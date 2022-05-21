«Мой призыв «Дайте миру шанс» остался без внимания». Томас Бах наконец объяснил, почему Россию отстранили от мирового спорта

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах выступил с большой речью на сессии МОК в Лозанне. Много времени он уделил отстранению России.

Почему наших спортсменов нет на международных стартах, и когда они туда вернутся?

«Нельзя гарантировать безопасность спортсменов из-за антироссийских настроений во многих странах»

«Мы начинали нашу 139-ю сессию в Пекине в феврале этого года. Это было не так давно, но как сильно с тех пор изменился наш мир.

К сожалению, я должен начать с того, что изложу точку зрения на наши действия в связи со {спецоперацией России} на Украине.

«Дайте миру шанс» – таким был мой призыв к политическим лидерам всего мира на открытии и закрытии Игр-2022. Как оказалось, Олимпиада в Пекине была всего лишь мимолетным моментом надежды на то, что мир и олимпийское перемирие восторжествуют.

К несчастью, мы могли только призывать, потому что наши отношения с политическим руководством России резко ухудшились в последние годы. Ситуация ухудшилась после допингового скандала, кибератак и даже личных угроз в адрес представителей МОК и олимпийского движения.

Поскольку призыв остался без внимания, МОК и олимпийское движение предприняли незамедлительные действия после того, как Россия при поддержке Беларуси начала эту {операцию}. Позиция олимпийского движения изложена в моем послании «Дайте миру шанс», которое разошлось по всему миру, его оценили правительства и организации.

Олимпийское движение решительно поддержало это послание, повсеместно следуя рекомендациям и вновь выразив поддержку на прошлой неделе во время разговоров с представителями Национальных олимпийских комитетов, международных федераций и спортсменами. Я хотел бы еще раз выразить нашу глубокую признательность за эту поддержку.

Наши действия носят двойной характер: с одной стороны – санкции, с другой – защитные меры.

Мы осудили вопиющее нарушение олимпийского перемирия. Ввели санкции против российских и белорусских властей и правительств, которые несут ответственность за эту ситуацию. Рекомендовали не проводить международные спортивные турниры в России и Беларуси; мы запретили демонстрировать национальную символику; впервые в истории мы даже отозвали олимпийские ордена, которые вручались президенту и заместителю премьер-министра России.

В то же время мы приняли защитные меры для обеспечения целостности международных соревнований. Для этого мы рекомендовали не допускать российских и белорусских спортсменов и официальных лиц к участию в международных соревнованиях или, по крайней мере, запретить любую идентификацию их национальности.

Еще раз подчеркну, что эти защитные меры – не санкции – это защита целостности состязаний. Нельзя было гарантировать безопасность российских и белорусских спортсменов и официальных лиц из-за глубоких антироссийских и антибелорусских настроений во многих странах».

«Если бы решение об участниках соревнований перешло в руки политиков, это было бы полной политизацией спорта»

«Нам нужно было действовать быстро, потому что было очевидно: правительства хотели решить, кто и в каких международных турнирах может участвовать. И это касалось не только властей стран, принимающих соревнования. Есть правительства, которые запрещают своим спортсменам участвовать в любых состязаниях с российскими и белорусскими атлетами. Есть правительства, которые угрожают лишить финансирования любого спортсмена, который выступит в таких соревнованиях. Есть правительства, которые оказывают общественное и политическое давление на Национальные олимпийские комитеты и спортивные федерации.

Мы рассматривали и продолжаем рассматривать ситуацию с учетом последствий. Сегодня это Россия и Беларусь, но если мы не будем действовать, то завтра правительство страны А будет против участия спортсменов из страны B. Или правительство C потребует, чтобы его спортсмены не соревновались со спортсменами из страны D, и так далее.

Это была бы ситуация, противоречащая всем нашим принципам. Если решение о том, кто в каких соревнованиях участвует, находится в руках политиков, то исчезнет недискриминационная основа нашей глобальной спортивной системы. Это было бы полной политизацией спорта. Это означало бы, что спорт и спортсмены превратились бы в инструмент политических санкций.

Это было и остается нашей дилеммой. Из-за этой дилеммы нам пришлось принять эти защитные меры, хотя и с очень тяжелым сердцем.

После наших санкций и защитных мер мы получили вопросы с двух сторон.

Первый вопрос: почему мы отреагировали на эту ситуацию иначе, чем на многие другие по всему миру?

На это есть два ответа. Первый: происходящее на Украине отличается тем, что это вопиющее нарушение олимпийского перемирия. Второе: далеко идущие политические, социальные и экономические последствия делают это поворотным моментом в мировой истории.

Второй вопрос: почему наши санкции ограничиваются правительством и национальной символикой, а не распространяется на всех членов олимпийского сообщества России?

Ответ: согласно международному верховенству права, санкции могут и должны применяться только к тем, кто несет ответственность за что-либо. {Спецоперацию} начал не русский народ, не российские спортсмены, не Олимпийский комитет России и не члены МОК от России.

Представьте, к чему бы привел такой прецедент. Каждый человек, каждый спортсмен, каждый спортивный чиновник, каждая спортивная организация наказывались бы за любые незаконные политические действия своих правительств.

Справедливости не добиться, если всех рисовать одной кистью. Это было бы даже контрпродуктивно, потому что сыграло бы на руку пропаганде тех, кто утверждает, что санкции – это всего лишь часть более масштабного заговора, направленного против их страны.

Кстати, наш подход соответствует подходу правительств, которые тоже связаны верховенством права, когда речь идет об их санкционных мерах. Они тоже не могут применять санкции к отдельным людям только за определенный паспорт.

Поэтому мы внимательно следим за тем, кто поддерживает эту {спецоперацию} своими заявлениями или действиями и навлекает на себя необходимые последствия. Например, это продемонстрировали Международная федерация плавания (FINA) и Международная федерация гимнастики (FIG), которые наложили санкции на спортсменов, выразивших поддержку.

Борец Муса Евлоев, пловец Евгений Рылов, лыжник Александр Большунов, фигуристы Евгения Тарасова, Никита Кацалапов и Виктория Синицина (слева направо) на митинге «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!»

При этом мы должны понимать, что в России в таких обстоятельствах молчание само по себе может быть посланием».

«Сейчас МОК не может выполнить миссию по объединению всей планеты в мирном соревновании»

«Наш руководящий принцип – мир. Олимпийские игры, объединяющие всю планету в мирном соревновании, – это мощный символ мира. Но чтобы объединить всю планету, олимпийский спорт нуждается в участии всех спортсменов, которые принимают правила, даже – и особенно – если их страны находятся в конфронтации или в состоянии войны. Соревнование между спортсменами только из стран-единомышленников не является надежным символом мира. И это, конечно, не соответствует нашей миссии.

Наш основатель Пьер де Кубертен сказал: «По правде говоря, вся работа Олимпийских игр основана на согласии, что означает стирание воспоминаний о старых битвах или предотвращение новых».

Хотя наши действия внесли ясность для всех заинтересованных сторон олимпийского движения, помогли сохранить наше единство, они также подчеркнули дилемму, с которой мы столкнулись: в данный момент мы не можем в полной мере выполнить нашу миссию по объединению всей планеты в мирном соревновании.

Поэтому мы готовимся к тому дню, когда воцарится мир. Надеюсь, скоро. Наступит время, когда миру потребуется наводить мосты. Когда этот момент настанет, нам в олимпийском движении нужно подготовиться, чтобы решить нынешнюю дилемму и снова объединить всю планету в мирном состязании.

Россиянка Мария Ласицкене и украинка Ярослава Магучих в Токио-2020

Наша олимпийская миссия – это не политическая миссия. Наша олимпийская миссия – это гуманитарная миссия.

Из-за этой гуманитарной миссии мы, само собой, с болью осознаем, что в мире слишком много конфликтов. В нашем олимпийском сообществе мы все равны, поэтому все, кого коснулись войны, заслуживают нашего внимания и поддержки. Именно этим мы занимаемся в Фонде олимпийского убежища, мы оказываем поддержку всем членам олимпийского сообщества, страдающим от войн и конфликтов.

Возьмем в качестве примера Афганистан. Там нам тоже пришлось действовать оперативно после гуманитарного кризиса, развернувшегося после смены политической власти. Благодаря демонстрации настоящей солидарности при активной поддержке Национальных олимпийских комитетов и международных федераций мы обеспечили безопасность около 300 членов олимпийского сообщества Афганистана. Вместе с UNHCR (Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев) мы поддержали около двух тысяч членов олимпийского сообщества страны.

Эта гуманитарная миссия распространяется и на членов олимпийского сообщества Украины. Как и в Афганистане, наша гуманитарная помощь Украине выходит за рамки финансовой поддержки. Мы поражены излиянием солидарности. Я хотел бы поблагодарить всех в нашем олимпийском сообществе, кто вносит щедрый вклад. Кроме чисто финансовой поддержки, мы предлагаем материально-техническую помощь. Мы заботимся о том, чтобы украинские спортсмены и далее участвовали в соревнованиях. Мы обеспечиваем транспортную поддержку, помещения для тренировок, проживание, инвентарь и экипировку.

Мы продолжим поддерживать украинских и афганских спортсменов так же, как поддерживаем других членов мирового олимпийского сообщества, пострадавших от конфликтов».

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков, Григорий Сысоев; globallookpress.com/Christian Charisius, Cao Can