Дерзкая идея Тутберидзе: не вручать титулы и не обновлять рейтинги без России. С титулами наивно, а почему в фигурке так боятся за рейтинги?

Этери Тутберидзе предложила заморозить рейтинги и не распределять титулы в фигурном катании. Все из-за отстранения сборной России.

Разбираемся, реально ли это и зачем вообще нужны рейтинги?

Мнение Тутберидзе: без сборной России распределять титулы – абсурд

В последнее время Тутберидзе, фактически молчавшая 4-5 месяцев, активно переживает за судьбу наших фигуристов. Весной ей было как будто не до того – Этери летела в США, а из ее соцсетей пропадали посты с флагом и Владимиром Путиным (да, поздравления с днем рождения и совместного фото почему-то больше нет).

В беседе с Татьяной Тарасовой, которая заглянула на тренировку в «Хрустальный», у Тутберидзе не чувствовалось оптимизма насчет будущего:

«А как выходить в мире, если нас не пускают никуда? Куда выходить-то? Та же Соня Акатьева, наверное, была бы уже чемпионкой мира среди юниоров. А она – никто. Без титула, без ничего. А нам завтрашний день не обещан. У меня этим спортсменам надо здесь и сейчас. У нас может не быть завтрашнего дня».

Наверняка и с поднятием возрастного ценза команда Этери бы как-нибудь совладала, но вот на отстранение повлиять не может. Поэтому «здесь и сейчас» приобретает фатальный смысл. Через несколько дней Тутберидзе выложила пост-манифест:

«Чемпионаты мира, распределение этапов Гран-при, обновление рейтинга и так далее. Все это очень, очень расстраивает.

Я многое понимаю, но не принимаю отстранение наших спортсменов, детей от международных соревнований. Конечно, так проще – поделить медали и радоваться малому, но где же основные принципы – честный спорт (fair play)? Или, как нам объяснили, что это и есть забота о наших спортсменах?

Я считаю, что не должны обновляться рейтинги и раздаваться титулы в отсутствие нас – это абсурд . Знаю, что именно спорт стирает границы и объединяет всех спортсменов мира. Считаю это ужасающей ошибкой группы людей, оказавшейся у власти принятия решений. Помоги нам, Господи, всем выйти из этой ситуации».

В России ее тут же поддержали хором: Татьяна Тарасова, Максим Траньков, Ренат Лайшев, Илья Авербух, Алексей Ягудин и даже Яна Рудковская (и многие-многие другие вплоть до министра спорта Олега Матыцина).

Разумеется, ISU не откажется от распределения титулов: в наивной идее Тутберидзе (и согласившихся с ней) – ноль рационального, при этом сложно не разглядеть досаду, обиду, бессилие. А главное – коллективное признание накануне сезона: никакие внутренние турниры с острейшей конкуренцией и залпом из четверных прыжков не заменят сборной России этапы Гран-при, чемпионаты мира и Европы .

Что же мы теряем? Медали главных стартов – да, это уже понятно. А позиции в рейтинге ISU – что они означают и на что влияют?

Как формируются рейтинги ISU и о чем именно говорит Этери?

Предложение не раздавать титулы кажется фантастическим – ни в одном нашем виде, кроме фигурного катания, до такого не додумались.

Без России мировой спорт все-таки не замрет. Ведь мы сами не отказывались от проведения Олимпиады-1980 из-за бойкота США; или более свежий пример – российские лыжники радовались победам на Кубке мире в отсутствие сборной Норвегии, которая спасалась то от ковида, то от холодов.

А вот заморозка рейтингов в теории выглядит реалистичнее и похожа на компромисс.

У ISU два вида рейтинга – Мировой зачет и собственно Мировой рейтинг. Первый используют при отборе на Гран-при и жеребьевке разминок на топ-турнирах. Второй отражает результаты сезона и, по сути, представляет лишь сводную таблицу результатов .

Не менять Мировой рейтинг невозможно – он просто отражает выступления в текущем сезоне. Да и ни на что не влияет: это не биатлон или лыжные гонки, где лидер рейтинга по итогам сезона получает главный трофей – Кубок мира. В фигурном катании такого титула нет.

Вероятно, предложение Тутберидзе связано с Мировым зачетом. В нем учитываются результаты трех последних сезонов – текущего и двух предшествующих , причем очки за самый старый сезон считаются с коэффициентом 0,7.

С 1 июля фактически стартовал новый сезон, поэтому в зачете учитываются выступления в прошедшем олимпийском сезоне + 70% от очков, полученных в сезоне-2020/21. Очки накапливаются в зависимости от занятого места и ценности турнира. Победа на ЧМ стоит 1200 баллов, на этапе взрослого Гран-при – 400, а на обычном международном турнире или этапе юниорской серии – 250. Каждая следующая позиция уменьшает максимальный бонус на 10%.

В документах ISU так говорится о цели зачета: «Представить объективный рейтинг для всех фигуристов в течение определенного сезона, который учитывает результаты предыдущих двух сезонов, и обеспечивает фигуристам, которые не могли участвовать в соревнованиях в течение определенного периода, место в Мировом зачете с учетом их конкурентоспособности».

Сейчас три из четырех зачетов возглавляют российские спортсмены.

Анна Щербакова лидирует у женщин. Трое наших – в топ-5, в десятке – четверо.

В парах за Россией первая и вторая позиции, а всего в топ-6 – три наших дуэта.

В танцах расположились не так кучно, но лидерство пока тоже за Россией.

И только в мужском катании глухо – никого в топ-10.

Зачет будто специально создали для ситуации, в которой оказались наши спортсмены.

Вот только все портит сезон-2020/21 – мало того, что его результаты включаются с пониженным коэффициентом, в том году прошел всего один международный старт – чемпионат мира в Стокгольме. И у российских фигуристов просто не было возможности создать задел на будущее.

Зачет важен только для Гран-при. С Евро пока порядок, в отличие от ЧМ

Впрочем, фигурный зачет не так значим, как, например, рейтинг в теннисе. Это лишь один из инструментов, при помощи которого формируют список участников на серию Гран-при. Всего их четыре:

1. По два этапа получают фигуристы/пары, занявшие на ЧМ-2022 места с 1-го по 12-е.

2. Участниками серии могут быть фигуристы из топ-24 по лучшему результату сезона (в 2021/22 или 2022/23).

3. И те, кто входят в топ-24 зачета ISU по итогам трех последних сезонов.

4. Приглашение могут получить призеры чемпионата мира среди юниоров.

При этом организаторы иногда зовут кого-то в обход критериев, как было в прошлом году на Гран-при Канады, куда поехал российский дуэт Диана Дэвис – Глеб Смолкин.

Из тех критериев отбора, которые есть у ISU, российские фигуристы и без зачета не соответствуют двум: из-за отстранения наши не выступали ни на взрослом ЧМ, ни на юниорском.

Для тех, кто стоит на грани топ-20 зачета, этот критерий тоже не сработает. В принципе из топ-24 математически может выпасть даже Щербакова, хотя это маловероятно – скорее всего, российские лидеры все равно попадут в необходимые пределы.

Всегда остается главный критерий – текущий результат. Если наших допустят к сезону-2023/24, то достаточно показать хорошие баллы на ранних международных турнирах . Списки участников Гран-при формируются летом, но их могут и скорректировать ради звезд из России. Если бан снимут еще в этом сезоне, то вопросов вообще не возникнет.

Больше рейтинги ISU ни на что серьезно не влияют. На чемпионате Европы у нас все еще максимальная квота – по 3 фигуриста/пары в каждой дисциплине.

А вот с чемпионатом мира действительно проблема – из-за пропуска турнира-2022 сборная России начнет следующий ЧМ (когда бы он для нас ни случился) с одного участника в каждом виде . Максимальная квота в каждой дисциплине вернется сразу, если фигурист или пара не опустятся ниже 2-го места, попадание в топ-10 обеспечит две квоты на следующий ЧМ.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Филиппов; globallookpress.com/Du Yu/XinHua, Enrico Calderoni/AFLO, Darryl Dyck/Keystone Press Agency