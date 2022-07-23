Разделка
Блог

Гран-при по фигурке впервые без России, но наши люди в деле – за Грузию, Польшу и США

Ника Эгадзе
Брендон Фрэйзер
Алекса Книрим (Шимека)
Луна Хендрикс
сборная Канады сборная Канады
Морис Квителашвили
Эван Бейтс Эван Бейтс
этап Гран-при в Финляндии
Рика Кихира Рика Кихира
Ян Цзинь Ян Цзинь
Гран-при Гран-при
этап Гран-при в Великобритании
танцы на льду
Гран-при США Гран-при США
сборная Грузии
пары
Анастасия Губанова
Пайпер Гиллес
Екатерина Куракова
сборная Японии сборная Японии
Поль Пуарье Поль Пуарье
Чэн Пэн
Дайсуке Такахаси Дайсуке Такахаси
Брэди Теннелл Брэди Теннелл
Каори Сакамото Каори Сакамото
Гран-при Канады Гран-при Канады
Мэдисон Чок Мэдисон Чок
женское катание
Илья Малинин
Гран-при Японии Гран-при Японии
сборная США сборная США
мужское катание
сборная Бельгии сборная Бельгии
Гран-при Франции Гран-при Франции
Фигурное катание Фигурное катание

В фигурном катании наконец распределили спортсменов по этапам Гран-при. Россия там не выступит – а кто будет побеждать без наших девушек, что делать с кризисом в парах и есть ли замена Нэтану Чену и Юдзуру Ханю?

Международный союз конькобежцев (ISU) тянул с распределением (опоздали почти на месяц): проблемы были не с участниками, а с местами проведения. Если с этапами в США, Канаде, Японии и Франции все было понятно, то с двумя аренами возникли большие трудности.

Из-за отстранения России выпал Rostelecom Cup – этап, который вот уже 26 лет проходил у нас. За это время соревнования принимали три города: Москва (19 раз), Санкт-Петербург (6) и Сочи (1). Замену нашли оперативно – соревнования перенесли в финский Эспоо.

У Финляндии уже есть опыт проведения Гран-при – в сезоне-2018/19 Китай отказался проводить этап под предлогом подготовки к Пекину-2022.

И в этом сезоне с китайским этапом возникли сложности. Страна опять отказалась проводить старт – в этот раз из-за строгих антиковидных ограничений. Новое место искали так долго, что пошли разговоры о сокращении серии до 5 этапов. И все же к середине лета состязания отдали британскому Шеффилду.

Фигурка едет в Англию! Почему Гран-при отдают Шеффилду и зачем все это нужно британцам?

Женщины: без наших звезд, зато с Кихирой и Теннелл 

• Без российских девушек интрига в женском катании, безусловно, повысится. За два последних полноценных розыгрыша (2019/20 и 2021/22) всего один этап выиграла фигуристка не из России – Каори Сакамото победила на Гран-при Японии-2021. Хотя наших девочек там не было – Саша Трусова не приехала, а Дарья Усачева снялась из-за травмы. Теперь многие будут претендовать на золото.

• Но россиянки (хоть и бывшие) выйдут на лед. Екатерина Куракова, которая сейчас катается за Польшу, выступит на двух этапах – в США и Великобритании. Анастасия Губанова не так давно перешла в Грузию, она поедет в Шеффилд и финский Эспоо. Москвича Екатерина Рябова (представляет Азербаждан) заявлена на Гран-при Канады и Японии.

• У других стран тоже потери: серию пропускает американка Мэрайя Белл. Она не объявляла о завершении карьеры и вошла в состав сборной США на сезон. Но на Гран-при не заявилась, хотя ее могут позвать на вакантное место домашнего этапа в Норвуде.

• Зато возвращается Брэди Теннелл – весь прошлый сезон она пропустила из-за травм. По этой же причине в олимпийском сезоне не выступала японка Рика Кихира, и она снова в строю. Как и звезды прошедшего чемпионата мира – Каори Сакамото и Луна Хендрикс. А вот 16-летняя Алиса Лью ушла из спорта после бронзы ЧМ.

Лучшая фигуристка мира (не считая 🇷🇺) – японка без ультрапрыжков. Тарасова назвала ее прокат устаревшим на 20 лет, но не верьте

Мужчины: Малинин вместо Чена и Ханю, Квителашвили и Эгадзе – за всю группу Тутберидзе

• В мужском катании тоже будут новые лидеры, но здесь дело в не отсутствии наших. Две главные звезды не выступят в серии – двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю завершил соревновательную карьеру. Его главный соперник – чемпион Пекина Нэтан Чен – взял паузу.

• На Гран-при дебютирует Илья Малинин. Американский фигурист с русскими родителями – уже звезда: выиграл юниорский чемпионат мира, взял серебро чемпионата США вслед за Ченом (но не поехал на Олимпиаду), сходу попал в топ-10 на чемпионате мира. Но главное, конечно, это его четверные прыжки. Попытки четверного акселя на тренировках впечатляют. Вполне возможно, увидим исторический прокат уже на стартовом этапе в Норвуде. Малинин первым исполнит мечту Ханю? 

17-летний Илья Малинин покорил четверной аксель, за которым так охотится Ханю. В чем странный культ этого прыжка?

• Российская школа фигурного катания все равно будет на Гран-при. Ученик Этери Тутберидзе Морис Квителашвили заявлен на этапы в Великобритании и Финляндии, Ника Эгадзе (он тоже тренируется в «Хрустальном») – на этап в Японии. Владимир Литвинцев, работающий с Сергеем Розановым, приедет в Шеффилд.

Пары: без лидеров из России и Китая, Канада даже не взяла Забияко

• Постолимпийский сезон – не самый простой для спорта: чемпионы заканчивают или берут перерыв, а новые звезды не сразу набирают ход. На соревнованиях пар отсутствие сборной России скажется даже больше, чем в женском катании. К тому же чемпионы Пекина Вэньцзинь Суй и Цун Хань взяли паузу. У китайцев вообще одна пара – Чэн Пэн и Ян Цзинь, которые были 5-ми на Олимпиаде в Пекине (это лучший результат из всех участников Гран-при).

• Канада отказалась от нашей Натальи Забияко, так что североамериканцы рассчитывают на чемпионов мира Алексу Книрим и Брендона Фрэйзера из США. Конкуренцию им составят японцы Рику Миура – Рюичи Кихара, которые набрали ход в олимпийском сезоне.

Дарья Касаткина 💜 Наталья Забияко. Это наша фигуристка, которая после Олимпиады не каталась 3 года, а теперь уехала в Канаду

Танцы на льду: призеры Олимпиады не приедут, но сильные дуэты остались

• Никто из призеров Пекина-2022 не выступит и в танцах. Все – по разным причинам. Французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон взяли передышку на сезон, наши Виктория Синицина и Никита Кацалапов – отстранены, как и вся команда, а американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью завершили карьеру.

• В отличие от пар, в танцах еще много топовых дуэтов и конкуренция останется серьезной. Трехкратные призеры чемпионатов мира Мэдисон Чок и Эван Бейтс заявились на Гран-при США и Японии. Канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье выступят на домашнем этапе и в Финляндии.

• 36-летний Дайсуке Такахаси продолжает авантюру с танцами. В 2010-м он взял бронзу в одиночном катании на Играх в Ванкувере и золото на ЧМ, но последние два сезона открывает для себя новый вид. Вместе с Каной Мурамото и под руководством Марины Зуевой он уже взял серебро чемпионата четырех континентов и дважды был вторым на чемпионатах Японии. В новом сезоне у дуэта два этапа Гран-при – в США и Японии.

***

По традиции серия завершится финалом в декабре. Его не проводили с 2019-го – два сезона подряд отменяли из-за пандемии. Последний раз соревнования принимал Турин, в этом году фигурное катание должно вернуться в Италию.

Три года назад там побеждали Алена Косторная, Нэтан Чен, Вэньцзинь Суй – Цун Хань и Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон – никто из них уже точно не приедет на финал. У серии будут новые чемпионы.

Фото: globallookpress.com/Laurie Dieffembacq/Keystone Press Agency

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные