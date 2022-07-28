«Они преследовали меня 10 лет, пока я не разделась». Катарина Витт – первая спортсменка на обложке Playboy

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Фигуристка Катарина Витт дважды побеждала на Олимпиадах и 4 раза выигрывала чемпионаты мира. Правда, по ее признанию, куда больше славы ей принесла одна фотосессия.

В 1998-м легенда снялась для Playboy и обеспечила журналу второй полностью распроданный выпуск в истории.

• Витт закончила спортивную карьеру в 1988-м – после победы на вторых Играх подряд. Потом перешла в профессионалы и активно выступала в ледовых шоу, а в 1994-м даже возвращалась в любители – отобралась на Игры в Лиллехаммере (7-е место).

Насыщенной была и жизнь вне льда: Катарина снималась в кино и сериалах, написала автобиографию. А еще согласилась на ту самую съемку.

«Это был подходящий момент. Некоторые девушки снимались в Playboy, чтобы их карьера пошла в гору, но я в тот момент была на пике. Я была самой успешной фигуристкой, объездила с туром больше 60 американских городов, летала на частном самолете. Я снималась в фильме «Ронин» с Робертом Де Ниро.

Это был невероятный год, и когда поступило предложение от Playboy, я подумала: а почему бы нет? В течение 10 лет я отказывалась, но они дали мне все права на выбор фотографа, места съемки и того, как будут выглядеть снимки».

• 20 лет спустя фигуристка подтвердила, что журнал давно охотился за ней: «Они преследовали меня 10 лет, пока я не разделась для них».

Хотя увидеть Катарину без одежды можно было еще до ее суперпопулярности: «В Европе мы более открыто относимся к наготе, а в Восточной Германии, где я выросла, были нудистские пляжи. Я ходила на них, пока люди не стали меня узнавать. Они видели меня и говорили: приятно познакомиться. Но смотрели они не на лицо».

• Playboy не зря приглашал Витт – декабрьский выпуск 1998-го с 33-летней фигуристкой стал вторым полностью распроданным за всю историю журнала. Первый – декабрьский номер 1953-го с Мэрилин Монро.

• Для съемок Витт выбрала голливудского фотографа Ланса Стэдлера (он снимал Джонни Деппа, Рассела Кроу, Тома Круза, Гвинет Пэлтроу и других), а в качестве локации – пляж на Гавайях.

«Было важно, чтобы фотографии были чувственными, поэтому я выбрала естественную обстановку – пляж и воду, где было совершенно уместно оказаться без одежды, а не быть вызывающей в чулках или сексуальном белье. Это сработало, и самый большой комплимент для меня – то, что журнал купили больше женщин, чем мужчин».

• Кадры получились стильными и запоминающимися. Витт сама в восторге от них: «Фотографии вышли художественными, спортивными, очень естественными и чистыми. Думаю, даже дети могли бы их увидеть».

• Кроме 10 лет на уговоры журнал потратил на Витт приличную сумму. Когда фотосессия только вышла, говорили о гонораре более $100 000, но совсем недавно Катарина призналась, что сумма была 7-значной – то есть больше миллиона.

«Деньги были хорошие, но я пошла на фотосессию не по этой причине. После 10 лет успешной карьеры в профессионалах я чувствовала, что застряла в образе милой, симпатичной принцессы льда. Я хотела изменить восприятие людей».

• Выпуск с Витт необычен еще и тем, что это первое появление девушки из спорта на обложке. За год до этого Светлана Хоркина позировала для российской версии журнала, но до международной спортсменки не добирались. Номер появился на полках в ноябре 1998-го и продавался в три раза быстрее обычного. Следующей спортсменкой в главной версии стала американская боксерша Миа Сент-Джон.

«Забавно, насколько востребованной я стала после съемки. Ты выигрываешь два золота Олимпиады – получаешь несколько предложений. Снимаешься для Playboy – и Джей Лено зовет тебя на свое вечернее шоу», – шутила Витт.

• Главный редактор немецкого Playboy Флориан Бойтин рассказывал, что фотосессия Витт превратилась в легендарную:

«Конечно, о сравнении (с современными журналами) не может быть и речи – нельзя сопоставлять эпоху до интернета с сегодняшним днем. Но выпуск с Витт все же выделяется. Журнал скупили не только в Германии, он стал мировыми бестселлером. Номер до сих пор перепродают на Ebay по высокой цене».

Фото: globallookpress.com/f28; Playboy