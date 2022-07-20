«Нет никакого желания играть, я не выйду на матч». Карлсен отказался от поединка с Непомнящим за шахматную корону – и что теперь?

Второй раз в истории чемпион мира по шахматам отказался защищать титул. Норвежец Магнус Карлсен не выйдет на матч за корону против нашего Яна Непомнящего.

Здесь ответы на главные вопросы.

Почему Магнус отказался от матча?

Если коротко – надоело защищать титул.

Карлсен – чемпион мира с 2013-го, за это время он четыре раза подтверждал статус чемпиона мира. О том, что пятой защиты, возможно, не будет, Магнус сказал сразу после матча с Яном Непомнящим в декабре-2021. Тогда он объявил, что ждет в соперники молодого Алирезу Фиружу из Франции – и никакой другой соперник ему не нужен.

Уже весной Карлсен сомневался, что выйдет на поединок даже с Фиружей. Нет, лучший шахматист десятилетия не бросает спорт – просто устал от выматывающих матчей за чемпионство. Да и сам титул кажется Магнусу почти переоцененным – норвежец не хочет, чтобы лучшего определяли лишь по нему.

Такое уже случалось раньше?

Это второй случай в истории, когда действующий чемпион отказывается от защиты: 47 лет назад Бобби Фишер не вышел на поединок против Анатолия Карпова. Тогда американец выдвинул длинный список требований – почти все ФИДЕ удовлетворила, но формат под Фишера не поменяли.

Так что Карпов получил титул без игры.

Был ли шанс, что Карлсен все-таки сыграет?

В этот раз формат поединка снова обсуждался: ходили слухи, что Карлсен предложил разделить матч на три сета с тай-брейками в виде рапида и блиц-партий. Магнус даже встречался с главой ФИДЕ Аркадием Дворковичем. Тогда казалось, что шанс на его участие возрос.

И как он объяснил отказ?

Прошло две недели – и Магнус все-таки уклонился от матча:

«Я общался с людьми из своей команды, говорил с ФИДЕ и с Яном. И да, вывод очень простой: у меня нет мотивации играть еще один матч. Просто чувствую, что не так много получу от этого. Мне это не слишком нравится, хотя я уверен, что матч был бы интересен в силу исторических причин и тому подобного, нет никакого желания играть, и я просто не выйду на матч».

Что теперь будет?

В федерации предусмотрели отказ Карлсена – уже не первый год на матчах за шахматную корону действует правило: если чемпион не выходит, то победитель турнира претендентов играет с тем, кто занял там второе место. Так что повторения случая с Карповым/Фишером точно не будет.

Кто новый соперник Непомнящего?

Теперь в матче за корону против Яна выйдет Дин Лижэнь из Китая. Он занимает второе место в рейтинге ФИДЕ (Непомнящий – 7-й).

Расклады интригующие: китаец ни разу не обыгрывал нашего гроссмейстера черными в классике (в 8 встречах), но дважды побеждал белыми (в 6 партиях). Всего в классике у Яна 3 победы, у Дина 2, вничью они сыграли 9 партий. На турнире претендентов Непомнящий легко разобрал Дин Лижэня черными, а белыми свел партию вничью.

Как отреагировали в команде Яна?

Команда Непомнящего надеялась на реванш с Карлсеном: «Мы все-таки ждали, что Магнус согласится сыграть матч, поэтому это решение для нас во многом шокирующее. Однако мы не могли не учитывать все заявления, которые он делал», – объяснил тренер Владимир Поткин.

Впереди – матч против Дин Лижэня, который пройдет весной 2023-го. Из-за того, что норвежец снялся, вряд ли подготовка к турниру будет менее напряженной. Это подтвердил и тренер Яна: «Мы все знаем, как сильна китайская школа. Мы проводим много товарищеских матчей с ними, это даже не личностное противостояние, а противостояние школ»

Фото: fide.com; Gettyimages.ru/Express Newspapers