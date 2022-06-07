«В Америке мне даже легче, чем в Москве». Что связывает Диану Дэвис и США?

В фигурном катании полыхнуло: возможно, дочь Этери Тутберидзе собирается в сборную США – это информация блога The Skating Lesson.

Ни Тутберидзе, ни Дэвис напрямую ее не опровергли. Тренер назвала фейком только сообщение TSL о своем желании тренировать в США, а фигуристка просто охарактеризовала новость про себя как интересную.

Диана родилась и тренируется в Штатах – почему бы не остаться там?

Дэвис собиралась переходить в Грузию, потому что не хотела в танцы

Диана Дэвис родилась в 2003-м в Лас-Вегасе, где Тутберидзе с середины 90-х работала тренером. Про отца, фамилия которого и досталась Диане Сергеевне (по паспорту), известно мало: живет отдельно – не захотел покидать родину, когда Этери вернулась в Россию. По словам Тутберидзе, отец поддерживает связь и участвует в воспитании Дианы.

Впервые на каток Дэвис попала еще в два месяца – Этери постоянно брала ее с собой на тренировки.

Еще одна причина, по которой Тутберидзе не отпускала дочь далеко от себя, – проблемы со здоровьем. Когда девочке не было и трех лет, врачи допустили ошибку, прописав ей антибиотики. Из-за неправильного лечения у Дианы развились хронические проблемы со слухом.

«У меня в принципе всегда все было нормально. Просто есть определенная частота, которую я не слышу. Но в обычной жизни она и не нужна. Я даже не знаю, как эта частота называется, честно говоря. Ее звук всех раздражает, а я ее просто не слышу. Я пробовала носить слуховые аппараты и наотрез отказалась. Я же нормально слышу, зачем они мне?» – рассказывала Дэвис «Телеспорту».

Когда Диана занималась на льду, Тутберидзе уже работала в Москве. С 2009-го Диана тренировалась в «Хрустальном» как одиночница под руководством Этери: быстро освоила прыжки и с сезона-2011/12 выступала на российских стартах.

Результаты в одиночке были средними: несколько раз она попадала в топ-5 на этапах Кубка России по младшему возрасту, но часто откатывалась и за пределы десятки. За пять сезонов – два попадания в призы (на соревнованиях Федерации фигурного катания Москвы).

Дэвис мечтала о карьере в женском катании, а вариант с танцами на льду был способом замотивировать (потому что Диана туда совсем не хотела):

«Давай попробуем, пойдем в танцы. Чего такого-то? Ты считаешь, что танцоры менее счастливые люди? Я каталась в одиночном, потом каталась в танцах. Я че, какая-то не такая?» – говорила Этери дочери на съемках фильма «1+1».

Летом 2016-го Дэвис все еще оставалась одиночницей и пыталась перейти в другую сборную – Грузии. Федерация фигурного катания России (ФФКР) даже одобрила этот трансфер, но Диана все же осталась в России.

Танцевальный этап карьеры начинался в Москве: Диана сменила двух партнеров, пока не встала в дуэт с Глебом Смолкиным – они тренировались в группе Светланы Алексеевой, Елены Кустаровой и Ольги Рябининой.

Первый совместный сезон Дэвис и Смолкин провели уверенно: не выпадали из десятки, взяли бронзу на этапе юниорского Гран-при.

В Америке Диана и Глеб прибавили, а теперь готовятся к новому сезону (хотя Россия отстранена)

Летом 2019-го дуэт отправился в США. Инициатива исходила от Дианы: она предложила поработать под руководством Игоря Шпильбанда, партнер согласился, а Тутберидзе связалась с топ-тренером. Три года фигуристы жили и тренировались в небольшом городе Нови, штат Мичиган. Диане все нравилось:

«Мне даже легче, чем в Москве, потому что в Москве нужно было час добираться до катка, час – обратно. А сейчас я иду две минуты, и уже на катке. У нас очень дружная группа, но при этом соперничество на тренировках присутствует», – рассказывала Дэвис «Спорт-Экспрессу».

Она не так часто приезжала в Россию, а вот Тутберидзе навещала дочь – почти всю весну 2020-го Этери провела в США (возникали еще и проблемы с выездом из-за пандемии).

После перехода к Шпильбанду проект «Дэвис – Смолкин» быстро прогрессировал: медали на Гран-при, выход в финал, попадание на юниорский чемпионат мира. Сезон-2020/21 почти полностью выпал из-за отмены турниров и травмы Дианы, хотя дуэт выиграл финал Кубка России.

Первый сезон по взрослым – олимпийский – выдался фантастическим: сначала Дэвис и Смолкин попали в заявку Гран-при Канады, хотя не проходили по критериям. Возможно, их пригласили организаторы. На этапе дуэт занял 5-е место.

Победа пришла уже через несколько недель – на Кубке Варшавы личные рекорды Дианы и Глеба взлетели на несколько баллов. Затем было серебро чемпионата России и путевка на главные старты сезона. На чемпионате Европы дуэт занял 7-е место, на Олимпиаде в Пекине – 14-е. Сверхнасыщенный и успешный сезон для молодой пары.

Весной Дэвис и Смолкин вернулись в США. Там Диана гордилась, что родилась в Лас-Вегасе, отдыхала и ждала Тутберидзе в гости.

Этери приехала в мае с полурабочим визитом – следила за тренировками Дианы и Глеба, смотрела на новые программы, проводила время с дочкой.

Для подготовки к новому сезону подключили звезд: постановки от французского хореографа Бенуа Ришо, тренировки с призером Пекина-2022 Захари Донохью, работа на льду с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Платовым.

Если Диана перейдет, что делать Глебу? Вариант со свадьбой обеспечит гражданство и ему

Диана признавалась, что американское гражданство у нее есть (и законы это подтверждают – Дэвис гражданка США по праву рождения).

Для выступлений на чемпионатах мира, Гран-при и других соревнований под эгидой ISU (Гран-при, ЧМ) необходимо, чтобы хотя бы у одного партнера было гражданство той страны, которую представляет дуэт. Получается, Смолкину пока не нужен паспорт США. Проблемы возникнут перед Олимпиадой (а такая амбициозная пара точно держит ее в фокусе) – там понадобятся два паспорта.

Возникает логичный вопрос: как Глебу получить гражданство США, если переход все-таки состоится? Натурализовать Смолкина можно несколькими способами:

Длительное проживание на территории США Брак с гражданкой США Военная служба Родители-граждане США

Глеб родился в семье российского актера Бориса Смолкина, так что последний вариант не подходит. Для получения гражданства после службы нужно провести в армии как минимум год – вероятность такого расклада для фигуриста небольшая.

Для варианта с длительным проживанием нужно обладать грин-картой минимум 5 лет и фактически находиться на территории США в общей сложности не менее 2,5 лет. Если у Смолкина еще нет карты, то к следующей Олимпиаде он точно не успеет.

Меньше всего требований при заключении брака с гражданином США:

Супруг должен являться гражданином США не менее 3 лет,

Срок владения грин-картой – не менее 3 лет,

Фактическое проживание на территории США минимум 1,5 года,

Супруги должны состоять в браке все 3 года до подачи заявления.

Для получения гражданства нужны знания английского языка, политического и экономического устройства страны, а также истории США. А еще будущий гражданин должен обладать высокими моральными качествами, почитать принципы Конституции США и не иметь проблем с законом в прошлом.

Если Смолкин женится до конца года, то успевает к Олимпиаде-2026 – как раз исчетет трехлетний срок. Диана и Глеб не говорили, что встречаются, но при этом проводят вместе отпуск, семейные праздники и отлично ладят друг с другом. Так что вариант со свадьбой кажется рабочим.

Фото: Instagram/di__davis