«Почему опять ловишь эту обезьяну?» Кажется, волейбольный тренер Воронков забыл имя кубинской соперницы

Расистский скандал накрыл наш волейбол. Во время финала женского чемпионата России тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков назвал одну из соперниц «обезьяной». Что это было?

1. Решающий матч финальной серии получился суперярким: «Уралочка», занявшая 5-е место в регулярке, отчаянно боролась за золото с действующими чемпионками из «Локомотива».

В финале наш волейбол вспомнил, насколько эмоционально и импозантно тренирует Николай Карполь. Серия дошла до 5-го матча, и там «Уралочка» отыгралась с 0-2 по сетам, ушла с матчбола, но все-таки уступила калининградской команде на тай-брейке.

2. Удивительно, но не экспрессивный Карполь или его внук Михаил, который официально возглавляет «Уралочку», оказались героями вечера. И даже не волейболистки, выдавшие такую насыщенную встречу.

Во время одного из тайм-аутов главный тренер «Локомотива» Андрей Воронков отчитывал волейболисток, уступавших в счете. В конце перерыва он отвел блокирующую Валерию Зайцеву в сторону и сказал: «Почему опять ловишь? Почему опять ловишь эту обезьяну?»

3. И без того оскорбительную фразу посчитали проявлением расизма. Дело в том, что единственная темнокожая волейболистка, игравшая в финале, – кубинка Аилама Монталво из «Уралочки». Она выступает на позиции доигровщицы – и это главный атакующий игрок команды.

В пресс-службе «Уралочки» тут же отреагировали: «Конечно, мы рассчитываем на публичные извинения со стороны Андрея Геннадьевича перед игроком. Со стороны федерации мы ожидаем дисциплинарную комиссию, которая отслеживает неспортивное поведение на играх нашего чемпионата».

Генеральный директор клуба, олимпийская чемпионка Валентина Огиенко выступила более эмоционально:

«Это международный скандал. Наверняка эту трансляцию смотрели и на Кубе, руководители местной федерации волейбола – 100%. Нельзя такое упускать . Андрей Воронков должен официально извиниться перед Аиламой. Даже пусть не перед нами, но перед девочкой. Это должно произойти публично, так же, как это было публично на всю страну».

4. Еще одна легенда нашего волейбола Любовь Соколова, сейчас занимающая должность генменеджера сборной, довольно оригинально оправдала тренера: «Безусловно, Воронков не имел в виду ничего плохого. Возможно, он не очень хорошо выучил имя этой девочки . Надо извиниться перед девочкой, сказать, что не со зла».

5. Воронков пока не объяснил эти слова. К слову, в его тренерской карьере был опыт работы с темнокожим волейболистом.

С 2013-го по 2015-й в новосибирском «Локомотиве» играл кубинец Ореол Камехо, а возглавлял команду как раз Воронков – и игрок ни разу не жаловался на неуважительное отношение . Хотя в марте 2019-го забрал дочку из балетной школы в Петербурге именно из-за проявлений расизма.

6. В 2018-м Камехо получил российское гражданство и так говорил о нашем волейболе:

«Когда я получил приглашение в сборную, у меня возникали мысли о расизме. Возможно, люди, которые мыслят такими категориями, существуют и в волейболе, но утверждать с уверенностью не стану».

И все же комментарий Воронкова – не первый случай, когда у площадки позволяют себе лишнее. В 2019-м на олимпийском отборе тренеры женской сборной России Серджио Бузато и Юрий Булычев сузили глаза пальцами. Это произошло после победы над Южной Кореей – проигравшие посчитали жест расистским. Тогда оправдания были не очень уверенными:

«Я просто праздновал выход на Олимпиаду, которая пройдет в Японии», – сказал Бузато.

После этого инцидента Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) принесла публичные извинения, а Международная федерация (FIVB) отстранила Бузато на три матча.

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Будут ли санкции в отношении Воронкова – пока неизвестно, но в дисциплинарной комиссии ВФВ уже заверили, что рассмотрят его поведение.

Вообще, Воронков – заметная фигура в российском волейболе. И сейчас ему точно не нужен скандал. Он основной претендент на пост главного тренера мужской сборной после ухода Туомаса Саммельвуо.

Эту должность он уже занимал с 2013 по 2015 – и принес России первое золото чемпионата Европы. К тому же он отец лидера «Локомотива» и женской сборной Ирины Воронковой.

Пока единственная реакция руководства «Локомотива» – реплика гендиректора Александра Косырькова:

«Вообще первый раз слышу. Я сидел на трибуне и перерыв не слышал. Я вообще не видел этот момент. Мне вот сейчас не до пересмотра каких-то видео и всего остального. Я матч пока пересматривать не собираюсь. Мне сейчас не до этого немного».

Фото: РИА Новости/Михаил Голенков