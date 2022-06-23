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Поступок дня: тренер прыгнула в бассейн за синхронисткой, которая потеряла сознание на ЧМ

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На чемпионате мира по водным видам в Будапеште настоящий триллер: американская синхронистка потеряла сознание прямо в воде. Пока спасатели медлили, на помощь пришла тренер – прыгнула в бассейн и спасла спортсменку. Вау!

Американка Анита Альварес выступала с технической программой в финале соревнований солисток. В концовке что-то пошло не так – она долго не показывалась из воды и опустилась на дно бассейна. Оказалось – потеряла сознание.

Окружающие не сразу поняли, что происходит. Первой среагировала тренер сборной США испанка Андреа Фуэнтес. Она прыгнула в бассейн прямо в одежде и поплыла к Аните.

«Это было очень страшно. Мне пришлось прыгнуть, так как спасатели этого не сделали. Я испугалась, потому что увидела, что она не дышит», – рассказывала Фуэнтес.

Когда тренер вытащила синхронистку на поверхность, тут же пришла помощь. Альварес положили на носилки и доставили в медицинский центр. Обследование не выявило никаких повреждений. Чуть позже тренер подробно описала события:

«У нее была только вода в легких, как только она снова начала дышать, все было в порядке.

Казалось, прошел целый час. Я сказала, что что-то не так, кричала спасателям, чтобы они лезли в воду, но они не расслышали или не поняли, что я говорю. Она не дышала, пульс был очень высоким. Я плыла к ней так быстро, как только могла, как будто это финал Олимпиады.

Когда я вытащил ее, она не дышала, а челюсть была сжата.  Ее уложили на спину, но я переложила ее на бок, потому что так нельзя было дышать. Она очень быстро пришла в себя. Хотя две минуты провела не дыша и с пульсом под 180.

Был момент, когда я по-настоящему испугалась, а теперь мы с ней вместе смеемся. Она потеряла сознание от перенапряжения. Сегодня мы увидели, где находится предел. Это и значит быть спортсменом – мы хотим видеть, где находится предел возможностей человеческого тела. А она из тех, кто любит доводить до предела».

И это правда: Альварес уже не первый раз теряет сознание. По словам ее матери, такое не раз случалось на тренировках. На соревнованиях Анита тоже падала в обморок – ей стало плохо во время олимпийской квалификации в Барселоне год назад.

Несмотря на страшный инцидент, Альварес продолжит выступление на чемпионате мира. Она выйдет на произвольную программу командных соревнований уже в эту пятницу.

Фото: REUTERS/Lisa Leutner; eastnews.ru/Oli SCARFF

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