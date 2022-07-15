Кто выиграет спринт без Болта? Коулмэн после допинга или сенсационный кениец, который прилетит за 3 часа до старта

Легкая атлетика все еще ждет спринтера, который заменит Усэйна Болта. В американском Юджине стартует чемпионат мира. Может, новая звезда найдется там?

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Главные спринтерские забеги разделяет почти неделя: финал на 100-метровке состоится 17 июля в 5:50 по Москве, решающий забег на 200 м – 22 июля в это же время.

С 2016-го никто не выигрывал обе дистанции на главном старте, последним был Болт на Играх в Рио. Кажется, в этот раз у спринта снова не будет короля с дублем, но интрига в борьбе за медали остра как никогда (а общий уровень после застоя как будто подрос).

100 м: американцы чуть не остались без конкурента – ему не давали визу США

• Главный фаворит 100-метровки – 27-летний Фред Керли. На прошлом чемпионате мира в 2019-м американец уже брал золото, но совсем на другой дистанции – в эстафете 4х400 м. Личная медаль с того турнира у него тоже на 400 м. Всего за пару сезонов Керли переквалифицировался в главную звезду на 100 м.

Накануне Олимпиады в Токио он обновил личный рекорд с 10,46 до 9,86. На Играх пробежал на 2 сотые быстрее и взял серебро!

В этом сезоне Керли показал 9,76 – и это 6-й результат в истории. И так ураганно Фред пробежал за три недели до ЧМ.

• У США сложилась дрим-тим спринтеров с одинаковым личным рекордом. 9,76 бегал и Трэйвон Бромелл, но в прошлом году. Впрочем, в этом сезоне у него тоже все в порядке – 9,81 и второй результат в мире.

Год назад Бромелл подходил к Олимпиаде фаворитом, но даже не прошел в финал. Теперь на домашнем чемпионате мира придется доказывать, что это было недоразумение.

• Несмотря на то, что в американской команде есть спринтеры быстрее, главным героем 100-метровки будет Кристиан Коулмен.

Он все еще действующий чемпион мира – из-за переноса Олимпиады пауза между турнирами заняла три года, в которые уместились и дисквалификация за пропуск допинг-тестов, и возвращение на дорожку.

Его личный рекорд тоже 9,76, а в этом сезоне Коулмен бегал 9,87. На чемпионате США (он проходил как раз в Юджине) Кристиан не вышел на финал, но уверенное выступление в предварительных забегах обеспечило попадание на ЧМ.

• В американском спринте конкуренция растет с каждым сезоном. К чемпионату мира подготовили четырех сильных бегунов: еще один претендент на медали – Марвин Брэйси.

Личный рекорд (9,85) и серебро на чемпионате США дали пропуск на главный старт сезона, и в 28 лет Брэйси дебютирует на чемпионатах мира. В его активе участие на Олимпиаде в Рио – там он не отобрался в финал и надолго пропал.

• Сенсация этого сезона и основной конкурент американцев – кениец (да-да, там есть суперспринтер!) Фердинанд Оманьяла. В начале мая он пробежал за 9,85 и долго оставался лидером сезона.

В сентябре прошлого года Оманьяла установил рекорд Африки, пробежав за 9,77 – 9-е время в истории.

Вот только у Фердинанда возникли проблемы с визой: он получил документы всего за сутки до старта предварительных забегов. В Юджине Оманьяла окажется меньше чем за 3 часа до выхода на дорожку – две пересадки и 10 часов разницы с Найроби не назвать спокойной подготовкой к выступлению. Задержки с получением визы объяснили сложностями с ковид-протоколом.

• Ямайские бегуны даже без Болта всегда претендуют на финал. В этом сезоне воспрянул Йохан Блэйк. Чемпион мира 2011-го все еще в строю – в этом году он тоже бежал 9,85. В последние сезоны Блейк точечно выдает уверенные результаты, но на главных стартах теряется.

А вот молодой Облик Севилье прибавляет с каждым годом. В Токио-2020 он не прошел в финал, зато в этом году уже с личным рекордом – 9,86.

• Где же олимпийский чемпион Ламонт Джейкобс из Италии? Главная сенсация Токио-2020 тоже выступит на чемпионате мира. Пока сезон для итальянца складывается нервно – первые этапы «Бриллиантовой лиги» Джейкобс пропустил из-за проблем со спиной, затем его беспокоили ягодичные мышцы.

Хотя пара титулов у Джейкобса уже есть – выиграл чемпионат страны, а также 60 м на зимнем ЧМ.

Ламонт заранее приехал в Юджин ради подготовки к турниру. В этом году у него скромные секунды – 10,04 (40-й результат в мире), но Джейкобс не скрывает, что поставил все на чемпионат мира. Тактика сработает, как и год назад в Токио?

200 м: олимпийского чемпиона подкосил ковид, а звезду с Кубы – собственная сборная

• Больше всего перспектив в борьбе за дубль 100 + 200 м у Керли. За ним четвертый результат сезона на 200-метровке – правда, 19,80 американец показывал еще в середине апреля. На июньском чемпионате США Фред взял бронзу с 19,83, хотя от лидеров все же заметно отстал.

• Ноа Лайлс выходит на защиту титула. В 2019-м он взял два золота и подходил к Токио-2020 безоговорочным фаворитом, но из Японии уехал лишь с бронзой.

В этом сезоне Лайлс уже выдал 19,61 (этого бы хватило для победы на Олимпиаде), а его личный рекорд – 5-е время в истории: 19,50. В борьбе с основными конкурентами Ноа все же выиграл чемпионат США.

• Лучший результат сезона в мире еще у одного американца – Эрриона Найтона. Да, на том самом чемпионате страны он прибежал вторым, уступив 2 сотые Лайлсу. Но по ходу сезона показывал запредельные 19,49.

Найтону всего 18 лет – в активе уже не просто участие в Олимпиаде, а 4-е место. До бронзы тогда не хватило прилично (почти 2 десятые), но для такого юного спринтера – это выдающийся результат. Эррион каждый год отбирает возрастные рекорды самого Болта – те самые, которые Усэйн устанавливал еще до рождения американца. И если по юниорам Болт мчался 20,13, то нынешние 19,49 Найтона кажутся космическими.

• Замыкает квартет американцев серебряный призер Токио-2020 Кеннет Беднарек. На Играх он установил личный рекорд – 19,68, в этом году бежал медленнее – 19,87. А на чемпионате США оказался 4-м.

Это второй чемпионат мира в карьере Беднарека – в 2019-м он вышел в финал, но не претендовал на медали, финишировав 7-м. За три сезона Кеннет сбросил с того результата почти 2 секунды.

• Вполне возможно, в этот раз американцы займут весь пьедестал. Олимпийский чемпион канадец Андре де Грасс не уверен, что вообще выйдет на старт. За месяц до ЧМ он перенес повторное заражение коронавирусом, восстановление шло тяжело. Он заявился на 100-метровку, а вот решение о коронной дистанции примет по ходу турнира.

Пока у канадца 75-е время сезона – 20,38.

• Большая потеря – 25-летний кубинец Рейньер Мена, фантастически прибавивший за год. Просто сравните: на ЧМ-2015 он был 22-м, в Рио-2016 – 25-м, на ЧМ-2019 – 20-м. И даже не приближался с гроссмейстерскому рубежу в 20 секунд.

Теперь же у Мена третий результат сезона в мире и время в топ-10 за всю историю легкой атлетики – 19,63.

Но Мена не едет в США. В прошлом сезоне он сбежал с Кубы из-за жестокого обращения и поселился в Португалии – из сборной его тут же исключили, поэтому чемпионат мира он пропустит.

• Из тех, кого все-таки увидим в Юджине, ближе всех к четверке из США южноафриканец Люксоло Адамс. На этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже он установил личный рекорд – 19,82.

Хорошие секунды и у Джозефа Фанбуле из Либерии: 19,83 за месяц до ЧМ делают его претендентом как минимум на финал.

В топе результат Джерима Ричардса из Тринидада и Тобаго. На ЧМ-2017 он уже преподносил сенсацию – взял бронзу на 200 м и выиграл с командой 4х400 м. С личным рекордом 19,83 он занимает 6-е место в сезонном рейтинге.

Фото: Gettyimages.ru/ Andy Lyons, Michael Cohen / Stringer, Maja Hitij ,Patrick Smith, Tullio M. Puglia / Stringer, Jim McIsaac / Stringer; globallookpress.com/IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Olaf Rell