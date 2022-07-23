Гран-при по фигурке впервые без России, но наши люди в деле – за Грузию, Польшу и США

В фигурном катании наконец распределили спортсменов по этапам Гран-при. Россия там не выступит – а кто будет побеждать без наших девушек, что делать с кризисом в парах и есть ли замена Нэтану Чену и Юдзуру Ханю?

Международный союз конькобежцев (ISU) тянул с распределением (опоздали почти на месяц): проблемы были не с участниками, а с местами проведения. Если с этапами в США, Канаде, Японии и Франции все было понятно, то с двумя аренами возникли большие трудности.

Из-за отстранения России выпал Rostelecom Cup – этап, который вот уже 26 лет проходил у нас. За это время соревнования принимали три города: Москва (19 раз), Санкт-Петербург (6) и Сочи (1). Замену нашли оперативно – соревнования перенесли в финский Эспоо.

У Финляндии уже есть опыт проведения Гран-при – в сезоне-2018/19 Китай отказался проводить этап под предлогом подготовки к Пекину-2022.

И в этом сезоне с китайским этапом возникли сложности. Страна опять отказалась проводить старт – в этот раз из-за строгих антиковидных ограничений. Новое место искали так долго, что пошли разговоры о сокращении серии до 5 этапов. И все же к середине лета состязания отдали британскому Шеффилду.

Женщины: без наших звезд, зато с Кихирой и Теннелл

• Без российских девушек интрига в женском катании, безусловно, повысится. За два последних полноценных розыгрыша (2019/20 и 2021/22) всего один этап выиграла фигуристка не из России – Каори Сакамото победила на Гран-при Японии-2021. Хотя наших девочек там не было – Саша Трусова не приехала, а Дарья Усачева снялась из-за травмы. Теперь многие будут претендовать на золото.

• Но россиянки (хоть и бывшие) выйдут на лед. Екатерина Куракова, которая сейчас катается за Польшу, выступит на двух этапах – в США и Великобритании. Анастасия Губанова не так давно перешла в Грузию, она поедет в Шеффилд и финский Эспоо. Москвича Екатерина Рябова (представляет Азербаждан) заявлена на Гран-при Канады и Японии.

• У других стран тоже потери: серию пропускает американка Мэрайя Белл. Она не объявляла о завершении карьеры и вошла в состав сборной США на сезон. Но на Гран-при не заявилась, хотя ее могут позвать на вакантное место домашнего этапа в Норвуде.

• Зато возвращается Брэди Теннелл – весь прошлый сезон она пропустила из-за травм. По этой же причине в олимпийском сезоне не выступала японка Рика Кихира, и она снова в строю. Как и звезды прошедшего чемпионата мира – Каори Сакамото и Луна Хендрикс. А вот 16-летняя Алиса Лью ушла из спорта после бронзы ЧМ.

Мужчины: Малинин вместо Чена и Ханю, Квителашвили и Эгадзе – за всю группу Тутберидзе

• В мужском катании тоже будут новые лидеры, но здесь дело в не отсутствии наших. Две главные звезды не выступят в серии – двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю завершил соревновательную карьеру. Его главный соперник – чемпион Пекина Нэтан Чен – взял паузу.

• На Гран-при дебютирует Илья Малинин. Американский фигурист с русскими родителями – уже звезда: выиграл юниорский чемпионат мира, взял серебро чемпионата США вслед за Ченом (но не поехал на Олимпиаду), сходу попал в топ-10 на чемпионате мира. Но главное, конечно, это его четверные прыжки. Попытки четверного акселя на тренировках впечатляют. Вполне возможно, увидим исторический прокат уже на стартовом этапе в Норвуде. Малинин первым исполнит мечту Ханю?

• Российская школа фигурного катания все равно будет на Гран-при. Ученик Этери Тутберидзе Морис Квителашвили заявлен на этапы в Великобритании и Финляндии, Ника Эгадзе (он тоже тренируется в «Хрустальном») – на этап в Японии. Владимир Литвинцев, работающий с Сергеем Розановым, приедет в Шеффилд.

Пары: без лидеров из России и Китая, Канада даже не взяла Забияко

• Постолимпийский сезон – не самый простой для спорта: чемпионы заканчивают или берут перерыв, а новые звезды не сразу набирают ход. На соревнованиях пар отсутствие сборной России скажется даже больше, чем в женском катании. К тому же чемпионы Пекина Вэньцзинь Суй и Цун Хань взяли паузу. У китайцев вообще одна пара – Чэн Пэн и Ян Цзинь, которые были 5-ми на Олимпиаде в Пекине (это лучший результат из всех участников Гран-при).

• Канада отказалась от нашей Натальи Забияко, так что североамериканцы рассчитывают на чемпионов мира Алексу Книрим и Брендона Фрэйзера из США. Конкуренцию им составят японцы Рику Миура – Рюичи Кихара, которые набрали ход в олимпийском сезоне.

Танцы на льду: призеры Олимпиады не приедут, но сильные дуэты остались

• Никто из призеров Пекина-2022 не выступит и в танцах. Все – по разным причинам. Французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон взяли передышку на сезон, наши Виктория Синицина и Никита Кацалапов – отстранены, как и вся команда, а американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью завершили карьеру.

• В отличие от пар, в танцах еще много топовых дуэтов и конкуренция останется серьезной. Трехкратные призеры чемпионатов мира Мэдисон Чок и Эван Бейтс заявились на Гран-при США и Японии. Канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье выступят на домашнем этапе и в Финляндии.

• 36-летний Дайсуке Такахаси продолжает авантюру с танцами. В 2010-м он взял бронзу в одиночном катании на Играх в Ванкувере и золото на ЧМ, но последние два сезона открывает для себя новый вид. Вместе с Каной Мурамото и под руководством Марины Зуевой он уже взял серебро чемпионата четырех континентов и дважды был вторым на чемпионатах Японии. В новом сезоне у дуэта два этапа Гран-при – в США и Японии.

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По традиции серия завершится финалом в декабре. Его не проводили с 2019-го – два сезона подряд отменяли из-за пандемии. Последний раз соревнования принимал Турин, в этом году фигурное катание должно вернуться в Италию.

Три года назад там побеждали Алена Косторная, Нэтан Чен, Вэньцзинь Суй – Цун Хань и Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон – никто из них уже точно не приедет на финал. У серии будут новые чемпионы.

Фото: globallookpress.com/Laurie Dieffembacq/Keystone Press Agency