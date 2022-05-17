Россию убрали из распределения телеправ на две Олимпиады. Это значит, мы их не увидим?

В нашем спорте возник важный вопрос: покажут ли Олимпийские игры 2026 и 2028 годов? В свете постоянных санкций такая ситуация уже не кажется фантастической, тем более Россия не участвует в тендере на приобретение телеправ.

А что вообще означает неучастие?

После Парижа-2024 истекает соглашение между МОК и Discovery Communications (туда входит и Eurosport, который прекратил работу в России). И если США уже решили вопрос с трансляциями до 2032-го, то в Европе телеправа еще не распределили.

В конце февраля МОК объявил об открытии тендера на приобретение телеправ, а 2 марта из списка стран, претендующих на покупку трансляций, исчезли Россия и Беларусь. Учитывая, что срок подачи заявок истек 25 апреля, в России многие сделали вывод: наши зрители не увидят зимнюю Олимпиаду-2026 в Милане и Кортине-д’Ампеццо и летние Игры-2028 в Лос-Анджелесе.

Но есть несколько причин, почему это не так:

1. Россия и Беларусь действительно не участвуют в тендере. «Права на вещание в этих странах в настоящее время исключены из тендера», – говорится в пресс-релизе МОК от 2 марта. Других заявлений комитет не делал.

При этом в олимпийской хартии утверждается, что МОК должен способствовать распространению контента с Игр : «МОК предпринимает все необходимые шаги, чтобы обеспечить максимально полное освещение Олимпийских игр различными средствами массовой информации для максимально широкой аудитории в мире».

Права на показ соревнований – это основной источник дохода МОК. И пусть российский телерынок далеко не такой прибыльный, как американский, вряд ли комитет готов от него отказаться.

2. Текущий тендер – вероятно, не единственный, который организует МОК (и Олимпийские службы вещания – OBS). Нет информации об ограничении по количеству распределений прав.

«Речь идет именно про проведение тендера, который на определенные территории может проводиться отдельно», – отметил генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

А в руководстве одного из российских вещателей заявили, что права могут распределить и непосредственно перед турниром: «Хоть за неделю до начала Игр. Этот вопрос будет рассматриваться ближе к мероприятию. Так происходит и с сотней других спортивных событий».

3. За как минимум еще одно распределение телеправ говорит прошлый опыт.

Например, Eurosport показывал Пекин-2022 по всей Европе, но не вел трансляции на территории России. Зато у нас был свой вещатель – права приобрел «Телеспорт» , который распределял соревнования между Первым каналом, «Россией 1» и «Матч ТВ» за несколько дней до Игр.

Во время Пхенчхана-2018 и Токио-2020 тоже были исключения: отдельные контракты с МОК подписали французы (France Télévisions) и британцы (BBC).

Сейчас МОК рассматривает заявки разных типов – и те, что объединяют несколько стран, и одиночные. Так почему бы не принять отдельную заявку России чуть позже?

Фото: globallookpress.com/Michael Kappeler, Peter Kneffel