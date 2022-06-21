«Я прятала еду в носки и трусы». Расследование-облава: как в Британии издевались над гимнастками

В последнее время гимнастика (и художественная, и спортивная) ассоциируется со скандалами: дело о сексуальных домогательствах Ларри Нассара в США, фильм о жестких методах в России «За пределом», обвинения в абьюзе в других сборных.

В Великобритании вышел отчет на 300+ страниц о проблемах гимнастики и жалобах спортсменок. Зачем девушек морят голодом и почему британцы винят в этом советскую школу? Мы собрали самое главное.

За 12 лет в федерацию поступило 3,5 тысячи жалоб

1. Масштабное расследование провела известный адвокат Энн Уайт. Она специализируется по вопросам физического и психологического насилия, вела сложные гражданские и уголовные процессы.

В качестве консультантов ей помогали Майк Кейв и Тоня Коуч. Первый – директор футбольной академии «Фулхэма», вторая – британская прыгунья в воду, чемпионка Европы, трижды выступавшая на Олимпиадах.

Отчет Уайт стремится к объективности: здесь не просто перечисляются жалобы гимнасток, но рассматривается культура поведения и тренерских методов в гимнастике, разбираются мотивы функционеров, тренеров и спортсменов . Затрагивается и художественная, и спортивная гимнастика.

2. Уайт разбирала период с 2008-го по 2020-й. За это время Федерация гимнастики Великобритании получила около 3500 жалоб, причем полной информации о количестве заявлений до 2016-го все-таки нет.

Эксперты отмечают, что не все жалобы принимались во внимание – часть не рассматривалась вовсе, другая быстро закрывалась или разбиралась неформально. Федерация поручала расследования клубам, где не придавали жалобам большого значения.

3. За последние 6 лет ситуация изменилась, но все еще далека от идеальной. Во многом спортсменок и их родителей вдохновил фильм Netflix «Athlete A». Документальная картина, вышедшая в 2020-м, рассказывает о жертвах сексуального насилия со стороны врача сборной США Ларри Нассара.

Звезды британской гимнастики сестры Ребекка и Элисса Дауни тоже заговорили два года назад: рассказали, что слишком жесткий контроль веса приводил к проблемам с психическим здоровьем, а чрезмерно интенсивные тренировки, вызывающие угрозу травм, считались нормой.

4. К расследованиям, которые вела федерация, возникло много вопросов: иногда с заявителями даже не связывались, а когда жалоба касалась несовершеннолетнего ребенка, ему не давали слово. Бывало, что жалобы на одного тренера не объединялись: либо из-за потери документов, либо из-за того, что рассматривались как отдельные дела.

При этом методы, которые применяли в федерации, не нравились и тренерам. Если разбирательство все-таки принимало серьезный оборот, специалистов временно отстраняли. Такую меру использовали часто, иногда – необоснованно, что сказывалось на репутации специалистов даже при оправдательном вердикте.

5. С августа по октябрь 2020-го Уайт собирала собственные данные от спортсменов. Информацию ей передали более 400 человек – гимнастки, тренеры, родители, специалисты и чиновники.

Чаще всего обращались родители и опекуны – 146 человек предоставили информацию, спортсменов среди опрошенных чуть меньше – 133 человека. Энн не просто собрала жалобы, но и встречалась с заявителями.

В 70% материалов говорится об отрицательном опыте, хотя есть и положительные отзывы о тренерах и федерации. Из недовольных 67% говорили об эмоциональном насилии, 49% – о физическом, 9% – о сексуальном.

Физическое насилие: гимнасток привязывали к брусьям, запрещали пить и ходить в туалет, вышвыривали из зала, протащив за руки по полу

1. Наказания: щипки и тренировки до изнеможения

Физические наказания есть как в небольших клубах, так и в элитных. За что же к гимнасткам применяли насилие в том или ином виде?

опоздание к началу тренировки или после перерыва

недостаточная отдача на тренировке

травмы

нежелание выполнять элементы повышенного риска или страх перед ними

жалобы родителям

увеличение веса

просьба сходить в туалет во время занятия.

Спортсменов заставляли слишком долго висеть на брусьях или стоять на бревне, залезать на канаты или бегать до изнеможения, давали всей группе дополнительные упражнения из-за проступка одного спортсмена. Вот конкретные примеры:

• Бывшая гимнастка элитного уровня рассказала, что ее заставили стоять на бревне на протяжении 2 часов, так как она боялась выполнить элемент. Несколько спортсменов рассказали, что их привязывали к брусьям на длительное время.

• Гимнасты разных возрастов рассказывали, что их заставляли лезть по канату за то, что они попросили выйти в туалет. Участница Олимпиады сообщила, что на посещение туалета во время тренировки им давали 3 минуты. Если лимит превышался, гимнастка получала наказание в виде дополнительных упражнений. Другая топ-спортсменка отметила, что тренер не пускал ее в туалет в качестве наказания.

• Еще одна спортсменка заявила тренеру, что не будет тренироваться на определенном снаряде из-за травмы и болей. В результате ее выгнали из зала и сказали, что в качестве наказания ей придется выполнять дополнительные упражнения в течение часа.

Были случаи намеренного причинения боли спортсменкам. Мать одной из них рассказала, что ее дочь щипали из-за опозданий и слез на тренировке. Гимнаст сообщил, что его могли ударить из-за согнутых коленей. Была информация о спортсменке, которую буквально вышвырнули из зала – намеренно столкнули со снаряда и протащили за руки по полу.

2. Чрезмерное количество тренировок (даже при травмах)

В рекомендациях тренерам есть распределение тренировочных часов по возрастам. Спортсмены 8-10 лет должны тренироваться не более 10 часов в неделю, 10-13 лет – не более 15 часов, 13-15 лет – не более 25 часов.

Эти предписания часто нарушались, даже 10-летние гимнасты порой тренируются больше 30 часов в неделю. Вот так один из родителей описывал обычный день детей:

«Вообще, они видят родителей, только когда их забирают из школы. Ты отвозишь их в спортзал – они переодеваются в машине, потому что заехать домой нет времени. Они едят в машине, приезжают в зал. Потом тренируются 3-4 часа, и ты забираешь их. Они снова едят в машине, часто прямо там переодеваются в пижамы, возвращаются домой и прыгают в постель. И так день изо дня. У них очень мало времени на отдых. С раннего возраста им говорят не брать каникулы. Многим детям, которые достигли элитного уровня, говорят, что они могут отдыхать лишь одну неделю».

Жесткие тренировки не останавливаются даже во время травм. Спортсменки заявляли, что чувствовали себя неудачницами или ленивыми, когда получали повреждения.

Еще один вид насилия, который часто применяют тренеры, – чрезмерная растяжка спортсменов. Гимнастки описывали ситуации, когда тренеры использовали весь вес своего тела, чтобы больше растянуть спортсменку: например, одна из них рассказала, что когда ей было 7 лет, тренер сел на нее во время растяжки, прижимая ее бедра к полу.

3. Запрет на еду, воду и выход в туалет

Около 90 спортсменов заявили, что во время тренировок их лишали доступа к еде, воде и туалету.

Тренеры настолько контролировали девушек, что пренебрегали базовыми потребностями. Большинство спортсменок, сообщивших о таких случаях, признались, что сталкивались с бодишеймингом. В совокупности это приводило к расстройству пищевого поведения.

Одна спортсменка сообщила, что ее заставляли бегать по залу, выполнять тяжелые кардио-упражнения, но пить во время или после запрещалось. Некоторые тренеры не разрешали есть во время длительных тренировок, иногда даже отбирали еду или не пускали на обед.

Эмоциональное насилие: гимнасток заставляли плакать перед зеркалом, оскорбляли при всей группе; а еще тренеры требовали фото, подтверждающие похудение

Более 50% опрошенных жаловались на эмоциональное насилие, а именно:

неуместное обращение

газлайтинг

эмоциональные наказания

подавление эмоций спортсмена, пренебрежение его мнением

чрезмерный контроль.

1. Обзывания и ругань

Спортсменки утверждали, что тренер кричали, ругались, оскорбляли их во время занятий. Им говорили, что они «никчемные», «жалкие» и всегда «подводят тренера». Кое-кто признавался, что такое отношение было в порядке вещей с 9 лет. Вот еще примеры:

• «Тренер кричал и орал в лицо так близко, что я чувствовала запах его дыхания, ощущала, как его слюна брызжет на мое лицо», – рассказывала гимнастка. При этом угрозы специалиста носили неприличный характер.

• Тренеры называли спортсменок «отсталыми», «глупыми», «трусливыми». На глазах у всего зала специалисты обзывали подопечных ленивыми и слабыми, заставляли делать упражнения, даже если оно не получалось, несмотря на слезы и повреждения.

2. Эмоциональные наказания: тренировки с младшими и слезы перед зеркалом

Фиксировали не только физические наказания за невыполнение элементов или опоздания. Спортсменов игнорировали, унижали, выгоняли, а еще:

• Если гимнастка не могла выполнить упражнение или получала повреждение, ее отправляли в младшую группу. Так, одну девушку-подростка заставили тренироваться с 6-8-летними. Если спортсменка говорила, что не может выполнить элемент, тренер говорил, что найдет девушку моложе, которая справится.

• Наказывали и за слезы. Например, заставляли девушек смотреть в зеркало, как они плачут, давали часы и требовали засечь, сколько они плачут.

3. Контроль веса: обыски и взвешивания

25% из всех жалоб касались фэтшейминга. Уайт отмечает, что разумный контроль веса в таком виде, как гимнастика, обычное дело и отчасти оправданное. Но многие тренеры переходили черту. Кто-то всерьез полагал, что худым гимнасткам ставят более высокие баллы, тренеры убеждали в этом и спортсменок.

• Гимнасток взвешивали еженедельно, ежедневно, а иногда и больше двух раз в день. При этом стыдили тех, кто набрал вес.

• Девушек выстраивали в ряд и публично комментировали их кондиции, если кто-то «выглядел толще», его отводили на внеочередное взвешивание.

• Один из тренеров публично унижал спортсменку, хотя знал, что у нее расстройство пищевого поведения.

• Если у девушек был «перевес», им тут же давали дополнительные упражнения.

• У спортсменок проверяли обеды, которые они взяли из дома, обыскивали чемоданы во время поездок.

• Если гимнастки пили соки или употребляли продукты с повышенным содержанием углеводов, тренеры кричали на них.

• Заставляли носить водонепроницаемую одежду или надевать дополнительные слои во время тренировок, чтобы похудеть.

• Тренеры требовали фотографии из дома, демонстрирующие, что спортсменка похудела. Они также говорили игнорировать советы по питанию диетологов и родителей.

• Гимнасткам надевали на ноги дополнительные утяжелители, демонстрирующие якобы лишний вес, который они набрали.

Специалисты советовали спортсменкам, какие купальники выбирать, чтобы они не выглядели толстыми. Употребляли слова «толстая задница», «ты похожа на кита», «у тебя как будто пивной живот», «у тебя отвратительные бедра», «ты вываливаешься из купальника». Одна гимнастка сообщила, что ее критиковали из-за растущей груди.

Отслеживание питания порой выходило за рамки: обыскивали мусорные баки в спальнях в поисках оберток от еды, не давали добавку (даже овощи), выдавали детские тарелки, чтобы снизить потребление пищи. Некоторые заявили, что им не разрешали есть виноград, потому что это «самый жирный фрукт», а порция еды должна умещаться в ладошку.

Спортсменки прятали еду от тренеров, во время поездок контроль усиливался:

«Я прятала еду в пакетике с туалетными принадлежностями, заворачивала батончики в носки, трусы, складывала под подкладку чемодана, потому что боялась, что тренеры будут нас обыскивать. Мне было лет 18-19, на протяжении всей карьеры я очень переживала, что нам нельзя брать еду с собой, всегда боялась, что багаж проверят.

Вечером накануне взвешивания я не ела, чтобы быть легче. Принимала слабительные, чтобы точно сходить в туалет перед взвешиванием. Ограничивала воду.

Менструация никогда не бралась во внимание. Во время месячных я могла прибавить один-два килограмма. Но я использовала эти приемы, чтобы быть максимально легкой независимо от цикла. Знаю, что это нездорово, но я должно была. До сих пор прием пищи – задача, с которой я борюсь каждый день», – рассказала одна из опрошенных.

Девушки вызывали рвоту и мечтали постричься, чтобы сбросить несколько граммов. Другие сбрасывали 3 килограмма за 2 дня, моря себя голодом.

Неудивительно, что такой жесткий контроль приводил к срывам. Спортсменки в тайне ели в больших количествах не особо питательную пищу, а кто-то даже выбирал чистое сливочное масло, чтобы утолить голод.

Сексуальное насилие, расизм и гомофобия: после дела Нассара систематических домогательств не фиксируется – но остались касания, поцелуи и интимные намеки

Случаев сексуального насилия почти не зафиксировано, а те, о которых сообщалось, были не систематическими. Уайт получила больше 30 заявлений об этом. В основном все сводилось к неуместным замечаниям, носившим сексуальный подтекст. При этом были случаи, когда девушек щекотали, без необходимости касались ягодиц, угрожали поцеловать в качестве наказания за невыполнение упражнений.

Были сообщения и о расистских комментариях. Например, темнокожей гимнастке намекали, что у нее меньше шансов на успех из-за цвета кожи.

Гомофобия тоже присутствовала. Так, один тренер оскорблял девушку после ее каминг-аута. Родители жаловались, что их ребенка оскорбляют из-за ориентации, а руководство клуба игнорирует жалобы.

Почему виноват СССР?

Уайт разбирает причины, почему в гимнастике столько жестокости – она описывает культуру страха и подавления. Нацеленность на результат и медали, излишняя дисциплина, большое количество юных спортсменов – все это сформировало нездоровую атмосферу в гимнастике. Одна из причин – влияние советской школы.

«Приглашение на работу значительного числа тренеров из стран, в прошлом находившихся под влиянием Советского Союза, имело неблагоприятные культурные последствия. Хоть у этих специалистов были высокое мастерство и внушительный опыт, их методы иногда сопровождались деспотичным и пренебрежительным отношением к гимнасткам, из-за чего спортсмены чувствовали себя товаром.

Способность этих тренеров воспитывать гимнасток и завоевывать медали вызывала восхищение и заставляла подражать им. Гимнастика до сих пор живет с этим наследием. Нехватка тренеров, вероятно, также способствовала терпимости к явно жестким методам».

Конечно, советская система не была единственным фактором развития таких подходов в британской гимнастике. Но Уайт не раз вспоминает о ней, отмечая, что в России методы не слишком изменились:

«Мне сообщили, что в 1980-90-х преобладало мнение, что восточноевропейские и российские тренеры лучше всех знали, как завоевывать медали. Тренеры считались технически одаренными и образованными в этой области, но, возможно, некоторым из них не хватало навыков межличностного общения.

Такой стиль работы хорошо виден в документальном фильме «За пределом» (2017). Он показал невероятно властный стиль тренера сборной по отношению к российской гимнастке Маргарите Мамун, рассказал о бескомпромиссных физических требованиях, предъявляемых к ней на тренировках. Этот стиль в той или иной степени копировался некоторыми тренерами в других странах, включая Великобританию.

Значительное количество тренеров прибыло в Великобританию после распада Советского Союза. Жесткий и резкий стиль общения (по крайней мере, по британским меркам) для некоторых из них стал нормой в гимнастике, особенно в элите. Этот тренерский стиль подавлял «голос спортсмена» и требовал безоговорочного подчинения».

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По мнению Уайт, сейчас ситуация в британской гимнастике улучшилась, но требует контроля. Специалист дала несколько рекомендаций и предложила федерации отчитаться об изменениях через 6, 12 и 24 месяца.

Главное, на чем настаивает Уайт: медали и результаты не должны достигаться за счет благополучия спортсменов.

Фото: globallookpress.com/Toru Hanai, Toru Hanai, Francois Nel, Tim de Waele, Ian MacNicol, Bob Martin, Donald Miralle, Alex Livesey, Alex Grimm; globallookpress.com/Michael Weber