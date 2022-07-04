В фигурке есть дизайнер, одевавшая на свадьбу Викторию Бекхэм, Ким Кардашьян и героиню «Секса в большом городе». Слышали про Веру Вонг?

Вера Вонг – главный свадебный дизайнер мира: в ее платьях выходили замуж Виктория Бекхэм, сестры Кардашьян и даже главная героиня «Секса в большом городе» (да-да, именно героиня, а не сыгравшая ее актриса).

До успешной карьеры в моде Вонг серьезно занималась фигурным катанием. Она так и не поехала на Олимпиаду, но много лет спустя отправляла туда свои платья.

Сначала – совсем коротко о мимолетной фигурной карьере Вонг: она успела поработать с олимпийским чемпионом и попасть на обложку Sports Illustrated перед Греноблем-1968.

Бросила фигурное катание в 19, провалив отбор на Олимпиаду и расставшись с партнером

Вонг родилась в Нью-Йорке, поэтому история ее знакомства с фигурным катанием ожидаема: как-то отец привел девочку на замерзший пруд в Центральном парке. Вера встала на коньки и тут же влюбилась. А потом уговорила родителей отдать ее в секцию фигурного катания. Те согласились, но с условием, что это не навредит учебе – поэтому Вонг ездила на ночном автобусе на каток в Нью-Джерси после школы.

Сменив несколько тренеров, она попала к двукратному олимпийскому чемпиону Пьеру Брюне. Именно он привел к победе в Скво-Вэлли-1960 Кэрол Хейсс, в разное время работал с чемпионами мира Дональдом Джексоном и Скоттом Хэмилтоном.

Вонг мечтала об Олимпиаде: усердно тренировалась, брала уроки балета и посвящала катанию все свободное время, хотя его было очень мало.

«Помню, сказала: «Мам, я не могу участвовать в соревнованиях, если тренируюсь вдвое меньше остальных». А она ответила: «Я не особо понимаю этого, ведь Дик Баттон и Тенли Олбрайт выигрывали олимпийское золото, хотя оба учились в Гарварде».

За 10 дней до перехода в выпускной класс Вонг все же бросила школу, чтобы сосредоточиться на отборе к Олимпиаде-1968 в Гренобле. Она выступала в паре – и ее дуэт с Джимми Стаюртом считался перспективным. Вера даже появилась на обложке Sports Illustrated за пару месяцев до Игр.

Если бы с отбором все срослось, то Вонг стала бы первой фигуристкой из США с азиатскими корнями на Играх (в итоге ею оказалась Тиффани Чин в 1984-м).

К ужасу родителей Вера не прошла отбор – пара заняла лишь пятое место. Вонг не бросила спорт, но уже в следующем сезоне Стюарт сообщил, что сосредоточится на одиночном катании и не будет выступать в паре.

«Это было сокрушительно. Первые два-три года после того, как я бросила фигурное катание в 19, я была в полной растерянности. Я занималась спортом с 8 лет, и вдруг пришлось начинать все с начала», – рассказывала Вонг в колонке Time.

Она все же поступила в колледж, но впала в депрессию и бросила его. А когда восстановилась, отправилась на семестр в Париж. Именно там Вонг поняла, что у нее есть еще одна страсть – мода. В начале 1970-х фигурное катание оставалось в ее жизни – она встречалась с двукратным приезром Игр Патриком Пера.

До 1987-го Вера работала редактором в Vogue, потом ушла в дизайн – сначала в Ralph Lauren, а спустя пару лет создала линию одежды. Сейчас Вонг – один из самых востребованных дизайнеров мира: шьет свадебные и вечерние платья, но фигурное катание все-таки осталось в ее жизни.

В костюме от Вонг Лайсачек обыграл Плющенко, а Чен победил в Пекине

Перед Олимпиадой-1992 к Вонг обратилась Мэри Скотволд – когда-то они вместе катались. Скотволд тренировала харизматичную звезду сборной США Нэнси Кэрриган. Мэри хотелось, чтобы известный дизайнер разработала соревновательные костюмы для фигуристки. Сначала Вонг отказалась, потому что понимала, какая ответственность на нее ляжет:

«Если в костюме будет хоть малейшая неисправность, ты можешь испортить кому-нибудь Олимпиаду. Настолько это безумно. Когда задумываешься об этом, осознаешь невероятную ответственность».

После уговоров Вера все-таки согласилась. И ее платья – революция в моде фигурного катания: утонченные наряды Кэрринган отличает минимализм, шик и продуманность – именно с Вонг начался тренд на иллюзию в платьях фигуристок.

Платье для олимпийской произвольной сезона-1993/94 получилось волшебным: ткань кремового цвета, прозрачные рукава и 10 тысяч стразов создавали невероятный эффект.

«Я пыталась создать для нее образ в духе Грейс Келли и Одри Хепберн», – рассказывала Вонг.

В платьях от звездного дизайнера Кэрриган взяла серебро и бронзу Олимпийских игр.

Следующей фигуристкой, которую одевала Вонг, была Мишель Кван. Пятикратная чемпионка мира любила простые силуэты и легкие ткани.

«Она хотела наряды, которые давали бы ощущение свободы. Ей нужно было чувствовать, будто она в купальнике. Мишель просила, чтобы вокруг шеи не было ткани, ей не нравились объемные юбки».

У Вонг был индивидуальный подход к работе с фигуристками – она прислушивалась к пожеланиям и создавала уникальные образы. Поэтому платья Кэрриган и Кван так отличаются.

Прежде чем приступить к эскизам Вера всегда просит прислать музыку, потом приезжает на предварительные прокаты, чтобы увидеть хореографию. Вонг не гналась за трендами фигурного катания, а создавала свое: «Я так счастлива, потому что даже сегодня эти платья выглядят современно. Ты всегда беспокоишься, что если оглянешься в прошлое, твоя работа покажется неуместной».

Кропотливый подход Вонг так понравился Кван, что та заказала у дизайнера и свадебное платье.

Перед Ванкувером-2010 у Веры появился новый вызов – костюм для мужчины. Эван Лайсачек обратился к Вонг перед Олимпийскими играми – она согласилась, но чуть не передумала.

«Он хотел показать театральность обеих программ. Я пыталась отказаться от работы еще в июле. Однажды ночью я проснулась в поту: меня беспокоила технология пошива для его костюмов», – вспоминала Вонг.

Вера все-таки создала два запоминающихся образа для Эвана: вместо тройных швов костюм прошивали на четыре раза, а ткань была намного тоньше, чем для женских платьев. При этом Вонг придумала декоративные детали, которые сразу приковывали внимание. Змеи, обвивавшие фигуриста в произвольной программе, – яркая находка.

Вместе с Эваном Вонг выиграла золото Олимпиады-2010. Хотя в Зал славы фигурного катания США она попала еще за год до этого.

Следующий клиент оказался полной противоположностью Лайсачека. Вместо театральности он просил почти тренировочный вариант – максимально комфортный и минималистичный. Это был Нэтан Чен.

Перед Пхенчханом-2018 Вера и Нэтан скрупулезно работали над костюмом, который не помешал бы шести четверным прыжкам в одной программе. Вонг отказалась от комбинезонов и сделала для Чена легкие и элегантные лонгсливы.

«Я невероятно нервничала, потому что он фигурист нового поколения. И тот факт, что он прыгает четверные, был неслыханным. Зная, что нужно даже для тройного прыжка, я очень беспокоилась о том, правильные ли ткани выбрала для него».

Вонг работала с Ченом весь олимпийский цикл, а к Пекину-2022 создала два чемпионских наряда. Строгий костюм с пиджаком для короткий и космический для «Рокетмена» в произвольной. Для последнего Вера даже изучала исследования о космосе и запуске ракет.

«Нужно было открыть новое направление для «Рокетмена», образ не должен быть буквальным. Он должен напоминать огонь и силу, способную вывести человека за пределы атмосферы. Я хотела, чтобы костюм выглядел так, будто он в огне».

С Нэтаном Вонг и ее наряды взяли уже второе золото Олимпийских игр.

Среди клиентов Вонг – Виктория Бекхэм, Николь Кидман, Мишель Обама и Ким Кардашьян

Вонг – автор культовых работ далеко за пределами фигурки.

Первое свадебное платье Вера сделала в 1989-м для себя, а потом поняла, что эта ниша в моде почти не развивается. Так впоследствии выросла ее свадебная империя.

Одно из самых известных платьев дизайнера – свадебный наряд Виктории Бекхэм: атласная ткань, корсет и пышная юбка смотрелись невероятно. Через 20 лет Виктория снова надела его для фотосессии в Vogue, и оно все такое же потрясающее, как и в 1999-м.

Мэрайя Кэри в 1993-м тоже выходила замуж в платье от Вонг. Наряд получился сказочным: вырез в форме сердца, камни, 8-метровый шлейф в сочетании с тиарой на голове сделали из певицы принцессу.

Вера поработала и с сестрами Кардашьян. В 2009-м Хлоя надела платье-рыбку с сиреневым поясом. Через пару лет к Вонг обратилась Ким – на свадьбу с нападающим баскетбольной команды «Нью-Джерси Нетс» Крисом Хамфрисом она надела наряд с пышной юбкой.

Да, брак продлился всего 72 дня, зато какое было платье!

Среди звездных клиентов Вонг – Гвен Стефани, Хейли Бибер, Ариана Гранде, дочь Билла и Хиллари Клинтон – Челси. Шэрон Стоун надевала ее платье на красную дорожку «Оскара», Николь Кидман – на «Грэмми», а Селена Гомес – на Met Gala.

Бывшая первая леди Мишель Обама тоже часто выбирала наряды от Вонг для официальных встреч и приемов.

Работы Вонг выходят за рамки реальной жизни – ее часто упоминают в сериале «Секс в большом городе», а в фильме-продолжении главная героиня Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер) надевала свадебные платья дизайнера для фотосессии Vogue.

А еще платья Веры Вонг появлялись в фильме «Война невест» и сериале «Сплетница».

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Несмотря на невероятно успешную карьеру в мире моды, Вонг нежно любит спорт и выходит на лед в 73 года. После каждого сотрудничества с фигуристами она говорит, что больше не возьмется за эту работу, но возвращается снова и снова.

«Я не попала в сборную. Но очень горжусь, что одела так много участников Игр именно в том спорте, который так много значит для меня».

Фото: Gettyimages.ru/Chris Cole/ALLSPORT, Pascal Rondeau/ALLSPORT, Mike Powell, Cameron Spencer, Matthew Stockman, Matthew Stockman, Jason Merritt, Elsa, Ron Davis, Dimitrios Kambouris, Chip Somodevilla; vogue.co.uk; imdb.com; nytimes.com