особенно в женском катании) в последнее время имел важнейший статус. Теперь переоценить его нельзя, даже называя конкуренцию там космической, заоблачной и нереальной.

Еще год назад победа на ЧР гарантировала билет на чемпионат Европы и Олимпиаду. Один из трех. Что же будет теперь, когда место в сборной всего одно?

В этом плане еще более спорным выглядят подход к отбору, которому следует Федерация фигурного катания России. Следить за результатами одного – пусть и главного – внутреннего старта, вряд ли правильно, когда речь идет о единственном месте.

Случись нынешняя ситуация раньше, Анна Щербакова не поехала бы на Олимпиаду из-за бронзы чемпионата России. А в мужском катании Максим Ковтун после побед на внутренних чемпионатах привозил бы минимальные квоты с ЧМ.

Стоп. А почему на чемпионате Европы все в порядке?

На прошлом Евро Россия выступила, он прошел еще до Олимпиады – в январе. Там у наших пока по три места в каждой дисциплине. Но если сборную не допустят к новому сезону, то и евроквоты сгорят – и на ЧЕ-2024 наши снова поедут по одному.

Хотя вернуть полное представительство на Европе будет, конечно, проще – критерии такие же, как и на ЧМ, но конкуренция намного ниже.

А вот с юниорским ЧМ такая же ситуация, как и со взрослым – он прошел в апреле 2022-го, когда Россию уже отстранили. Так что и там мы потеряли места.

Фото: eastnews.ru/AFP/Pascal GUYOT; РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Даничев; Gettyimages.ru/Jamie McDonald