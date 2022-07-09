Дебют Щербаковой у Авербуха: номер-молитва под песню Окуджавы в исполнении русской американки

В фигурном катании премьеры случаются даже летом.

Вот и олимпийская чемпионка Анна Щербакова на шоу в Сочи выпустила новый показательный под пронзительную лирику Булата Окуджавы.

Сейчас Щербакова катается в шоу Ильи Авербуха «Чемпионы». В Сочи она проведет месяц и поучаствует в 24 выступлениях.

Пока Камила Валиева играет Настеньку в «Аленьком цветочке» Татьяны Навки (тоже в Сочи), а Саша Трусова гастролирует с бывшим тренером Евгением Плющенко, Анна – главная звезда Авербуха, который подготовил для нее новый номер. Проект Авербуха получил 27,5 млн рублей от Президентского фонда культурных инициатив. Илья рассказал, что часть этих средств пойдет на гонорары фигуристам, в числе которых и Анна.

По словам хореографа, он предложил фигуристке несколько композиций – в итоге остановились на «Молитве» Окуджавы. Щербаковой очень понравилось.

«В интервью видно, насколько Анна – глубокий человек, что мне очень импонирует. Она думающая, элегантная и, конечно, талантливая. Это большой подарок для режиссера – а я себя таковым и считаю – мои номера более режиссерские. В них активно вовлечен сам фигурист – так, Аня и от себя во время постановки номера добавляла.

Номер получился философским и глубоким, прямо как сама Аня. Мне кажется, получится очень тонко и проникновенно» – рассказывал Илья.

В превью Первого канала видно, что идеи Щербаковой нравились Авербуху: в итоговой постановке осталось много движений, которые предложила сама Анна.

В качестве музыкального сопровождения выбрали не оригинальную песню Окуджавы под гитару, а вариант в исполнении американской певицы Регины Спектор. Она родилась в Москве, с 9 лет живет в США, но сохраняет любовь к русской культуре и иногда поет на родном языке. Спектор – еще и пианистка, поэтому в ее варианте «Молитвы» звучат клавишные, добавляя музыке легкости и нежности – то, что так подходит катанию Щербаковой.

В начале программы Анна стоит в центре катка в тени, а потом выходит в луч света, раскрывая руки ему навстречу.

И катается под сильные слова Окуджавы:

Господи, мой Боже, зеленоглазый мой!

Пока Земля еще вертится, и это ей странно самой,

Пока ей еще хватает времени и огня,

Дай же ты всем понемногу… И не забудь про меня.

Полный текст можно прочитать здесь.

«Молитва» – одно из знаковых стихотворений в творчестве Окуджавы, а его история необычна. В 1964-м в печати появилась «Молитва Франсуа Вийона», хотя французский поэт не имел к стихотворению никакого отношения. Окуджаву попросили замаскировать религиозную тематику, и он предложил такую хитрость с намеком на перевод.

В олимпийском сезоне у Щербаковой уже была программа-молитва – она выступала под Ave Maria в костюме ангела с крыльями и подсветкой. Теперь Анна пришла к философскому произведению Окуджавы.

На контрасте с белым платьем предыдущего показательного в этот раз у Щербаковой темный наряд. Платье насыщенного темно-фиолетового цвета с закрытыми плечами и вырезом на спине.

Облегчает образ длинная полупрозрачная юбка с разрезом и переходом в более светлый цвет.

В дебютном прокате Щербакова пошла на два прыжка – тройной флип получился идеально, а на риттбергере сделала бабочку.

Заканчивается номер той же позой, с которой начинался – Анна снова раскрывает руки навстречу свету. Вообще, Авербух любит закольцованные композиции, но здесь повтор перекликается с рефреном в стихотворении.

А как вам новый номер олимпийской чемпионки?

Фото: t.me/zloyrocprivat (1)