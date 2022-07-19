«Будет грустно, если люди больше не захотят видеть мое катание». Прощальная речь Ханю – даже близкие не знали, что именно он скажет

Лучший фигурист последних десятилетий Юдзуру Ханю завершил карьеру. Японец собрал большую пресс-конференцию и рассказал, почему уходит и чем займется дальше.

В зале для пресс-конференций в Токио, который 27-летний Ханю выбрал для важного объявления, собралось 190 журналистов. Количество мест ограничили, поэтому остальные ждали на выходе.

Ханю вышел на сцену, оформлением очень напоминавшую кисс-энд-край. Такого Юдзуру мы видим редко: строгий костюм, белая рубашка, серый галстук. Фигурист улыбался, с поклонами говорил благодарности и терпеливо отвечал на вопросы журналистов. Пресс-конференция продлилась больше часа, в конце Ханю вручили букет и провели фотосессию.

В фигурном катании Ханю выиграл все: две Олимпиады, два чемпионата мира, чемпионат четырех континентов и четыре финала Гран-при. На его счету все титулы в юниорском и взрослом катании. Никто за всю историю нынешней системы судейства (принятой в 2004-м) не устанавливал так много рекордов мира – 19!

Юдзуру не уходит из спорта, но соревноваться больше не будет. Вот его прощальная речь:

«Большое спасибо всем, кто пришел сюда. Сперва я хотел бы поблагодарить вас за еще одну вещь.

Вокруг говорилось о многом, но я думал о себе, моих фанатах, моих чувствах. И хотел бы выразить глубочайшую благодарность тем, кто всегда сообщал обо всем этом в СМИ. Я действительно ценю это. Благодаря большой поддержке я зашел так далеко. Я сделал все, что мог. СМИ и фотографы, которые находятся здесь, мне очень помогали. Я счастлив, что могу завершить карьеру в фигурном катании при такой поддержке.

Хотя я все еще молод, я решил перейти в профессионалы.

От редакции: в фигурном катании любителями называют спортсменов, выступающих на соревнованиях – Олимпиадах, чемпионатах мира и Европы; после спортивной карьеры они переходят в профессионалы и выступают на шоу, где нет ограничений и правил. Вот как двукратная олимпийская чемпионка Екатерина Гордеева объясняла это в интервью Sports.ru: «Любитель бьется за награды для страны, профессионал зарабатывает деньги для себя. Профессионал выступает не на турнирах, а в турах по 10-15 городов и в шоу».

Я очень-очень нервничаю. Пожалуйста, простите меня, если я скажу что-то не так или выберу не те слова.

Я больше не смогу соревноваться с другими фигуристами. Но с этого момента я буду кататься, продолжая бороться со своими слабостями и прошлой версией себя.

И я продолжу делать все возможное, усердно работать над прыжком в четыре с половиной оборота в уверенности, что добьюсь успеха на глазах у всех. Я был бы признателен, если бы вы продолжили меня поддерживать, потому что я продолжаю бороться.

Я счастлив, что я усердно работал, и что люди, которые поддерживали меня, ценят и видят это. Я дорожу этим счастьем.

Будет очень грустно, если люди разочаруются или не захотят больше видеть мое катание, но я продолжу работать еще усерднее, чтобы они по-прежнему хотели видеть меня на льду; чтобы они думали, что мое катание достойно внимания. Я буду рад, если вы меня поддержите.

Многие люди, которые поддерживали каждое мое решение в прошлом, присылали мне сообщения с поддержкой и перед этой пресс-конференцией. Большое спасибо.

И последнее, но не менее важное: я хотел бы поблагодарить всех учителей – из детского сада, начальной школы, средней школы, университета, – которые воспитали меня, а также всех тренеров, которые учили меня фигурному катанию. Я очень вам благодарен.

Я хотел объявить решение сам, поэтому не мог заранее сказать об этом близким. Я ничего им не сказал, но они продолжили заботиться обо мне, ничего не говоря. И я тоже хочу заботиться о них.

Я буду делать все возможное, чтобы люди, в том числе и те, кто никогда не видели фигурное катание вживую, поняли, что это действительно здорово и что это стоит увидеть. Я буду бросать себе вызовы, включая четверные прыжки, и делать все, чтобы достичь еще более высокого уровня.

С этого момента я буду делать все возможное как профессиональный фигурист, чтобы развивать фигурное катание.

Было много моментов, когда я думал, что хочу завершить карьеру, точнее – перейти в профессионалы. Даже после Олимпийских игр в Пхенчхане я думал, что хочу перейти на новый этап. Фигурное катание – странная штука, не правда ли? Странно, что спортивная карьера – любительская.

После Игр в Пхенчхане я размышлял о многом. Я выходил на соревнования и думал о многих вещах – делаю ли я все, что в моих силах? Только после Олимпиады в Пекине я принял окончательное решение. Я не мог кататься из-за боли в лодыжке, и понял, что не могу оставаться здесь вечно. Но я хотел быть лучше и сильнее. Недавно я катался в шоу Fantasy on Ice – меня попросили выступить как фигуриста-любителя, это был последний раз, но я хотел, чтобы все увидели, над чем я так упорно работал.

Эта пресс-конференция полна решимости и надежды. С этого момента я хочу работать еще усерднее. Я бы хотел подарить людям возможность увидеть мое катание во многих проявлениях, а не только в ограниченном пространстве соревнований. Надеюсь, вы с нетерпением этого ждете».