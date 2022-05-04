Как дела у Валиевой после Олимпиады? Съемка для Cosmopolitan, платок и комплименты от Путина, вечеринка на 16-летие

После Олимпиады Камила Валиева остается главной звездой нашей фигурки. И очень активно проводит весну: произвела впечатление на Владимира Путина (а потом и на главу американского НОК), стильно отпраздновала день рождения, а теперь отдыхает в Дубае.

А чем еще занималась фигуристка после насыщенной поездки в Пекин?

Камила досрочно покинула Китай – после триумфа в команднике, истории с допингом и провала в личном турнире.

Уже через два дня после возвращения в Москву, где ее встречали помощник президента Игорь Левитины и бывший босс нашего спорта Вячеслав Фетисов, вышла на тренировку – впереди ее ждало множество шоу и Кубок Первого канала.

Между тренировками Валиева выкраивала время для официальных визитов и публичных встреч. Началось все еще 21 февраля на чествовании олимпийцев на ВТБ-Арене. Там Камила, как и другие победители командного турнира, получила колье с сердцами – замена олимпийскому золоту, которое фигуристам пока не вручили.

В марте побывала на танцевальном концерте. Фото с известным хореографом Егором Дружининым и участницей шоу «Танцы» Евой Уваровой.

Через несколько недель Уварова, с которой Камила хорошо общается, дала мастер-класс по танцам в стиле vogue.

Соревновательный сезон закрывал Кубок Первого канала (последняя неделя марта, параллельно с ЧМ). Там Валиева выиграла короткую, закончила второй в произвольной и в составе команды Марка Кондратюка уступила команде Анны Щербаковой. Турнир запомнился овациями зала, встречавшего Камилу, и ее облегченной программой.

В апреле, несмотря на межсезонье, график даже уплотнился.

Камила выступила в нескольких шоу: «Влюбленные в фигурное катание», на гала-вечере «Ледникового периода», юбилее Татьяны Тарасовой и, конечно, отправилась на гастроли с шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

Новых программ не поставили, зато Валиева показала обновленный образ для «Шторма»:

Спрос на Камилу, несмотря на олимпийский скандал и поражение, только рос – вот съемки для журнала Cosmopolitan.

А вот – для PeopleTalk.

Для официальных встреч время тоже нашлось. Два раза Камила наведалась в полномочное представительство Татарстана в Москве (после Игр и на свой день рождения).

А потом еще и выступила спикером молодежного форума «Мост Москва – Татарстан».

Сходила на встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

И, само собой, побывала в Кремле, где олимпийцев поздравлял президент Владимир Путин. Там Камила получила не только советы от президента, но и шелковый платок в качестве подарка на день рождения.

Важные слова Путина с той встречи: «Своим трудом Валиева вывела спорт на высоту настоящего искусства, такого совершенства невозможно добиться нечестно с помощью каких-то дополнительных средств, манипуляций».

Глава Олимпийского комитета США Саре Хиршланд такая оценка очень не понравилась: «Если Путин выступает в защиту Валиевой до того, как расследование завершилось, как можно считать процесс честным?»

Вообще, свое 16-летие Камила отпраздновала с размахом: после встречи с президентом отправилась на вечеринку, куда пришли Евгения Медведева, Анастасия Скопцова, Елизавета Худайбердиева, Морис Квителашвили, Артем Федорченко и другие.

В похожем составе они уже собирались в начале апреля.

После дня рождения Валиева заглянула на Первый канал, где рассказала, что вечеринки – большая редкость.

Ну а 1 мая встречала уже в Дубае. Заслуженный отпуск после нервного сезона!

Фото: instagram.com/kamilavalieva26; ОКР; tatmsk.tatarstan.ru; mos.ru; REUTERS/Maxim Shemetov, Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin; РИА Новости/Александр Вильф, Владимир Астапкович, Алексей Филиппов