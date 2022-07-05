Самый русский клуб Европы – французский «Волеро Ле-Канне»: владелец злится из-за отстранения России и подписал уже 5 наших игроков

В волейболе уникальная ситуация – за несколько дней четыре наши девушки перешли в один европейский клуб, а еще одна заходит там уже на второй сезон. Диаспора!

Почему все стремятся в «Волеро Ле-Канне» и зачем французской команде столько игроков из России?

Клуб подписал звезд нашей молодежки и продлил контракт с чемпионкой России и Франции

1. В конце июня появилась информация, что 17-летняя Виктория Кобзарь подписала контракт с чемпионом Франции «Волеро Ле-Канне».

Кобзарь – чемпионка мира и Европы среди девушек до 18 лет, бронзовый призер ЧМ до 20 лет. Она из волейбольной семьи, ее брат – серебряный призер Токио-2020 и капитан сборной России Игорь Кобзарь. Как и он, Виктория играет на позиции связующей, на ЧМ до 18 ее признали лучшей в этом амплуа.

Прошлый сезон Кобзарь провела не в Суперлиге, а в Высшей лиге «Б» – в череповецкой «Северянке-2».

2. В «Волеро», где в этом сезоне ставят на молодежь, Викторию назвали «молодым самородком российского волейбола». Таким же комплиментом французская команда представила и еще одну юную россиянку – 19-летнюю Виту Акимову. Она тоже выступала на ЧМ до 20 лет и закончила турнир в статусе лучшей диагональной.

Акимова переходит из челябинского «Динамо-Метар» с потрясающей статистикой: она второй бомбардир регулярного чемпионата (выше – только Ксения Парубец) – в 26 матчах Вита набрала 512 очков.

3. Еще одна звезда нашей молодежки – Елизавета Кочурина, которая выступала за саратовский «Протон». В регулярке ЧР Кочурина – пятая по результативности на блоке (72 очка).

В новом клубе уже отметили ее тактические и технические навыки.

4. «Волеро» подписал и Анну Котикову. 23-летняя доигровщица переходит из краснодарского «Динамо». Из весомых титулов – золото Универсиады-2017 и чемпионата Европы до 19 лет.

Прошлый сезон получился не очень ярким – четвертое место в команде в бомбардирской гонке и 34% реализации атак. До этого 6 сезонов она провела в казанском «Динамо», так что опыт игры в больших командах у Котиковой есть.

5. Единственная россиянка, которая уже играла здесь – это Татьяна Симанихина. В прошлом году, еще до массового исхода наших игроков, она покинула «Тулицу» и обосновалась во Франции.

Работа 23-летнего либеро понравилась «Волеро», поэтому в этом году контракт продлили. В команде ее называют «незаменимым элементом». Кстати, Симанихина чемпионка не только Франции, но и России – в 2020-м она победила в составе казанского «Динамо».

Теперь у французского клуба есть по россиянке на каждую позицию.

«Волеро» возник благодаря бизнесмену из России – он играл за ЦСКА и до безумия влюблен в волейбол

У всех девушек один агент – Екатерина Федоровцева. Ее дочь – 18-летняя Арина Федоровцева – с 2021-го играет за турецкий «Фенербахче».

«Екатерина сотрудничает с российскими игроками для агентства, которым руководит Боян Симурин. Поэтому, наверное, все мы оказались в одном клубе неслучайно», – рассказывала «Спорт-Экспрессу» Кобзарь.

«Волеро» – это прекрасные возможности для наших игроков: перспективная команда, выступление в Лиге чемпионов и, в конце концов, переезд на Лазурный берег. А еще это, пожалуй, один из самых лояльных клубов по отношению к России. Дело в том, что босс французского клуба – родившийся в Москве Став Якоби (в прошлом – Станислав Якубовский).

Клуб в нынешнем виде существует совсем недолго – с 2018-го. Тогда по инициативе Якоби объединили швейцарский «Волеро» и французский «Канне-Рошвиль». Став занимал должность президента клуба из Цюриха – и именно он провел это слияние. Сейчас Якоби входит в Наблюдательный совет новой команды.

У Става спортивное прошлое: он играл связующим в ЦСКА и в дубле сборной СССР, в 18 лет завершил карьеру из-за травмы мениска. Но любовь к волейболу осталась.

В 1990-х Якоби уехал в Швейцарию и организовал успешный бизнес в сфере недвижимости и юридических консультаций. В 2000-х инвестировал в женский «Волеро» и в итоге купил клуб.

Вообще, «Волеро» появился еще в 1973-м, но тогда в системе была только мужская команда, женская появилась 25 лет спустя. И все ее успехи связаны с Якоби. Сначала он занимал пост главного тренера, а потом организовал настолько успешную систему, что «Волеро» из середнячка второй лиги превратился в лучший клуб страны. С 2005-го по 2018-й команда 13 раз выиграла чемпионат Швейцарии и взяла две бронзы на клубных ЧМ.

Став понял, что нужно двигаться дальше: интрига швейцарского чемпионата иссякла, при этом невысокая внутренняя конкуренция мешала «Волеро» брать международные титулы. А для него это жизненно необходимо – у Якоби аутоиммунное заболевание, влияющее на сердце, волейбол для него – большая отдушина от проблем со здоровьем:

«Когда в 2011-м я вышел из больницы, где мне установили первые три трубки в сердце, я подумал: завтра я могу умереть, поэтому я должен позаботиться обо всем для «Волеро» сегодня. В следующие полгода у клуба появилась машина, лаунж-зона, новый логотип».

В 2018-м возник вариант со слиянием. Рассматривалась Россия, Германия, Турция, Италия, но Якоби выбрал Францию и медалиста национального чемпионата «Канне-Рошвиль» .

«Мы считаем, что сила лиги, хорошая инфраструктура, административная и финансовая поддержка местных властей, а также победа в Лиге чемпионов в статусе французского клуба позволят нам сделать шаг в направлении реализации своих спортивных амбиций», – отмечал он.

В команде постоянно играли россиянки, но так много – никогда (а владелец против бана России)

Якоби – движущая сила нового клуба. В разделе «История» на официальном сайте «Волеро Ле-Канне» его описывают с восторгом и восхищением:

«Он родился в Москве, но сердце Става принадлежит Цюриху. Именно во время матчей своей команды, в которой он и инвестор, и босс, и главный болельщик, он раскрывает свой страстный темперамент. Улыбающийся, дружелюбный и полный энтузиазма, когда он на трибунах. Он подбадривает, дает советы, кричит, поздравляет и аплодирует с одинаковым рвением».

В Цюрихе клуб Якоби часто подписывал российских волейболисток. В разное время за команду играли медалистки Игр Евгения Эстес и Александра Коруковец, чемпионка Европы Екатерина Орлова, победительницы Универсиад Ирина Малькова и Ангелина Лазаренко и другие.

С приходом сразу пяти россиянок в «Волеро Ле-Канне» образовалась настоящая диаспора – даже француженок меньше, всего три девушки. Об особом отношении к нашим «Бизнес-Онлайну» говорила и Симанихина, которая начинает второй сезон в обойме (скоро читаете на Sports.ru интервью Татьяны о французском клубе):

«Владелец клуба Став Якоби бывает на всех домашних матчах и часто сопровождает нас на выездные игры. Он очень активно участвует в жизни клуба, очень внимателен к игрокам. В клубе очень комфортная и домашняя атмосфера. Можно видеть, что президент прекрасно относится к русским девочкам и готов им помогать».

И это действительно так: когда российский волейбол забанили, Якоби возмутился:

«Какое отношение к [происходящему] имеет, например, 15-летняя гимнастка? А что мне теперь делать с моими русскими игроками? Просто отвезти в аэропорт? У меня две команды с игроками из 15 стран: швейцарцы, сербы, русские, американцы, французы. И между ними нет разницы, мы никого не дискриминируем. Спорт объединяет, спорт возводит мосты, так должно быть».

Фото: volerolecannet.fr; instagram.com/kobzar.v13; vk.com/dinamometar; vk.com/proton_sar; fivb.org; vk.com/vc_dinamo_krd; globallookpress.com/Melanie Duchene/ZUMAPRESS.com