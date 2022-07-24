Главный спорт «Гарри Поттера» переименуют из-за отмены Джоан Роулинг – ее обвинили в оскорблении трансгендеров

Культура отмены так влияет на мир, что приводит к необъяснимым последствиям. Например, к переименованию целого вида спорта – правда, не совсем настоящего.

Квиддич – вымышленный спорт из серии романов о Гарри Поттере, который за 20 лет перешел из книг в реальность и даже обзавелся международной федерацией. А теперь вынужден менять название, чтобы не ассоциироваться с Джоан Роулинг – писательницей, которая его и придумала.

Роулинг изобрела волшебный спорт на метлах после ссоры с парнем

Квиддич – это волшебная командная игра, которая занимает особое место в серии. Она появляется в первой книге – «Гарри Поттер и философский камень», а потом и в остальных. Даже в заключительной части «Дары смерти» предметы из квиддича играют решающую роль, хотя самого спорта там нет.

Главная особенность – в квиддич играют летая на метлах. Используют одновременно четыре мяча: квоффл (ближе всего к реальному мячу) – его забрасывают в кольца (их три), два бладжера – мячи-вышибалы, а также маленький крылатый снитч – шустрый мячик, поймав который, игрок останавливает матч.

В каждой из двух команд 7 игроков: три охотника – они забрасывают квоффл, два загонщика – направляют бладжеры специальными битами в других игроков, вратарь – защищает кольца, и ловец – выискивает снитч.

Каждый гол в кольцо приносит команде 10 очков, снитч – 150. За эту систему Роулинг часто критиковали: нет никакого смысла ловить снитч и останавливать игру, если команда отстает больше, чем на 150 очков. На что писательница ответила в твиттере в 2018-м:

«В этом весь смысл. В погоне за неуловимой удачей есть очарование, но командная работа и настойчивость все равно могут победить. Все мы беззащитны перед ударами судьбы и людьми, которые мешают на пути, преодолеть это – и есть успех. Квиддич – это состояние человека».

Роулинг с иронией относится к тому, как некоторые реагируют на вымышленный спорт:

«По моему опыту он приводит мужчин в бешенство (например, то, почему снитч приносит столько очков). И меня это вполне устраивает, учитывая состояние, в котором я его придумала. Я изобрела квиддич в маленьком отеле в Манчестере после ссоры с моим тогдашним бойфрендом. Я размышляла о вещах, от которых общество становится сплоченным, объединяется, показывает характер – я знала, что книге нужен спорт».

Мир квиддича даже в серии о Гарри Поттере очень большой: в разных странах свои Лиги, сборные, есть и международные соревнования. Особое место занимает Кубок Хогвартса – ежегодные соревнования, которые проводятся между четырьмя факультетами волшебной школы.

Главный герой становится самым юным ловцом за последние 100 лет. Несмотря на это, за 5 розыгрышей Кубка, которые показаны в книгах, Гарри провел всего 9 игр. Статистика впечатляет: 7 раз он ловил снитч и приносил команде победу, дважды не справлялся с задачей по независящим от него причинам.

На шестом курсе Гарри был капитаном и проводил отбор в команду. Всего на его счету 3 Кубка школы. В квиддиче есть и дисквалификации – Гарри отстраняли в пятой части за драку.

В двух книгах турнира не было: в заключительной части Гарри не учился в Хогвартсе, да и стадион уничтожили до начала учебного года, а в четвертой книге соревнования отменили из-за проведения другого международного состязания школьников.

В «Кубке огня» Роулинг рассказывает о главном турнире магического спорта – чемпионате мира. Соревнования по аналогии с футболом проводятся раз в четыре года. В романе рассказывается о финале ЧМ-1994 между Ирландией и Болгарией – 442-м в истории игры. И тут все, как в реальности: разные категории билетов, сложная организация, маскоты и командный мерч.

В 2001-м Роулинг написала спин-офф «Квиддич с древности до наших дней» – так в книгах назывался учебник, который читал Гарри. Писательница выпустила своеобразную пародию на книги об истории реальных видов спорта. Там описывается становление квиддича, другие игры с полетами на метлах, эволюция экипировки, описаны технические приемы.

Квиддич перебрался в реальный мир: есть международная ассоциация, новые правила и чемпионаты мира

Первая книга вышла в 1997-м, последняя – десять лет спустя. Но еще до финала истории фанаты «Гарри Поттера» поняли, что квиддич – одна из немногих сфер вымышленного мира, которую можно перенести в реальность.

Так появился магловский квиддич (маглами в книгах называли не волшебников). Есть несколько видов – даже коллаборация с парашютным спортом, но закрепился все же вариант без полетов на метлах.

В 2005-м в колледже Мидлбери вдохновились книгами Роулинг и создали квиддич в реальной жизни – это комбинация регби, баскетбола и хоккея (в России же популярна вариация гандбола). Правила отличаются от тех, что были в «Гарри Поттере»: вместо овальной площадки играют на квадратном поле, снитч выпускают только на 18-й минуте, а за попаданием бладжера следует временный нокаут.

Конечно, никто не летает над полем, но метлы остались – игроки помещают их между ног, во время матча «спрыгивать» с метлы нельзя. Систему подсчета тоже изменили – задумка Роулинг оказалась слишком сложной для реализации и поддержания интриги. В итоге за попадания квоффлом в ворота дается 10 очков, за пойманный снитч – 30.

Пожалуй, самое забавное решение нашли именно для неуловимого маленького мячика.

В книгах у снитча были крылья, он летал сам по себе. И если от летающих метел можно было отказаться без ущерба для идеи, то снитч – слишком важный элемент. Вышли из ситуации оригинально: сделали снитчем человека – к поясу независимого игрока или судьи привязывается мешочек с теннисным мячом, а ловцы обеих команд бегают за ним по полю. Конечно, в романах одной из сложностей игры была не только скорость мяча, но и его незаметность. Но решение с человеком-снитчем все же хоть как-то сохраняет первоначальный замысел.

В остальном магловский квиддич повторяет волшебный – 7 игроков на поле, кольца-ворота для квоффлов и непредсказуемое развитие матча.

Игра так быстро набрала популярность в США, что появились турниры – сначала внутренние, а потом и международные. К 2014-му количество команд по всему миру перевалило за 300, а к 2022-му приблизилось к 600.

В 2009-м образовалась Международная ассоциация квиддича (она родилась из федерации США, которая потом создала отдельную организацию), в том же году прошел первый международный матч. Здесь все по-настоящему: есть совет попечителей, президент, конгресс и различные комитеты. Сейчас в МАК входит 37 национальных федераций (России там нет).

С 2012-го проводится чемпионат мира, в отличие от книжного – раз в два года. Правда, турнир-2020 отменили из-за пандемии, а соревнования этого сезона перенесли на 2023-й. Здесь лидеры США – родоначальники магловского квиддича выиграли три кубка из четырех, лишь в 2016-м золото взяла Австралия. Соревнования проводили в Великобритании, Канаде, Германии и Италии. В ЧМ-2018 участвовали 29 сборных.

В Америке даже есть Высшая лига квиддича, которая за несколько лет прошла путь от зарплат в 10 долларов и 8 команд до трех дивизионов и спонсорских контрактов.

Роулинг не позвали на фильм-воссоединение. А спорт, который она придумала, не хочет с ней ассоциироваться

Игроки в квиддиче не обязаны разбираться в мире «Гарри Поттера», некоторые даже не читали книги и не смотрели фильмы. Зато тут ценят инклюзивность – есть квиддич на инвалидных креслах, а для всех матчей действует правило гендерного максимума: на площадке не должны находиться больше четырех игроков команды одного пола. Разделения как такового нет: небинарные спортсмены и трансперсоны допускаются на общих правилах.

В 2017-м слово «квиддич» попало в Оксфордский словарь и официально закрепилось в английском. В 2022-м спортивные федерации избавляются от этого термина – и все из-за отмены Джоан Роулинг.

Два года назад автор самой продаваемой серии книг в истории написала несколько твитов о трансгендерах. Именно с этого момента начались проблемы.

Первым спорным высказыванием сочли комментарий по поводу статьи с заголовком «Мнение: Создавая постковидный мир с большим равенством для менструирующих людей»:

«Менструирующие люди. Я уверена, что когда-то было слово для таких людей. Кто-нибудь, подскажите. Wumben? Wimpund? Woomud? (игра с английским словом women – женщины)».

Роулинг тут же обвинили в трансфобии, а ее попытки отстоять свою мнение только усугубили ситуацию. И простая фраза, что «женщина – это женщина» превратилась почти в оскорбление.

Писательницу не отстранили от работы в кинотрилогии «Фантастические твари» – она даже появилась на премьере в 2022-м.

А вот в документальный фильм «Гарри Поттер 20 лет спустя» не позвали. Красивое воссоединение актерского состава получилось немного фальшивым, потому что автора книг не было. Вместо живого интервью в фильме появились архивные вставки, во время которых всякий раз выскакивало напоминание, что разговор с писательницей записали в 2019-м.

Роулинг признавалась, что скандал повлиял не только на карьеру: поступали угрозы, ее преследовали. А в прошлом году она даже обращалась в полицию из-за того, что активисты специально сфотографировались напротив ее дома так, чтобы был виден адрес, и выложили фото в интернет.

В спорте теперь тоже отстраняются от Роулинг. В декабре прошлого года Федерация квиддича США и Высшая лига квиддича заменили название из книг на «квадбол». Новое название связано с количеством мячей на поле и количеством игровых амплуа. Еще одна причина изменений – отказ от использования торговой марки «квиддич», правами на которую владеет компания Warner Bros.

20 июля Международная ассоциация квиддича объявила, что присоединиться к мерами, принятым в США. Какая из двух причин важнее, в федерации не объяснили, но по ситуации с Роулинг ограничились небольшим комментарием:

«Дж. К. Роулинг – автор серии книг о Гарри Поттере – все чаще подвергается критике за свою антитранс-позицию. Правозащитные группы ЛГБТК+, а также три главных актера в серии фильмов раскритиковали ее позицию».

Теперь название волшебного спорта останется там, где и было изначально – в книгах и фильмах.

Фото: globallookpress.com/Michael Matthey, Xinhua, Roland Weihrauch, Hubert Boesl, Joe Pepler/Pinpep